Paradă uluitoare în Dinamo – Rapid. Elvir Koljic a scos mingea de pe linia porții cu “lovitura scorpionului”
Antena Sport, 19 octombrie 2025 21:10
Elvir Kojlic a reușit a avut o intervenție incredibilă în meciul dintre Dinamo și Rapid, care cu siguranță se poate încadra în lupta pentru "parada sezonului". Atacantul giuleștenilor a parat uluitor o minge care era ca și intrată în poartă la un șut al lui Nikita Stoinov. Jucătorul lui Costel Gâlcă s-a folosit de un […]
Jurnal Antena Sport | Alibec s-a certat cu fanii după umilinţa cu Metaloglobus şi va pleca de la FCSB # Antena Sport
Scene regretabile la derby-ul Dinamo – Rapid! Momentul de reculegere a fost stricat de fanii giuleşteni # Antena Sport
Înaintea startului derby-ului Dinamo – Rapid s-a ţinut un moment de reculegere în memoria lui Flavius Domide, fost fotbalist care a decedat pe 11 octombrie, în memoria victimelor exploziei din cartierul Rahova al Capitalei şi în memoria "Unicului Căpitan", Cătălin Hîldan, care s-a stins pe 5 octombrie 2000. În urmă cu 5 zile dinamoviştii l-au […]
România s-a calificat în finala Europeanului de eFotbal. Răzvan Puiu, victorie de senzaţie cu Elveţia # Antena Sport
România s-a calificat în finala Europeanului de eFotbal. Răzvan Puiu a reuşit să dea lovitura după o victorie fantastică în faţa Elveţiei. Până la urmă, i-a ieşit! Învins în tur de Elveţia, Răzvan Puiu a câştigat la scor returul şi a calificat naţionala la Europeanul de eFotbal. Acum doi ani, Puiu a ajuns campion european cu echipa de club. Acum vrea să repete figura şi cu România. Reporter: Cât ai stat cel mai mult în faţa monitorului? Răzvan Puiu: Cred că în ziua în care am ieşit campion european, am stat de la 9 dimineaţa până la 11 seara. 14 ore Ca să reziste atât, nutriţia şi condiţia fizică trebuie să fie de top. […]
Manchester United, victorie uriașă în derby-ul Angliei contra lui Liverpool. Lovitură de teatru pe Anfield # Antena Sport
Manchester United a învins-o la limită pe Liverpool în cel mai important derby al Angliei, la capătul unui meci în care elevii lui Arne Slot au ratat ocazii uriașe. "Diavolii roșii" s-au impus cu 2-1 grație reușitei lui Bryan Mbeumo și Harry Maguire, în timp ce pentru "cormorani" a înscris Cody Gakpo. Echipa lui Ruben […]
Naționala feminină a României, premiată după medalia de argint cucerită la Campionatul European # Antena Sport
Tricolorii României au urcat pe podium la festivitatea de premiere de la Europeanul de Tenis de Masă pe Echipe # Antena Sport
Bologna, victorie categorică înainte de meciul cu FCSB. Italienii, 3 puncte cu fosta echipă a lui Răzvan Marin # Antena Sport
Bologna, viitoarea adversară a FCSB-ului în Europa League, a învins duminică în deplasare, scor 2-0, formaţia Cagliari, în etapa a şaptea din Serie A. În urma rezultatului, Bologna sa urcat pe locul 5 în Serie A și este la două puncte distanță de liderul Inter. Bologna, 3 puncte înainte de meciul cu FCSB Formația condusă […]
Jucătorul care a refuzat naţionala României a dat gol şi l-a salvat pe Ianis Hagi. Cât s-a terminat Alanyaspor – Goztepe # Antena Sport
Ianis Hagi nu a mai fost om de gol pentru Alanyaspor, dar… reuşita decisivă a venit tot din partea unui "tricolor". Este vorba de Umit Akdag, turcul care a refuzat însă să joace pentru naţionala lui Lucescu. Ianis Hagi "s-a remarcat" doar printr-un cartonaș galben, primit în minutul 29. Umit Akdag a salvat echipa şi […]
România e vicecampioană europeană la tenis de masă. Tricolorii, argint după marea finală cu Franța # Antena Sport
România a obținut medalia de argint în competiția masculină de la Campionatul European de Tenis de Masă pe Echipe. Tricolorii au cedat în finala contra Franței, scor 0-3, devenind astfel vicecampioni continentali. Astfel, în ciuda eșecului din ultimul act, Eduard Ionescu, Ovidiu Ionescu și Iulian Chiriță au atins o performanță formidabilă care nu a mai […]
Simona Halep, apariție surprinzătoare la Dubai. Echipa pe care s-a dus să o susțină marea tenismenă # Antena Sport
Simona Halep a decis lunile trecute să își ia "adio" de la tenis, însă românca rămâne aproape de lumea sportului. Zilele acestea, constănțeanca a mers la Dubai pentru a o susține pe U-BT Cluj Napoca în competiția ABA League. Halep este prezentă în Emiratele Arabe Unite alături de Patrick Ciorcilă, directorul turneului Transylvania Open și […]
Coşmar pentru Dan Şucu şi Genoa în Serie A. Ce s-a întâmplat în minutul 90+6 al partidei cu Parma # Antena Sport
Genoa a continuat seria partidelor proaste şi cu Parma. Trupa patronată de Dan Şucu a remizat, 0-0, şi rămâne pe locul 19, penultimul din Serie A, cu doar 3 puncte! Mai mult, Genoa nu a reuşit să câştige vreun meci de 7 etape! Genoa nu a ştiut să profite nici de avantajul unui om în […]
Eduard Ionescu, punct de senzaţie în meciul cu Felix Lebrun din finala Campionatului European! # Antena Sport
Piţurcă a văzut noua afacere a lui Gigi Neţoiu şi a exclamat: “Incredibil”! De ce nu a investit alături de el # Antena Sport
Victor Piţurcă (69 de ani) a fost prezent la inaugurarea fermei de vite Black Angus a lui Gigi Neţoiu din Oltenia. Bun prieten cu Gigi Neţoiu, Victor Piţurcă a dezvăluit că omul de afaceri i-a propus să investească împreună în ferma respectivă, dar "Piţi" l-a refuzat, motivând că nu se pricepe la această activitate. Piţurcă, […]
Răzvan Raț vrea să dea lovitura cu o nouă afacere. Fostul component al echipei naţioale a cumpărat pachetul majoritar de acțiuni al companiei Nifron, unul dintre principalii producători de beton din Olt, anunţă Profit.ro. Originar din Slatina – Olt, Răzvan Raţ a preluat 66% din acțiuni de la familia fondatoare Paula și Niculaie Soare. Paula […]
“Nu mi-au plăcut declaraţiile” Victor Piţurcă a comentat scandalul de la echipa naţională! # Antena Sport
Victor Piţurcă (69 de ani) a comentat scandalul dintre selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) şi Răzvan Marin (29 de ani). Selecţionerul a declarat că nu avea de gând să îl folosească pe Răzvan Marin în meciul cu Austria, profitând de problema musculară a acestuia. Mircea Lucescu i-a criticat pe Răzvan Marin şi Nicolae Stanciu […]
Venirea lui Cristi Chivu la Inter a adus rezultalele bune, dar şi unitatea. Dovada o reprezintă chiar o imagine de la sfârşitul partidei cu Roma, când mai mulţi jucători l-au luat în braţe pe român. Fotografia virală care îl înfăţişează pe Cristi Chivu îmbărţişat de întreaga echipă a lui Inter după victoria cu Roma, scor […]
Coșmarul a devenit realitate pentru Holger Rune. Danezul, ruptură completă a tendonului lui Ahile # Antena Sport
Tenismenul danez Holger Rune, locul 11 ATP, a anunţat duminică faptul că a suferit o ruptură completă a tendonului lui Ahile la piciorul stâng şi că va fi operat în perioada următoare. Procesul de recuperare va fi lung, iar sezonul 2026 este compromis pentru Rune. Anunțul lui Holger Rune pe rețelele sociale Holger Rune (22 […]
Suporterii lui Dinamo și-au “înțepat” rivalii de la Rapid înainte de derby. Mesajul PCH: “Failmentul București” # Antena Sport
Peluza Cătălin Hîldan a postat un mesaj ironic la adresa rivalilor alb-vișinii înainte de derby-ul de pe Arena Națională dintre Dinamo și Rapid. Suporterii "câinilor" au realizat o postare prin care au făcut referire la două momente care au marcat suflarea giuleșteană, respectiv falimentul clubului și înființarea entității intitulate "FC R București". Cei de la […]
Mitriţă nu trebuia să se retragă de la naţională, crede Piţurcă: “Poate vine un antrenor care se bazează pe el” # Antena Sport
Victor Piţurcă (69 de ani) a mărturisit că, dacă ar fi avut o discuţie cu Alex Mitriţă (30 de ani), înainte ca acesta să decidă să se retragă de la echipa naţională, i-ar fi transmis să nu facă acest pas. Piţurcă i-a sfătuit pe toţi fotbaliştii din circuitul echipei naţionale să nu ia decizia pe […]
Cristi Chivu, un adevărat psiholog la Inter. Ce s-a scris în italia după un moment tensionat cu Lautaro Martinez # Antena Sport
Cristi Chivu a obținut aseară a șasea victorie consecutivă pe banca lui Inter, după ce a învins-o cu pe AS Roma cu scorul de 1-0. Partida de pe Olimpico a avut o încărcătură imensă pentru tehnicianul român atât prin prisma adversarei pe care o întâlnea, dar și a unui moment tensionat care i-a avut drept […]
CFR Cluj traversează o periodă grea în campionat, chiar dacă se spera ca prin aducerea lui Andrea Mandorlini pe banca tehnică a echipei să se producă un şoc. În șapte etape de SuperLigă, italianul a obținut însă o singură victorie: acasă, 2-1, cu Hermannstadt. Ioan Varga încă îi mai dă credit lui Andrea Mandorlini, dar […]
Valeriu Iftime, mesaj categoric pentru Gigi Becali: “Nu înţeleg de ce nu vrea să facă ce îi spune toată lumea” # Antena Sport
Valeriu Iftime a avut un discurs categoric după ce FCSB a suferit un eşec total ruşinos în faţa celor de la Metaloglobus, scor 1-2. Patronul de la FC Botoșani l-a sfătuit pe Gigi Becali să îl demită pe Elias Charalambous, tehnicianul roș-albaștrilor, criticând modul în care este gestionat vestiarul campioanei en-titre. Iftime este de părere […]
Anunţul lui Gigi Becali despre Denis Alibec, după ce s-a scris că atacantul va pleca în iarnă de la FCSB! # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) a vorbit despre Denis Alibec (34 de ani), după ce presa a scris că atacantul o va părăsi în iarnă pe FCSB. Becali nu a negat această posibilitate. El a transmis însă că vrea să îl mai vadă la lucru pe Alibec înainte de a decide dacă îl păstrează sau […]
Harlem Gnohere s-a bucurat de simpatia fanilor români, chiar dacă el a evoluat la ambele rivale, Dinamo și FCSB. Ajuns la 37 de ani, cu toate că acum un an s-a retras din fotbal, Gnohere a revenit asupra deciziei şi a semnat un nou angajament. În septembrie 2024, după doar câteva zile de la semnarea […]
Andreea Dragoman, în lacrimi, după ce România a fost învinsă din nou de Germania în finala Europeanului! # Antena Sport
The post Andreea Dragoman, în lacrimi, după ce România a fost învinsă din nou de Germania în finala Europeanului! appeared first on Antena Sport.
Adrian Mutu, aproape de revenirea în Liga 1. Clubul care-l vrea pe bancă: „Putem confirma” # Antena Sport
Adrian Mutu e aproape de revenirea pe bancă în Liga 1. U Cluj, echipă rămasă fără antrenor după plecarea lui Ioan Ovidiu Sabău, îl are pe listă pe „Briliant". Ioan Ovidiu Sabău a decis să se despartă de clujeni după eșecul din această etapă. U Cluj a fost învinsă de Botoșani pe teren propriu, scor […]
Cristi Borcea, mesaj războinic înaintea derby-ului Dinamo – Rapid: „Ne dăm examenul”. Pe ce jucător mizează # Antena Sport
Cristi Borcea a transmis un mesaj războinic înaintea derby-ului Dinamo – Rapid, din etapa a 13-a a Ligii 1. Partida „de foc" se va disputa azi, de la ora 20:30, pe Arena Națională. Fostul patron al „câinilor" a declarat că pentru echipa lui Zeljko Kopic, duelul cu giuleștenii reprezintă marele „examen" din acest sezon. Rapid […]
Se „rupe” Arena Națională: câte bilete s-au vândut la Dinamo – Rapid. Nou record pentru Liga 1 # Antena Sport
Se va „rupe" Arena Națională la derby-ul dintre Dinamo și Rapid, din etapa a 13-a din Liga 1. „Câinii" au luat cu asalt biletele pentru meciul cu rivalii din Giulești. În dimineața partidei, erau deja vândute 35.000 de bilete, număr care include și abonamentele cât și biletele cumpărate de fanii Rapidului. Giuleștenii au primit o […]
Denis Alibec pleacă de la FCSB. Gigi Becali a luat decizia după rușinea cu Metaloglobus # Antena Sport
Denis Alibec vrea să plece de la FCSB. Atacantul de 34 de ani a luat decizia după ce campioana a fost învinsă rușinos de Metaloblobus, scor 1-2, în etapa a 13-a din Liga 1. Denis Alibec e gata să se despartă de campioană în pauza de iarnă
Cursa Marelui Premiu al Statelor Unite, în direct pe Antena 3 CNN și live în AntenaPLAY (21:45). Verstappen, în pole # Antena Sport
Cursa Marelui Premiu al Statelor Unite va fi în direct pe Antena 3 CNN și live în AntenaPLAY de la ora 21:45. Max Verstappen va lua startul din pole-position, de pe locul secund urmând să plece Lando Norris, iar de pe trei, Charles Leclerc. Max Verstappen a avut un week-end perfect la Austin, înainte de marea cursă. Campionul mondial en-titre a câștigat cursa de sprint, […] The post Cursa Marelui Premiu al Statelor Unite, în direct pe Antena 3 CNN și live în AntenaPLAY (21:45). Verstappen, în pole appeared first on Antena Sport.
Mihai Rotaru, ironie pentru Gigi Becali: „Poate l-a sunat Mircea Lucescu și pe patronul de la Metaloglobus” # Antena Sport
Mihai Rotaru l-a ironizat pe Gigi Becali după ce FCSB a fost învinsă de Metaloglobus, scor 1-2, în etapa a 13-a din Liga 1. Patronul Universității Craiova a amintit de scandalul care l-a avut în prim plan pe Mircea Lucescu. Concret, în această săptămână, oltenii au început o tiradă la adresa selecționerului după ce acesta l-a […] The post Mihai Rotaru, ironie pentru Gigi Becali: „Poate l-a sunat Mircea Lucescu și pe patronul de la Metaloglobus” appeared first on Antena Sport.
„Rușinos”. Gasperini a răbufnit după ce a fost învins de Chivu în AS Roma – Inter 0-1. Ce l-a nemulțumit # Antena Sport
Gian Piero Gasperini (67 de ani) a răbufnit după ce a fost învins de Cristi Chivu (44 de ani) în AS Roma – Inter 0-1, duelul din etapa a șaptea din Serie A. Italianul a avut o reacție dură la finalul partidei de pe Olimpico. Gasperini a transmis că eșecul suferit de echipa sa este unul „rușinos”, ținând cont de […] The post „Rușinos”. Gasperini a răbufnit după ce a fost învins de Chivu în AS Roma – Inter 0-1. Ce l-a nemulțumit appeared first on Antena Sport.
Italienii s-au convins de FCSB înaintea meciului cu Bologna din Europa League: „Nu sperie pe nimeni” # Antena Sport
Italienii s-au convins de FCSB înaintea meciului cu Bologna din etapa a treia a grupei de Europa League. Aceștia au stat cu ochii pe campioana României în eșecul rușinos suferit cu Metaloglobus, scor 1-2. FCSB a ratat șansa de a se apropia de locurile de play-off. Campioana a rămas cu 13 puncte, acumulate după tot atâtea […] The post Italienii s-au convins de FCSB înaintea meciului cu Bologna din Europa League: „Nu sperie pe nimeni” appeared first on Antena Sport.
Adrian Șut a spus ce s-a întâmplat la pauza meciului cu Metaloglobus: „Nu știm ce trebuie să facem. Ne-am bătut joc” # Antena Sport
Adrian Șut a oferit prima reacție după ce FCSB a fost învinsă de Metaloglobus, scor 1-2, în etapa a 13-a din Liga 1. Căpitanul roș-albaștrilor s-a declarat extrem de supărat de rezultatul rușinos înregistrat de campioană. Șut a dezvăluit ce s-a întâmplat la pauza partidei disputate la Clinceni. Acesta a transmis că jucătorii au căzut […] The post Adrian Șut a spus ce s-a întâmplat la pauza meciului cu Metaloglobus: „Nu știm ce trebuie să facem. Ne-am bătut joc” appeared first on Antena Sport.
Lionel Messi, hat-trick de vis la Inter Miami. Starul argentinian a câștigat Gheata de Aur în MLS # Antena Sport
Lionel Messi a marcat un hat-trick de vis în victoria lui Inter Miami cu Nashville, scor 5-2. Starul argentinian a fost într-o formă de zile mari în meciul din ultima etapă a sezonului. Pe lângă cele trei goluri, Lionel Messi și-a trecut în cont și o pasă decisivă. În vârstă de 37 de ani, sud-americanul […] The post Lionel Messi, hat-trick de vis la Inter Miami. Starul argentinian a câștigat Gheata de Aur în MLS appeared first on Antena Sport.
Dinamo – Rapid LIVE TEXT (20:30). Derby „de foc” pe Arena Națională. Echipele probabile # Antena Sport
Dinamo – Rapid, derby-ul etapei a 13-a din Liga 1, se va disputa azi, de la 20:30, și va fi în format live text, pe as.ro. Partida se va disputa pe Arena Națională, peste 30.000 de fani fiind așteptați la meci. Dinamo este neînvinsă de nouă etape în Liga 1. În ultima rundă, „câinii” s-au impus […] The post Dinamo – Rapid LIVE TEXT (20:30). Derby „de foc” pe Arena Națională. Echipele probabile appeared first on Antena Sport.
Gigi Becali a anunțat obiectivul incredibil de la FCSB, după înfrângerea rușinoasă cu Metaloglobus: „Fac și eu ca Rotaru” # Antena Sport
Gigi Becali a anunțat ce obiectiv incredibil are la FCSB, după eșecul rușinos cu Metaloglobus. Patronul campioanei a anunțat că se teme chiar de retrogradare. Metaloglobus a învins-o cu 2-1 pe FCSB și a obținut astfel prima victorie din istorie în Liga 1. Nou-promovata rămâne însă pe ultimul loc, în timp ce campioana a ratat șansa de […] The post Gigi Becali a anunțat obiectivul incredibil de la FCSB, după înfrângerea rușinoasă cu Metaloglobus: „Fac și eu ca Rotaru” appeared first on Antena Sport.
Borna istorică atinsă de Cristi Chivu cu Inter, după victoria cu AS Roma. Ce s-a întâmplat pentru prima dată în Serie A # Antena Sport
Cristi Chivu a atins o bornă istorică la Inter, după victoria cu AS Roma, scor 1-0, din etapa a șaptea de Serie A. Unicul gol al meciului de pe Olimpico a fost marcat de Bonny, în minutul 6. Inter a devenit prima echipă din istoria campionatului italian care reușește să o învingă pe AS Roma de cinci ori […] The post Borna istorică atinsă de Cristi Chivu cu Inter, după victoria cu AS Roma. Ce s-a întâmplat pentru prima dată în Serie A appeared first on Antena Sport.
Jannik Sinner, campion la Six Kings Slam. Premiu de șase milioane de dolari și o rachetă de aur # Antena Sport
La fel ca în 2024, Jannik Sinner a câştigat turneul demonstrativ Six Kings Slam, foarte profitabil, învingându-l în finală, sâmbătă, pe Carlos Alcaraz (6-2, 6-4). Italianul a obţinut premiul de şase milioane de dolari şi o rachetă de tenis din aur. Jannik Sinner a câștigat demonstrativul Six Kings Slam Jucătorul italian în vârstă de 24 de ani, s-a impus şi la prima ediţie a turneului din Arabia Saudită, iar racheta primită se afla într-un cufăr din aur. Jannik Sinner […] The post Jannik Sinner, campion la Six Kings Slam. Premiu de șase milioane de dolari și o rachetă de aur appeared first on Antena Sport.
„Mi-aș da două palme să mă trezesc”. Cea mai dură reacție după ce FCSB a pierdut și cu Metaloglobus # Antena Sport
Basarab Panduru a oferit cea mai dură reacție după ce FCSB a fost învinsă de Metaloglobus, în etapa a 13-a a campionatului. Nou-promovata s-a impus cu 2-1 și a obținut astfel primul succes din istorie în Liga 1. FCSB a condus cu 1-0, după golul marcat din penalty de Florin Tănase. Metaloglobus a întors însă scorul prin Ubbink și Huiban, care am punctat […] The post „Mi-aș da două palme să mă trezesc”. Cea mai dură reacție după ce FCSB a pierdut și cu Metaloglobus appeared first on Antena Sport.
FCSB, mesaj la miezul nopții după eșecul rușinos cu Metaloglobus: „O surpriză neplăcută” # Antena Sport
FCSB a transmis un mesaj scurt la miezul nopții după eșecul rușinos suferit cu Metaloglobus, scor 1-2, în etapa a 13-a a campionatului. Nou-promovata a obținut prima victorie din istorie în Liga 1. Roș-albaștrii au reacționat pe rețelele de socializare, după partida de la Clinceni. Ei au descris rezultatul ca fiind „o surpriză neplăcută”. FCSB, mesaj […] The post FCSB, mesaj la miezul nopții după eșecul rușinos cu Metaloglobus: „O surpriză neplăcută” appeared first on Antena Sport.
„Eu nu sunt Gigi…”. Patronul de la Metaloglobus a reacționat după victoria cu FCSB. Mesajul transmis # Antena Sport
Patronul de la Metaloglobus a oferit o reacție scurtă după victoria cu FCSB, scor 2-1, din etapa a 13-a. Nou-promovata a obținut primul succes din istorie în Liga 1. La duelul disputat la Clinceni a fost prezent și patronul celor de la Metaloglobus, Mohamad Imad Kassas. Acesta este o prezență discretă, și de această dată refuzând să ofere declarații. Patronul de […] The post „Eu nu sunt Gigi…”. Patronul de la Metaloglobus a reacționat după victoria cu FCSB. Mesajul transmis appeared first on Antena Sport.
„Am avut și noroc”. Cristi Chivu, prima reacție după ce Inter a învins-o pe Roma și a urcat pe primul loc în Serie A # Antena Sport
Cristi Chivu a oferit prima reacție după ce Inter a învins-o cu 1-0 pe AS Roma, în etapa a șaptea din Serie A, și a urcat pe primul loc. Antrenorul român a recunoscut că echipa sa a avut și noroc în duelul de pe Olimpico. Inter a acumulat 15 puncte și este la egalitate cu AS […] The post „Am avut și noroc”. Cristi Chivu, prima reacție după ce Inter a învins-o pe Roma și a urcat pe primul loc în Serie A appeared first on Antena Sport.
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus # Antena Sport
Gigi Becali a oferit o reacție categorică după ce FCSB a pierdut rușinos partida cu Metaloglobus, în etapa a 13-a. „Lanterna roșie” a campionatului s-a impus cu 2-1, reușind astfel să obțină primul succes din istorie în Liga 1. Gigi Becali s-a declarat extrem de nemulțumit de jocul vedetelor lui, Florin Tănase, Darius Olaru și Adrian […] The post „Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus appeared first on Antena Sport.
Charles Leclerc, mirat şi el că a prins podiumul în calificări în SUA: “O mare surpriză” # Antena Sport
Charles Leclerc, pilotul lui Ferrari, a reuşit să “smulgă” locul 3 în calificările pentru cursa Marelui Premiu al Statelor Unite, care au fost în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. Marea cursă din SUA se vede duminică, de la ora 22:00, tot pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. Charles Leclerc se teme […] The post Charles Leclerc, mirat şi el că a prins podiumul în calificări în SUA: “O mare surpriză” appeared first on Antena Sport.
“Cu Max nu se ştie niciodată” Reacţia lui Lando Norris după ce a terminat pe 2 calificările în SUA! # Antena Sport
Lando Norris a încheiat pe locul 2 calificările din Marele Premiu al Statelor Unite, care s-au văzut în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. Cursa va fi duminică, de la ora 22:00, tot în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. Norris şi Piastri au fost implicaţi într-un accident în chiar primul […] The post “Cu Max nu se ştie niciodată” Reacţia lui Lando Norris după ce a terminat pe 2 calificările în SUA! appeared first on Antena Sport.
Reacţia lui Max Verstappen după ce a obţinut pole-position-ul în Statele Unite: “Maşina a fost foarte puternică” # Antena Sport
Campionul mondial Max Verstappen s-a declarat foarte mulţumit de modul în care s-a prezentat monopostul lui până acum în Marele Premiu al Statelor Unite. Verstappen a obţinut pole-position-ul în SUA, urmând să plece primul pe grila de start în cursa care va fi transmisă în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY duminică, de […] The post Reacţia lui Max Verstappen după ce a obţinut pole-position-ul în Statele Unite: “Maşina a fost foarte puternică” appeared first on Antena Sport.
