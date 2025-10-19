Trump sistează ajutoarele financiare pentru Columbia

15:00

Marina Statelor Unite a salvat doi supravieţuitori dintr-o ambarcaţiune suspectată de trafic de droguri, lovită de o rachetă americană în Marea Caraibilor, aceştia aflându-se acum la bordul unui distrugător american, au declarat pentru Reuters trei surse familiare cu situaţia. Alte două persoane aflate pe navă au murit în atac.