Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, dispune măsuri în forță, după încălcarea armistițiului de către Hamas (Jerusalem Post)

Coaliția de guvernare va ajunge până la finalul acestei luni la un acord privind reforma din administrație, estimează premierul Ilie Bolojan. El precizează că, pe lângă reducerile de cheltuieli cu personalul, sunt deja pregătite o serie de măsuri de descentralizare, prin care se întărește autoritatea primarilor. Toate vor face parte dintr-un al treilea pachet fiscal, […]