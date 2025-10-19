Ucraina afirmă că a distrus un sistem radar rus „rar”

07:10

Tot mai mulți români spun că au simțit „energie specială” în anumite locuri din țară - fie pe vârf de munte, fie în păduri sau peșteri, unde legenda se împletește cu misterul. Peste jumătate dintre români cred în existența „locurilor încărcate energetic”, arată un sondaj INSCOP. „Dacă crezi, este. Dacă nu, nu este”, susțin unii dintre români. Aceste credințe sunt răspândite la scară largă, fără legătura cu vârsta sau educația, spun sociologii, care avertizează și că astfel de convingeri pot deveni periculoase. În România ar fi șapte astfel de locuri „încărcate energetic”, printre care Sfinxul din Bucegi, Peștera Polovragi din Gorj sau Pădurea Hoia-Baciu, din județul Cluj.