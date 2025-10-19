Cum este să trăiești sub o ploaie de drone: la Kiev, până și copiii sunt „experți” militari

14:00

Primarul stațiunii Sinaia, Vlad Oprea, a anunțat că de luni se întoarce la serviciu, după ce Tribunalul București a dispus încetarea arestului la domiciliu în dosarul în care este cercetat pentru mai multe infracțiuni de corupție. „De luni, mă întorc la Primărie. Cu aceeaşi energie, acelaşi respect pentru oameni şi aceeaşi dorinţă de a duce