Cum este să trăiești sub o ploaie de drone: la Kiev, până și copiii sunt „experți” militari
PressHub, 19 octombrie 2025 20:20
Recent, ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, a dus o dronă rusească Shahed-136 /Geran-2, la Palatul Westminster, unde este sediul Parlamentului Regatului Unit, de unde a avertizat că Europa trebuie să se pregătească pentru atacuri din partea Rusiei. Drona rusească depusă la Westminster nu este doar o exponată; ea reprezintă o amenințare care, în același […]
• • •
Acum o oră
20:20
Acum 2 ore
19:10
Oradea devine capitala jazzului în noiembrie. Artiști din opt țări și șase premiere la ORA Jazz Festival 2025 # PressHub
Cea de-a șasea ediție a ORA Jazz Festival aduce, între 14 și 16 noiembrie, un maraton sonor cu artiști de top din opt țări și șase proiecte prezentate în premieră, scrie Bihoreanul. Evenimentele se vor desfășura pe scenele Filarmonicii de Stat și ale Sinagogii Neologe Sion. În acest an, unicul festival de jazz din Oradea, […]
Acum 4 ore
17:50
Germania își recheamă temporar ambasadorul din Georgia, pe fondul tensiunilor diplomatice cu Tbilisi # PressHub
Germania a decis să își recheme temporar ambasadorul din Georgia pentru consultări, a anunțat, duminică, Ministerul de Externe de la Berlin, scrie DPA. Într-o postare pe platforma X, ministerul a precizat că conducerea georgiană s-a angajat în activități împotriva Uniunii Europene și împotriva ambasadorului german Peter Fischer Din acest motiv, Ministerul de Externe a decis […]
Acum 6 ore
16:10
Cea mai complexă evaluare a necesarului de reconstrucție, bazată pe estimările Națiunilor Unite, Comisiei Europene, Băncii Mondiale și guvernului de la Kiev, pune costul procesului de reconstrucție și redresare a Ucrainei după război la peste 506 miliarde de euro în următorul deceniu. Suma este de trei ori mai mare decât PIB-ul anual al Ucrainei și, […]
Acum 8 ore
14:10
Muzeul Luvru din Paris, Franța, a fost închis, duminică, în urma unui jaf în care au fost furate bijuterii de o valoare „inestimabilă", a anunțat ministrul francez de Interne, potrivit CNN. Ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, a declarat pentru radio France Inter: „În această dimineață a avut loc un jaf important în Sala Apollo. […]
13:40
Proteste masive împotriva lui Trump în tot mai multe orașe din Statele Unite, în cadrul mișcării „No Kings” # PressHub
Manifestațiile împotriva președintelui american Donald Trump au atras sâmbătă mulțimi uriașe în întreaga țară, în cadrul mișcării „No Kings", care protestează față de ceea ce consideră a fi politici autoritare ale liderului de la Casa Albă, scrie DPA. Organizatorii au anunțat că aproape 7 milioane de persoane au participat la demonstrații pașnice în aproximativ 2.700 […]
13:10
De la bazine de înot în paragină, la vioara lui Caliu: trei momente de vârf despre curaj, comunitate și continuitate, în cea de-a doua zi de Astra Film Festival # PressHub
Campanii media online realizate de oameni simpli, investigații despre demascarea rețelelor urii, oameni îndoctrinați de gândirea rusească care decid să se desprindă de sistem, dar și povești extraordinare de viață. Așa s-ar putea descrie pe scurt cea de-a doua zi de Astra Film Festival. O zi care a avut cel puțin trei momente de vârf: […]
Acum 12 ore
12:40
Ministrul Economiei, Radu Miruţă: „Conducerea Salrom a refuzat demisia de onoare. I-am acţionat în instanţă. Răbdarea are o limită”. Un raport de control arată ca dezastrul de la Praid putea fi evitat # PressHub
După apariția raportului Corpului de Control al premierului privind neregulile de la Salina Praid, ministrul Economiei, Radu Miruţă, a anunţat că a cerut conducerii Salrom să îşi dea demisia de onoare. Cum aceasta a refuzat, ministrul a declanșat acțiuni în instanță, afirmând că lucrează la o soluție „ca bunul-simț să devină faptă". „S-a confirmat încă […]
11:40
Aktual24 | Diana Șoșoacă, interviu la Russia Today: „E o plăcere să fiu la Moscova”. Ea a criticat UE și a adus laude pentru propaganda rusă # PressHub
Aflată la Moscova pentru aniversarea a 20 de ani de la înființarea postului Russia Today, europarlamentara Diana Șoșoacă a acordat un interviu canalului de stat rus, în care a elogiat postul și a acuzat Uniunea Europeană că ar acționa „ca o dictatură" și „ca o mafie", potrivit Aktual24. Șoșoacă a afirmat, totodată, că procurorii din […]
11:00
Pakistan și Afganistan au convenit asupra unui armistițiu imediat, după negocierile de pace de la Doha # PressHub
Pakistanul și Afganistanul au ajuns, duminică, la un acord privind un armistițiu imediat, în urma discuțiilor purtate la Doha, după o săptămână de confruntări violente la graniță, cele mai grave de la venirea la putere a talibanilor la Kabul, în 2021. Armistițiul „a fost finalizat", a anunțat duminică, într-o postare pe platforma X, ministrul pakistanez […]
10:10
Republica Moldova a intrat într-o nouă etapă politică după validarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Curtea Constituțională de la Chișinău a confirmat rezultatele scrutinului, constatând că nu există hotărâri judecătorești definitive care să indice fraude sau vicii de procedură, iar președinta Maia Sandu a semnat decretul prin care prima ședință a noului Parlament este convocată […]
09:10
Explozie la un bloc din municipiul Bistriţa în urma unei acumulări de gaze. Nu sunt victime # PressHub
O explozie s-a produs duminică dimineaţa la un bloc din municipiul Bistriţa, informează Agerpres. "Pompierii militari intervin în municipiul Bistriţa, strada Rodnei, la un bloc de locuit unde s-a produs o explozie la etajul doi al unui bloc, posibil acumulare de gaze naturale", a anunţat ISU Bistriţa-Năsăud. Din primele informaţii nu sunt victime, toate persoanelor […]
Acum 24 ore
21:00
Aktual24 | Vladimir Putin, zbor ocolitor de 5.000 km spre Budapesta. Avionul prezidențial rusesc va evita spațiul aerian al UE din cauza sancțiunilor # PressHub
Președintele rus Vladimir Putin ar urma să parcurgă o rută aeriană mult mai lungă decât cea directă pentru a ajunge la Budapesta, unde este planificată o întâlnire oficială cu președintele american Donald Trump, scrie Aktual24. Din cauza sancțiunilor impuse Rusiei, aeronava prezidențială rusească va evita majoritatea țărilor Uniunii Europene, parcurgând un traseu de aproximativ 5.000 […]
Ieri
20:10
Vlad Oprea a anunțat că de luni revine la Primăria Sinaia după încetarea arestului la domiciliu # PressHub
Primarul stațiunii Sinaia, Vlad Oprea, a anunțat că de luni se întoarce la serviciu, după ce Tribunalul București a dispus încetarea arestului la domiciliu în dosarul în care este cercetat pentru mai multe infracțiuni de corupție. „De luni, mă întorc la Primărie. Cu aceeaşi energie, acelaşi respect pentru oameni şi aceeaşi dorinţă de a duce […]
19:10
Austria își schimbă poziția și va susține noul pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei # PressHub
Austria a anunțat, sâmbătă, că va aproba cel mai recent pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei, revenind asupra poziției anterioare și eliminând un obstacol-cheie înainte de votul prevăzut pentru începutul săptămânii viitoare, relatează Reuters. Miniștrii de externe ai UE urmează să se întâlnească luni în Luxemburg, când speră să finalizeze cel de-al 19-lea […]
17:50
Rusia și-a reluat atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei în noaptea de vineri spre sâmbătă, imediat după discuțiile de la Washington dintre președintele american Donald Trump și omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, care vizau încheierea războiului, scrie DPA. Rusia a efectuat peste 10 atacuri asupra orașului Chuhuiv din regiunea Harkov, estul Ucrainei, a anunțat primarul […]
17:20
Două spitale și mai multe primării din Arad, pe lista ANAF a instituțiilor publice cu datorii la stat # PressHub
Nouă instituții din județul Arad, inclusiv două spitale, un club sportiv și șase primării, figurează pe lista publicată de ANAF cu autoritățile care nu și-au achitat obligațiile fiscale până la 31 august 2025. Datoriile totale ale instituțiilor arădene se ridică la aproape 5,8 milioane de lei, potrivit Special Arad. ANAF a publicat vineri, 17 octombrie, […]
17:10
Analiză Aktual24: Cum și de ce vrea UE să transforme Ucraina într-un „porc spinos de oțel”? # PressHub
Planul Uniunii Europene de Pregătire pentru un război cu Rusia până în anul 2030 are consolidarea militară a Ucrainei în centrul său, scrie Aktual24 într-o analiză. UE vorbește despre transformarea țării cu capitala la Kiev într-un „porc spinos de oțel" (steel porcupine). Porcul spinos fiind, desigur, un animal mic dar în țepii căruia se pot […]
14:40
Oamenii rămași fără locuințe după explozia din Rahova vor fi mutați de luni în apartamente, anunță primarul interimar al Capitalei # PressHub
Persoanele afectate de explozia care a distrus vineri un bloc din cartierul Rahova vor fi relocate în apartamente începând de luni, pe cheltuiala Primăriei Municipiului București, a declarat primarul general interimar, Stelian Bujduveanu. În weekend, aceștia sunt găzduiți temporar în hoteluri. Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat sâmbătă că autoritățile locale, împreună cu […]
14:00
13:40
Ioan Holender va coordona un festival internațional de muzică clasică la Cazinoul din Constanța: „Biletele nu vor fi gratis, dar accesibile” # PressHub
Fostul director al Operei de Stat din Viena, Ioan Holender, a prezentat planurile pentru un festival internațional de muzică clasică ce va avea loc la Cazinoul din Constanța în toamna anului viitor, potrivit Info Sud-Est. Ioan Holender, fostul director al Operei de Stat din Viena, a fost joi la Cazinoul din Constanța, acolo unde a […]
13:10
Astra Film Festival începe în forță. Ziua a doua continuă cu documentare spectaculoase și un DocTalk despre „înotul împotriva sistemului” # PressHub
Gala de deschidere Astra Film Festival 2025, desfășurată vineri seară la Sala Thalia a Filarmonicii de Stat Sibiu, a avut un preambul muzical în acorduri de vioară și acordeon (Taraf de Caliu), care i-a introdus pe participanți în atmosferă. A fost o Gală emoționantă, cu o sală plină, urmată de un DocTalk care s-a prelungit […]
12:30
Proteste „No Kings” în SUA. Trupele Gărzii Naționale, mobilizate de guvernatorii republicani # PressHub
Guvernatorii republicani din mai multe state americane au pus trupele Gărzii Naționale în stare de alertă, în pregătirea unui protest național împotriva lui Donald Trump și a politicilor sale, scrie BBC. Organizatorii protestelor „No Kings" susțin că adunările vor avea loc în peste 2.500 de locații din SUA. Aliații lui Trump au acuzat protestatarii că […]
11:50
Incendiu la subsolul unui bloc din Calea Plevnei în București. Populația, avertizată prin mesaj RO-Alert # PressHub
Un incendiu cu degajări importante de fum a izbucnit, sâmbătă, la subsolul unui bloc din Calea Plevnei din București, relatează News.ro. La faţa locului fiind trimise zece autospeciale ale pompierilor. Autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert locuitorilor din zonă. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISU BIF), flăcările s-au declanșat la subsolul unei clădiri […]
11:20
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că încă speră să primească acordul Statelor Unite pentru furnizarea rachetelor de croazieră cu rază lungă de acțiune Tomahawk, după întâlnirea de vineri de la Casa Albă cu președintele Donald Trump, scrie DPA. „Echipele noastre lucrează la asta", a declarat Zelenski într-un interviu acordat postului NBC. „Este bine că […]
10:30
Minele marine din Marea Neagră, lăsate în urma războiului, au devenit o amenințare ecologică majoră: ele se transformă în „recife artificiale" care atrag viața marină, dar o singură explozie distruge instantaneu ecosisteme întregi — de la midii și crabi la delfini și păsări. Ecologiștii avertizează că fiecare detonare provoacă moartea organismelor pe o rază de […]
10:00
O persoană aflată în stare critică, cu arsuri extinse și multiple traumatisme, urmează să fie transportată la un spital din Austria, în urma exploziei care a avut loc vineri dimineață la un bloc de pe Calea Rahovei din București, informează Agerpres. Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) a anunțat sâmbătă dimineață că unul dintre pacienții […]
09:40
Medicul orădean Flavia Groșan, cunoscută pentru afirmațiile anti-vacciniste din pandemie, este în comă profundă la Terapie Intensivă # PressHub
Pneumoloaga Flavia Groșan, devenită cunoscută în timpul pandemiei pentru declarațiile sale controversate anti-vacciniste, se află internată în stare critică la Terapie Intensivă, scrie Bihoreanul. Ea este în comă și i-au fost descoperite multiple tumori în metastază: cerebrale, pulmonare, hepatice și suprarenale. „Pacienta este în comă profundă, de gradul 4 pe scala Glasgow, și este ventilată […]
09:10
Explozia de la București readuce în atenție tragedia de la Iași din 2016: doi morți, bloc dezafectat total, nicio condamnare # PressHub
Deflagrația produsă vineri dimineață într-un bloc din Capitală a reamintit de un incident similar petrecut la Iași, în vara anului 2016, când o acumulare de gaze a provocat o explozie într-un imobil din Copou, scrie Ziarul de Iași. Tragedia s-a soldat cu doi morți, mai mulți răniți și un bloc complet dezafectat. Explozia unui bloc […]
17 octombrie 2025
22:10
Permis de ședere în România, la schimbul unei investiții? Proiectul de lege al liberalilor # PressHub
Un număr de parlamentari din partea PNL au inițiat un proiect de lege prin care orice investitor ar putea primi permis de ședere în România, cu condiția să investească minim 400,000 de euro, relatează News.ro. „Am iniţiat, alături de coleg
21:20
Aktual24|Trăsniți în NATO. Convocarea rezerviștilor se transformă în muniție pentru tabăra anti-occidentală # PressHub
Ministerul Apărării ar trebui să știe un lucru: exercițiile de testare a pregătirii României pentru un eventual conflict, altfel foarte necesare, se pot transforma rapid în acțiuni care scad încrederea populației în autorități. Exercițiul MOBX 2025, prin care au fost chemați la exerciții 10.000 de rezerviști din regiunea București-Ilfov, a fost marcat de atâtea încurcături […] Articolul Aktual24|Trăsniți în NATO. Convocarea rezerviștilor se transformă în muniție pentru tabăra anti-occidentală apare prima dată în PRESShub.
21:00
Vânător reținut pentru 24 de ore. Acesta s-a filmat călcând intenționat un căprior cu ATV-ul # PressHub
Un bărbat de 35 de ani din județul Arad a fost reținut de poliție pentru un act de cruzime față de animale. Acesta s-a filmat în timp ce calcă cu ATV-ul un căprior, al cărui cadavru îl expune, ulterior, la cameră. Filmarea a fost, apoi, încărcată pe social media, unde a stârnit un val de […] Articolul Vânător reținut pentru 24 de ore. Acesta s-a filmat călcând intenționat un căprior cu ATV-ul apare prima dată în PRESShub.
Mai mult de 2 zile în urmă
20:40
Aktual24| Delir ”suveranist” pe TikTok după explozia din București: ”Au inventat ceva să nu se mai vorbească despre mobilizare” # PressHub
Propagandiștii ”suveraniști” au luat cu asalt TikTok, mulți dintre ei lansează noi teorii ale conspitarației legate de explozia de pe Calea Rahovei. Mulți fac comparație cu incendiul de la clubul Colectiv, susținând că expolozia a fost provocată intenționat, informează Aktual24. Postacii pro-Rusia încearcă să deturneze tragedia pentru a ironiza acuzațiilor autorităților privind războiul hibrid dus […] Articolul Aktual24| Delir ”suveranist” pe TikTok după explozia din București: ”Au inventat ceva să nu se mai vorbească despre mobilizare” apare prima dată în PRESShub.
18:40
Un bărbat a fost reținut după ce a încercat să forțeze perimetrul din jurul blocului avariat din Rahova # PressHub
Un bărbat a fost reținut, vineri, de Jandarmerie. Acesta a încercat să forțeze perimetrul stabilit de forțele de ordine în jurul locului exploziei. Alături de el a mai fost un grup de oameni care nu locuiau în blocul afectat. Jandarmeria Capitalei a declarat, pentru News.ro, că un grup de oameni a încercat să pătrundă cu […] Articolul Un bărbat a fost reținut după ce a încercat să forțeze perimetrul din jurul blocului avariat din Rahova apare prima dată în PRESShub.
17:10
Premierul Ilie Bolojan afirmă că alegerile pentru Primăria Capitalei vor fi organizate spre sfârșitul lui noiembrie, începutul lui decembrie # PressHub
Premierul Ilie Bolojan a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că va începe organizarea alegerilor pentru Primăria Municipiului București. În privința datei, el susține că acestea vor avea loc în ultima duminică a lunii noiembrie, respectiv, prima duminică a lunii decembrie, informează News.ro. ”Voi susţine săptămâna viitoare organizarea acestor alegeri, sau în ultima duminică […] Articolul Premierul Ilie Bolojan afirmă că alegerile pentru Primăria Capitalei vor fi organizate spre sfârșitul lui noiembrie, începutul lui decembrie apare prima dată în PRESShub.
16:30
Astra Film Festival începe astăzi, la Sibiu, cu un film documentar puternic și cu o dezbatere DocTalk la care participanții vor „decoda” fenomenul urii din online. De altfel, mai multe filme din festival abordează acest subiect: Decodând ura (r. Simon Klose), Poporul german (r. Marcin Wierzchowski), Sub acoperire: demascând extrema dreaptă (r. Havana Marking). Gala de deschidere a festivalului va începe astăzi, 17 octombrie 2025, la ora 18:00. […] Articolul Astra Film Festival începe azi la Sibiu apare prima dată în PRESShub.
14:40
Bruxelles – Parlamentul European a dezvăluit joi lista scurtă a celor trei finaliști pentru prestigiosul Premiu Saharov pe anul 2025. Selecția, realizată de membrii Comisiilor pentru Afaceri Externe (AFET) și Dezvoltare (DEVE), aduce în prim-plan curajul celor care luptă pentru drepturile omului și valorile democratice în contexte extrem de dificile. Finaliștii din acest an, prezentați […] Articolul Finaliștii premiului Saharov au fost anunțați apare prima dată în PRESShub.
14:20
Luni, 20 octombrie, Curtea Constituțională ar urma să se pronunțe în legătură cu statutul pensiilor speciale ale magistraților, care – conform propunerii guvernului, contestată de Înalta Curte de Casație și Justiție – ar urma să fie modificat: vârsta de pensionare va crește treptat, în timp ce pensia se va reduce. Guvernul justifică modificarea nu numai cu argumente principiale […] Articolul Sistemele de pensii dau bătăi de cap Bruxelles-ului apare prima dată în PRESShub.
13:50
România este statul cu cea mai ridicat nivel de inflație din uniunea Europeană. Un studiu EUROSTAT privind creșterea inflației în statele UE pe luna septembrie indică România pe primul loc, cu o valoare de 8.6% a inflației. Pe locul doi este Estonia cu (5.3%). Acest lucru plasează inflația țării noastre la un nivel de aproximativ […] Articolul Studiu EUROSTAT: România, țara UE cu cea mai mare inflație apare prima dată în PRESShub.
12:40
Acord pentru industria de apărare a UE, Parlamentul și Consiliul convin asupra unui program de 1,5 miliarde de euro # PressHub
Bruxelles, 17 octombrie 2025 – Negociatorii Parlamentului European și ai Consiliului au ajuns joi la un acord informal pentru crearea primului Program European pentru Industria de Apărare (EDIP). Cu un buget de 1,5 miliarde de euro, programul este conceput pentru a consolida industria de apărare a UE, a stimula achizițiile comune, a accelera producția de […] Articolul Acord pentru industria de apărare a UE, Parlamentul și Consiliul convin asupra unui program de 1,5 miliarde de euro apare prima dată în PRESShub.
10:40
O explozie a avut loc în dimineața de 17 octombrie la un bloc din cartierul Rahova, sectorul 5. Explozia a avariat etajele 5 și 6 (clădirea are 8 etaje), relatează Digi24. Conform Agerpres, 11 persoane au fost afectate de explozie. Două persoane ar fi decedat. Dintre ceilalți 9 răniți, Ministerul Săntății a confirmat că un […] Articolul Explozie la un bloc din Rahova apare prima dată în PRESShub.
09:50
Donald Trump, schimbare de direcție privind trimiterea de Tomahawk-uri Ucrainei, după discuția cu Vladimir Putin. „Este o armă brutală” # PressHub
Într-un interviu acordat Reuters, Donald Trump prezintă (din nou) o atitudine ambiguuă față de sprijinul Ucrainei. Întrebat dacă mai intenționează să trimită rachete Tomahawk, acesta a ridicat problema meenținerii stocului intern. „Am discutat puțin [cu Putin]. Nu am vorbit prea mult, dar vă pot spune următorul lucru: avem nevoie de Tomahawk-uri și pentru Statele Unite […] Articolul Donald Trump, schimbare de direcție privind trimiterea de Tomahawk-uri Ucrainei, după discuția cu Vladimir Putin. „Este o armă brutală” apare prima dată în PRESShub.
09:20
Un tânăr vasluian, în vârstă de 22 de ani a murit în somn, în noaptea dintre 14 și 15 octombrie. Acesta era student în ultimul an la Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial din Iași din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” (TUIASI) și locuia în chirie alături de logodnica sa, relatează Ziarul de […] Articolul Student vasluian, decedat în somn lângă logodnic sa. Detaliile decesului nu sunt clare apare prima dată în PRESShub.
16 octombrie 2025
21:30
PSD își scoate din statut sintagma de „partid progresist”. Ca și cum ar fi fost vreodată așa ceva, cu excepția câtorva voturi ale europarlamentarilor săi la Bruxelles. Mai mult, se declară un partid axat pe credință, religie, familie. Adică un partid conservator, cu alte cuvinte. De asemenea, se „mută” de la stânga la centru-stânga. Toate […] Articolul Aktual24 | Re-AURizarea PSD. Un truc electoral și de negocieri apare prima dată în PRESShub.
20:50
Vara sanie, iarna car, la Bucharest Fashion Week se prezintă colecțiile de primăvară-vară 2026 # PressHub
Ieri, MBBFW, eveniment sub egida Council of Fashion Designers of Romania, și-a deschis porțile. Cu industria de fashion stăm foarte bine. Colecțiile designerilor români nu sunt numai prezente în rețelele magazinelor de specialitate din lume, dar sunt deja purtate de mari vedete internaționale, sunt prezente în pictorialele revistelor de modă de pretutindeni. Nu s-a întâmplat […] Articolul Vara sanie, iarna car, la Bucharest Fashion Week se prezintă colecțiile de primăvară-vară 2026 apare prima dată în PRESShub.
20:30
Comandantul Spitalului Militar Central din București, generalul-maior Florentina Ioniță-Radu, a fost adusă, joi, la DNA pentru a fi audiată într-un dosar în care sunt investigate infracțiuni de abuz în serviciu, complicitate la abuz în serviciu și uzurpare de calități oficiale, informează Agerpres. Florentina Ioniță este acuzată de DNA de abuz în serviciu și complicitate la […] Articolul Șefa Spitalului Militar Central, adusă la sediul secției militare a DNA pentru audieri apare prima dată în PRESShub.
20:20
UE adoptă reguli stricte împotriva risipei alimentare și a deșeurilor textile: producătorii vor plăti pentru fiecare articol pus pe piață # PressHub
Bruxelles, 16 octombrie 2025 – Uniunea Europeană face un pas decisiv spre o economie mai sustenabilă: Directiva revizuită privind deșeurile, intrată astăzi în vigoare, introduce reguli obligatorii pentru combaterea risipei alimentare și a deșeurilor textile. Producătorii de haine și încălțăminte vor fi obligați să contribuie financiar la gestionarea produselor lor după utilizare, în timp ce […] Articolul UE adoptă reguli stricte împotriva risipei alimentare și a deșeurilor textile: producătorii vor plăti pentru fiecare articol pus pe piață apare prima dată în PRESShub.
18:50
Reuniunea miniștrilor apărării din UE. Moșteanu: „O apărare puternică pe Flancul Estic înseamnă o Românie mai sigură” # PressHub
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a participat miercuri la reuniunea Consiliului Afaceri Externe în formatul miniștrilor apărării din statele membre ale Uniunii Europene. Întrevederea s-a desfășurat sub forma unei cine de lucru, având ca temă principală de discuție măsurile de consolidare a nivelului de pregătire pentru sprijinirea eforturilor europene în domeniul apărării, în perspectiva obiectivelor […] Articolul Reuniunea miniștrilor apărării din UE. Moșteanu: „O apărare puternică pe Flancul Estic înseamnă o Românie mai sigură” apare prima dată în PRESShub.
17:40
Curtea Constituțională a validat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și mandatele deputaților aleși. Hotărârea a fost pronunțată pe 16 octombrie de președinta Înaltei Curți, Domnica Manole, care a confirmat legalitatea scrutinului și conformitatea acestuia cu prevederile Constituției și ale Codului electoral. „Se confirmă rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Se validează mandatele […] Articolul R. Moldova: alegerile parlamentare validate de Curtea Constituțională apare prima dată în PRESShub.
17:00
Potrivit unui Eurobarometru dat publicității joi, televizorul, platformele sociale și discuțiile cu prietenii sunt principalele surse de informare ale românilor. Aproximativ 70% din români au declarat că se informează zilnic (utilizând atât mijloace tradiționale, cât și internetul), 15%-16% de câteva ori pe săptămănă, puțin peste 10% o dată pe săptămână și 7% niciodată. Preferințe ale […] Articolul EUROBAROMETRU. Sondaj privind informarea populației. Care este situația în România? apare prima dată în PRESShub.
