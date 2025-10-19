Tucă îl dă în judecată pe Valeriu Nicoale, îi cere 3.000.000 de lei: ”Domnul Tucă a fost ofensat că eu l-am numit trompeta lui Voiculescu” – VIDEO

20:40

Raportul Inspectoratului de Stat în Construcţii (ISC) arată că imobilul afectat de explozia din Calea Rahovei nu mai îndeplineşte cerinţa fundamentală de calitate „rezistenţă mecanică şi stabilitate” şi prezintă risc ridicat pentru utilizatori nu poate fi utilizat sub nicio formă până la finalizarea cercetărilor, conform news.ro. ”Având în vedere că în prezent organele judiciare desfăşoară […]