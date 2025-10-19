Pregătiri pentru o întâlnire Trump-Putin la Budapesta
Ziarul Lumina, 19 octombrie 2025 21:10
Donald Trump şi Vladimir Putin se vor întâlni „în următoarele două săptămâni” la Budapesta, potrivit anunţului făcut la Casa Albă de preşedintele SUA, joi seară, după o discuție la telefon de două or
• • •
Alte ştiri de Ziarul Lumina
Acum 5 minute
21:20
Sfântul Artemie era duce şi dregător împărătesc în Alexandria pe vremea Sfântului Împărat Constantin cel Mare (306-337), fiind voievod viteaz în războaie şi întărit în credinţa în Hristos. În timpul do
21:20
Condacul 1Pe tine, purtătorule de chinuri al lui Hristos, vrednicule de laudă, te lăudăm, cinstindu-ți pătimirile, că ne izbăvești pururea de primejdii, prin rugăciunile tale. Și acum, te rugăm să îndep
Acum 15 minute
21:10
Donald Trump şi Vladimir Putin se vor întâlni „în următoarele două săptămâni” la Budapesta, potrivit anunţului făcut la Casa Albă de preşedintele SUA, joi seară, după o discuție la telefon de două or
21:10
Deputaţii greci au adoptat joi un proiect de lege controversat care introduce posibilitatea unei zile de lucru de 13 ore în sectorul privat, denunţat de sindicate şi de opoziţie ca fiind „un adevărat Ev Mediu al
21:10
Ajutorul militar al ţărilor europene pentru Ucraina a scăzut puternic, a informat Kiel Institute, potrivit AFP. În iulie şi august, media lunară a ajutorului a fost de 1,65 miliarde, cu 57% mai mică față de cea
21:10
Guvernul premierului Sebastien Lecornu a trecut cu bine, joi, de două moţiuni de cenzură depuse de stânga radicală şi de extrema dreaptă în Adunarea Naţională, relatează AFP şi dpa.Supraviețuirea
Acum 30 minute
21:00
Un pasaj subteran secret, rămas mult timp ascuns în Colosseumul din Roma, se va deschide pentru vizitatori la 27 octombrie 2025, au anunţat reprezentanţii Parcului Arheologic Colosseum, informează DPA. Este vorba
21:00
Curtea Constituţională a Republicii Moldova a confirmat, săptămâna trecută, rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie şi a validat mandatele celor 101 deputaţi. Conform legii, noul Parlament
Acum o oră
20:50
O treime din totalitatea proteinelor din corpul uman este reprezentată de bine cunoscutul și popularul colagen. Deși în structura țesuturilor și organelor noastre se găsesc 28 de tipuri de colagen, circa 90% este
20:50
În Aula Academiei Române va avea loc miercuri, 22 octombrie 2025, sesiunea de comunicări „Centenarul stabilirii macedoromânilor în România (1925-2025)”, în deschiderea căreia vor lua cuvântul acad.
20:50
Corul Naţional de Cameră „Madrigal - Marin Constantin”, dirijat de Anna Ungureanu, va efectua, în perioada 24-30 noiembrie 2025, un turneu în comunităţile româneşti din Spania, la Merida, Cordoba şi Madrid.
20:40
„Azi-noapte am avut un vis. Catedrala Mântuirii Neamului Românesc era gata”. O nouă producție a trupei Taxi mi-a amintit de această mai veche și controversată melodie privind „lemnul și spațiile mici”.
Acum 2 ore
20:10
Copiii românilor din Parohia „Sfântul Ștefan cel Mare” din Viena cresc împreună cu biserica. Mulți dintre cei care astăzi merg la școala parohială erau bebeluși când a fost pusă piatra de temelie.
20:00
Un răspuns rapid, laconic și corect ar fi „Multe lucruri bune și câteva foarte rele”. Dar, desigur, nu ne putem mulțumi doar cu atât, așa că încercăm să analizăm mai detaliat și mai în profunzime. O
20:00
În această zi de 20 octombrie 2025, părintele profesor dr. Nicu Moldoveanu împlinește venerabila vârstă de 85 de ani. Este un nou prilej de bucurie că Dumnezeu îl ține sănătos și îi oferă inspirație să
19:50
Sfinţii Cuvioşi Nifon şi Nectarie de la Prodromu, canonizaţi de Patriarhia Ecumenică # Ziarul Lumina
Sfântul Sinod al Patriarhiei Ecumenice, reunit în şedinţă la finele săptămânii trecute, a anunţat sâmbătă, 18 octombrie, trecerea în rândul sfinţilor a doi cuvioşi români vieţuitori ai Schitului
Acum 6 ore
16:40
În Duminica a 20‑a după Rusalii, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, a poposit în mijlocul credincioșilor Parohiei Icoanei din Protoieria Sector 2, Capitală, săvârșind
Acum 8 ore
14:20
Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, a săvârșit duminică, 19 octombrie 2025, Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală din București, unde de dimineață au debutat evenimentele
13:40
În Duminica a 20‑a după Rusalii, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit un cuvânt de învăţătură în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din
Acum 24 ore
08:20
La Catedrala Patriarhală din București au debutat în această dimineață, 19 octombrie 2025, evenimentele dedicate sărbătorii Ocrotitorului Bucureștilor. De la ora 7:00 au fost scoase în pridvorul lăcașului de
Ieri
19:50
Fraților, vă fac cunoscut că Evanghelia cea binevestită de mine nu este după om; pentru că nici eu n-am primit-o de la om, nici n-am învățat-o, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Căci ați auzit despre
19:50
Sfântul Macarie Egipteanul, Cele cincizeci de omilii duhovnicești, omilia XV, 39-40, în Părinți și Scriitori Bisericești (1992), vol. 34, p. 166„Acela, (...)care s-a mutat, în cele lăuntrice, din moarte la
19:40
Prorocul Ioil din Vechiul Testament era fiul lui Petuel din seminţia lui Ruben şi a trăit cu 800 de ani înainte de Întruparea Mântuitorului. Numele lui înseamnă „dragostea lui Dumnezeu” şi el a prorocit
16:20
De‑a lungul istoriei s‑au arătat a fi prieteni ai sfinților. Oamenii de rând, cei simpli și smeriți, învățații ori truditorii câmpului, cei cu râvnă și credință vie, pot deveni prietenii adevărați ai
17 octombrie 2025
22:50
Profesorii şi elevii Colegiului Național „Andrei Șaguna” din Braşov au adus cinstire Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, icoana relicvar dăruită de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel pentru
22:00
Sfântul Luca, marele Apostol şi Evanghelist, era grec de neam şi s-a născut în Antiohia Siriei. De tânăr deprinsese medicina şi pictura. El s-a dovedit şi un iscusit zugrav de icoane.
22:00
„În vremea aceea Iisus învăța și de față ședeau farisei și învățători ai Legii, veniți din toate orașele mici ale Galileei, ale Iudeei și din Ierusalim. Iar puterea Domnului se arăta în tămăduiri.
22:00
Fraților, fiți tari, neclintiți, sporind totdeauna în lucrul Domnului, știind că osteneala voastră nu este zadarnică în Domnul. Cât despre strângerea de ajutoare pentru sfinți, precum am rânduit pentru
Mai mult de 2 zile în urmă
18:50
Duminica a 23-a după Rusalii (Vindecarea demonizatului din ținutul Gherghesenilor); Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir (Ev. Ioan 15, 17-27; 16, 1-2)Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Aceasta v
16:10
Primăria comunei Vânători‑Neamț, prin Organizația de Management al Destinației Locale (OMD) Vânători‑Neamț și Asociația Culturală „Vovidenia‑Neamț”, a organizat, în preajma zilei de 19 octombrie
15:50
Un număr de opt preoți și trei diaconi din cadrul Administrației Patriarhale și Administrației eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureștilor au fost ridicați în rang, vineri, 17 octombrie. Rânduiala hirotesiei
15:20
Într-o societate marcată de instabilitate economică şi divizare socială, în care discursurile politice adesea dezbină, iar valorile autentice sunt relativizate, Biserica Ortodoxă Română rămâne un reper de
15:20
Mozaicul era una dintre formele cele mai populare de artă din lumea antică și suprema manifestare a artei creștine din Evul Mediu. „Clasicii” iubeau lucrurile care dăinuie cu o pasiune atât de covârșitoare,
15:20
De la fondarea sa de către Casandru (regele Macedoniei care l-a ucis pe fiul lui Alexandru cel Mare) până la înființarea Eleftheriei (primul ziar de rezistență antinazistă al Europei aflate sub ocupația lui
15:20
Ţările cu populaţie ortodoxă, mai ales cele trecute prin tăvălugul comunismului în secolul trecut, au înţeles să-şi manifeste credinţa strămoşilor lor inclusiv prin zidirea unor catedrale naţionale,
15:20
Catedrala Națională, cunoscută și sub numele de Catedrala Mântuirii Neamului, reprezintă un ideal de veacuri al românilor ortodocși, apărut din secolul al XIX-lea, ca expresie a unității naționale și a
15:20
Este o binecuvântare să fim contemporani cu evenimentele importante din istorie, iar unul dintre acestea se petrece la 26 octombrie 2025, când se sfințeşte pictura în mozaic a Catedralei Naționale. Moment unic în
15:20
Biserica este mireasa Mântuitorului, adică este lumea însăși, pentru care Mântuitorul a venit pe pământ, a trăit, a murit și a înviat „a treia zi, după scripturi”. În limba română, cuvântul care
15:20
„Se cunoaște că au fost acest oraș un ce deosebit, se cunoaște că au lăcuit întrânsul oameni mari, și că odată a dat pravilă în toată Evropa... Cum și ale bisericii de mirare luminoase lucruri, le
15:20
Ideologii postmodernității califică edificarea de catedrale și lăcașuri de cult în veacul al XXI-lea drept atipică, considerând-o abatere de la direcția secularismului dominant. Cu toate acestea, în Europa
15:20
Catedrala Națională din București - un ideal împlinit la Centenarul Patriarhiei Române # Ziarul Lumina
Cu vrerea Tatălui, cu lucrarea Fiului și cu săvârșirea Sfântului Duh, în Anul Centenar al României Mari 2018 a fost sfințit, la 25 noiembrie, Altarul Catedralei Mântuirii Neamului sau Catedrala Națională, cu
14:20
La Școala profesională „Vasile Bacalu” din Mahmudia, județul Tulcea, a avut loc joi, 16 octombrie, un eveniment cu semnificație spirituală și culturală deosebită, care a reunit întreaga comunitate
13:40
Calendarul creștin‑ortodox pentru anul 2026 a fost tipărit și poate fi achiziționat de la pangarele bisericilor din Arhiepiscopia Bucureștilor, de la librăriile și magazinele de cărți și obiecte
13:20
Cu ocazia evenimentelor religioase prilejuite de hramul de toamnă al Catedralei Patriarhale, închinat Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, Patriarhia Română și Arhiepiscopia Bucureștilor,
12:00
Cu profundă întristare am aflat despre tragicul eveniment petrecut în această dimineață pe Calea Rahovei din Capitală, unde o puternică explozie într-un bloc de locuințe a provocat prăbușirea a două etaje ș
11:30
Joi, 16 octombrie 2025, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a oficiat Sfânta Liturghie în capela Batalionului 202 Apărare CBRN (Intervenție la dezastre ) „General Gheorghe Teleman” din
11:30
Joi, 16 octombrie 2025, Înaltpreasfinţitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, a fost prezent în mijlocul copiilor Parohiei „Sfinții Trei Ierarhi” Bacău, pentru a binecuvânta
11:20
Sfințirea și inaugurarea Centrului de îngrijiri paliative pediatrice „Sfântul Hristofor” din Sânnicoară # Ziarul Lumina
Centrul de îngrijiri paliative pediatrice „Sfântul Hristofor” din localitatea clujeană Sânnicoară a fost inaugurat joi, 16 octombrie. Centrul este un proiect medico‑social al Asociației „Sfântul
16 octombrie 2025
23:30
Clement Alexandrinul, Stromatele, Stromata a IV-a, Cap. VI, 40.2-40.4, în Părinți și Scriitori Bisericești (1982), vol. 5, p. 254„Fericiți făcătorii de pace, adică cei care domesticesc și îmblânzesc
23:30
Fraților, purtați-vă numai în chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca, fie venind eu și văzându-vă, fie nefiind de față, să aud despre voi că stați într-un duh, nevoindu-vă împreună într-un su
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.