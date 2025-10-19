Ucraina afirmă că a distrus un sistem radar rus „rar”
Digi24.ro, 19 octombrie 2025 20:20
O unitate militară ucraineană a distrus un sistem radar rus „rar”, care ghidează munițiile aeriene rătăcitoare, a afirmat site-ul web United24, administrat de guvernul ucrainean. Imagini neverificate postate sâmbătă pe rețelele sociale de către Fundația de caritate Serhii Pritula, care strânge fonduri pentru armata ucraineană, pretind să arate un atac asupra vehiculului Kasta-2E2 de fabricație rusă, efectuat de Brigada 92 de asalt a Ucrainei, relatează TVPWorld.
Acum 10 minute
20:50
Estonienii au fost chemați duminică la urne pentru alegerile locale, primele de când țara a interzis votul cetățenilor din afara UE. Aproape 72.000 de rezidenți — majoritatea vorbitori de limbă rusă — și-au pierdut dreptul de vot după ce o lege adoptată în martie a restricționat participarea la vot doar pentru cetățenii estonieni și ai UE, relatează TVPWorld.
Acum o oră
20:20
20:20
Acum 2 ore
20:00
19:30
China acuză SUA de atacuri cibernetice și de spionaj. Obiectivul atacurilor a fost supravegherea națională a măsurării timpului, a declarat Ministerul Securității Statului. Serviciul secret american NSA a lansat atacuri asupra Centrului Național de Servicii Temporale din Xi'an pe o perioadă îndelungată, se arată într-o declarație a ministerului pe contul său WeChat, relatează N-TV.
19:30
19:10
Acum 4 ore
19:00
18:20
17:30
17:30
Acum 6 ore
16:40
16:30
16:20
15:50
15:20
15:20
Marșul „Împreună pentru Siguranța Femeilor" a ajuns la cea de-a XI-a ediție și are ca temă principală siguranța femeilor și combaterea violenței de gen. În peste zece orașe din România, inclusiv București, Cluj, Timișoara, Iași și Sibiu, sunt organizate duminică, de la ora 15:00, manifestații pentru conștientizarea violenței domestice, a femicidului și a importanței sprijinirii victimelor.
15:10
15:10
15:10
Cele mai importante evenimente petrecute pe 19 octombrie
Acum 8 ore
14:30
Armata israeliană a lansat duminică un atac asupra Fâşiei Gaza, potrivit relatărilor presei israeliene, diminuând speranţele că armistiţiul mediat de Statele Unite, intrat în vigoare acum o săptămână, ar putea duce la o pace durabilă în enclavă. Israelul şi Hamas îşi aruncă reciproc acuzaţii de încălcare a acordului.
14:10
13:50
13:30
Jaf ca în filme la Muzeul Louvre din Paris. Mai mulți hoți au păstrus în clădire cu un lift pentru marfă și au reușit să fugă cu mai multe bijuterii. Totul a durat doar 10 minute și s-a petrecut între 10:30 și 10:40, ora României. Ministrul Culturii din Franța a anunțat că muzeul va rămâne închis pentru restul zilei, potrivit Agerpres, care citează AFP.
13:30
Acum 12 ore
12:50
12:50
12:20
12:20
11:40
11:30
11:00
11:00
Mintea umană este o linie de front. Războiul cognitiv câştigă tot mai mult teren, o bătălie tăcută, unde asaltul nu se face cu tancul sau drona, ci cu o ploaie neîntreruptă de naraţiuni toxice. Suntem invadaţi zilnic cu ştiri false, teorii ale conspiraţiei şi propagandă strategică. Scopul este subminarea încrederii în instituţii, dar mai ales, erodarea coeziunii sociale. Pur şi simplu se doreşte să fim divizaţi. Creierul nostru a devenit câmpul de luptă suprem. Discutăm despre toate acestea alături de Olexander Yavtushenko, consilierul regiunii administrative Kiev.
10:10
Pakistanul şi Afganistanul au convenit duminică asupra unei „încetări a focului imediate”, în urma unor lungi discuţii purtate în Qatar, după cele mai grave ciocniri la frontieră din ultimele decenii între cele două state vecine.
09:40
Mișcarea islamistă palestiniană Hamas pregătea un atac iminent împotriva civiililor din Gaza, susține departamentul de Stat al SUA, care dispune„informații credibile”, potrivit News.ro, care citează AFP. Atacul ar fi constituit o „încălcare a armistițiului” și ar fi compromis progresele dintre cele două state.
09:30
09:10
09:00
Imaginile de la locul exploziei care a avut loc într-un bloc din municipiul Bistrița arată că geamurile apartamentului de la etajul 2 au fost sparte, iar câteva obiecte din casă au fost aruncate în stradă de suflul exploziei.
08:20
Arhiepiscopia Romano-Catolică de Bucureşti organizează, duminică, tradiţionala procesiune cu relicva Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea pe străzile Capitalei. Sfântul Ioan Paul al II-lea este comemorat în calendarul catolic în ziua de 22 octombrie, data la care și-a inaugurat pontificatul.
Acum 24 ore
08:00
Basistul trupei Limp Bizkit, Sam Rivers, a încetat din viață la 48 de ani, au anunțat membrii formației. Cauza morţii sale nu a fost dezvăluită.
07:20
O explozie s-a produs duminică dimineaţa la un bloc din municipiul Bistriţa, toate persoanele din imobil autoevacuându-se.
07:10
07:10
07:10
07:10
07:10
07:10
07:10
Curajul soldaților ucraineni de pe linia frontului, precum și capacitatea poporului ucrainean de a rezista eficient agresiunii ruse, l-au convins pe președintele SUA, Donald Trump, că Ucraina „deține cărțile”.
07:10
07:10
