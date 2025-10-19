Pregătiri pentru o întâlnire Trump-Putin la Budapesta

Ziarul Lumina, 19 octombrie 2025 21:10

Donald Trump şi Vladimir Putin se vor întâlni „în următoarele două săptămâni” la Budapesta, potrivit anunţului făcut la Casa Albă de preşedintele SUA, joi seară, după o discuție la telefon de două or

Acum 5 minute
21:20
Sf. Mare Mc. Artemie; Sf. Cuv. Gherasim din Chefalonia Ziarul Lumina
Sfântul Artemie era duce şi dregător împărătesc în Alexandria pe vremea Sfântului Împărat Constantin cel Mare (306-337), fiind voievod viteaz în războaie şi întărit în credinţa în Hristos. În timpul do
21:20
Acatistul Sfântului Mare Mucenic Artemie (20 octombrie) Ziarul Lumina
Condacul 1Pe tine, purtătorule de chinuri al lui Hristos, vrednicule de laudă, te lăudăm, cinstindu-ți pătimirile, că ne izbăvești pururea de primejdii, prin rugăciunile tale. Și acum, te rugăm să îndep
Acum 15 minute
21:10
Donald Trump şi Vladimir Putin se vor întâlni „în următoarele două săptămâni” la Budapesta, potrivit anunţului făcut la Casa Albă de preşedintele SUA, joi seară, după o discuție la telefon de două or
21:10
Grecia: Zi de lucru de 13 ore Ziarul Lumina
Deputaţii greci au adoptat joi un proiect de lege controversat care introduce posibilitatea unei zile de lucru de 13 ore în sectorul privat, denunţat de sindicate şi de opoziţie ca fiind „un adevărat Ev Mediu al
21:10
Mai mult sprijin european pentru Ucraina Ziarul Lumina
Ajutorul militar al ţărilor europene pentru Ucraina a scăzut puternic, a informat Kiel Institute, potrivit AFP. În iulie şi august, media lunară a ajutorului a fost de 1,65 miliarde, cu 57% mai mică față de cea
21:10
Franța depășește blocajul politic Ziarul Lumina
Guvernul premierului Sebastien Lecornu a trecut cu bine, joi, de două moţiuni de cenzură depuse de stânga radicală şi de extrema dreaptă în Adunarea Naţională, relatează AFP şi dpa.Supraviețuirea
Acum 30 minute
21:00
O nouă atracție la Colosseumul din Roma Ziarul Lumina
Un pasaj subteran secret, rămas mult timp ascuns în Colosseumul din Roma, se va deschide pentru vizitatori la 27 octombrie 2025, au anunţat reprezentanţii Parcului Arheologic Colosseum, informează DPA. Este vorba
21:00
Alegerile din Republica Moldova, validate de Curtea Constituţională Ziarul Lumina
Curtea Constituţională a Republicii Moldova a confirmat, săptămâna trecută, rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie şi a validat mandatele celor 101 deputaţi. Conform legii, noul Parlament
Acum o oră
20:50
Alimentația, factor important pentru sinteza de colagen în organism Ziarul Lumina
O treime din totalitatea proteinelor din corpul uman este reprezentată de bine cunoscutul și popularul colagen. Deși în structura țesuturilor și organelor noastre se găsesc 28 de tipuri de colagen, circa 90% este
20:50
Centenarul stabilirii macedoromânilor în România Ziarul Lumina
În Aula Academiei Române va avea loc miercuri, 22 octombrie 2025, sesiunea de comunicări „Centenarul stabilirii macedoromânilor în România (1925-2025)”, în deschiderea căreia vor lua cuvântul acad.
20:50
Turneu „Madrigal” în Spania Ziarul Lumina
Corul Naţional de Cameră „Madrigal - Marin Constantin”, dirijat de Anna Ungureanu, va efectua, în perioada 24-30 noiembrie 2025, un turneu în comunităţile româneşti din Spania, la Merida, Cordoba şi Madrid.
20:40
Cerul pe pământ Ziarul Lumina
„Azi-noapte am avut un vis. Catedrala Mântuirii Neamului Românesc era gata”. O nouă producție a trupei Taxi mi-a amintit de această mai veche și controversată melodie privind „lemnul și spațiile mici”.
Acum 2 ore
20:10
Școală pentru suflet sub stindard ștefanian la Viena Ziarul Lumina
Copiii românilor din Parohia „Sfântul Ștefan cel Mare” din Viena cresc împreună cu biserica. Mulți dintre cei care astăzi merg la școala parohială erau bebeluși când a fost pusă piatra de temelie.
20:00
Ce-o să ne facă inteligența artificială? Ziarul Lumina
Un răspuns rapid, laconic și corect ar fi „Multe lucruri bune și câteva foarte rele”. Dar, desigur, nu ne putem mulțumi doar cu atât, așa că încercăm să analizăm mai detaliat și mai în profunzime. O
20:00
Părintele profesor Nicu Moldoveanu la împlinirea venerabilei vârste de 85 de ani Ziarul Lumina
În această zi de 20 octombrie 2025, părintele profesor dr. Nicu Moldoveanu împlinește venerabila vârstă de 85 de ani. Este un nou prilej de bucurie că Dumnezeu îl ține sănătos și îi oferă inspirație să
19:50
Sfinţii Cuvioşi Nifon şi Nectarie de la Prodromu, canonizaţi de Patriarhia Ecumenică Ziarul Lumina
Sfântul Sinod al Patriarhiei Ecumenice, reunit în şedinţă la finele săptămânii trecute, a anunţat sâmbătă, 18 octombrie, trecerea în rândul sfinţilor a doi cuvioşi români vieţuitori ai Schitului
Acum 6 ore
16:40
Ostenitor din Administrația Patriarhală a primit harul preoției Ziarul Lumina
În Duminica a 20‑a după Rusalii, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, a poposit în mijlocul credincioșilor Parohiei Icoanei din Protoieria Sector 2, Capitală, săvârșind
Acum 8 ore
14:20
Liturghie arhierească în prima zi de hram la Catedrala Patriarhală Ziarul Lumina
Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, a săvârșit duminică, 19 octombrie 2025, Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală din București, unde de dimineață au debutat evenimentele
13:40
„Mântuitorul Iisus Hristos aduce mamei îndoliate bucuria învierii fiului ei” Ziarul Lumina
În Duminica a 20‑a după Rusalii, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit un cuvânt de învăţătură în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheor­ghe” din
Acum 24 ore
08:20
A început sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou la București Ziarul Lumina
La Catedrala Patriarhală din București au debutat în această dimineață, 19 octombrie 2025, evenimentele dedicate sărbătorii Ocrotitorului Bucureștilor. De la ora 7:00 au fost scoase în pridvorul lăcașului de
Ieri
19:50
Galateni 1, 11-19 Ziarul Lumina
Fraților, vă fac cunoscut că Evanghelia cea binevestită de mine nu este după om; pentru că nici eu n-am primit-o de la om, nici n-am învățat-o, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Căci ați auzit despre
19:50
Ce este moartea? Ziarul Lumina
Sfântul Macarie Egipteanul, Cele cincizeci de omilii duhovnicești, omilia XV, 39-40, în Părinți și Scriitori Bisericești (1992), vol. 34, p. 166„Acela, (...)care s-a mutat, în cele lăuntrice, din moarte la
19:40
Sf. Proroc Ioil; Sf. Mc. Uar; Sf. Cleopatra; Sf. Cuv. Ioan de la Rila Ziarul Lumina
Prorocul Ioil din Vechiul Testament era fiul lui Petuel din seminţia lui Ruben şi a trăit cu 800 de ani înainte de Întruparea Mântuitorului. Numele lui înseamnă „dragostea lui Dumnezeu” şi el a prorocit
16:20
Boierii credincioşi, binefăcători şi cinstitori ai sfinţilor Ziarul Lumina
De‑a lungul istoriei s‑au arătat a fi prieteni ai sfinților. Oamenii de rând, cei simpli și smeriți, învățații ori truditorii câmpului, cei cu râvnă și credință vie, pot deveni prietenii adevărați ai
17 octombrie 2025
22:50
Cinstire adusă Sfântului Dumitru Stăniloae la Colegiul „Andrei Şaguna” din Braşov Ziarul Lumina
Profesorii şi elevii Colegiului Național „Andrei Șaguna” din Braşov au adus cinstire Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, icoana relicvar dăruită de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel pentru
22:00
Sf. Ap. şi Evanghelist Luca; Sf. Mc. Marin cel Bătrân Ziarul Lumina
Sfântul Luca, marele Apostol şi Evanghelist, era grec de neam şi s-a născut în Antiohia Siriei. De tânăr deprinsese medicina şi pictura. El s-a dovedit şi un iscusit zugrav de icoane.
22:00
Luca 5, 17–26 Ziarul Lumina
„În vremea aceea Iisus învăța și de față ședeau farisei și învățători ai Legii, veniți din toate orașele mici ale Galileei, ale Iudeei și din Ierusalim. Iar puterea Domnului se arăta în tămăduiri.
22:00
I Corinteni 15, 58; 16, 1-3 Ziarul Lumina
Fraților, fiți tari, neclintiți, sporind totdeauna în lucrul Domnului, știind că osteneala voastră nu este zadarnică în Domnul. Cât despre strângerea de ajutoare pentru sfinți, precum am rânduit pentru
Mai mult de 2 zile în urmă
18:50
Prăznuirea Sfântului Mucenic Dimitrie în mireasma sfințirii Catedralei Naţionale Ziarul Lumina
Duminica a 23-a după Rusalii (Vindecarea demonizatului din ținutul Gherghesenilor); Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir (Ev. Ioan 15, 17-27; 16, 1-2)Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Aceasta v
16:10
„Zilele Sadoveanu” la Vânători‑Neamț Ziarul Lumina
Primăria comunei Vânători‑Neamț, prin Organizația de Management al Destinației Locale (OMD) Vânători‑Neamț și Asociația Culturală „Vovidenia‑Neamț”, a organizat, în preajma zilei de 19 octombrie
15:50
Promovări în rang pentru ostenitori din Administrația bisericească Ziarul Lumina
Un număr de opt preoți și trei diaconi din cadrul Administrației Patriarhale și Administrației eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureștilor au fost ridicați în rang, vineri, 17 octombrie. Rânduiala hirotesiei
15:20
Biserica - temelia unităţii neamului românesc Ziarul Lumina
Într-o societate marcată de instabilitate economică şi divizare socială, în care discursurile politice adesea dezbină, iar valorile autentice sunt relativizate, Biserica Ortodoxă Română rămâne un reper de
15:20
Mozaicul - arta creștină originară Ziarul Lumina
Mozaicul era una dintre formele cele mai populare de artă din lumea antică și suprema manifestare a artei creștine din Evul Mediu. „Clasicii” iubeau lucrurile care dăinuie cu o pasiune atât de covârșitoare,
15:20
Sfinții Dimitrie cel Nou și Nestor - drumul prin Tesalonic și Ortodoxia ca paradox Ziarul Lumina
De la fondarea sa de către Casandru (regele Macedoniei care l-a ucis pe fiul lui Alexandru cel Mare) până la înființarea Eleftheriei (primul ziar de rezistență antinazistă al Europei aflate sub ocupația lui
15:20
Noi catedrale în lumea ortodoxă Ziarul Lumina
Ţările cu populaţie ortodoxă, mai ales cele trecute prin tăvălugul comunismului în secolul trecut, au înţeles să-şi manifeste credinţa strămoşilor lor inclusiv prin zidirea unor catedrale naţionale,
15:20
Catedrala Națională în conștiința culturală românească Ziarul Lumina
Catedrala Națională, cunoscută și sub numele de Catedrala Mântuirii Neamului, reprezintă un ideal de veacuri al românilor ortodocși, apărut din secolul al XIX-lea, ca expresie a unității naționale și a
15:20
Repere istorice și borne duhovnicești Ziarul Lumina
Este o binecuvântare să fim contemporani cu evenimentele importante din istorie, iar unul dintre acestea se petrece la 26 octombrie 2025, când se sfințeşte pictura în mozaic a Catedralei Naționale. Moment unic în
15:20
Catedrala sufletului românesc Ziarul Lumina
Biserica este mireasa Mântuitorului, adică este lumea însăși, pentru care Mântuitorul a venit pe pământ, a trăit, a murit și a înviat „a treia zi, după scripturi”. În limba română, cuvântul care
15:20
„Lucruri vrednice de mirare...” Ziarul Lumina
„Se cunoaște că au fost acest oraș un ce deosebit, se cunoaște că au lăcuit întrânsul oameni mari, și că odată a dat pravilă în toată Evropa... Cum și ale bisericii de mirare luminoase lucruri, le
15:20
Catedrala Națională a României în simfonia modernă a Ortodoxiei universale Ziarul Lumina
Ideologii postmodernității califică edificarea de catedrale și lăcașuri de cult în veacul al XXI-lea drept atipică, considerând-o abatere de la direcția secularismului dominant. Cu toate acestea, în Europa
15:20
Catedrala Națională din București - un ideal împlinit la Centenarul Patriarhiei Române Ziarul Lumina
Cu vrerea Tatălui, cu lucrarea Fiului și cu săvârșirea Sfântului Duh, în Anul Centenar al României Mari 2018 a fost sfințit, la 25 noiembrie, Altarul Catedralei Mântuirii Neamului sau Catedrala Națională, cu
14:20
Eveniment cultural educațional la Mahmudia Ziarul Lumina
La Școala profesională „Vasile Bacalu” din Mahmudia, județul Tulcea, a avut loc joi, 16 octombrie, un eveniment cu semnificație spirituală și culturală deosebită, care a reunit întreaga comunitate
13:40
A apărut Calendarul creștin‑ortodox pentru 2026 Ziarul Lumina
Calendarul creștin‑ortodox pentru anul 2026 a fost tipărit și poate fi achiziționat de la pangarele bisericilor din Arhiepiscopia Bucureș­tilor, de la librăriile și magazinele de cărți și obiecte
13:20
Jandarmii și voluntarii ajută pelerinii veniți la Sfântul Cuvios Dimitrie Ziarul Lumina
Cu ocazia evenimentelor religioase prilejuite de hramul de toamnă al Catedralei Patriarhale, închinat Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, Patriarhia Română și Arhiepiscopia Bucureștilor,
12:00
Rugăciune și solidaritate creștină în fața tragediei de pe Calea Rahovei Ziarul Lumina
Cu profundă întristare am aflat despre tragicul eveniment petrecut în această dimineață pe Calea Rahovei din Capitală, unde o puternică explozie într-un bloc de locuințe a provocat prăbușirea a două etaje ș
11:30
Sfințire de catapeteasmă la capela Batalionului 202 din Huși Ziarul Lumina
Joi, 16 octombrie 2025, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a oficiat Sfânta Liturghie în capela Batalionului 202 Apărare CBRN (Intervenție la dezastre ) „General Gheorghe Teleman” din
11:30
Binecuvântare arhierească la Biserica „Sfinţii Trei Ierarhi” din Bacău Ziarul Lumina
Joi, 16 octombrie 2025, Înaltpreasfinţitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, a fost prezent în mijlocul copiilor Parohiei „Sfinții Trei Ierarhi” Bacău, pentru a binecuvânta
11:20
Sfințirea și inaugurarea Centrului de îngrijiri paliative pediatrice „Sfântul Hristofor” din Sânnicoară Ziarul Lumina
Centrul de îngrijiri paliative pediatrice „Sfântul Hristofor” din localitatea clujeană Sânnicoară a fost inaugurat joi, 16 octombrie. Centrul este un proiect medico‑social al Asociației „Sfântul
16 octombrie 2025
23:30
Pacea redă fericirea Ziarul Lumina
Clement Alexandrinul, Stromatele, Stromata a IV-a, Cap. VI, 40.2-40.4, în Părinți și Scriitori Bisericești (1982), vol. 5, p. 254„Fericiți făcătorii de pace, adică cei care domesticesc și îmblânzesc
23:30
Filipeni 1, 27-30; 2, 1-4 Ziarul Lumina
Fraților, purtați-vă numai în chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca, fie venind eu și văzându-vă, fie nefiind de față, să aud despre voi că stați într-un duh, nevoindu-vă împreună într-un su
