Altex pregătește o schimbare importantă în modul în care ajung produsele la clienți

12:00

Ştefan Sprianu, cunoscut sub numele de scenă Speak, unul dintre cei mai urmăriţi creatori de conţinut digital şi cântăreţi din România, e asociat la patru firme. Pe una dintre ele o deţine integral: Artprocess Music, arată datele primite de Economica.net de la ONRC. Atât cifra de afaceri, cât şi profitul au scăzut acestei firme au scăzut în 2024 faţă de valorile din 2023, potrivit bilanţurilor comparate de Economica.net.