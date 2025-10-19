Tucă îl dă în judecată pe Valeriu Nicoale, îi cere 3.000.000 de lei: ”Domnul Tucă a fost ofensat că eu l-am numit trompeta lui Voiculescu” – VIDEO
Aktual24, 19 octombrie 2025 20:20
Activistul civic Valeriu Nicolae anunță că este dat în judecată de Marius Tucă, acesta considerându-se calomniat. ”Marius Tucă îmi cere 3.000.000 de lei pentru că i-am atins onoarea. Este reprezentat de firma celui pe care domnul Nicușor Dan l-a propus la șefia SRI. Am râs bine. În episod am demonstrat că în fapt onoarea domnului […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum 30 minute
20:30
Tucă îl dă în judecată pe Valeriu Nicolae, îi cere 3.000.000 de lei: ”Domnul Tucă a fost ofensat că eu l-am numit trompeta lui Voiculescu” – VIDEO # Aktual24
Activistul civic Valeriu Nicolae anunță că este dat în judecată de Marius Tucă, acesta considerându-se calomniat. ”Marius Tucă îmi cere 3.000.000 de lei pentru că i-am atins onoarea. Este reprezentat de firma celui pe care domnul Nicușor Dan l-a propus la șefia SRI. Am râs bine. În episod am demonstrat că în fapt onoarea domnului […]
Acum o oră
20:20
Tucă îl dă în judecată pe Valeriu Nicoale, îi cere 3.000.000 de lei: ”Domnul Tucă a fost ofensat că eu l-am numit trompeta lui Voiculescu” – VIDEO # Aktual24
Activistul civic Valeriu Nicolae anunță că este dat în judecată de Marius Tucă, acesta considerându-se calomniat. ”Marius Tucă îmi cere 3.000.000 de lei pentru că i-am atins onoarea. Este reprezentat de firma celui pe care domnul Nicușor Dan l-a propus la șefia SRI. Am râs bine. În episod am demonstrat că în fapt onoarea domnului […]
Acum 2 ore
19:50
Sondaj CURS: Anca Alexandrescu și Makaveli apar cu procente neașteptate în cursa pentru Primăria Capitalei. Cine controlează CURS # Aktual24
Daniel Băluță, actualul primar PSD al Sectorului 4, se află în fruntea intențiilor de vot pentru Primăria Generală a Bucureștiului, cu 25%, potrivit unui sondaj CURS realizat în perioada 8–17 octombrie 2025. CURS este deținut de Iosif Buble, soțul deputatei PSD Diana Tușa. Pe locul al doilea, la egalitate, se clasează Cătălin Drulă (USR) și […]
19:30
Cel mai mare combinat Gazprom de procesare a gazului din Rusia, oprit de un atac ucrainean cu drone # Aktual24
Combinatul de procesare a gazului din Orenburg, cea mai mare instalaţie de acest tip din lume, a fost nevoit să suspende preluarea gazului provenit din Kazahstan după un atac cu drone al Ucrainei, a anunţat duminică Ministerul Energiei din Kazahstan, citat de Reuters. Guvernatorul regiunii Orenburg, Evgheni Solnţev, a declarat anterior că uzina a suferit […]
19:20
Mii de oameni în stradă în București: „Indiferența hrănește violența”. Femicidul, tema centrală a Marșului „Împreună pentru Siguranța Femeilor” # Aktual24
București, Cluj, Iași, Timișoara, Sibiu și alte zece orașe au fost duminică, de la ora 15:00, scenele unor manifestații simultane dedicate conștientizării violenței domestice, femicidului și importanței sprijinirii victimelor. Ediția cu numărul XI a marșului „Împreună pentru Siguranța Femeilor” a avut ca temă centrală oprirea crimelor asupra femeilor și nevoia unei acțiuni colective. Mii de […]
Acum 4 ore
18:40
Armata israeliană a lansat lovituri asupra Fâşiei Gaza, ca răspuns la mai multe atacuri ale Hamas # Aktual24
Armata israeliană a lansat duminică un atac asupra Fâşiei Gaza, potrivit relatărilor presei israeliene, diminuând speranţele că armistiţiul mediat de Statele Unite, intrat în vigoare acum o săptămână, ar putea duce la o pace durabilă în enclavă, în timp ce Israelul şi Hamas îşi aruncă reciproc acuzaţii de încălcare a acordului, conform Reuters. Un oficial […]
18:30
Minune în Ungaria lui Orban: Un sens giratoriu care nu duce nicăieri zace de peste 4 ani în mijlocul unui câmp. Totul a costat peste 1,2 milioane euro # Aktual24
Între localitățile Zalaegerszeg și Zalaszentiván, din vestul Ungariei, se află un sens giratoriu care pare să fi fost „scăpat din greșeală” în mijlocul câmpului. Nu duce nicăieri, nu leagă nimic de nimic, și totuși a costat peste 500 de milioane de forinți (aproximativ 1,25 milioane de euro) — bani proveniți din fonduri europene, potrivit panoului […]
18:10
Japonia: O nouă coaliție o va susține pe Takaichi. Este prima femeie care ajunge în funcția de prim-ministru # Aktual24
Partidul de guvernământ din Japonia și un partid din opoziție au convenit să formeze o alianță, deschizând calea pentru ca Sanae Takaichito să devină prima femeie prim-ministru a națiunii asiatice, a relatat duminică presa locală. Takaichi – liderul Partidului Democrat Liberal (PLD), aflat la guvernare – și Hirofumi Yoshimura – liderul Partidului Inovației Japoneze, mai […]
18:10
”Libertatea” din Rusia. O fată de 18 ani riscă 12 ani de pușcărie pentru că a făcut ce fac zilnic, fără griji, ”suveraniștii” pro-ruși în România – VIDEO # Aktual24
O tânără muziciană de 18 ani din Sankt Petersburg, Diana Loginova, a fost arestată după ce un videoclip în care interpreta în fața unei mulțimi unui cântec rock anti-Putin a devenit viral. Ea riscă 12 ani de închisoare pentru că l-a criticat, voalat, pe președintele țării. Reamintim că pretinșii suveraniști din România care promovează ”înțelepciunea […]
18:00
Tragedie în Dolj: o femeie găsită moartă într-o fântână, soțul – descoperit spânzurat câteva ore mai târziu # Aktual24
Tragedie în localitatea Unirea, județul Dolj. Polițiștii au fost alertați duminică dimineață, 19 octombrie 2025, după ce o femeie a fost descoperită moartă într-o fântână dezafectată. Potrivit informațiilor preliminare, soțul acesteia ar fi aruncat-o în fântână, iar ulterior s-a spânzurat în locuința familiei. Descoperirea macabră Potrivit IPJ Dolj, apelul la 112 a fost făcut după […]
17:50
Explozia din Rahova. Primarul Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunță începerea refacerii zonei afectate și continuarea sprijinului celor afectați # Aktual24
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunță, printr-o postare pe facebook, că încep operațiunile de refacere a zonei afectate de explozia de vineri din Sectorul 5, dar și sprijinirea persoanelor evacuate. „De astăzi, intrăm în faza de acțiuni coordonate pentru refacerea zonei și sprijinul persoanelor afectate”. Potrivit edilului, Administrația Străzilor a demarat operațiuni de ridicare […]
17:50
Incident la mall AFI: agent de securitate reținut după ce a bătut un bărbat suspectat de furt. Totul a fost filmat – VIDEO # Aktual24
Scene violente într-un magazin din mall AFI Cotroceni. Un agent de securitate de 31 de ani a fost reținut pentru 24 de ore după ce ar fi agresat un bărbat suspectat de furt, în spațiul de interpelare al magazinului HalfPrice. Incidentul a avut loc pe 18 octombrie 2025, iar cazul este investigat de polițiștii Secției […]
17:30
Aeroportul german din München a fost închis temporar în seara zilei de 18 octombrie, după ce au fost raportate drone neidentificate. „Observări suspecte” au fost raportate de mai multe persoane, inclusiv ofițeri de securitate și angajați ai aeroportului, a anunțat Poliția Federală, relatează Associated Press. Observările au avut loc în jurul orei 22:00, ora locală, […]
Acum 6 ore
16:40
Jaful de la Muzeul Luvru: Au fost furate bijuterii de „valoare inestimabilă” susține ministrul de interne # Aktual24
Bijuterii „de o valoare inestimabilă” au fost furate duminică dimineață de la Muzeul Louvre din Paris de răufăcători care au fugit, muzeul cel mai vizitat din lume anunțându-și închiderea “din motive excepționale”, informează AFP citând surse concordante. Faptele s-au derulat între 09:30 și 09:40 (07:30 și 07:40 GMT), răufăcătorii au pătruns în muzeul situat în centrul capitalei […]
16:30
Germanii nu vor să fie “trași la loterie” pentru a fi luați în armată. Recrutarea, acțiune de descurajare împotriva Rusiei # Aktual24
Majoritatea germanilor sunt împotriva ideii de organizare a unei loterii pentru a fi recrutați în armată. Cancelarul Friedrich Merz intenționează să reinstituie o formă de serviciu militar, suspendat în 2011, pentru a răspunde unei amenințări în creștere din partea Rusiei și pentru a consolida armata germană, în conformitate cu obiectivele de apărare ale NATO. Potrivit […]
Acum 8 ore
14:40
China acuză SUA de atacuri cibernetice și spionaj. Ministerul Securității Statului a precizat că atacurile au vizat agenția națională de supraveghere a timpului. Agenția de informații americană NSA a lansat atacuri asupra Centrului Național de Servicii Orare din Xi’an pe o perioadă lungă de timp, a anunțat ministerul într-un comunicat pe contul său WeChat. Conform […]
14:10
Dronă cu inteligență artificială: SUA și Ucraina creează o dronă cu o rază de acțiune de până la 1.600 km # Aktual24
Auterion, una dintre companiile de software de top din lume pentru drone de apărare, a anunțat finalizarea cu succes a programului Artemis, care a creat o dronă de atac cu rază lungă de acțiune. Noua dronă, testată în Ucraina, poate parcurge până la 1600 de kilometri și are un sistem de ghidare vizuală care asigură […]
14:00
UE vs flota fantomă a Rusiei: Europenii vor să poată urca la bordul navelor, se tem inclusiv de atacuri # Aktual24
Uniunea Europeană caută să își crească competențele pentru a verifica navele din așa-numita „flotă fantomă” a Rusiei, potrivit unui document pregătit pentru reuniunea miniștrilor de externe ai UE de luni. Navele care transportă petrol rusesc sub steaguri diferite pentru a evita sancțiunile UE au implicații majore, deoarece nu doar că susțin economia de război a […]
13:50
Pare că toți politicienii și persoanele publice importante condamnați sau acuzați în valul anticorupție din anii anteriori, în principal perioada 2011-2018, vor fi albiți. Justiția din România îi scapă pe bandă rulantă pe cei acuzați de infracțiuni de mare corupție – și nu numai – iar de partea cealaltă procurorii aproape nu s-au atins de […]
13:00
Columbia acuză SUA de crimă: Barca lovită ar fi fost de pescari, nu de traficanți de droguri # Aktual24
Președintele Gustavo Petro a acuzat Statele Unite de comiterea unei crime după ce o lovitură aeriană americană a vizat o barcă în apele teritoriale columbiene în septembrie, ucigând un pescar. Pe X, Petro a spus că vasul era derapat și cu semnalul de urgență activat din cauza unei defecțiuni la motor când a fost lovit: […]
Acum 12 ore
12:50
Evenimentul a fost anunțat de ministrul Culturii, Rachida Dati iar instituția pariziană și-a închis imediat porțile „din motive excepționale.” Potrivit Le Figaro, “un trăsnet a lovit din senin în inima Parisului: un jaf a avut loc duminică dimineață la deschiderea Muzeului Luvru, a anunțat ministrul Culturii, Rachida Dati, pe X.” Contactați de AFP, cei din […]
12:20
Reparațiile la centrala nucleară de la Zaporojie din Ucraina au început după ce în zonă au fost stabilite „zone locale de încetare a focului”, a transmis sâmbătă Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA). „Restabilirea alimentării externe cu energie electrică este crucială pentru siguranța nucleară. Ambele părți au colaborat constructiv cu AIEA pentru a permite desfășurarea […]
12:10
Specialist: ”Nu înțeleg de ce DistriGaz nu folosește blocatoare pentru valve. Blocatorul e cu lacăt, se semnează de cel care l-a închis și doar persoana respectivă îl deschide” # Aktual24
Explozia din București ar fi avut foarte puține șanse să se producă dacă gazele ar fi fost închise cu ajutorul unui sistem simplu, folosit deja pe scară largă în lume: blocator cu valvă. Iată ce spune un expert în acest domeniu. ”Nu înțeleg de ce DistriGaz nu folosește blocatoare pentru valve. E o procedură pe […]
12:00
Țeavă de gaze fisurată în București în preajma unui incendiu care a distrus deja două mașini. 40 de persoane evacuate dintr-un hotel # Aktual24
Un incendiu de proporții a izbucnit, în urmă cu scurt timp, pe Bulevardul Pipera din Voluntari, județul Ilfov, afectând două autoturisme și extinzându-se rapid la o conductă de gaze aflată în apropiere. Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU București-Ilfov incendiul la cele două mașini a fost stins, însă situația rămâne extrem de periculoasă din cauza […]
11:50
Dan Tănasă, pus la punct în Parlament: ”Duceți-vă la stăpânii dumneavoastră și cereți-le tezaurul înapoi, pe care l-au furat” – VIDEO # Aktual24
Extremistul AUR Dan Tănasă a primit o replică usturătoare în Parlament din partea deputatului USR Allen Coliban după ce a pretins că refacerea unor clădiri de patrimoniu național din Transilvania ar reprezenta ”renovarea conacelor grofilor”. ”După sute de ani în care românii au fost tratați mai rău ca animalele în Transilvania, asta trebuie să facem […]
11:40
Tragedie în Piatra Craiului. O tânără de 29 de ani a murit, după o cădere de 250 de metri # Aktual24
Sâmbătă, în jurul orei 13:30, salvamontiștii din Zărnești au primit un apel, prin care erau anunțați că o turistă de 29 de ani a alunecat într-o râpă, în versantul vestic din Parcul National Piatra Craiului, după cum au postat astăzi pe pagina oficială de facebook. „În urma unui filmuleț primit ulterior, care surprindea zona în […]
11:20
Trimisul lui Trump, Witkoff, a făcut presiuni asupra delegației ucrainene pentru a ceda Rusiei regiunea Donețk – Washington Post # Aktual24
Trimisul președintelui american Donald Trump a făcut presiuni asupra delegației ucrainene în timpul unei întâlniri de vineri privind transferul regiunii Donețk către Rusia. El subliniază că locuitorii acestei regiuni sunt predominant vorbitori de limbă rusă. Potrivit oficialilor, trimisul lui Trump, Steve Witkoff, a făcut presiuni asupra delegației ucrainene cu privire la transferul regiunii Donețk în […]
11:10
Donald Trump răspunde protestelor „No Kings” cu un videoclip AI scabros, în care apare drept rege, pilotează un avion și aruncă fecale în capul manifestanților –VIDEO # Aktual24
Președintele Donald Trump a reacționat sâmbătă la protestele globale „No Kings” prin publicarea unui videoclip generat de inteligență artificială (AI), considerat de mulți ca fiind unul dintre cele mai bizare gesturi de până acum ale liderului american. Postat pe platforma Truth Social sâmbătă seara, videoclipul îl înfățișează pe Trump purtând o coroană și pilotând un […]
10:50
Victoria care obligă: PAS a câștigat puterea, dar urmează examenul realității (Op-ed) – Presshub # Aktual24
Republica Moldova a intrat într-o nouă etapă politică după validarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Curtea Constituțională de la Chișinău a confirmat rezultatele scrutinului, constatând că nu există hotărâri judecătorești definitive care să indice fraude sau vicii de procedură, iar președinta Maia Sandu a semnat decretul prin care prima ședință a noului Parlament este convocată […]
10:40
Înalți oficiali americani au discutat în privat posibilitatea organizării unei întâlniri între președintele Donald Trump și liderul nord-coreean Kim Jong-un. Întâlnirea lui Trump cu Kim era programată să aibă loc luna viitoare, când președintele american se află într-un turneu în țările asiatice, relatează CNN. Oficialii nu au început încă planificarea logistică serioasă necesară pentru organizarea […]
10:30
Benjamin Netanyahu, decis să candideze pentru un nou mandat în 2026. Liderul dreptei a fost la conducerea guvernului israelian peste 18 ani # Aktual24
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a anunţat, sâmbătă seară, că intenționează să candideze la alegerile legislative din 2026, și pentru un nou mandat de prim-ministru, declarând cu încredere că va „câștiga”. Potrivit i24news, Netanyahu, invitat la televiziunea Channel 14, la întrebarea „Aveţi de gând să candidaţi la alegerile pentru funcţia de prim-ministru la următoarele alegeri?”, Netanyahu […]
09:50
CNN: Aproape şapte milioane de persoane au participat la demonstraţiile „No Kings” împotriva preşedintelui Donald Trump # Aktual24
Aproape şapte milioane de protestatari, cu aproximativ două milioane mai mulţi decât în iunie, s-au adunat, sâmbătă, pentru a doua rundă de demonstraţii „No Kings” (Fără regi), în semn de opoziţie faţă de ceea ce au descris drept agenda „autoritară” a preşedintelui Donald Trump, au anunţat organizatorii, citaţi de CNN, conform news.ro. Protestatarii s-au adunat […]
08:40
Putin îi cere lui Trump ca Ucraina să cedeze teritoriul Donețkului. Ocupantul rus ar renunța la Zaporojie și Herson # Aktual24
Președintele rus Vladimir Putin a cerut, în convorbirea telefonică de săptămâna aceasta cu președintele Donald Trump, ca Ucraina să cedeze controlul total asupra Donețkului, o regiune strategică vitală din estul țării, ca o condiție pentru încheierea războiului, au declarat doi înalți oficiali familiarizați cu conversația. Interesul liderului rus pentru Donețk, o regiune strategică vitală din […]
08:20
În această dimineaţă s-a produs o explozie la un bloc din municipiul Bistriţa, toate persoanele din imobil autoevacuându-se. Explozia s-a produs la etajul 2, în apartamentul unui bătrân de 77 de ani, care a fost găsit în viață. „Pompierii militari intervin în municipiul Bistriţa, strada Rodnei, la un bloc de locuit unde s-a produs o […]
08:00
Papa Leon al XIV-lea canonizează şapte noi sfinţi, dintre care trei călugăriţe. Sfinții trebuie să fi săvârşit cel puţin două minuni # Aktual24
Papa Leon al XIV-lea va canoniza, duminică, şapte noi sfinţi ai Bisericii Catolice, printre care primul originar din Papua Noua Guinee, un arhiepiscop executat în timpul genocidului armean şi „medicul celor mai slabi” din Venezuela. În cadrul acestei liturghii solemne, care va avea loc la ora 11:30 în Piaţa San Pietro din Vatican, vor fi […]
Acum 24 ore
23:50
SUA îi vor returna pe supraviețuitorii atacului asupra unei ambarcațiuni cu droguri din Caraibe în țările lor de origine # Aktual24
SUA îi va returna pe cei doi supraviețuitori ai atacului militar de joi asupra unei nave suspectate de trafic de droguri din Caraibe în țările lor de origine, Ecuador și Columbia, a declarat sâmbătă președintele Donald Trump. Trump a spus că este „o mare onoare” pentru el să distrugă un submarin transportator de droguri cu […]
23:40
Netanyahu: Războiul se va „încheia definitiv” după dezarmarea Hamas și demilitarizarea Gazei # Aktual24
Războiul din Gaza „se va încheia definitiv atunci când termenii acordului care au fost acceptați vor fi implementați”, a declarat, sâmbătă, premierul israelian Benjamin Netanyahu. „Aceasta include, în primul rând, prima etapă, returnarea tuturor ostaticilor noștri. Lucrăm la asta chiar acum. Suntem fermi în ceea ce privește implementarea acordului în întregime”, a spus el în […]
23:20
Hamas mai predă cadavrele a doi ostatici israelieni, au anunțat sâmbătă Brigăzile al-Qassam, aripa armată a grupării militante. Potrivit The Times of Israel, vehiculele Crucii Roșii se îndreaptă spre un punct de predare din sudul Fâșiei Gaza pentru a prelua de la Hamas cadavrele a doi ostatici și a le aduce IDF-ului, a declarat armata. […]
23:00
Trump a ordonat eliberarea fostului congresman George Santos care avea de executat șapte ani de închisoare pentru fraudă și furt de identitate după mai puțin de trei luni. „Să ai o viață minunată!” # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, a comutat pedeapsa lui George Santos, un fost congresman republican care avea de executat șapte ani de închisoare pentru fraudă și furt de identitate. Într-o postare pe rețelele de socializare, Trump a declarat că Santos „a fost tratat în mod oribil”, adăugând: „Prin urmare, tocmai am semnat o comutare a pedepsei, […]
22:30
Protestul Fără Regi: „Nu vom ceda, nu ne vom înclina, nu ne vom teme, nu ne vom supune”, declară primarul din Chicago # Aktual24
Cel puțin 10.000 de oameni au ajuns deja la protestul „Fără Regi” din Chicago, Illinois, cae a început în jurul prânzului pe Butler Field din Grant Park. Un grup intergenerațional de protestatari s-a adunat, majoritatea cu pancarte care se opun prezenței ICE în Chicago sau care îl ironizează pe Donald Trump. Pe multe steaguri, pancarte […]
22:20
Israelul declară că punctul de trecere a frontierei Rafah va rămâne închis, sporind presiunea asupra Hamas să returneze rămășițelor ostaticilor # Aktual24
Punctul de trecere a frontierei Rafah, dintre Gaza și Egipt, va rămâne închis „până la o nouă notificare”, a declarat Israelul sâmbătă, după ce ambasada palestiniană din Egipt a declarat că singura poartă de acces a teritoriului către lumea exterioară se va redeschide luni pentru persoanele care se întorc în Gaza. Declarația biroului premierului israelian […]
22:00
O navă-cisternă în flăcări a fost abandonată în largul Yemenului: Un marinar a dispărut și altul ar putea fi încă pe navă # Aktual24
O navă-cisternă plină cu gaz, sub pavilion camerunez, a luat foc sâmbătă în Golful Aden, în largul Yemenului, după ce a fost posibil lovită de un proiectil, au declarat oficialii. Cel puțin un marinar este dispărut, iar un altul este probabil încă la bordul petrolierului în flăcări, după ce restul echipajului a abandonat nava. Oficialii […]
21:50
Șoșoacă: ”E o plăcere să fiu la Moscova”. Declarații delirante în studioul Russia Today: ”Procurorul mi-a spus că vrea să mă bage într-o casă de nebuni” – VIDEO # Aktual24
Europarlamentara extremistă Diana Șoșoacă este prezentă în aceste zile la Moscova, unde a participat, vineri, la aniversarea a 20 de ani de la înființarea postului de propagandă Russia Today. La eveniment a fost prezent și Vladimir Putin. După ce l-a aplaudat pe Putin la evenimentul aniversar, Șoșoacă a mers în studioul Russia Today unde a […]
21:30
Pakistanul și Afganistanul au purtat discuții de pace la Doha după o săptămână de ciocniri la graniță # Aktual24
Afganistanul și Pakistanul au purtat discuții de pace la Doha, în Qatar, sâmbătă, au declarat ambele părți, după ce au prelungit armistițiul, în urma unei săptămâni de ciocniri aprige la frontieră. Cele două țări încearcă să găsească o cale de urmat după ce zeci de persoane au murit și alte sute au fost rănite în […]
21:00
Ambasada Palestinei din Egipt a anunțat redeschiderea punctului de trecere a frontierei Rafah # Aktual24
Punctul de trecere a frontierei Rafah de la granița Fâșiei Gaza cu Egiptul se va redeschide luni, a anunțat sâmbătă ambasada palestiniană din Egipt, la aproape o săptămână după încheierea între Israel și Hamas a unui acord de încetare a focului și luare de ostatici mediat de SUA. Punctul de trecere, care a fost în […]
Ieri
20:40
Inspectoratul de Stat în Construcţii, despre blocul din Calea Rahovei: “Nu mai îndeplineşte cerinţa fundamentală de rezistenţă mecanică şi stabilitate” # Aktual24
Raportul Inspectoratului de Stat în Construcţii (ISC) arată că imobilul afectat de explozia din Calea Rahovei nu mai îndeplineşte cerinţa fundamentală de calitate „rezistenţă mecanică şi stabilitate” şi prezintă risc ridicat pentru utilizatori nu poate fi utilizat sub nicio formă până la finalizarea cercetărilor, conform news.ro. ”Având în vedere că în prezent organele judiciare desfăşoară […]
19:30
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, după raportul Praid: „Societatea Naţională a Sării a gestionat dezastruos resursele statului român” # Aktual24
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a transmis, sâmbătă, printr-o postare pe pagina Facebook, după concluziile raportului Corpului de Control al Primului Ministru privind dezastrul de la Salina Praid, că a solicitat conducerii Salrom să-şi dea demisia de onoare şi au refuzat, a cerut convocarea unei şedinţe iar din nou au refuzat şi i-a acţionat astfel în […]
19:10
Donald Trump admite că Putin „l-ar fi putut păcăli”: întâlnirea cu Zelenski scoate la iveală tensiuni și contradicții # Aktual24
Înainte de a-l primi pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă, fostul lider american Donald Trump a avut parte de un moment artistic inedit: tenorul italian Andrea Bocelli i-a cântat piesa Time To Say Goodbye, o melodie despre speranță și noi începuturi. Totuși, următoarea întâlnire din agenda lui Trump a fost departe de tonul […]
18:30
Cum îl laudă Dîncu pe șeful lui, Grindeanu: ”OUG 13 și scandalul Nordis sunt lucruri conjuncturale. El e doctor în matematică și unul dintre cei mai vechi membri PSD” # Aktual24
Vasile Dîncu îl laudă pe actualul preşedinte interimar al PSD şi pentru moment unic candidat la şefia partidului, Sorin Grindeanu, susţinând, într-o emisiune la Prima TV, că Ordonanţa 13, care a scos oamenii în stradă şi scandalul Nordis, în care apare şi numele lui Grindeanu sunt „lucruri conjuncturale” în cariera acestuia. Întrebat, în emisiunea Insider […]
18:00
Explozia din Rahova. Poliția anunță că a audiat peste 20 de persoane: ”Măsurile o să le stabilim după ce o să terminăm cercetarea la faţa locului” # Aktual24
Directorul Direcţiei de Investigaţii Criminale, chestor de poliţie Gheorghe Cristian, a declarat că, în cazul exploziei care a avut loc vineri în Rahova, au fost audiate până în prezent 20 – 30 de persoane. „Persoanele care au fost audiate la momentul de faţă sunt destul de multe, peste 20 – 30. Nu aş putea să […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.