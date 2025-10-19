Trump sistează ajutoarele financiare pentru Columbia
Bursa, 19 octombrie 2025 20:20
Preşedintele american Donald Trump a anunţat duminică sistarea ajutorului financiar al SUA pentru Columbia, acuzându-l pe preşedintele columbian Gustavo Petro că nu combate producţia şi traficul de droguri şi că este el însuşi un and #39;baron al drogurilor and #39;
• • •
Acum o oră
20:20
20:00
Campioana U BT Cluj a fost învinsă duminică, în deplasare, de formaţia Dubai Basketball, scor 81-77 (41-34), în etapa a III-a din grupa A a Ligii Adriatice
Acum 2 ore
19:10
Germania a anunţat duminică retragerea pentru consultări a ambasadorului său în Georgia, Ernst Peter Fischer, înaintea reuniunii miniştrilor de Externe ai Uniunii Europene de luni, în contextul în care relaţiile dintre Tbilisi şi Bruxelles se deteriorează tot mai vizibil
Acum 4 ore
17:50
Bujduveanu: and #8221;Intrăm în faza de refacere a zonei afectate de explozia din Sectorul 5 and #8221; # Bursa
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţă duminică, despre explozia din Calea Rahovei, că acum începe greul şi se intră în faza de acţiuni coordonate pentru refacerea zonei şi sprijinul persoanelor afectate
17:00
Diana Buzoiau: and #8221;Proiectul privind incriminarea căsătoriilor forţate nu priveşte minorităţile and #8221; # Bursa
MInistrul Mediului, Diana Buzoianu (USR), declară duminică, despre proiectul de lege pe care l-a iniţiat în Parlament, privind incriminarea căsătoriilor forţate, că nu priveşte minorităţile, ea arătând că este o lege care se va asigura că protejează mii de fete şi femei, majoritatea absolută a victimelor acestor abuzuri
Acum 6 ore
16:30
Fifor: and #8221;România aflată în zodia Bolojan vorbeşte despre tăieri, plafonări şi austeritate and #8221; # Bursa
Deputatul PSD Mihai Fifor declară, duminică, în contextul mesajelor transmise la Congresul PES din Amsterdam, că Europa merge înainte iar România, aflată în Bolojan retrograd, accelerează pe contrasens
15:40
Numărul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, în septembrie 2025, de 11.759 persoane, în creştere cu 46 persoane, comparativ cu luna anterioară, din care 7.857 de beneficiari cu pensie din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat - BASS (contributivitate), conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice
15:40
Formaţia Juventus Torino a fost învinsă, duminică, în deplasare, cu scorul de 2-0, de echipa Como, în etapa a 7-a a campionatului Italiei
15:00
Xi Jinping cere and #8221;reunificarea and #8221; Chinei, într-un mesaj adresat noii lidere a opoziţiei din Taiwan # Bursa
Preşedintele Chinei, Xi Jinping, a lansat duminică un apel pentru and #8222;avansarea reunificării naţionale and #8221;, într-un mesaj de felicitare adresat noii lidere a principalului partid de opoziţie din Taiwan, Cheng Li-wun, recent aleasă la conducerea Partidului Kuomintang (KMT)
Acum 8 ore
14:00
Armata israeliană a lansat duminică o nouă ofensivă asupra Fâşiei Gaza, potrivit relatărilor presei israeliene, un gest care diminuează speranţele privind menţinerea armistiţiului mediat de Statele Unite, intrat în vigoare acum o săptămână. În vreme ce luptele se reiau, Israelul şi Hamas îşi aruncă reciproc acuzaţii de încălcare a acordului
13:10
China a acuzat, duminică, Statele Unite de desfăşurarea unor operaţiuni de spionaj cibernetic îndreptate împotriva Centrului Naţional de Servicii de Timp, instituţia care gestionează ora standard a ţării
Acum 12 ore
12:30
Hamas respinge acuzaţiile Statelor Unite privind o presupusă încălcare a armistiţiului cu Israelul # Bursa
Hamas a respins, duminică, acuzaţiile formulate de Departamentul de Stat al Statelor Unite, potrivit cărora mişcarea islamistă ar intenţiona să încalce în curând acordul de încetare a focului încheiat cu Israelul
11:40
Nivelul de civilizaţie se prăbuşeşte în SUA: Lui Trump i-ar conveni să-şi golească maţele în capul concetăţenilor # Bursa
Donald Trump are o coroană de rege pe cap, pilotează un avion şi îşi goleşte maţele în jeturi, de acolo, în zbor, în capul concetăţenilor lui, care tocmai protestează, într-un clip video imaginat cu inteligenţă artificială, postat astăzi pe pagina sa de pe TruthSocial - reţeaua de socializare al cărei proprietar este preşedintele american
11:30
Echipa italiană Inter Milano, antrenată de românul Cristian Chivu, a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 1-0, formaţia AS Roma, în etapa a şaptea din Serie A
11:30
Echipa bucureşteană Metaloglobus a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-1, echipa campioană, FCSB, în etapa a 13-a din Superligă
11:30
Echipa engleză Arsenal Londra a dispus sâmbătă seara, în deplasare, scor 1-0, de formaţia londoneză Fulham, în etapa a opta din Premier League
11:30
Campioana Germaniei, Bayern Munchen, a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Borussia Dortmund, în etapa a 7-a din Bundesliga
11:20
Sportiva canadiană Leylah Fernandez, cap de serie numărul 4 şi locul 27 WTA, a câştigat turneul WTA 250 de la Osaka, cu premii totale de 275.094 dolari
11:20
La fel ca în 2024, Jannik Sinner a câştigat turneul demonstrativ Six Kings Slam, foarte profitabil, învingându-l în finală, sâmbătă, pe Carlos Alcaraz (6-2, 6-4). El a obţinut premiul de şase milioane de dolari şi o rachetă de tenis din aur
11:00
Organizatorii protestelor 'No Kings' afirmă că peste şapte milioane de oameni au participat la manifestaţii # Bursa
Aproape şapte milioane de americani au ieşit sâmbătă în stradă, în cadrul celei de-a doua serii de proteste and #8222;No Kings and #8221; (Fără regi), o mişcare de opoziţie faţă de ceea ce manifestanţii descriu drept tendinţele autoritare ale preşedintelui Donald Trump
10:10
Constructorul auto chinez BYD a anunţat cea mai amplă campanie de rechemare din istoria sa, vizând peste 115.000 de vehicule din seriile Tang şi Yuan Pro, produse între anii 2015 şi 2022
10:00
Grupul danez Vestas a decis să îngheţe planurile pentru construcţia celei mai mari fabrici a sale din Polonia, invocând scăderea cererii de turbine eoliene pe piaţa europeană
09:50
Benjamin Netanyahu a confirmat, sâmbătă seară, că intenţionează să candideze pentru un nou mandat de prim-ministru al Israelului, la viitoarele alegeri legislative
09:40
Pakistanul şi Afganistanul au convenit asupra unui armistiţiu imediat, după negocierile purtate sâmbătă în Qatar, încercând astfel să restabilească ordinea la graniţa comună, unde confruntările recente au provocat zeci de victime. Anunţul a fost făcut duminică de autorităţile de la Doha
Acum 24 ore
21:50
Inspectoratul de Stat în Construcţii recomandă demolarea scării afectate din blocul explodat în Rahova # Bursa
Raportul întocmit de Inspectoratul de Stat în Construcţii (ISC) după explozia produsă vineri dimineaţă în cartierul Rahova arată că scara a doua a blocului 32 nu mai poate fi utilizată şi trebuie demolată în întregime. Experţii avertizează că imobilul and #8222;nu mai îndeplineşte cerinţa fundamentală de rezistenţă mecanică şi stabilitate and #8221; şi prezintă risc ridicat de prăbuşire.
21:40
Guvernatorul Băncii Angliei avertizează că efectele Brexit rămân un semnal de alarmă pentru economia globală # Bursa
Ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană va continua să afecteze creşterea economică a ţării, oferind un avertisment global privind riscurile ridicării barierelor comerciale, a declarat sâmbătă guvernatorul Băncii Angliei, Andrew Bailey, citat de Reuters.
Ieri
20:50
Serviciile de securitate din Georgia au confiscat peste 7 milioane de dolari de la foşti oficiali # Bursa
Serviciile de securitate din Georgia au efectuat percheziţii la domiciliile mai multor foşti oficiali de rang înalt, printre care fostul premier Irakli Garibashvili, fostul şef al Serviciului de Securitate al Statului Grigol Liluashvili şi fostul procuror general Otar Partskhaladze.
20:10
Hamas acuză Israelul de 47 de încălcări ale armistiţiului şi susţine că 38 de palestinieni au fost ucişi # Bursa
Guvernul Hamas din Fâşia Gaza a acuzat sâmbătă Israelul că a încălcat de 47 de ori acordul de încetare a focului aflat în vigoare din 10 octombrie, prin atacuri care ar fi dus la moartea a 38 de palestinieni, potrivit unui comunicat citat de EFE.
19:50
Mii de americani sunt aşteptaţi sâmbătă să protesteze în Washington şi în alte oraşe din SUA sub sloganul and #8222;Fără Regi and #8221;, manifestând împotriva politicilor preşedintelui Donald Trump, transmite The Associated Press.
19:50
Primăria Sectorului 5 a acordat sprijin logistic şi financiar pentru victimele exploziei din Rahova # Bursa
Primăria Sectorului 5 a anunţat că a oferit sprijin persoanelor afectate de explozia produsă vineri la blocul din cartierul Rahova, prin echipamente şi utilaje de mare tonaj puse la dispoziţia ISU Bucureşti-Ilfov, precum şi prin distribuirea de alimente, apă şi alte produse de strictă necesitate, transmite Agerpres.
19:40
Punctul de trecere Rafah dintre Gaza şi Egipt se redeschide luni pentru palestinienii din Egipt # Bursa
Punctul de frontieră Rafah, care leagă Fâşia Gaza de Egipt, se va redeschide luni, a anunţat sâmbătă ambasada palestiniană la Cairo, citată de Reuters.
19:10
Spionajul ucrainean susţine că peste 25.000 de militari ruşi au dezertat în mai puţin de un an # Bursa
Serviciul ucrainean de informaţii militare (HUR) a anunţat sâmbătă că peste 25.000 de soldaţi şi ofiţeri ruşi din Districtul Militar Central au dezertat între noiembrie 2024 şi iulie 2025, potrivit unui comunicat publicat pe canalul oficial de Telegram, citat de TVP World.
18:40
Europarlamentarul Diana Iovanovici-Şoşoacă, preşedinta partidului S.O.S. România, a participat la Moscova la gala organizată de canalul Russia Today (RT) cu ocazia aniversării a 20 de ani de existenţă, potrivit imaginilor publicate pe pagina sa de Facebook. Pe scenă s-a aflat şi preşedintele rus Vladimir Putin, care, potrivit formaţiunii, i-a mulţumit personal europarlamentarului român pentru prezenţă.
18:20
Locatarii din blocul afectat de explozia din Rahova au primit acces pentru a-şi recupera bunurile şi animalele de companie # Bursa
Mai mulţi locatari din blocul afectat de explozia produsă vineri în cartierul Rahova au primit permisiunea de a intra în locuinţe pentru a-şi recupera bunurile, banii şi animalele de companie, a declarat sâmbătă chestorul de poliţie Marius Andrei, director general adjunct al Poliţiei Capitalei, citat de Agerpres.
18:10
Corpul de Control al premierului descoperă nereguli majore la Salrom şi Apele Române după inundaţia de la Praid # Bursa
Corpul de Control al prim-ministrului a constatat nereguli grave la Societatea Naţională a Sării (Salrom) şi Administraţia Naţională Apele Române, după verificările efectuate în urma inundaţiei de la Salina Praid din luna mai, a anunţat sâmbătă Guvernul.
18:10
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat sâmbătă că a cerut conducerii Societăţii Naţionale a Sării (Salrom) să îşi dea demisia de onoare, în urma concluziilor raportului Corpului de Control al Primului Ministru privind dezastrul de la Salina Praid, însă aceasta a refuzat. Întrucât a fost respinsă şi solicitarea de convocare a unei şedinţe pentru demitere, Ministerul Economiei a acţionat compania în instanţă.
18:00
Sorin Grindeanu a discutat cu preşedintele Consiliului European despre viitorul buget al Uniunii Europene # Bursa
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, s-a întâlnit cu Antonio Costa, preşedintele Consiliului European, pentru a discuta despre viitorul buget al Uniunii Europene, a anunţat sâmbătă social-democratul pe platforma X.
17:50
O instanţă federală din Statele Unite a dispus ca firma israeliană NSO Group să înceteze definitiv orice încercare de a accesa ilegal serviciul de mesagerie WhatsApp, deţinut de Meta Platforms, decizie care ar putea duce compania la faliment, transmite Reuters.
17:20
Austria a anunţat sâmbătă că va sprijini cel mai recent pachet de sancţiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei, eliminând astfel un obstacol-cheie înaintea votului de luni, când miniştrii de externe din statele membre se vor reuni la Luxemburg, transmite Reuters.
16:30
Ministrul Mediului: Raportul privind Salina Praid confirmă corectitudinea demiterii fostului director al Apelor Române # Bursa
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat sâmbătă că raportul Corpului de Control al premierului privind Salina Praid confirmă decizia de demitere a fostului director al Apelor Române şi necesitatea unor reforme profunde în instituţie.
16:20
O rezoluţie a Consiliului de Securitate al ONU, susţinută de Europa şi Statele Unite, aflată în pregătire, prevede formarea unei forţe internaţionale de stabilizare cu atribuţii ferme de securitate în Fâşia Gaza, Egiptul fiind favorit să preia conducerea acesteia, relatează The Guardian.
15:50
Administraţia Trump analizează în secret o posibilă întâlnire cu Kim Jong Un în timpul vizitei în Asia # Bursa
Oficialii administraţiei Trump poartă discuţii neoficiale privind organizarea unei întâlniri între preşedintele Donald Trump şi liderul nord-coreean Kim Jong Un, în timpul turneului asiatic al liderului american programat pentru luna viitoare, potrivit unor surse citate de CNN.
15:20
Justiţia federală americană începe concedierile din lipsă de fonduri, după blocajul bugetar din Congres # Bursa
Sistemul federal de justiţie din Statele Unite va reduce activităţile neesenţiale şi va trimite în concediu fără plată o parte dintre angajaţi, începând de luni, după epuizarea fondurilor necesare funcţionării, potrivit unui memo intern citat de Reuters.
15:20
Forţele ruse au lansat în noaptea de 17 spre 18 octombrie trei rachete şi 164 de drone de atac asupra teritoriului Ucrainei, dintre care 136 au fost doborâte de apărarea antiaeriană, potrivit Forţelor Aeriene ale Ucrainei.
15:10
Distrigaz Sud Reţele a anunţat prelungirea măsurii de întrerupere a alimentării cu gaze naturale pentru clienţii de pe străzile Malcoci, Oltina, Pecineaga, Slt. Popa, Popina, Pricopan, Rahovei, Sălaj şi Vicina, din Sectorul 5 al Capitalei, întrucât zona în care a avut loc explozia de vineri este încă securizată de autorităţi, transmite Agerpres.
15:00
Papa Leon al XIV-lea apără căsătoria creştină în faţa and #8222;uniunilor trecătoare şi egoiste and #8221; # Bursa
Papa Leon al XIV-lea a pledat sâmbătă pentru apărarea căsătoriei creştine, criticând and #8222;modelele false de uniuni, adesea trecătoare şi egoiste and #8221;, care, potrivit lui, sunt promovate tinerilor şi pot face ca familia tradiţională să pară and #8222;demodată şi plictisitoare and #8221;, relatează agenţia EFE.
15:00
SUA a capturat doi supravieţuitori după atacul unei nave suspecte de trafic de droguri în Caraibe # Bursa
Marina Statelor Unite a salvat doi supravieţuitori dintr-o ambarcaţiune suspectată de trafic de droguri, lovită de o rachetă americană în Marea Caraibilor, aceştia aflându-se acum la bordul unui distrugător american, au declarat pentru Reuters trei surse familiare cu situaţia. Alte două persoane aflate pe navă au murit în atac.
14:20
Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică anunţă începerea reparaţiilor la liniile electrice avariate ale centralei nucleare Zaporojie # Bursa
Reparaţiile la liniile externe de alimentare cu energie ale centralei nucleare Zaporojie (ZNPP) au început după patru săptămâni de întrerupere, a declarat directorul general al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi, citat de RIA Novosti.
14:10
Mai multe ambarcaţiuni mici care transportau migranţi au fost observate traversând Canalul Mânecii în cursul nopţii de vineri spre sâmbătă, potrivit PA News Agency. Condiţiile meteo favorabile au făcut posibilă reluarea călătoriilor şi în cursul dimineţii, iar autorităţile britanice se aşteaptă la noi traversări pe parcursul zilei.
14:10
Direcţia Principală de Informaţii a Ministerului Apărării al Ucrainei (GUR) a anunţat că, între noiembrie 2024 şi iulie 2025, peste 25.000 de soldaţi şi ofiţeri ai Districtului Militar Central al armatei ruse au părăsit voluntar unităţile lor, transmite Servodirecţie, citând datele obţinute de serviciile de informaţii.
