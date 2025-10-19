Un "commando" de 4 persoane, căutat de poliție după jaful de la Muzeul Luvru. Ce obiecte au furat

11:00

Apar detalii cutremurătoare după explozia devastatoare din Rahova. Sunt trei victime, toate femei, care şi-au pierdut viaţa, chiar patru pentru că tânăra gravidă era însărcinată în şapte luni şi urma să nască de sărbători. Fratele ei de 17 ani a fost externat ieri din spital. Anchetatorii vor face teste ADN pentru a putea identifica victimele. În toată nenorocirea, mai există o urmă de speranţă. O femeie a fost salvată după 10 ore între dărâmături. Este cea care făcea cu mâna dintre ruine, când toată lumea credea că victimele sunt în siguranţă. Nu doar că a supravieţuit miraculos, dar nici nu a avut nevoie de internare.