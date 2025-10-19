VIDEO. Dan Şucu, fondatorul Mobexpert şi investitor la cluburile de fotbal Rapid Bucureşti şi Genoa din Italia: Performanţa sportivă rămâne cheia succesului financiar. Când echipa obţine rezultate bune, stadionul se umple, audienţele TV cresc, iar veniturile din publicitate sunt mai mari

00:15

Ţara lui Mai Bine, o platformă lansată în urmă cu un an de Edenred şi HORA, care vrea să fie o punte între restaurante şi producători ro­mâni pentru aprovizionarea cu ingre­diente locale, a adus împreună peste 200 de companii, din care 120 de pro­ducători şi 85 de restaurante.