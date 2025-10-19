Comoara descoperită în apele Floridei la trei secole după naufragiul faimoasei flote pierdute a Spaniei
Adevarul.ro, 19 octombrie 2025 20:30
După mai bine de 300 de ani, una dintre cele unsprezece nave ale faimoasei „Flote a Comorii” spaniole, scufundată în 1715 în largul coastelor Floridei, a fost găsită.
Acum 5 minute
21:00
Adolescenți din Oradea, reținuți după ce și-au jefuit un prieten. Ce au reușit să fure # Adevarul.ro
Cinci adolescenți, cu vârste între 15 și 18 ani, sunt cercetați de polițiștii bihoreni pentru o tâlhărie comisă chiar împotriva unui prieten.
Acum o oră
20:30
20:15
Premierul Spaniei, Pedro Sánchez, a pledat sâmbătă, 18 octombrie, pentru introducerea unui salariu minim comun în toate statele Uniunii Europene.
Acum 2 ore
20:00
Explozia este un proces prin care se produce o degajare rapidă de căldură și o creștere bruscă a presiunii din cauza vitezei mari generată de reacția de aprindere a gazelor naturale într-o încăpere.
19:45
Tragedie într-o comună din Dolj: un bărbat, găsit spânzurat, iar soția sa, moartă într-o fântână. Autoritățile au deslușit misterul # Adevarul.ro
Un bărbat de 45 de ani din comuna Unirea, județul Dolj, a fost găsit spânzurat în gospodărie duminică, 19 octombrie. Soția acestuia, în vârstă de 39 de ani, a fost descoperită într-o fântână dezafectată, la un kilometru de locuință.
19:45
Pe 7 noiembrie 2023, la Paris, în deschiderea celei de-a 42-a sesiuni a Conferinței Generale a UNESCO, toate cele 194 de state membre au rostit același nume. Simona-Mirela Miculescu, ambasadorul României, era aleasă, prin vot unanim, Președinta forului suprem al organizației.
19:45
Naționala băieților, prima medalie de argint din istorie, la Campionatele Europene de tenis de masă # Adevarul.ro
România a pierdut finala în fața principalei favorite.
19:45
ChatGPT i-a adus unei femei din Michigan numerele câștigătoare la loto. Cât a câștigat și avertismentul Loteriei # Adevarul.ro
O femeie din Michigan a câștigat 100.000 de dolari la loteria Powerball, după ce a ales să joace o combinație de numere oferită de ChatGPT.
19:30
Cine era tânăra însărcinată ucisă în explozia din Rahova. A fost găsită sub dărâmături # Adevarul.ro
Printre victimele exploziei din Rahova se numără Mirela Stanciu, o tânără de 24 de ani însărcinată în luna a șaptea, care și-a pierdut viața alături de fetița ei nenăscută.
Acum 4 ore
19:00
Autoritățile unui oraș european au decis să interzică temporar adopțiile de pisici negre din adăposturile de animale.
18:45
Deputatul PSD și liderul filialei Arad, Mihai Fifor, a declarat despre premierul Ilie Bolojan că este singurul care „continuă să creadă că pedala austerităţii duce la prosperitate şi dezvoltare”.
18:45
Cum arată sandvișul care nu îngrașă și care sunt cele mai sigure din comerț: sfaturi de la Mihaela Bilic # Adevarul.ro
Medicul nutriționist Mihaela Bilic oferă recomandări utile pentru cei care vor să se bucure de gustul unui sandviș fără a-și afecta silueta sau sănătatea.
18:15
Bursa de la Bucureşti a pierdut 3,98 miliarde de lei la capitalizare, în această săptămână # Adevarul.ro
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a pierdut 3,98 milioane de lei la capitalizare, respectiv 0,87%, în această săptămână, în timp ce valoarea tranzacţiilor cu acţiuni a scăzut cu 65,85%, în comparaţie cu săptămâna anterioară.
18:15
Guvernul britanic anunță investiții masive în energia verde. Se caută zeci de mii de instalatori, electricieni și sudori # Adevarul.ro
Guvernul britanic a anunțat planuri de a instrui și recruta mai mulți lucrători pentru sectorul energiei curate din Marea Britanie, promițând să creeze 400.000 de locuri de muncă suplimentare până în 2030.
18:15
Sondajul arată o competiție strânsă pentru funcția de primar general, într-un peisaj politic fragmentat și dominat de nemulțumiri legate de trafic și aglomerație.
18:00
Israel a atacat Gaza, acuzând Hamas de „încălcarea încetării focului”: 11 morți. Armistițiul de o săptămână, pus sub semnul întrebării # Adevarul.ro
Armata israeliană a lansat duminică atacuri asupra Fâșiei Gaza, în timp ce Israelul și Hamas se acuză reciproc de încălcarea armistițiului mediat de Statele Unite.
17:45
Un bărbat prins la furat în AFI Cotroceni a fost bătut de agentul de pază, care a fost reținut. Agresiunea a fost filmată # Adevarul.ro
Incident violent într-un magazin din AFI Cotroceni, unde un bărbat bănuit că a furat haine a fost lovit de agentul de pază. La Poliție au ajuns ambii bărbați: unul pentru furt calificat, celălalt pentru purtare abuzivă.
17:45
Postarea lui CTP despre tragedia din cartierul Rahova a stârnit dezbateri aprinse: „Îți pasă mai mult de ucraineni decât de români” # Adevarul.ro
Ziaristul Cristian Tudor Popescu a comentat tragedia care a zguduit un bloc din Rahova, făcând o paralelă dureroasă cu războiul din Ucraina.
17:45
Șofer urmărit de polițiști, după ce a lovit un biciclist după un conflict și a fugit de la locul faptei # Adevarul.ro
Un șofer de 37 de ani a fost reținut de polițiști după ce a lovit, pe o pistă de biciclete din București, un bărbat de 31 de ani și a plecat de la locul faptei. În urma incidentului de vineri, 17 octombrie, victima a fost transportată la spital.
Acum 6 ore
17:00
Ultimele imagini cu cei doi copii care s-au înecat într-o baltă din Vaslui. Părinții, acuzați de neglijență # Adevarul.ro
Autoritățile au stabilit cauza morții celor doi copii găsiți fără viață în județul Vaslui sâmbătă, 18 octombrie.
17:00
România e vicecampioana Europei la tenis de masă. Germania, o nucă prea tare pentru sportivele tricolore # Adevarul.ro
Echipa noastră nu a reușit să-și ia revanșa în fața nemțoaicelor.
16:45
Incident la Buzău: un avion militar IAK-52, la un pas de prăbușire. Membrii echipajului au fost transportați la spital # Adevarul.ro
Un avion militar IAK-52 a fost implicat într-un incident în timpul unui zbor de instruire. Membrii echipajului au fost transportați la spital.
16:15
Sprijin pentru șoferii afectați de explozia de pe Calea Rahovei: punct mobil pentru autorizații de reparație # Adevarul.ro
Poliția Capitalei a deschis un punct mobil pentru eliberarea autorizațiilor de reparație necesare autovehiculelor avariate în urma exploziei de pe Calea Rahovei.
16:15
Un șofer a murit carbonizat în propria mașină: designul „modern” al ușilor a împiedicat salvarea # Adevarul.ro
Un bărbat aflat la volanul unui Xiaomi SU7 Ultra a murit carbonizat, după ce ușile mașinii nu au putut fi deschise din exterior.
16:15
O tânără de 29 de ani a murit în timpul unei excursii pe munte, după ce a alunecat într-o prăpastie # Adevarul.ro
O femeie de 29 de ani a căzut de la 250 de metri înălțime, în timp ce se afla într-o excursie în grup în Parcul National Piatra Craiului.
15:45
Manevră criminală pe DN17: accident evitat la secundă după o depășire inconștientă. Ce sancțiune a primit # Adevarul.ro
Polițiștii suceveni au identificat un șofer care a fost filmat în timp ce intră într-o depăşire fără a se asigura, motiv pentru care era să intre în coliziune cu altă mașină, de pe contrasens.
15:45
Imagini șocante cu o femeie din Texas, salvată de polițiști din mașina cuprinsă de flăcări. „A fost ca o scenă de film” # Adevarul.ro
Un polițist din Texas a salvat, zilele acestea, o șoferiță din mașina ei cuprinsă de flăcări. Potrivit autorităților, femeia consumase alcool.
15:30
Preşedintele chinez Xi Jinping cere „reunificarea naţională” într-un mesaj către noua lideră a opoziţiei din Taiwan # Adevarul.ro
Preşedintele Chinei a transmis un mesaj de felicitare noii lidere a opoziţiei din Taiwan, Cheng Li-wun, în care a făcut apel la „avansarea reunificării naţionale”.
15:15
Șoșoacă, discurs delirant la un eveniment pro-rus: „Dacă Zelenski vine în Parlamentul meu, îi rup picioarele!” # Adevarul.ro
Întoarsă de la gala aniversară a postului Russia Today, Diana Șoșoacă a fost invitată de Asociația Internațională „Prietenii Rusiei” – Pietro Stramezzi să participe, în calitate de vorbitor principal.
Acum 8 ore
15:00
Roș-albaștrii au pierdut ieri rușinos cu ultima clasată, Metaloglobus.
14:45
O vedeta OnlyFans, umilită la propria nuntă de jurămintele soțului YouTuber: „A fost jignitor. Tatăl meu a plâns” # Adevarul.ro
McKinley Richardson, o vedetă OnlyFans, a povestit cum a fost umilită public în timpul nunții sale cu YouTuberul Jack Doherty.
14:30
Jaf spectaculos la Luvru: hoții au intrat prin efracție și au fugit cu bijuterii regale # Adevarul.ro
Un jaf a avut loc duminică dimineață la Muzeul Luvru din Paris, unde trei bărbați mascați au pătruns prin efracție și au reușit să fugă cu mai multe bijuterii.
14:30
Prințul Andrew ar fi încercat să obțină informații despre femeia care l-a acuzat de abuz sexual. Poliția verifică acuzațiile # Adevarul.ro
Poliția Metropolitană din Londra a anunțat că „verifică activ” relatările din presă potrivit cărora prințul Andrew ar fi încercat să obțină informații personale despre acuzatoarea sa, Virginia Giuffre.
13:45
Mărturiile locatarilor afectați de explozia din Rahova: „Am crezut că e bombă”. Imagini din locuințele afectate # Adevarul.ro
Locatarii afectați de tragedia din Rahova povestesc despre momentul în care a avut loc explozia din blocul de pe Calea Rahovei.
13:45
Administratora blocului din Rahova, unde o explozie devastatoare a provocat moartea a trei persoane și rănirea altor 13, a fost audiată la Parchetul Curții de Apel București.
13:30
Cum transformă Rusia negarea în armă. Un politolog explică războiul Kremlinului împotriva adevărului și memoriei # Adevarul.ro
Pentru a-și restabili influența pierdută după Războiul Rece, Moscova simte nevoia să conteste tot ceea ce reprezintă aspirațiile Ucrainei.
13:30
Un atac cu drone efectuat de Ucraina a provocat un incendiu într-o rafinărie de gaz din regiunea Orenburg, Rusia.
13:15
Apar imagini cu persoane care intră într-un bloc afectat de explozie. Prefectul Capitalei: „Nu sunt de la incidentul din Rahova” # Adevarul.ro
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a lansat un avertisment după ce, pe rețelele de socializare, au apărut filmări cu persoane care intră într-un bloc afectat de suflul unei explozii. Acesta a declarat că sunt de la un eveniment mai vechi.
13:15
Recompensă uriașă pentru găsirea unui student dispărut acum doi ani: un străin misterios oferă 100.000 de lire # Adevarul.ro
Un străin anonim oferit o recompensă de 100.000 de lire sterline pentru oricine poate oferi informații despre Jack O’Sullivan, studentul dispărut din Bristol acum doi ani.
Acum 12 ore
13:00
Un fost oficial NATO atrage atenția că Vladimir Putin reușește să-l convingă pe Donald Trump să tragă de timp, respingând oferta Ucrainei de a face schimb între rachete cu rază lungă de acțiune și tehnologia sa de drone, considerată printre cele mai avansate din lume.
12:45
Premierul britanic Keir Starmer propune un plan de pace pentru Ucraina, inspirat de modelul „Gaza” al lui Trump # Adevarul.ro
Premierul britanic Keir Starmer a sugerat, în timpul unei convorbiri telefonice a liderilor europeni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, elaborarea unui plan de pace pentru Ucraina după modelul documentului în 20 de puncte promovat de Donald Trump pentru Fâșia Gaza, scrie publicația Axios.
12:45
Rusia continuă să lovească centrele de instruire ale Ucrainei. De ce nu are Kievul nu are un răspuns eficient # Adevarul.ro
Un atac cu rachete al Rusiei asupra unui centru de instruire din Ucraina, produs în această săptămână, este cel mai recent dintr-o serie de lovituri mortale care vizează facilități de pregătire militară în întreaga țară.
12:30
MAI avertizează asupra pericolului filmulețelor generate cu AI. „Borcanele cu gem «fac rating», dar și noi avem bunici” # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a atras atenția asupra metodelor de dezinformare prin inteligența artificială. În postarea publicată pe rețelele de socializare, MAI a atașat o poză, generată cu AI, în care doi polițiști arestează o femeie bătrână.
12:30
Groază la Stockholm. Holger Rune a părăsit terenul în lacrimi, după o accidentare teribilă. Cariera danezului, în pericol # Adevarul.ro
Jucătorul de tenis din Danemarca își face griji pentru viitor. Ar putea sta mult timp departe de circuit.
12:30
Trump a publicat imagini cu distrugerea unui submarin cu droguri: „Cel puțin 25.000 de americani ar fi murit” # Adevarul.ro
Președintele american a făcut publice imagini declasificate cu distrugerea unui mini-submarin ce transporta droguri și se îndrepta spre Statele Unite.
12:15
Reacția bizară a lui Trump la protestele care-l vizează: împroașcă protestatarii cu un lichid maro, într-un clip generat cu AI # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump a publicat un mesaj pe Truth Social, însoțit de un clip generat cu inteligență artificială, în care apare purtând o coroană, pilotând un avion de vânătoare „KING TRUMP” și bombardând o mulțime de protestatari „No Kings” cu un lichid maro.
12:00
Șofer de 24 de ani, prins cu viteză de peste 220 km/h pe A0. Cât va plăti pentru inconștiența sa # Adevarul.ro
Un tânăr de 24 de ani a fost prins de polițiști sâmbătă, 18 octombrie, circulând cu 227km/h pe Autostrada A0, km 24, în județul Ilfov (zona Corbeanca).
11:45
Scurgere de gaz în Pipera: două maşini au ars, iar 40 de persoane au fost evacuate dintr-un hotel din cauza pericolului de explozie # Adevarul.ro
Un incendiu puternic a izbucnit duminică dimineaţă în parcarea unui bloc de pe Bulevardul Pipera, în Voluntari, Ilfov.
11:45
Jannik Sinner, câștigător la Six Kings Slam! Premiu record pentru italian: bani gheață și o rachetă realizată integral din aur # Adevarul.ro
Jannik Sinner l-a învins, aseară, pe Carlos Alcaraz, în două seturi. Nici urmă de emoție în actul italianului.
11:30
De ce cuplurile fac mai puțin sex în relațiile de lungă durată. Explicațiile specialiștilor # Adevarul.ro
Pe măsură ce anii trec, multe cupluri observă o diminuare a pasiunii din primele luni de relație.
