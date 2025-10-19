Business MAGAZIN. Abu Dhabi a inventat cel mai lung val artificial din lume - 690 de metri, dar care costă cât o vacanţă de lux. 5.450 de dolari costă să îţi închiriezi propriul tău val
Ziarul Financiar, 19 octombrie 2025 19:15
VIDEO. Dan Şucu, fondatorul Mobexpert şi investitor la cluburile de fotbal Rapid Bucureşti şi Genoa din Italia: Performanţa sportivă rămâne cheia succesului financiar. Când echipa obţine rezultate bune, stadionul se umple, audienţele TV cresc, iar veniturile din publicitate sunt mai mari # Ziarul Financiar
Magnus Brunner, Comisarul european pentru afaceri interne şi migraţiune vine în România. El se va întâlni cu preşedintele României, Nicuşor Dan, prim-ministrul României, Ilie Bolojan, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, şi reprezentanţi ai Camerei Deputaţilor şi Senatului României # Ziarul Financiar
Marc Rowan, directorul executiv al Apollo, un vehicul de investiţii care administrează active de aproape 1.000 mld. dolari, avertizează: Europa este în război cu ea însăşi. Reglementarea excesivă a sectorului financiar frânează creşterea economică şi subminează competitivitatea în raport cu Statele Unite # Ziarul Financiar
Business MAGAZIN. Istoria fascinantă a profesorului american Ron Kaufman, unul dintre cei mai cunoscuţi experţi în cultura serviciilor la nivel global. Prea puţină lume ştie că deşi este născut în SUA, rezident acum în Singapore, originea familiei sale are legătură cu România: ”Bunicul meu era din Plopana, lângă Bacău” # Ziarul Financiar
Nu toată lumea se bucură de noile drumuri. Victor Berceanu, Ramada Plaza din Craiova: După lansarea ultimului tronson al drumului express Piteşti-Craiova, clienţii din Bucureşti nu mai dorm în Craiova. Hotelul din Craiova este deţinut de familia fostului ministru al transporturilor Radu Berceanu # Ziarul Financiar
Hotelul Ramada Plaza din Craiova, singura unitate din oraş afiliată la un la lanţ internaţional, a finalizat primele nouă luni din acest an cu afaceri mai mici şi un grad mediu de ocupare de 66%, în scădere faţă de perioada similară a anului anterior.
Un şofer a fost prins de radar în timp ce conducea pe Autostrada A0, în zona Corbeanca, având viteza de 227 km/h.
Cum le răspunde preşedintele Trump celor 7 milioane de protestatari care au ieşit în stradă împotriva administraţiei sale cu sloganul ”No King”: A postat pe paginile oficiale de social media un video generat de AI în care apare purtând o coroană, pilotând un avion de luptă „KING TRUMP” şi bombardând o mulţime de protestatari. VIDEO # Ziarul Financiar
Ţara lui Mai Bine, platformă care vrea să fie o punte între producători locali şi restaurante, a adus împreună 200 de companii. Peste 70% din restaurante văd o creştere a cererii din partea clienţilor pentru produse româneşti # Ziarul Financiar
Ţara lui Mai Bine, o platformă lansată în urmă cu un an de Edenred şi HORA, care vrea să fie o punte între restaurante şi producători români pentru aprovizionarea cu ingrediente locale, a adus împreună peste 200 de companii, din care 120 de producători şi 85 de restaurante.
Rucsandra Hurezeanu, Ivatherm: Noi suntem într-o fază de creştere accelerată, am crescut cu 25% în fiecare an şi continuăm. Luăm în calcul să atragem şi un fond de investiţii pentru o dezvoltare şi mai rapidă # Ziarul Financiar
Ivatherm, companie românească de dermatocosmetice, ia în calcul atragerea unui fond de investiţii pentru accelerarea expansiunii companiei.
Dacă nu sunt aceşti capitalişti huliti, cine produce banii? Întrebarea este dacă România, dacă societatea, dacă noile generaţii mai au resurse şi dorinţă pentru capitalism, pentru business şi antreprenoriat, sau ne îndreptăm către o societate în care se cere ca statul să ne dea, să ne susţină şi să ne plătească salariile mari # Ziarul Financiar
