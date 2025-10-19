Business MAGAZIN. Abu Dhabi a inventat cel mai lung val artificial din lume - 690 de metri, dar care costă cât o vacanţă de lux. 5.450 de dolari costă să îţi închiriezi propriul tău val

Ziarul Financiar, 19 octombrie 2025 19:15

Business MAGAZIN. Abu Dhabi a inventat cel mai lung val artificial din lume - 690 de metri, dar care costă cât o vacanţă de lux. 5.450 de dolari costă să îţi închiriezi propriul tău val

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul Financiar

Acum 15 minute
19:15
Business MAGAZIN. Abu Dhabi a inventat cel mai lung val artificial din lume - 690 de metri, dar care costă cât o vacanţă de lux. 5.450 de dolari costă să îţi închiriezi propriul tău val Ziarul Financiar
19:15
VIDEO. Dan Şucu, fondatorul Mobexpert şi investitor la cluburile de fotbal Rapid Bucureşti şi Genoa din Italia: Performanţa sportivă rămâne cheia succesului financiar. Când echipa obţine rezultate bune, stadionul se umple, audienţele TV cresc, iar veniturile din publicitate sunt mai mari Ziarul Financiar
Acum 2 ore
18:15
Business MAGAZIN. Ce spune Mihaela Bîtu, CEO ING România, despre vremurile actuale: pe termen scurt, putem să fim pesimişti, asta e cel mai uşor, dar nu e totul aşa de negru. Care sunt planurile băncii olandeze pentru România Ziarul Financiar
Acum 4 ore
16:15
Magnus Brunner, Comisarul european pentru afaceri interne şi migraţiune vine în România. El se va întâlni cu preşedintele României, Nicuşor Dan, prim-ministrul României, Ilie Bolojan, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, şi reprezentanţi ai Camerei Deputaţilor şi Senatului României Ziarul Financiar
16:00
Cristian Socol, economistul neoficial al PSD, susţine că guvernul Bolojan trebuie să majoreze salariul minim pe economie, susţinând că nicio ţară din UE nu îngheaţă salariul minim în 2026, deci nici România nu ar avea de ce să facă acest lucru Ziarul Financiar
16:00
Speriaţi de posibilitatea de a fi taxaţi pe avere, miliardarii Franţei fug cu banii în Luxemburg şi Elveţia Ziarul Financiar
Acum 6 ore
15:15
Business MAGAZIN. Piaţa muncii: cine vine, cine pleacă, cine rămâne. De ce România are unul dintre cele mai severe deficite de forţă de muncă din UE Ziarul Financiar
15:00
BREAKING: Jaf rupt din filme la Muzeul Luvru din Paris. Hoţii au intrat printr-o fereastră pe care au spart-o, au furat bijuterii de o valoare inestimabilă din Galeria Apollon, unde se află Bijuteriile Coroanei Franceze, şi apoi au fugit pe motociclete Ziarul Financiar
14:45
Marc Rowan, directorul executiv al Apollo, un vehicul de investiţii care administrează active de aproape 1.000 mld. dolari, avertizează: Europa este în război cu ea însăşi. Reglementarea excesivă a sectorului financiar frânează creşterea economică şi subminează competitivitatea în raport cu Statele Unite Ziarul Financiar
14:15
Business MAGAZIN. Cum a ajuns Andrei Pintur CEO al Agroland Food, un business care gestionează livrarea la circa 100 mil. ouă anual, la numai 36 de ani Ziarul Financiar
14:15
VIDEO. Dan Şucu, fondatorul Mobexpert şi investitor la cluburile de fotbal Rapid Bucureşti şi Genoa din Italia: Academia Rapid costă în jur de un milion de euro pe an. Este fals să spui că un jucător s-a transferat de la academie la echipa mare fără niciun cost Ziarul Financiar
Acum 8 ore
13:15
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie luni, 20 octombrie 2025, ora 09.30 cu Claudiu Cazacu, Consulting Strategist în cadrul XTB România Ziarul Financiar
13:00
Incendiu şi ţeavă de gaze fisurată în Voluntari. Zeci de persoane au fost evacuate dintr-un hotel -2 Ziarul Financiar
12:45
Cu toată viteza înainte, dar încotro? 63% dintre români vor să îşi schimbe jobul, dar nu ştiu în ce direcţie să se îndrepte. „Noi nu avem un plan real să-i ajute pe oameni să îşi clarifice cariera” VIDEO Ziarul Financiar
12:15
Când scăpăm de scumpiri? Economiştii spun că nu prea curând: inflaţia rămâne peste 10% în toamnă, iar efectul TVA va menţine presiunile asupra preţurilor cel puţin până în 2026 VIDEO Ziarul Financiar
12:15
Business MAGAZIN. Istoria fascinantă a profesorului american Ron Kaufman, unul dintre cei mai cunoscuţi experţi în cultura serviciilor la nivel global. Prea puţină lume ştie că deşi este născut în SUA, rezident acum în Singapore, originea familiei sale are legătură cu România: ”Bunicul meu era din Plopana, lângă Bacău” Ziarul Financiar
12:15
Nu toată lumea se bucură de noile drumuri. Victor Berceanu, Ramada Plaza din Craiova: După lansarea ultimului tronson al drumului express Piteşti-Craiova, clienţii din Bucureşti nu mai dorm în Craiova. Hotelul din Craiova este deţinut de familia fostului ministru al transporturilor Radu Berceanu Ziarul Financiar
Hotelul Ramada Plaza din Craiova, singura unitate din oraş afiliată la un la lanţ internaţional, a finalizat primele nouă luni din acest an cu afaceri mai mici şi un grad mediu de ocupare de 66%, în scădere faţă de perioada similară a anului anterior.
12:15
Şofer prins de radar în timp ce conducea cu viteza de 227 km/h Ziarul Financiar
Un şofer a fost prins de radar în timp ce conducea pe Autostrada A0, în zona Corbeanca, având viteza de 227 km/h.
11:30
Gigantii europeni fac legea, România încearcă să ţină pasul. Cum putem să concurăm pe termen lung cu firmele mature din UE ? VIDEO Ziarul Financiar
Acum 12 ore
11:15
Business MAGAZIN. Cine este Octavian Sfeclă, care a lăsat în anii '90 poziţia de medic chirurg pentru a lansa propriul business de pixuri promoţionale, pe care l-a vândut peste ani cu 12 mil. euro Ziarul Financiar
11:00
Cum le răspunde preşedintele Trump celor 7 milioane de protestatari care au ieşit în stradă împotriva administraţiei sale cu sloganul ”No King”: A postat pe paginile oficiale de social media un video generat de AI în care apare purtând o coroană, pilotând un avion de luptă „KING TRUMP” şi bombardând o mulţime de protestatari. VIDEO Ziarul Financiar
11:00
Mai are cash-ul loc în viaţa Gen Z? Cum plătesc tinerii comparativ cu generaţiile precedente Ziarul Financiar
09:15
Business MAGAZIN. De ce să mergeţi în Italia pentru a vă cumpăra o geantă când puteţi să o luaţi din Rădăuţi? Cum încearcă Gryand, un brad mic de genţi din Rădăuţi să înlocuiască producţia de lohn din România, care scade. Ce spune Andrianei Kostynyan, cofondator Ziarul Financiar
09:15
VIDEO. Dan Şucu, fondatorul Mobexpert şi investitor la cluburile de fotbal Rapid Bucureşti şi Genoa din Italia: În Italia există o apropiere mult mai mare a comunităţii faţă de echipă. M-a impresionat foarte mult că am văzut suporteri ai echipei Genoa care şi-au planificat vacanţele astfel încât să se întâlnească cu echipa în cantonament Ziarul Financiar
Acum 24 ore
00:15
Business MAGAZIN. Cine este Ema Iftimie, managing director Globalworth România Ziarul Financiar
00:15
Business MAGAZIN. Cum au ajuns Denisa şi Nicolae Tache să investească 1,5 mil. euro într-un luxury boutique spa Ziarul Financiar
18 octombrie 2025
22:15
Business MAGAZIN. Cum încearcă Daniel Tudor, care s-a făcut cunoscut în Bucureşti, să intre şi pe piaţa din Cluj cu un proiect imobiliar de 90 mil. euro Ziarul Financiar
21:45
O undă de şoc pe piaţa investiţiilor în regenerabile: Vestas a oprit dezvoltarea unei fabrici majore în Polonia din cauza cererii extrem de scăzute Ziarul Financiar
21:15
RA-APPS a scos la închiriere prin licitaţie vila unde trebuia să se mute Iohannis: Licitaţia începe de la 35.000 euro pe lună pentru o vilă unde s-au investit aproape 3 mil. euro. Ziarul Financiar
20:15
Jonathan Gray, şeful Blackstone, unul dintre cele mai puternice vehicule de investiţii din lume, avertizează: Investitorii subestimează potenţialul uriaş al inteligenţei artificiale de a face industrii întregi să fie redundante. ”Impactul va fi profund” Ziarul Financiar
Ieri
19:15
VIDEO. Dan Şucu, fondatorul Mobexpert şi investitor la cluburile de fotbal Rapid Bucureşti şi Genoa din Italia: Atalanta este o echipă din Italia care îmi place foarte mult, un club care a pornit din lupta pentru a evita retrogradarea şi a ajuns să fie pe primele locuri în clasament Ziarul Financiar
18:00
Şeful Blackstone, unul dintre cele mai puternice vehicule de investiţii din lume, avertizează: Investitorii subestimează potenţialul uriaş al inteligenţei artificiale de a face industrii întregi să fie redundante. ”Impactul va fi profund” Ziarul Financiar
16:45
Întrebarea esenţială la care trebuie să se răspundă în cazul exploziei din Rahova: de ce reprezentanţii Distrigaz/Engie, care au fost la faţa locului cu 24 de ore înainte, nu s-au asigurat că nimeni nu putea da drumul la gaz în condiţii de risc? Ziarul Financiar
14:15
VIDEO. Dan Şucu, fondatorul Mobexpert şi investitor la cluburile de fotbal Rapid Bucureşti şi Genoa din Italia: Pe Mauro Pederzoli l-am adus pentru că cineva trebuie să pună lucrurile în ordine. Un director conduce societatea, iar rezultatele se văd Ziarul Financiar
13:15
Gheorghe Băcanu, cititor ZF: Când este vorba de tăieri, de restructurări, nimeni nu vrea să se vadă în poza cu premierul Bolojan Ziarul Financiar
12:15
Care frică de roboţi? 53% dintre angajaţii români văd în inteligenţa artificială o oportunitate şi doar 1% o ameninţare directă la jobul lor. De ce se tem de fapt românii când vine vorba de cea mai hot tehnologie a momentului VIDEO Ziarul Financiar
11:15
Am ratat din nou startul? Deşi războiul nu s-a terminat, americanii, polonezii şi germanii au ajuns deja în Ucraina pentru a fi pe poziţii pentru reclădirea ţării. Ce face România? VIDEO Ziarul Financiar
10:15
Explozia din Rahova: O persoane aflată în stare critică este transportă în Austria Ziarul Financiar
10:15
Cum poate deveni România un hub regional de date şi energie. Cele trei atuuri care pot pune ţara pe hartă. „În următorii 10 ani vom ajunge în această poziţie” VIDEO Ziarul Financiar
09:15
„Pandemia” tăcută din clădirile de birouri. Peste jumătate dintre angajaţii români se confruntă cu această problemă, iar 1 din 4 şi-ar lua concediu medical dacă ar putea. „Costul real este imens în sănătate şi productivitate” VIDEO Ziarul Financiar
09:15
VIDEO. Dan Şucu, fondatorul Mobexpert şi investitor la cluburile de fotbal Rapid Bucureşti şi Genoa din Italia: Când pierdem un meci, dezamăgirea este mai mare decât fericirea atunci când câştigăm. Ăsta e un lucru care mă sperie! Vorbim mai ales de situaţiile în care pierdem un meci în ultimele minute ale jocului Ziarul Financiar
00:15
Ţara lui Mai Bine, platformă care vrea să fie o punte între producători locali şi restaurante, a adus împreună 200 de companii. Peste 70% din restaurante văd o creştere a cererii din partea clienţilor pentru produse româneşti Ziarul Financiar
Ţara lui Mai Bine, o platformă lansată în urmă cu un an de Edenred şi HORA, care vrea să fie o punte între restaurante şi producători ro­mâni pentru aprovizionarea cu ingre­diente locale, a adus împreună peste 200 de companii, din care 120 de pro­ducători şi 85 de restaurante.
00:15
Rucsandra Hurezeanu, Ivatherm: Noi suntem într-o fază de creştere accelerată, am crescut cu 25% în fiecare an şi continuăm. Luăm în calcul să atragem şi un fond de investiţii pentru o dezvoltare şi mai rapidă Ziarul Financiar
Ivatherm, companie românească de dermatocosmetice, ia în calcul atragerea unui fond de investiţii pentru accelerarea expansiunii companiei.
17 octombrie 2025
22:30
Cândva, în „epoca de aur”, românii stăteau la coadă pentru salam, ceva de lux atunci. Astăzi, copiii acelor români stau la „coadă” să cumpere acţiuni la producătorul unuia dintre cele mai cunoscute branduri de mezeluri din ţară. Dacă asta nu e evoluţie, atunci ce este? Ziarul Financiar
20:45
Ce spune Preşedintele României, Nicuşor Dan, după explozia blocului din Bucureşti unde au murit trei oameni: Datele preliminare indică deja că această tragedie putea fi prevenită. Nu putem aştepta ani de zile pentru o anchetă care să se încheie în uitare Ziarul Financiar
20:15
Dacă nu sunt aceşti capitalişti huliti, cine produce banii? Întrebarea este dacă România, dacă societatea, dacă noile generaţii mai au resurse şi dorinţă pentru capitalism, pentru business şi antreprenoriat, sau ne îndreptăm către o societate în care se cere ca statul să ne dea, să ne susţină şi să ne plătească salariile mari Ziarul Financiar
19:30
Se vor feri bogaţii lumii de Italia? Guvernul de la Roma vrea să crească taxele aplicate expaţilor cu 50%. „Este o lege care răspunde nevoilor concrete ale lucrătorilor şi companiilor din Italia” Ziarul Financiar
Mai mult de 2 zile în urmă
19:15
Noile generaţii, faţă în faţă cu spiritul capitalist, antreprenorial Ziarul Financiar
19:15
VIDEO. Dan Şucu, fondatorul Mobexpert şi investitor la cluburile de fotbal Rapid Bucureşti şi Genoa din Italia: Meciul dintre România şi Austria a fost câştigat prin dorinţa şi determinarea jucătorilor. Vreau să văd şi la echipele mele această determinare, unde câteodată a lipsit, mai ales la Rapid Ziarul Financiar
19:00
Explozia din Rahova arată cât de periculos e să trăieşti în ţara lui „las’ că merge şi aşa”. Când nepăsarea devine normă, tragediile nu sunt accidente, ci consecinţe Ziarul Financiar
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.