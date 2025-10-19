VIDEO | Dinamo - Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi Prima 4K! Giuleştenii marchează cu un om în minus
Primasport.ro, 19 octombrie 2025 22:10
VIDEO | Dinamo - Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi Prima 4K! Giuleştenii marchează cu un om în minus
• • •
Acum 30 minute
22:10
VIDEO | Dinamo - Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi Prima 4K! Giuleştenii marchează cu un om în minus
22:00
Umit Akdag, decisiv pentru Alanyaspor! Ianis Hagi a fost şi el titular cu Goztepe
22:00
VIDEO | Levante - Rayo Vallecano 0-3. A treia victorie stagională pentru Andrei Raţiu # Primasport.ro
VIDEO | Levante - Rayo Vallecano 0-3. A treia victorie stagională pentru Andrei Raţiu
22:00
VIDEO | Dinamo - Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi Prima 4K! Gnahore deviază nefericit în proprie poartă
Acum o oră
21:50
VIDEO | Dinamo - Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi Prima 4K! Gol anulat corect al gazdelor
21:40
Sorin Vădana şi Sebastian Colţescu sunt arbitrii partidelor de luni, din Superligă
21:30
VIDEO | Dinamo - Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi Prima 4K! Keita zguduie bara
Acum 2 ore
21:20
Liverpool a uitat să câştige! ”CormoraniI” au cedat pe teren propriu cu Manchester United
21:20
FOTO | Banner rasist afişat de galeria lui Dinamo la meciul cu Rapid: „Decât toată viaţa c****ă”
21:10
Royston Drenthe a suferit un accident vascular cerebral. Fostul fotbalist are 38 de ani
21:00
Andrei Ivan a marcat, dar Panserraikos a pierdut meciul cu Volos
20:50
Feyenoord i-a surclasat pe cei de la Heracles în campionatul Olandei
20:50
România s-a impus clar cu Polonia, în EHF Euro Cup, competiţie dedicată echipelor deja calificate la CE
20:50
VIDEO | Exemplu de aşa nu! Ce a făcut galeria Rapidului în timpul momentului de reculegere de dinaintea fluierului de start al derby-ului cu Dinamo! Fanii „câinilor” au luat foc şi au lansat un cor de fluierături către suporterii giuleşteni
20:50
VIDEO | Dinamo - Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi Prima 4K! Koljic scoate incredibil de pe linia porţi!
20:30
VIDEO | Dinamo - Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi Prima 4K! Echipele de start
Acum 4 ore
20:20
Reacţia lui Laszlo Balint, după succesul en fanfare de la Arad. ”Trebuie să-i felicit pe băieţi”
20:10
Andrei Nicolescu, dezamăgit de numărul de bilete vândute pentru derby-ul cu Rapid: „Îmi doream mai mult” . Câţi suporteri sunt aşteptaţi în tribunele „Arenei Naţionale” | EXCLUSIV
20:10
20:00
UBT Cluj pierde greu în Liga Adriatică, cu starurile celor de la Dubai
19:50
VIDEO | Celta Vigo - Real Sociedad 1-1. Ionuţ Radu, din nou titular în La Liga
19:40
HC Buzău, calificare la pas în turul 3 al European Cup
19:40
România a pierdut şi finala masculină la europeanul de tenis de masă pe echipe
19:30
Alba Blaj, învinsă în deplasare de vicecampioana CSO Voluntari, în prima etapă a Diviziei A la volei feminin
19:30
VIDEO | UTA – Oţelul Galaţi 0-4. Moldovenii fac recital la Arad şi urcă pe loc de play-off
18:50
Cine este alesul lui Nelu Varga pentru postul de preşedinte la CFR Cluj
18:50
VIDEO | UTA Arad – Oţelul Galaţi, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele au un jucător eliminat
18:30
Patrick Vieira şi Fabio Capello continuă să revendice titlul de campioni din 2006 retras celor de la Juventus
Acum 6 ore
18:20
Un fost selecţioner nu e de acord cu decizia lui Alex Mitriţă de a se retrage de la naţională. ”Nu mi se pare în regulă”
18:20
Aston Villa bate la Tottenham şi urcă în mijlocul clasamentului
18:10
VIDEO | UTA Arad – Oţelul Galaţi, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Pedro Nuno deschide scorul
18:00
Mesajul componentelor echipei de tenis de masă, medaliată cu argint la CE. ”Ne-am fi dorit să fie aur”
17:40
Holger Rune a suferit o ruptură a tendonului lui Ahile, iar sezonul 2026 este compromis pentru el
17:40
VIDEO | UTA Arad – Oţelul Galaţi, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
17:10
„U” Cluj s-a înţeles cu înlocuitorul lui Ioan Ovidiu Sabău! Fostul antrenor de la FCSB şi Rapid revine în SuperLiga
17:00
Elena Rybakina a câştigat turneul Ningbo Open
17:00
Pilotul finlandez Kalle Rovanpera a câştigat Raliul Europei Centrale. Toyota e campioană din nou în WRC
17:00
Adrian Mutu, revenire de senzaţie în SuperLiga?! „Briliantul” este pe lista unei echipe cu pretenţii: „Cu siguranţă”
16:30
Harlem Gnohere nu se mai retrage şi a semnat cu o nouă echipă
Acum 8 ore
16:20
Lionel Messi a reuşit un hattrick pentru Inter Miami şi a câştigat titlul de cel mai bun marcator al sezonului regular din MLS
16:20
Paraguay s-a calificat la barajul pentru Cupa Mondială de rugby
16:20
Australianca Molly O'Callaghan a stabilit un record mondial la 200 de metri liber în bazin scurt
16:10
Un accident suferit de Thierry Neuville a dus la anularea unei probe speciale din Raliul Europei Centrale
16:10
Echipa feminină de tenis de masă a României a fost învinsă de Germania, în finala Campionatului European
15:40
VIDEO | Como - Juventus 2-0. Primul eşec pentru Igor Tudor pe banca torinezilor
15:20
Terapie cu fân şi apă termală la Vaţa Băi
15:20
Denis Alibec pleacă de la FCSB!
Acum 12 ore
14:20
Marius Şumudică este dispus să meargă la FCSB: "Sunt profesionist!"
13:30
Un titular de la FCSB a fost făcut praf în direct: "N-am văzut mai slab!"
13:00
VIDEO | CSM Slatina – FC Bihor se încheie 2-0!
