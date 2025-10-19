Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, dispune măsuri în forță, după încălcarea armistițiului de către Hamas (Jerusalem Post)
Rador, 19 octombrie 2025 21:10
Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a ordonat, duminică seara, închiderea punctelor de trecere și oprirea tuturor ajutoarelor care intră în Fâșia Gaza, au declarat două surse israeliene pentru „The Jerusalem Post”, după ce primul ministru a dat dispoziție Armatei israeliene (IDF) să răspundă cu forță la o încălcare a armistițiului de către Hamas, în urma căruia doi […]
• • •
Acum 5 minute
21:20
Un moderat a câștigat duminică alegerile prezidențiale cipriote turce (în așa-numita Republică Turcă a Ciprului de Nord – RTCN, n.red.), învingând un candidat de linie dură într-un vot crucial care ar putea ajuta la relansarea discuțiilor blocate de la ONU privind reunificarea Ciprului divizat. Politicianul de centru-stânga Tufan Erhürman a obținut victoria, obținând 62,8% din […]
Acum 15 minute
21:10
Acum 2 ore
20:00
Hoții au furat în șapte minute piese de patrimoniu de o valoare inestimabilă de la Muzeul Luvru din Paris # Rador
Hoții care au dat spargerea din această dimineață de la Muzeul Luvru din Paris au furat piese de patrimoniu de o valoare inestimabilă, istorică și materială, bijuterii din timpul lui Napoleon I și Napoleon al III-lea. Jaful a fost comis în mai puțin de șapte minute. Din capitala franceză revine cu noi informații Daniela Coman. […]
19:40
Forțele americane au atacat o navă de contrabandă cu droguri, a anunţat secretarul american al apărării # Rador
Forțele americane au atacat vineri o navă de contrabandă cu droguri și au ucis trei persoane, a declarat duminică secretarul american al apărării, Pete Hegseth, susținând că ambarcaţiunea era deţinută de un grup de gherilă columbian. „Serviciile noastre de informații știau că nava era implicată în contrabanda ilicită cu narcotice, se deplasa pe o rută […]
19:30
Coaliția de guvernare va ajunge până la finalul acestei luni la un acord privind reforma din administrație (Ilie Bolojan) # Rador
Coaliția de guvernare va ajunge până la finalul acestei luni la un acord privind reforma din administrație, estimează premierul Ilie Bolojan. El precizează că, pe lângă reducerile de cheltuieli cu personalul, sunt deja pregătite o serie de măsuri de descentralizare, prin care se întărește autoritatea primarilor. Toate vor face parte dintr-un al treilea pachet fiscal, […]
19:30
78 dintre locatarii blocului din Rahova avariat în urma exploziei mai sunt cazaţi în hotelurile puse la dispoziție de Primăria capitalei # Rador
78 dintre locatarii blocului din cartierul bucureștean Rahova, avariat serios în urma exploziei de vineri dimineață, mai sunt cazaţi astăzi în hotelurile puse la dispoziție de Primăria capitalei, anunță edilul interimar al Bucureștiului, Stelian Bujduveanu. Mulți dintre locatari, spune el, au ales să meargă temporar la rude. Între timp, Administrația Străzilor a început ridicarea autoturismelor […]
Acum 4 ore
18:40
Sute de persoane au manifestat împotriva tuturor formelor de violenţă la care sunt supuse femeile # Rador
Sute de persoane au ieșit în stradă astăzi în București și în mai multe orașe din țară pentru a manifesta în sprijinul femeilor și împotriva tuturor formelor de violență la care sunt supuse. Sub sloganul „Împreună pentru siguranța femeilor”, participanții au amintit de numărul mare de crime generate de violența domestică, înregistrate de la începutul […]
18:30
Președintele american Donald Trump l-a numit duminică pe omologul său columbian, Gustavo Petro, „lider ilegal în domeniul drogurilor” și a declarat că SUA va înceta „plățile și subvențiile pe scară largă” către națiunea sud-americană. „Scopul acestei producții de droguri este vânzarea unor cantități masive în Statele Unite, provocând moarte, distrugere și haos”, a precizat liderul […]
18:30
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru desemnarea unui nou primar al capitalei, Daniel Băluță, primar al sectorului 4, în prezent, ar obține 25% din voturi, situându-se pe primul loc relevă un sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbană și Regională Curs. Pe poziția a doua se află Cătălin Drulă, fost ministru al transporturilor […]
Acum 6 ore
17:10
Hoții care au dat atacul din această dimineață de la Muzeul Luvru din Paris au furat piese de patrimoniu de o valoare inestimabilă istorică și materială, șapte bijuterii din timpul lui Napoleon I și Napoleon al-III-lea. În fuga lor, bandiții au pierdut pe drum coroana împărătesei Eugenie, soția lui Napoleon al III-lea, găsită pe stradă […]
17:00
Echitatea de gen și incluziunea financiară sunt factori-cheie ai competitivității și sustenabilității economice, a declarat guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, la evenimentul „Women Leaders’ Discussion”, desfășurat în cadrul Reuniunilor anuale ale Grupului Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional. „Când femeile au acces egal la resurse financiare și la educație economică, întreaga societate are […]
16:50
8 din 10 bucureșteni consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită, arată un sondaj # Rador
8 din 10 bucureșteni consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită, arată un sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbană și Regională Curs. În privința Bucureștiului, imaginea este ușor mai bună, proporția celor nemulțumiți fiind de 65%. Potrivit cercetării, principalele probleme ale capitalei sunt legate de trafic și de aglomerație. Urmează nivelul de trai, […]
16:10
Autorităţile din Iran au executat sâmbătă o persoană acuzată de spionaj în favoarea Israelului, a relatat duminică agenția de presă Mizan, care l-a citat pe un procuror iranian. Persoana avea legături cu serviciul de informații israelian Mossad și divulgase informații clasificate, a transmis Mizan, citându-l pe procuror. Implicate într-un război din umbră cu Israelul, care […]
15:50
Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy afirmă că „nu se teme”, înainte de începerea executării sentinţei de închisoare # Rador
Fostul președinte francez, Nicolas Sarkozy, care urmează să înceapă marți executarea unei pedepse de cinci ani de închisoare după ce a fost condamnat pentru încercarea de a obține fonduri de campanie din Libia în 2007, a declarat că nu se teme de închisoare, potrivit publicației La Tribune Dimanche. Sarkozy, care va fi încarcerat la închisoarea […]
15:40
Un fost „preot satanic” se numără printre cele şapte persoane care vor fi canonizate astăzi de Papa Leon. Bartolo Longo, fost avocat italian, a fost atras de ocultism înainte de a reveni la catolicism când avea 25 de ani. Ulterior, şi-a dedicat întreaga viaţă actelor de caritate. Pe lângă el, alte şase persoane vor fi […]
15:30
Armata israeliană a anunţat că a bombardat o zonă din Fâşia Gaza, ca urmare a unor „atacuri repetate” ale Hamas. Un oficial militar israelian a spus că atacurile grupării militante reprezintă o încălcare flagrantă a acordului de încetare a focului. Locuitori şi martori au declarat pentru BBC că oraşul Rafah, din sudul enclavei, a fost […]
Acum 8 ore
14:40
Blocul în care s-a produs explozia din cartierul bucureștean Rahova este grav afectat, iar oamenii nu se mai pot întoarce la locuințele lor # Rador
Blocul în care s-a produs explozia din cartierul bucureștean Rahova este grav afectat, iar oamenii nu se mai pot întoarce la locuințele lor, arată raportul preliminar al Inspectoratului de Stat în Construcții. În plus, specialiștii apreciază că o eventuală consolidare nu este justificată economic și ar implica riscuri majore pentru echipele de intervenție. Primarul interimar […]
14:30
Numărul turiștilor care vin în Clisura Dunării și la Băile Herculane a scăzut din cauza diminuării valorii voucherelor de vacanță și a majorării TVA-ului. Proprietarii de pensiuni din zonă spun că dacă în anii trecuți, în lunile septembrie și octombrie, aveau turiști care veneau într-un sejur, pe care îl achitau cu vouchere de vacanță, acum […]
13:30
Muzeul Luvru a anunțat pe rețelele de socializare că va fi închis pentru restul zilei de duminică din motive „excepționale”, în urma unui jaf. Detaliile sunt încă neclare, însă presa franceză relatează că trei bărbați mascați au pătruns în muzeul Luvru la scurt timp după deschiderea de duminică dimineață. Se pare că hoţii au folosit […]
Acum 12 ore
11:20
Creșterea salariului minim pentru anul 2026 urmează să fie discutată în cadrul Consiliului Național Tripartit # Rador
Creșterea salariului minim pentru anul 2026 urmează să fie discutată săptămâna viitoare, în cadrul Consiliului Național Tripartit, care reunește sindicate, patronate și reprezentanți ai Guvernului, potrivit unor surse politice. Premierul Ilie Bolojan a lăsat să se înțeleagă că salariul minim ar urma să rămână neschimbat și anul viitor, având în vedere că o eventuală majorare […]
10:30
Hamas respinge acuzaţiile SUA potrivit cărora gruparea s-ar pregăti să încalce acordul de încetare a focului cu Israelul # Rador
Hamas a respins duminică un comunicat al Departamentului de Stat al SUA, în care acesta cita „informaţii credibile” ce indicau că gruparea militantă palestiniană ar urma să încalce în curând acordul de încetare a focului cu Israelul. Hamas a afirmat că aceste acuzații sunt false./mbrotacel/dsirbu REUTERS – 19 octombrie
08:40
A doua ediție a Târgului de Oferte de Formare va avea loc mâine în capitală. Este organizat de Ministerul Muncii și este dedicat adulților care doresc să își dezvolte competențele profesionale și personale. Evenimentul reunește peste 20 de furnizori de formare profesională, cu o ofertă de peste 500 de programe în diverse domenii, de la […]
Acum 24 ore
05:20
RADOR RADIO ROMÂNIA (18 octombrie) – La Salina Praid, reprezentanţii Societăţii Naţionale a Sării au subevaluat, în mod constant, riscul de inundare a subteranului şi de afectare a zăcământului de sare – este concluzia prezentată, astăzi, de Corpul de Control al Premierului. În plus, titularul licenţei de exploatare nu a avut nicio strategie de protejare […]
04:20
Ana Trisic Babic a fost numită preşedinte interimar în Republica Srpska după retragerea lui Milorad Dodik # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (18 octombrie) – Parlamentul Republicii sârbe din Bosnia a numit-o sâmbătă pe Ana Trisic Babic în funcția de președinte interimar, recunoscând oficial pentru prima dată că fostul președinte Milorad Dodik se retrage după ce o instanță de stat i-a interzis să facă politică. Ana Trisic Babic, aliată apropiată a lui Dodik, va […]
00:20
RADOR RADIO ROMÂNIA (18 octombrie) – Multă vreme stigmatizate ca aducătoare de ghinion sau ca având legături cu ocultismul, pisicile negre și-au găsit salvarea într-un oraș spaniol. Autorităţile din oraşul spaniol Terrassa din regiunea Catalonia au declarat sâmbătă că vor interzice temporar adopţia de pisici negre de la adăposturile de animale, pentru a preveni eventuale […]
00:10
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (18 octombrie) – „Radiojurnal” – Realizator: Laurenţiu Văduva – Austria a anunţat sâmbătă că va fi de acord cu cel mai recent pachet de sancţiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei. Astfel, singura ţară care îşi mai menţinea rezervele exprimate cu privire la aceste noi sancţiuni rămâne Slovacia. Domeniile vizate de această dată […]
00:00
Oameni din toate mediile societăţii americane protestează şi resping agenda lui Donald Trump (primarul din Minneapolis) # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (18 octombrie) – Mii de demonstranți care participă la mitingurile „No Kings” din Minneapolis, în Statele Unite, reprezintă oameni din toate mediile societăţii americane care „resping agenda lui Trump”, a declarat primarul orașului, Jacob Frey, pentru Fredricka Whitfield de la CNN. Jacob Frey, care a fost prezent la demonstrații, a declarat că […]
18 octombrie 2025
23:20
București – Autoritățile s-au reunit pentru a stabili viitoarele măsuri în legătură cu deflagrația de la blocul din cartierul Rahova # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (18 octombrie) – Emisiunea: „Radiojurnal”- Realizator: Laurenţiu Văduva – Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență s-a reunit sâmbătă seară pentru a stabili următoarele măsuri în legătură cu explozia de la blocul din cartierul Rahova din București. Potrivit unui raport preliminar al Inspectoratului de Stat în Construcții, imobilul prezintă risc de prăbușire și […]
23:20
Ordonanţa de urgenţă care îi împiedică pe primari să angajeze cheltuilei pentru reparaţii şi achiziţii va fi modificată # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (18 octombrie) – Autorităţile urmează să definitiveze până la începutul săptămânii viitoare modificările la Ordonanţa de Urgenţă 52, care îi împiedică pe primari să angajeze cheltuieli excesive pentru reparaţii şi achiziţii pe final de an. Forma finală a documentului va intra în circuitul de avizare şi va fi ulterior publicată în transparenţă […]
22:20
RADOR RADIO ROMÂNIA (18 octombrie) – Lotul 3 al Autostrăzii Ploieşti – Buzău este gata în proporţie de 85%, darea în trafic fiind estimată la sfârşitul lunii noiembrie, anunţă directorul general al Companiei de Drumuri Cristian Pistol. Investiţia de peste un miliard de lei, finanţată prin PNRR, include un pasaj peste calea ferată, două noduri […]
Ieri
21:00
Blocul din cartierul Rahova în care s-a produs explozia este serios afectat, arată datele preliminare ale autorităților # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (18 octombrie) – Realizator: Laurenţiu Văduva – Din datele preliminare ale Inspectoratului de Stat în Construcții, blocul în care s-a produs explozia de vineri este serios afectat, iar oamenii nu se mai pot întoarce la locuințele lor. Primarul interimar al capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat cu puțin timp în urmă, în timpul […]
21:00
Milioane de americani participă la peste 2.500 de mitinguri şi demonstraţii împotriva administraţiei Trump # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (18 octombrie) – Peste 2.500 de demonstraţii au fost organizate sâmbătă sub titlul „No Kings” în oraşele din Statele Unite. Potrivit informaţiilor, mai multe milioane de demonstranţi participă la protestele „No Kings” împotriva administrației președintelui Donald Trump. Demonstranţii din Washington DC, New York, Chicago, Boston şi altele susţin că printre motivele organizării […]
19:50
Biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu a declarat că punctul de trecere Rafah din Gaza va rămâne închis până la o nouă notificare. Comunicatul a fost transmis la scurt timp după ce Ambasada Palestinei în Egipt a anunțat că punctul de trecere Rafah se va redeschide luni. „Deschiderea punctului de trecere va fi luată în considerare […]
19:50
Ministrul francez al Economiei consideră că decizia S&P de a retrograda ratingul de țară este un apel la deșteptare # Rador
Ministrul francez al Economiei a etichetat decizia unei agenții de rating de a retrograda ratingul de țară al Franței drept un apel la deșteptare. Roland Lescure a declarat presei de stat franceze că decizia Agenției Standard & Poor’s de a retrograda ratingul de țară al Franței nu poate fi ignorată. Ministrul Lescure a cerut politicienilor […]
18:10
Armata Națională a Republicii Moldova desfășoară exercițiul multinațional „Joint Combined Exchange Training-2025” (JCET), în perioada 20-31 octombrie. La activități vor participa și militari români, în cadrul unei tradiționale cooperări care are loc în contextul acestui exercițiu din anul 2009. Ministerul Apărării atenționează cetățenii că pe durata exercițiului, tehnica militară se va deplasa din unități către […]
17:30
Marele compozitor și pianist de jazz Mircea Tiberian a încetat din viață la vârsta de 70 de ani și după cinci decenii de carieră, a anunțat, astăzi, Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România. Mircea Tiberian a avut un rol esențial în pedagogia jazz-ului și a muzicii improvizate din România, fiind inițiatorul primei și cele mai […]
17:10
11 palestinieni au fost uciși, vineri seară, în Gaza City, după ce au trecut așa-numita „linie galbenă” # Rador
Agenția de apărare civilă din Gaza, condusă de gruparea Hamas, a anunțat că 11 persoane din cadrul aceleiași familii au fost ucise, vineri noaptea, când un obuz de tanc israelian a lovit un autobuz. Autobuzul care transporta familia respectivă a fost lovit într-o suburbie a orașului Gaza. Potrivit Agenției de apărare civilă din Gaza, aceștia […]
17:00
Sfatul dat de Papa Leon romilor: „Fiți protagonişti, dărâmați zidurile neîncrederii și fricii”. # Rador
Sâmbătă, la Vatican, în prezenţa Papei Leon a avut loc spectacolul de muzică şi dans „Speranța este itinerantă”, care face parte din „Jubileului Romilor, Sintilor și Itineranţilor”, organizat de Dicasterul pentru Dezvoltare Umană Integrală în colaborare cu Fundația Migrantes (CEI), Comunitatea Sant’Egidio și Vicariatul Diecezei de Roma. Pelerinii i-au dedicat un cântec special Papei, care […]
16:50
O persoană a murit în urma unui incendiu la o magazie din comuna Cornetu, în județul Giurgiu # Rador
O persoană a murit în urma unui incendiu produs în această după-amiază la o magazie din comuna Cornetu, în județul Giurgiu, aflată în apropierea unui azil de bătrâni. Focul a fost lichidat, dar ca măsură preventivă, 34 de persoane, dintre care 31 sunt pacienți cu probleme psihice, au fost evacuate, transmite reporterul RRA, Alex Buzică./denisse/amirea […]
15:50
Deputatul PSD, Marius Budăi, fost ministru al Muncii, consideră că înghețarea salariului minim reprezintă, „o greșeală enormă” atât în plan politic, cât și economic. Într-o postare pe o rețea de socializare, el a anunțat că îi va prezenta premierului consecințele unei asemenea decizii, care ar încălca o directivă europeană în domeniu. În opinia sa, menținerea […]
15:30
A fost aleasă ruta de zbor pentru aeronava prezidenţială la bordul căreia se va afla Putin, în drum spre Ungaria (AirLive şi MAE turc) # Rador
Pe ce rută o să zboare preşedintele rus, Vladimir Putin, în drumul spre Ungaria? Cu detalii şi precizări vin portalul AirLive, citând Ministerul turc de Externe. Potrivit estimărilor experilor a fost aleasă ruta de zbor pentru aeronava prezidenţială la bordul căreia se va afla preşedintele rus, Vladimir Putin, în drum spre Ungaria, unde va participa […]
15:20
Unul dintre cei doi copii răniți în urma exploziei de la blocul din sectorul 5 al Capitalei a fost externat # Rador
Unul dintre cei doi copii răniți în urma exploziei de ieri, de la blocul din sectorul 5 al Capitalei, a fost externat, anunță Ministerul Sănătății. Celălalt pacient, o fată de 17 ani, se află în secția ATI, în stare stabilă însă. Potrivit medicilor, ea s-a trezit după intervenția chirurgicală și poate vorbi. Cu puțin timp […]
15:20
Oficiali ai Administrației Trump discută despre o posibilă întâlnire cu Kim Jong Un, luna viitoare, în Asia (CNN) # Rador
Oficiali din cadrul Administrației Trump au discutat în privat despre stabilirea unei întâlniri între președintele Donald Trump și liderul nord-coreean Kim Jong Un, în cadrul vizitei pe care președintele Donald Trump o va efectua în Asia, luna viitoare, a relatat sâmbătă CNN. Reuters nu a putut verifica imediat informația./cstoica/amirea (REUTERS – 18 octombrie)
14:30
Administraţia Prezidenţială a Bulgariei rămâne fără transport, din cauza modificărilor adoptate de Parlament privind activitatea Serviciului Naţional de Pază (NSO). Legea pentru modificarea Legii privind Serviciul Naţional de Pază, adoptată pe 3 octombrie de deputaţii din cel de-al 51-lea Parlament al Bulgariei, a fost publicată în Monitorul Oficial, pe 17 octombrie, prin decretul nr. 180. […]
14:20
În Bucureşti, a fost lichidat incendiul care izbucnise astăzi într-un centru spa, aflat la subsolul unei clădiri de pe Calea Plevnei. Potrivit ISU Bucureşti-Ilfov, o persoană a fost asistată medical la faţa locului, dar a refuzat transportul la spital. 45 de oameni au fost evacuaţi din clădirea aflată într-un ansamblu de blocuri cu zece etaje. […]
14:20
Marşul „Împreună pentru Siguranţa Femeilor” are loc mâine în 11 oraşe, inclusiv la Bucureşti, dar şi în comuna Valea Seacă din judeţul Bacău. Manifestarea de anul acesta vine în contextul în care întreaga societate a fost zguduită de crimele comise împotriva femeilor, de violenţa extremă a agresorilor, de multe ori chiar în spaţiul public şi […]
13:10
Peste 170 dintre locuințele aflate în zona afectată de explozia produsă în cartierul Rahova din capitală sunt protejate de o asigurare facultativă # Rador
Peste 170 dintre locuințele aflate în zona afectată de explozia produsă ieri în cartierul Rahova din capitală sunt protejate de o asigurare facultativă, spune Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România, după ce a adunat date de la companiile membre. Într-un comunicat, organizația precizează că explozia este unul dintre riscurile de bază […]
13:00
45 de oameni au fost evacuați după ce un incendiu a izbucnuit în această dimineață la subsolul unei clădiri dintr-un ansamblu de blocuri cu 10 etaje de pe Calea Plevnei din București. O persoană cu arsuri se află în grija echipajelor medicale de la fața locului, transmite ISU București Ilfov. Forțe importante au fost trimise […]
12:00
Liderul de la Casa Albă, Donald Trump, și preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-au întâlnit, vineri, 17 octombrie, la Casa Albă. Cei doi lideri nu au anunțat nimic despre decizia cu privire la furnizarea de rachete Tomahawk către Ucraina. Potrivit președintelui ucrainean, SUA nu doresc o escaladare. Sursa: publicaţia Meduza. Pe 17 octombrie, președintele american, Donald […]
11:50
Aproape 300 de oameni au fost evaluați și consiliați psihologic după explozia care s-a produs într-un bloc de pe Calea Rahovei # Rador
Aproape 300 de oameni au fost evaluați și consiliați psihologic după explozia care s-a produs ieri într-un bloc de pe Calea Rahovei, în care 3 oameni au murit. 66 de locatari au fost cazați în noaptea care a trecut în unități hoteliere. Primarul general interimar ale capitalei, Stelian Bujduveanu, a mai scris pe Facebook în […]
