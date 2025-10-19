Un "commando" de 4 persoane, căutat de poliție după jaful de la Muzeul Luvru. Ce obiecte au furat
ObservatorNews, 19 octombrie 2025 21:10
Potrivit Ministerului Culturii, "opt obiecte cu o valoare patrimonială inestimabilă" au fost sustrase duminică dimineață de la Muzeul Luvru. Poliţiştii caută un "commando" format din patru persoane.
• • •
Acum 15 minute
21:10
Acum 30 minute
21:00
Peste 4.000 de romi și nomazi, în pelerinaj la Roma pentru Jubileul găzduit de Papa Leon # ObservatorNews
Peste patru mii de romi şi nomazi din întreaga Europă, inclusiv România, au ajuns la Roma pentru a participa la Jubileul găzduit de Papa Leon. Momentele de rugăciune şi de binecuvântare de la Vatican au fost precedate de muzică, dansuri şi poezii tradiţionale ale reprezentanţilor etniei.
Acum o oră
20:50
"Fără regi". Proteste masive în SUA împotriva tendințelor autoritare ale lui Donald Trump # ObservatorNews
Preşedintele american Donald Trump este contestat în stradă de milioane de americani. Oamenii reclamă faptul că regimul lui e tot mai autoritar. În ziua protestelor, liderul de la Casa Allba a jucat golf la reşedinţa din Florida şi a postat mesaje sfidătoare pe reţelele sociale.
20:30
Tânără de 29 de ani, moartă după ce a alunecat și a căzut într-o râpă, în Munții Piatra Craiului # ObservatorNews
Tragedie în Munții Piatra Craiului. O femeie de 29 de ani și-a pierdut viața după ce a alunecat și a căzut într-o râpă. Salvamontiștii au ajuns la victimă după 10 ore, din cauza vremii. Din păcate, tânăra nu a supraviețuit. Turista făcea parte dintr-un grup format pe o rețea socială, alături de persoane pe care le cunoștea de puțin timp. Salvatorii spun că nu era echipată corespunzător pentru traseu.
20:30
Au camere ca acum 20 de ani, dar sunt la mare căutare. De ce tot mai mulți copii primesc telefoane cu butoane # ObservatorNews
Telefoanele cu butoane au revenit spectaculos, dar nu din nostalgie. Tot mai mulți părinți le aleg ca soluție sigură pentru copii, pentru a-i ţine departe de tentațiile ecranelor și aplicațiilor. Dispozitivele vin însă cu avantaje şi dezavantaje.
Acum 2 ore
20:10
Festivalul Prazului și al Zaibărului, prilej de sărbătoare la olteni. Secretul celei mai bune pâini în țest # ObservatorNews
A fost sărbătoare mare în Oltenia, în acest weekend. Băileștiul, oraşul lui Amza Pellea, s-a umplut cu miresme îmbietoare de mâncare cu praz, tocăniță cu ciolan la ceaun sau pomana porcului. Pâinea coaptă la țest a făcut ca totul să fie mai gustos. Totul s-a întâmplat la Festivalul Prazului și al Zaibărului, vinul făcut celebru de îndrăgitul personaj Nea Marin.
20:00
Muzeul Luvru, scena unui jaf fulger: Bijuteriile lui Napoleon, furate în 4 minute. Cum au acţionat hoții # ObservatorNews
Jaf-fulger la Muzeul Luvru din Paris. Hoţii au furat mai multe bijuterii de o valoare inestimabilă care i-au aparţinut lui Napoleon. Întreaga operaţiune a durat doar 4 minute. Poliţiştii sunt siguri că e vorba de o grupare specializată care dă lovituri la comandă.
19:50
Festivalul dovlecilor a colorat parcurile din România. Plăcinte, ateliere și zeci de mii de vizitatori # ObservatorNews
Toamna se numără dovlecii. Parcurile din ţară s-au transformat în locuri de poveste, cu miros de plăcinte aburinde și scorțișoară, unde cei mici s-au bucurat de ateliere creative, iar cei mari au profitat din plin de bunătățile pregătite de artizani.
19:50
Firma de gaze, acuzată de ruperea sigiliul la blocul din Rahova. Victimele, indentificate după ADN # ObservatorNews
Blocul din Rahova distrus de explozie va fi cel mai probabil dărâmat. Este recomandarea Inspectoratului de Stat în Construcţii în urma unei expertize care a stabilit că aceasta e varianta mai ieftină şi mai rapidă. Deocamdată, va începe demolarea controlată a etajelor 5-8. De săptămâna viitoare vor începe lucrările de înlăturare a elementelor instabile: balcoane, pereţi, planşee. Între timp, au venit şi rezultatele testelor ADN ale victimelor neidentificate. Anchetatorii au acum certitudinea că avocata dată dispărută de familie şi soţia bărbatului transferat în Austria au murit în deflagraţia de vineri.
19:50
Primăria Craiova vrea să limiteze numărul de animale de companie din apartamente. Amenzi până la 2.500 de lei # ObservatorNews
O inițiativă a primăriei din Craiova a stârnit controverse în rândul iubitorilor de animale. Potrivit unui proiect, cei care ţin în apartament mai mult de doi câini sau două pisici vor fi amendaţi. Propunerea a venit după ce administraţia locală a primit numeroase sesizări legate de zgomotele puternice făcute de patrupede în unele locuinţe.
19:40
Sfântul Dimitrie cel Nou 2025. 10 zile de pelerinaj la Patriarhia Română. Când are loc Calea Sfinților # ObservatorNews
A început cel mai aşteptat pelerinaj din zona Munteniei, la moaştele Sfântului Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureştilor. Anul acesta credincioşii vor avea la dispoziţie 10 zile să se închine la raclă, iar primii pelerini au sosit chiar de dimineaţă la Catedrala Patriarhală. Anul acesta, este un program cu atât mai special cu cât duminica viitoare se va sfinţi Catedrala Mântuirii Neamului, de Sfântul Dumitru.
19:30
Două maşini au luat foc în Pipera, la câțiva pași de o conductă de gaz. Zeci de locatari, scoși din case # ObservatorNews
Panică din nou în această dimineaţă, de această dată în cartierul Pipera. Un incendiu puternic a fisurat conducta de gaz a unui bloc. Flăcările au cuprins două maşini şi au distrus ţeava. Zeci de oameni au fost evacuaţi din cauza pericolului uriaş de explozie. Din fericire, nu au existat victime.
19:30
România, vicecampioană europeană la tenis de masă. Tricolorii au fost învinşi de Franţa, scor 3-0 # ObservatorNews
România a obținut medalia de argint în competiția masculină de la Campionatul European de Tenis de Masă pe Echipe, într-un meci transmis în direct de AntenaPLAY. Tricolorii au cedat în finala contra Franței, scor 0-3, devenind astfel vicecampioni continentali.
Acum 4 ore
18:30
Morţi suspecte într-o comună din Dolj: Un bărbat s-a spânzurat, iar soţia sa a fost găsită într-o fântână # ObservatorNews
Un bărbat de 45 de ani din comuna Unirea, județul Dolj, a fost găsit spânzurat, iar soția sa, dispărută de acasă, a fost descoperită decedată într-o fântână dezafectată. Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte ale tragediei.
18:20
Imagini cu momentul în care un agent de securitate dintr-un mall loveşte un bărbat suspectat de furt # ObservatorNews
Un agent de securitate în vârstă de 31 de ani a fost reținut de polițiștii bucureșteni, fiind acuzat de purtare abuzivă. Acesta ar fi agresat un bărbat implicat într-un furt dintr-un mall din Sectorul 6.
17:30
Vremea de mâine 20 octombrie. Cer senin în toată ţara, cu temperaturi maxime de până la 17 grade # ObservatorNews
Vremea în România se menţine frumoasă, dar rece pentru această dată, mai ales dimineaţa şi noaptea. Temperaturile maxime se vor încadra între 8 şi 17 grade, iar cele minime între -4 şi 6 grade. Cerul va fi senin, iar la munte vântul va sufla slab şi moderat.
17:30
Șoșoacă, la un eveniment pro-rus: "Dacă Zelenski vine în Parlamentul meu, îi rup picioarele" # ObservatorNews
Europarlamentara Diana Iovanovici‑Șoșoacă a stârnit controverse după ce, la o întâlnire organizată de Asociația Internațională "Prietenii Rusiei", a relatat că l‑ar fi împiedicat pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski să susţină un discurs în Parlamentul României în octombrie 2023. Aceasta a afirmat public: "Dacă îndrăznește să vină în Parlamentul meu, îi rup picioarele".
Acum 6 ore
17:10
Imagini cu momentul în care un şofer din Cluj loveşte o ţeavă de gaze. Bărbatul era băut # ObservatorNews
Un accident rutier soldat cu pagube materiale a avut loc vineri în municipiul Cluj-Napoca. Un şofer băut a pierdut controlul volanului şi a lovit o ţeavă gaze.
16:50
Două persoane au ajuns la spital după o explozie la o centrală termică, în Dâmbovița # ObservatorNews
Două persoane au ajuns la spital, duminică, în urma unei explozii produse la centrala termică din bucătăria unei locuințe din comuna Ulmi, județul Dâmbovița. Deflagrația nu a fost urmată de incendiu, iar structura casei nu a fost afectată, potrivit informațiilor transmise de ISU Dâmbovița.
16:10
Tenis de masă: România, medalie de argint la Europene. Tricolorele au pierdut finala cu Germania, scor 3-0 # ObservatorNews
România a cucerit medalia de argint la Campionatele Europene pe Echipe de Seniori. Tricolorele au fost învinse clar de Germania, scor 0-3, în finala transmisă live pe AntenaPLAY.
16:00
Un nou trend câștigă teren în rândul părinților: "dumbphone-ul" - sau, cum îi spun mulți, telefonul cu butoane. Acesta îi ține pe copii departe de ecrane, de aplicații, de notificări şi alte distrageri, doar apeluri și SMS-uri.
16:00
Alegeri pentru Primăria Capitalei. Sondaj CURS: Daniel Băluţă - 25%, Cătălin Drulă - 18%, Ciprian Ciucu - 18% # ObservatorNews
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă (PSD), ar întruni 25% din voturi, dacă săptămâna viitoare ar avea loc alegeri pentru Primăria Capitalei, fiind urmat de deputatul Cătălin Drulă (USR) şi primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu (PNL), ambii cu 18%, relevă un sondaj CURS dat publicităţii duminică.
15:50
Râși africani, crescuți într-o curte din Argeș. Proprietarul îi ţinea ca animale de companie # ObservatorNews
Poliţiştii de la Biroul Protecţia Animalelor Argeş anchetează modul în care o persoană din acest judeţ a ajuns să deţină două exemplare de râs african, specie în privinţa căreia legislaţia românească impune restricţii severe.
Acum 8 ore
15:20
Explozie într-un apartament din Bistrița. Senzorul de gaz nu s-a declanșat, centrala fusese verificată recent # ObservatorNews
O nouă explozie a avut loc, în această dimineaţă, În Bistriţa. Un apartament a sărit în aer, deşi centrala termică fusese verificată recent, iar senzorul de gaz nu s-a declanşat. Salvatorii au găsit înăuntru un bărbat de 77 de ani, conştient, pe care l-au transportat la spital. Restul locatarilor au ieşit singuri din case, de teama pericolului.
15:10
Fetiţă de 3 ani, găsită de un brăilean rătăcind pe stradă desculţă, doar în rochie. Poliţiştii au adus-o acasă # ObservatorNews
O fetiţă de 3 ani, care se afla singură pe o stradă din municipiul Brăila, a fost identificată şi încredinţată familiei sale, sâmbătă seară, după ce persoana care a găsit-o a alertat autorităţile.
14:40
Romii din Târgu Jiu, în stradă pentru a-și apăra tradițiile. O lege privind căsătoria i-a revoltat # ObservatorNews
Proiectul de lege care interzice căsătoriile între minori a stârnit reacții aprinse în rândul comunității rome. La Târgu Jiu, zeci de persoane au ieșit în stradă pentru a protesta față de inițiativa legislativă, pe care o consideră "o lege împotriva romilor", scrie News.ro. Manifestanții cer respect pentru tradiții și spun că logodna timpurie nu înseamnă neapărat căsătorie.
14:30
Comisarul UE pentru Afaceri Interne şi Migraţie vine luni la Bucureşti. Întâlniri cu Bolojan şi Nicuşor Dan # ObservatorNews
Comisarul european pentru afaceri interne şi migraţie, Magnus Brunner, se va afla luni în vizită la Bucureşti, având programate întâlniri cu premierul Ilie Bolojan şi cu preşedintele Nicuşor Dan şi o conferinţă de presă comună cu Cătălin Predoiu.
14:30
Asfalt surpat lângă o țeavă de gaze, la Galați. Localnicii se tem că ar putea exploda oricând # ObservatorNews
Teama de explozii a ajuns şi la Galaţi. Pe o stradă din oraş, asfaltul s-a surpat, dar locuitorii sunt îngrijoraţi. Zona afectată este situată în apropierea unei conducte de gaze. Autoritățile au împrejmuit locul cu o bandă şi-au plecat. Oamenii din zonă sunt speriaţi şi cred că măsura nu poate să prevină un incident grav.
14:20
Supravieţuitorii din Rahova rămân fără locuințe. Primăria le oferă sprijin pentru chirie sau cazare temporară # ObservatorNews
Blocul din cartierul Rahova, afectat de explozia de vineri, e un adevărat pericol. Nici anchetatorii nu pot intra în zonele puternic afectate, până când nu va fi securizat de către specialişti. Urmează alte expertize, în urma cărora se vor lua noi decizii. Experţii au două variante. Consolidarea blocului, care este extrem de costisitoare sau demolarea imobilului. Până atunci, locatarii încearcă să mai recupereze din bunuri. Nimeni nu poate intra însă neînsoţit.
14:10
O nouă regulă pentru stăpânii de animale. Ce riscă românii care-şi ţin câinii în lanţ sau cuşti prea mici # ObservatorNews
Vechea tradiţie de a ţine câinii în lanţ va fi dată uitării. O nouă lege care protejează animalele schimbă cu totul regulile. Proprietarii patrupedelor trebuie să se asigure că animalele trăiesc în condiţii bune şi că în acelaşi timp nu deranjează nici vecinii, în caz contrar, aceştia riscă să ia amenzi. Legea a fost îndelung aşteptată atât de reprezentanţii asociaţilor pentru protecţia animalelor, cât şi de iubitorii de animale.
14:00
Un avion militar de antrenament, la un pas de prăbușire la Baza Aeriană Boboc. Doi militari, la spital # ObservatorNews
Momente de panică la Baza Aeriană Boboc, din județul Buzău. Un avion militar de antrenament, aflat într-un zbor de instruire, a fost la un pas de prăbușire, după un exercițiu scăpat de sub control, potrivit Mediafax. La bord se aflau doi militari, un instructor și un elev, care au fost transportați la spital pentru evaluare. Aeronava a fost avariată, iar Statul Major al Forțelor Aeriene a dispus deschiderea unei anchete pentru a stabili cauzele incidentului.
14:00
A început pelerinajul la moaştele Sf. Cuvios Dimitrie cel Nou. Schimbări la programul liturgic şi procesiune # ObservatorNews
A început cel mai aşteptat pelerinaj din zona Munteniei! Credincioşii sunt aşteptaţi la Catedrala Patriarhală din Bucureşti pentru a se închina la moaştele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou. Pelerinajul va ţine 10 zile.
13:40
Descoperirile care le dau speranță pacienților cu boli de inimă. Inovația poate rescrie viitorul medicinei # ObservatorNews
Inovația poate rescrie viitorul medicinei cardiovasculare. Terapiile asistate de inteligența artificială, implanturile fără fir și regenerarea țesutului cardiac cu celule stem - sunt doar câteva dintre descoperirile care dau o nouă speranță pacienților cu boli de inimă. Despre provocările și soluțiile din cardiologia modernă s-a discutat la Congresul "East Meets West", desfășurat zilele acestea în Capitală.
Acum 12 ore
13:00
Muzeul Luvru, scena unui jaf. Instituţia a fost închisă pentru restul zilei din "motive excepţionale" # ObservatorNews
Ministrul Culturii din Franța a confirmat, duminică, faptul că a avut loc un jaf la Muzeul Luvru din Paris, unul dintre cele mai renumite muzee din lume. Nu este clar încă în ce circumstanţe s-a produs jaful şi ce obiecte s-ar fi furat din incinta muzeului, relatează BBC şi Le Figaro.
13:00
România - Franţa, finala Campionatului European de tenis de masă. Meciul e live la ora 18:00, pe AntenaPLAY # ObservatorNews
România dispută duminică, de la ora 18:00, finala Campionatului European pe echipe de tenis de masă împotriva Franţei, într-un meci transmis în direct de AntenaPLAY.
12:40
România - Germania, LIVE pe AntenaPLAY, de la ora 14:00. Tricolorele, la un pas de titlul european # ObservatorNews
România joacă duminică finala Campionatului European pe Echipe de tenis de masă împotriva Germaniei, formație care s-a impus în ultimul act al competiției din urmă cu doi ani. Partida începe la ora 14:00 și este transmisă în direct de AntenaPLAY.
12:30
Șofer vitezoman, prins de radar în timp ce conducea cu 227 km/h pe A0, în zona Corbeanca. Amenda primită # ObservatorNews
Un șofer a fost prins de radar în timp ce conducea pe Autostrada A0, în zona Corbeanca, având viteza de 227 km/h.
12:10
Exercițiul de mobilizare al armatei s-a încheiat. După o săptămână de cozi, nemulțumiri și trageri în poligon, mai marii armatei recunosc că organizarea putea fi mai bună, dar spun că astfel de exerciții sunt esențiale pentru verificarea rezervei. Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, acuză că în spatele campaniilor de denigrare a imaginii Armatei Române stă Rusia, care împrăştie narative menite să destabilizeze societatea.
11:50
SONDAJ: Credeţi că reţelele sociale contribuie la instalarea stărilor de anxietate şi a stresului? # ObservatorNews
Tot mai mulţi tineri ai Generației Z se plâng că sunt copleşiţi de stres. Un studiu recent arată că presiunea de la şcoală, locul de muncă sau aşteptările familiei îşi pun tot mai mult amprenta asupra vieţii de zi cu zi a celor născuţi între 1998 şi 2012. Şi reţelele sociale contribuie din plin la starea de epuizare şi anxietate. Psihologii atrag atenţia că, fără terapie, până la depresie e doar un pas.
11:50
Incendiu în Pipera: 2 maşini au ars, iar flăcările s-au extins la o conductă de gaze. 40 de persoane, evacuate # ObservatorNews
Un incendiu a izbucnit, duminică, în parcarea unui bloc din Pipera. Potrivit primelor informaţii, au luat foc două autoturisme. Flăcările au fost stinse, însă există posibilitatea de reaprindere din cauza scurgerilor de gaz şi combustibil. Cel mai apropiat bloc este la o distanţă de 3 metri.
11:40
Insula de Agrement din Bacău, luminată de peste 3.000 de lumânări la Festivalul Luminii # ObservatorNews
Au fost momente de neuitat, aseară, în Bacău. Cu ocazia Festivalului Luminii, Insula de Agrement a fost transformată într-un loc magic, în care lumina, dansul şi muzica s-au îmbinat perfect.
11:30
Cod galben de vânt în zonele montane din sudul ţării, valabil până la ora 15. Rafale de până la 120 km/h # ObservatorNews
Turiştii care urcă la munte trebuie să fie atenţi: vântul va sufla cu putere pe crestele din Braşov, Argeş, Prahova şi Dâmboviţa. ANM a emis o avertizare Cod galben, cu rafale de până la 120 km/h la altitudini de peste 1.800 de metri.
11:20
Studenți, la un pas de tragedie în SUA. Balconul pe care sărbătoreau finalul unui examen s-a prăbușit # ObservatorNews
Mai mulţi studenţi au fost la un pas de tragedie în Statele Unite! Zece persoane au fost rănite după ce balconul de la etajul trei al unui bloc din apropierea Universităţii din Cincinnati, Ohio, s-a prăbuşit. Incidentul a avut loc în timp ce studenţii sărbătoreau finalul unui examen. Balconul s-a desprins la şase metri deasupra unei parcări. Cauza prăbuşirii nu a fost încă stabilită.
11:20
Horoscop 20 octombrie 2025. Ziua de astăzi pune accent pe comunicare, echilibru și introspecție. Stelele ne invită să fim mai atenți la felul în care ne exprimăm și la nevoile noastre emoționale. Fiecare zodie primește o lecție subtilă despre răbdare, ascultare și adaptare - cheia unei zile armonioase stă în echilibru între minte și inimă.
11:10
Rezultate LOTO 6/49, duminică 19 octombrie 2025, ora 18:50. Numerele extrase la tragerile loto de azi # ObservatorNews
Rezultate LOTO 6/49. Duminică, 19 octombrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la ultimele trageri loto Loteria Română a acordat peste 27.900 de câştiguri în valoare totală de peste 2,09 milioane de lei.
11:00
Statul a plătit peste 3 milioane € după inundațiile din Suceava și Neamț. Diferențe mari pentru cei asiguraţi # ObservatorNews
Inundațiile devastatoare din luna iulie au distrus peste 500 de gospodării în județele Suceava și Neamț. De atunci şi până acum, statul a plătit peste 3 milioane de euro pentru refacerea locuințelor. Însă ajutorul oferit de stat a fost diferit pentru cei cu asigurare, față de cei fără.
11:00
Fratele gravidei moarte în explozia din Rahova, externat. Celelalte victime vor fi identificate prin teste ADN # ObservatorNews
Apar detalii cutremurătoare după explozia devastatoare din Rahova. Sunt trei victime, toate femei, care şi-au pierdut viaţa, chiar patru pentru că tânăra gravidă era însărcinată în şapte luni şi urma să nască de sărbători. Fratele ei de 17 ani a fost externat ieri din spital. Anchetatorii vor face teste ADN pentru a putea identifica victimele. În toată nenorocirea, mai există o urmă de speranţă. O femeie a fost salvată după 10 ore între dărâmături. Este cea care făcea cu mâna dintre ruine, când toată lumea credea că victimele sunt în siguranţă. Nu doar că a supravieţuit miraculos, dar nici nu a avut nevoie de internare.
10:30
Măsura prin care silvicultorii ar putea fi protejaţi de hoţii de lemne. "Am avut ultraj, ameninţări" # ObservatorNews
Silvicultorii vor fi dotați cu bodycam-uri! Este un proiect de lege care se poate concretiza în curând. Măsura ar veni în sprijinul personalului silvic, ca aceştia să nu mai fie vulnerabili în fața hoților de lemne sau a celor care încalcă în alt mod legislația. Inițiatorii proiectului spun că acesta reprezintă un pas concret și necesar în sprijinul celor care, zi de zi, își riscă viața pentru a proteja una dintre cele mai valoroase resurse ale României: pădurea.
10:20
Cappadocia României: turiști din toată lumea, vrăjiți de spectacolul baloanelor cu aer cald din Maramureş # ObservatorNews
Cerul Maramureșului "concurează" cu cel al Cappadociei. De câţiva ani Festivalul Baloanelor cu aer cald transformă văzduhul românesc într-un spectacol unic. Evenimentul, a ajuns la a zecea ediţie şi a devenit o adevărată tradiţie de care se bucură atât turiştii, cât şi localnicii. Zborurile sunt programate în fiecare dimineaţă la răsărit şi după-amiază la apus, astfel participanţii sunt vrăjiţi de culorile spectaculoase ale cerului.
10:00
Explozie la un bloc din municipiul Bistriţa. O persoană a fost transportată la spital. Cauza nu este cunoscută # ObservatorNews
O explozie s-a produs duminică dimineaţa la un bloc din municipiul Bistriţa, toate persoanele din imobil autoevacuându-se. A fost transportată la spital o persoană în vârstă din apartamentul în care s-a produs explozia, conştientă şi cooperantă.
