Vrea să investească în România! Ce vrea să cumpere multimiliardarul din Ucraina
HotNews.ro, 19 octombrie 2025 20:20
Patronul lui Shakhtar Donetsk încearcă să cumpere cel mai mare combinat siderurgic din țară, relatează GOLAZO.ro. Rinat Akhmetov (59 de ani), patronul celor de la Șahtior Donețk, vrea să cumpere combinatul siderurgic Liberty Galați, fostul Sidex. Rinat…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 10 minute
20:50
Cel mai mare combinat de procesare a gazului din lume, operat de Gazprom, și-a suspendat activitatea după un atac cu dronă al Ucrainei / Kazahstanul anunță oprirea fluxului de gaz către Rusia # HotNews.ro
Combinatul de procesare a gazului din Orenburg, cea mai mare instalaţie de acest tip din lume, a fost nevoit să suspende preluarea de gaz din Kazahstan după un atac cu dronă al Ucrainei, a anunțat…
Acum 30 minute
20:40
„Testul permanent” la care Rusia supune Europa. Trei scenarii posibile prin care să răspundă Kremlinului / „Trebuie să demonstreze că frica nu definește viitorul continentului” # HotNews.ro
Rusia are un singur obiectiv: să redeseneze harta securității Europei fără a declanșa un război direct cu NATO. Pentru a-l atinge, folosește un set de unelte de presiune care se bazează pe strategii perfecționate încă…
Acum o oră
20:20
Patronul lui Shakhtar Donetsk încearcă să cumpere cel mai mare combinat siderurgic din țară, relatează GOLAZO.ro. Rinat Akhmetov (59 de ani), patronul celor de la Șahtior Donețk, vrea să cumpere combinatul siderurgic Liberty Galați, fostul Sidex. Rinat…
20:20
INTERVIU cu artistul internaţional care vrea să ne arate tot ce-i mai rău pe lume. „Oamenii sunt anesteziați de ceea ce se întâmplă” # HotNews.ro
Unul dintre cei mai apreciaţi artişti politici contemporani vorbeşte, într-un interviu pentru publicul HotNews, despre arta sa care confruntă publicul cu unele dintre cele mai mari tragedii ale timpurilor noastre. „Să fii informat e o…
20:10
Ședință privind efectele exploziei din Rahova. Distrigaz va relua alimentarea cu gaz a blocurilor din jur # HotNews.ro
Prefectul Capitalei a făcut duminică noi precizări despre măsurile luate de autorități după explozia care a avut loc vineri dimineață într-un bloc din cartierul Rahova, spunând că „situația rămâne în dinamică, iar toate forțele implicate…
Acum 2 ore
19:50
Producătorul chinez de jucării Pop Mart și-a dublat veniturile în 2024, ajungând la 1,8 miliarde dolari, odată cu creșterea popularității personajului Labubu. Citește mai mult pe Profit.ro.
19:40
Zelenski îi cere lui Trump „mai multă presiune” asupra Rusiei și spune că Putin „este mai puternic decât Hamas” # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a îndemnat pe omologul său american, Donald Trump, să exercite mai multă presiune asupra liderului rus Vladimir Putin pentru a pune capăt războiului, transmite AFP. Întrebat într-un interviu difuzat duminică de…
19:30
Iranul a executat un bărbat acuzat că a spionat pentru Mossad, după războiul de 12 zile cu Israelul # HotNews.ro
Iranul a executat un bărbat condamnat pentru spionaj în favoarea agenției de informații a Israelului, a anunțat duminică sistemul judiciar, acesta fiind cel mai recent caz dintr-o serie de execuții care au urmat războiului de…
19:10
„Abonamente gratuite la transportul public” pentru proprietarii mașinilor avariate în explozia din Rahova # HotNews.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat, duminică, că Administrația Străzilor a început ridicarea autoturismelor avariate în explozia de vineri dimineață dintr-un bloc din cartierul Rahova, „pentru a elibera complet perimetrul și a permite…
19:00
INTERVIU „O bordură mai înaltă cu 3 centimetri face diferența între o cascadorie reușită și una ratată”. Cât de complicat a fost să se filmeze în București primul „Fast & Furious” românesc # HotNews.ro
„Cele mai mari provocări au fost legate de filmările pe stradă. Am avut autorizație să filmăm doar între orele 23 și 4,30 dimineața”, povestește regizorul Anghel Damian cum a fost realizat în Capitală primul film…
Acum 4 ore
18:40
UE caută susținerea statelor membre pentru o declarație maritimă privind inspectarea „flotei din umbră” a Rusiei # HotNews.ro
Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE), structura diplomatică a UE, îndeamnă statele membre să susțină o declarație maritimă ce ar permite țărilor europene să colaboreze cu statele de pavilion pentru a organiza inspecții ale petrolierelor…
18:20
Naufragiu în Mediterană: Corpul unei femei însărcinate, recuperat lângă Lampedusa / Zeci de migranți plecați din Libia sunt dați dispăruți # HotNews.ro
O ambarcațiune cu aproximativ 35 de migranți plecată din Libia s-a răsturnat în centrul Mării Mediterane, incident soldat cu un deces confirmat și zeci de persoane date dispărute, a declarat duminică coordonatorul UNICEF pentru Italia,…
18:00
„Toate datele prosumatorilor se duc acum într-un cloud din China”. Se propun „reguli de securitate cibernetică” pentru românii care vor să își instaleze fotovoltaice # HotNews.ro
O propunere legislativă depusă în Parlament vizează condiționarea producției prosumatorilor și a tuturor producătorilor de energie regenerabilă din România de respectarea unor norme cibernetice. Unul dintre inițiatori, deputatul PSD Mădălin Borș, spune că este nevoie…
18:00
ANM anunță o săptămână cu diferențe mari de temperaturi, inclusiv în Capitală. Când și unde este așteptată „o creștere simțitoare” # HotNews.ro
Directoarea de prognoză a Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Florinela Georgescu, a declarat duminică la Digi24 că în București „nu este exclus ca temperatura să coboare spre 0 grade” luni dimineață, dar în a doua…
17:40
„Nu mă tem de închisoare”. Nicolas Sarkozy urmează să ajungă în spatele gratiilor, unde plănuiește să scrie o carte # HotNews.ro
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy, care va ajunge marți în spatele gratiilor după ce a fost condamnat în dosarul privind finanțarea campaniei din 2007, a declarat că nu se teme să meargă la închisoare, potrivit…
17:40
SuperLiga: Ionel Dănciulescu, reacție dură după meciul pierdut de FCSB cu Metaloglobus: „N-am văzut mai slab decât el” # HotNews.ro
Fostul atacant Ionel Dănciulescu a criticat decizia celor de la FCSB de a-l folosi pe Baba Alhassan în poziția de fundaș central. Alhassan a jucat în axul apărării, din cauza problemelor de lot cu care…
17:40
FOTO / VIDEO „Câte mai trebuie să moară?” Marș în Capitală și în alte orașe din țară pentru siguranța femeilor # HotNews.ro
Manifestații pentru conștientizarea violenței împotriva femeilor au avut loc duminică, în București și în mai multe orașe din țară, în cadrul celei de-a XI-a ediții a marșului „Împreună pentru Siguranța Femeilor”, pentru a atrage atenția…
17:10
SuperLiga: Metaloglobus a băgat frica în Universitatea Craiova, după victoria cu FCSB: „Noi avem în ADN să fim superficiali” # HotNews.ro
Sorin Cârțu, președintele de onoare al clubului Universitatea Craiova, i-a avertizat pe elevii lui Mirel Rădoi în privința meciului cu Metaloglobus din etapa următoare SuperLigii, după ce ultima clasată a învins campioana FCSB. Gruparea din…
17:00
Donald Trumb anunță tăierea subvențiilor pentru Columbia și îl acuză pe președintele țării că este „un lider al drogurilor” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump l-a criticat duminică pe omologul său de la Bogota, spunând despre Gustavo Petro că „este un lider al drogurilor ilegale care încurajează puternic producția masivă de droguri, pe plantații mari și…
Acum 6 ore
16:50
Istoria jafurilor de la Luvru. De la Mona Lisa furată de un meșter italian la trei spargeri într-un singur an # HotNews.ro
Înainte de această dimineață, ultimul furt înregistrat la Luvru a avut loc în 1998, când un tablou al pictorului francez Camille Corot a fost furat în plină zi, amintește Le Parisien. De atunci, tabloul nu…
16:40
Sondaj CURS: Daniel Băluță, primul în intențiile de vot pentru Primăria Capitalei. Doi posibili candidați, la egalitate # HotNews.ro
Daniel Băluță, actualul primar PSD al Sectorului 4, conduce în intențiile de vot pentru Primăria Generală a Capitalei, cu 25%, potrivit unui sondaj CURS publicat duminică. Pe locul al doilea se află, la egalitate, Cătălin…
16:20
CTP spune că Ucraina trăiește zilnic „dezastrul criminal din Rahova”. Întrebarea ridicată de gazetar # HotNews.ro
Cristian Tudor Popescu a pus duminică o întrebare retorică în care compară tragedia din Rahova, unde o femeie însărcinată și alte două persoane au murit după o explozie într-un bloc, cu evenimentele tragice pe care…
16:10
VIDEO Un șofer a fost sancţionat după ce a fost filmat în timp ce face o depăşire periculoasă / Accidentul, evitat la limită de conducătorul auto de pe contrasens # HotNews.ro
Șoferul a fost sancționat cu o amendă în valoare de 1.215 lei și i-a fost suspendat permisul de conducere pentru o perioadă de 60 de zile, după ce a fost filmat în timp ce face…
16:00
Administratora blocului în care a avut loc explozia, audiată la Parchet. Susține că sigiliul a fost rupt de firma recomandată de Distrigaz # HotNews.ro
Administratora blocului din cartierul Rahova în care s-a produs o explozie vineri dimineață, soldată cu moartea a trei persoane, a mers la audieri la Parchetul Curții de Apel București. Joi, cu o zi înainte de…
15:50
Prințul Andrew e investigat de poliție după ce a fost acuzat că a căutat „informații compromițătoare” despre femeia care a susținut că a abuzat-o sexual # HotNews.ro
Poliția Metropolitană din Marea Britanie a transmis că investighează „activ” informațiile apărute în presă potrivit cărora prințul Andrew ar fi încercat să obțină informații personale despre acuzatoarea sa, Virginia Giuffre, prin intermediul polițiștilor care îi…
15:50
Ambasadorul Germaniei din Georgia, chemat în țară pe fondul unei campanii „ostile” a guvernului de la Tbilisi / UE discută luni răcirea relațiilor cu fostul stat aspirant la aderare # HotNews.ro
Germania a anunțat duminică că își va chema ambasadorul din Georgia pentru consultări, înaintea unei reuniuni a oficialilor Uniunii Europene programată luni, pe fondul deteriorării relațiilor dintre blocul comunitar și țara din Caucazul de Sud,…
15:40
China acuză atacuri cibernetice americane asupra unui centru esențial din țară. „Statele Unite sunt adevăratul «imperiu hacker»” # HotNews.ro
China a acuzat SUA, duminică, de efectuarea unor atacuri cibernetice asupra Centrului Național pentru Servicii de Timp de la Beijing care ar fi putut provoca daune grave infrastructurii critice din sectorul financiar și cel de…
15:40
Ce se află în Galeria Apollo a Muzeului Luvru. Hoții au intrat și au furat 9 bijuterii / Una a fost găsită # HotNews.ro
Galeria Apollo adăpostește ceea ce a mai rămas din bijuteriile coroanei franceze. Acestea au fost în mare parte pierdute sau vândute după Revoluția Franceză, dar unele obiecte prețioase au rămas, potrivit BBC. Bijuteriile coroanei sunt…
15:20
O altă gravidă a murit imediat după ce a născut la spitalul privat din Constanța, în urmă cu opt ani. Ce s-a întâmplat de atunci # HotNews.ro
O mamă în vârstă de 29 de ani a murit, la Constanța, la scurt timp după ce a născut, în spitalul privat Armonia. În urmă cu opt ani, o altă tânără a murit, tot după…
15:00
După ce s-a întors fără rachete Tomahawk din SUA, Zelenski le cere aliaților să ia „măsuri decisive” # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a făcut apel duminică la aliații săi să ia „măsuri decisive”, la întoarcerea din vizita sa la Washington, unde nu a obținut sprijin militar pe care și l-a dorit din partea…
15:00
Donald Trump, postări bizare în timpul protestului național „No Kings”: Filmulețe AI cu „Regele Trump” care bombardează protestatarii din New York # HotNews.ro
Într-un videoclip generat de inteligența artificială, pe care Trump l-a distribuit sâmbătă seara pe platforma sa Truth Social, președintele SUA este înfățișat ca un rege într-un avion de vânătoare, aruncând ceea ce pare a fi…
Acum 8 ore
14:20
Filmul jafului de la Luvru: Cum au reușit hoții să pătrundă în muzeu și să fugă cu nouă bijuterii # HotNews.ro
Trei bărbați cu fețele acoperite au pătruns în Luvru la scurt timp după deschiderea muzeului în această dimineață. Ei au folosit un lift de marfă pentru a ajunge la Galeria Apollo, situată pe malul Senei,…
14:20
VIDEO Imagini cu distrugerea unui „submarin foarte mare care transporta droguri” spre SUA, publicate de Trump / „Am avut marea onoare de a-l distruge” # HotNews.ro
„Cel puțin 25.000 de americani ar fi murit dacă aș fi permis acestui submarin să ajungă la țărm”, a susținut președintele american Donald Trump într-un mesaj publicat pe rețeaua sa, Truth Social, unde a postat…
13:50
Clopotele au sunat duminică în Piața San Pietro, în timp ce Papa Leon a canonizat șapte noi sfinți ai Bisericii Catolice, printre care primul originar din Papua Noua Guinee, un arhiepiscop executat în timpul genocidului…
13:10
Maximul curentului de meteori Orionide se produce în noaptea de 20-21 octombrie, potrivit Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”. Atunci se vor putea vedea maxim 20 de stele căzătoare pe oră. Orionidele reprezintă unul dintre curenţi…
Acum 12 ore
12:50
Negocierile privind reașezările de pe scena politică, cât și în ce privește demarcarea zonelor de influență economică ale numeroaselor falange în care s-au spart la fel de numeroasele noastre servicii secrete, se apropie de final.…
12:40
Muzeul Luvru din Paris a fost închis duminică în urma unui jaf, a anunțat ministrului culturii din Franța, relatează Sky News și AFP. Muzeul a comunicat puține detalii despre închidere instituției, precizând într-o postare pe…
12:30
Tensiuni în Gaza. „Teroriști” au atacat trupele israeliene, IDF a răspuns cu lovituri aeriene # HotNews.ro
Armata israeliană a lansat un atac asupra Gazei, în timp ce Israelul continua să se acuze reciproc cu gruparea militantă palestiniană Hamas pentru încălcarea armistițiului negociat de SUA cu scopul de a pune capăt războiului…
12:10
Dezamăgit de speranța de viață, vicepremierul Tanczos Barna le cere românilor să facă mai mult sport și dă exemplul Finlandei # HotNews.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat că își dorește ca speranța de viață în țara noastră să crească, însă pentru acest lucru românii ar trebui să facă mai mult sport. Liderul UDMR a participat la o…
12:10
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a confirmat că sunt analizate diverse soluții, au loc discuții și se fac studii comparative, pentru a adăuga noi feluri de ambalaje. „Ne uităm, de exemplu, la borcane, la cartoane, de…
11:30
Hamas neagă acuzațiile Departamentului de Stat al SUA privind „încălcarea armistițiului” # HotNews.ro
Hamas a respins duminică o declarație a Departamentului de Stat al SUA în care se citează „informații credibile” care indică faptul că gruparea militantă palestiniană ar urma să încalce în curând acordul de încetare a…
11:30
Un consilier BNR vorbește despre recuperea aurului românesc de la Moscova: „Nu am uitat și nici nu am cedat” # HotNews.ro
Este „datoria morală” a României să recupereze aurul cedat Rusiei în urmă cu mai bine de un secol, spune Cristian Păunescu, consilier al guvernatorului BNR, într-o declarație pentru publicația poloneză TVP World care a documentat…
11:30
Pompierii au intervenit duminică pentru a stinge un inendiu produs la două autoturisme de pe bulevardul Pipera din Voluntari. Știre în curs de actualizare.
11:10
Adevărata poveste din spatele documentarului „Vecina perfectă” de pe Netflix, care urcă rapid în top # HotNews.ro
„Vecina perfectă”, cel mai recent documentar al Netflix, a fost lansat vineri pe platforma de streaming, la ora actuală fiind clasat pe locul 3 în topul celor mai vizionate producții. Documentarul, care prezintă imagini filmate…
10:40
Divorțurile gri – cele care implică cupluri de peste 50 de ani cu căsnicii aparent fericite – au devenit din ce în ce mai frecvente. De la cazuri celebre – Bill și Melinda Gates sau…
10:20
Pakistanul şi Afganistanul au ajuns la un acord de încetare a focului, după discuțiile de pace de la Doha # HotNews.ro
Pakistanul şi Afganistanul au convenit, duminică, asupra unui „armistiţiu imediat” după negocierile de sâmbătă din Qatar, după o săptămână de ciocniri violente la frontieră, cele mai grave violențe dintre vecinii din Asia de Sud de…
10:10
ChatGPT intră în sălile de clasă: programul pilot „IA în școli” se lansează în decembrie, în Grecia # HotNews.ro
Grecia va lansa în curând unul dintre primele programe naționale din Europa care combină predarea cu inteligența artificială, relatează presa elenă. Douăzeci de unități de învățământ din Grecia vor fi incluse în programul „Inteligența artificială…
09:40
Procesiune în cinstea Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea, azi, pe străzile Capitalei. Traficul va fi restricționat # HotNews.ro
Evenimentul organizat de Arhiepiscopia Romano-Catolică de Bucureşti va avea loc duminică, în Capitală, unde sunt anunțate, timp de o oră, restricții de circulație pe două segmente de drum, potrivit Agerpres. La procesiune în cinstea Sfântului…
09:40
„Este ca și cum le-ai vinde propriul picior în schimbul a nimic”. Condiția pusă de Putin în cea mai recentă discuție cu Trump # HotNews.ro
Președintele rus Vladimir Putin a cerut ca Ucraina să cedeze controlul total asupra regiunii Donețk, o zonă strategică din estul Ucrainei, ca o condiție pentru încheierea războiului, în cadrul unei convorbiri telefonice cu președintele american…
09:20
VIDEO&FOTO Un concept spectaculos reamintește că Mercedes este una dintre cele mai luxoase mărci din lume # HotNews.ro
Mercedes a dezvăluit un concept-car desprins parcă din filmele anilor 30, dar cu elemente estetice și tehnologii SF. Designul acestui studiu se sprijină pe o întreagă istorie a mărcii germane și arată încă o dată…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.