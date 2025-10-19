Kia intenționează să își tripleze producția de vehicule electrice în Europa în următorii doi ani
Economica.net, 19 octombrie 2025 22:10
Președintele și directorul executiv al Kia, Ho Sung Song susține că marca sa va majora puternic producția uzinei din Slovacia pentru a impune pe piață recent lansatul EV4 și viitorul EV2.
Acum 30 minute
22:10
Bursa de la Bucureşti a pierdut 3,98 miliarde de lei la capitalizare, în această săptămână # Economica.net
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a pierdut 3,98 milioane de lei la capitalizare, respectiv 0,87%, în această săptămână, în timp ce valoarea tranzacţiilor cu acţiuni a scăzut cu 65,85%, în comparaţie cu săptămâna anterioară.
22:10
22:10
Ospitalitatea românească, mult potențial și puțină strategie: ce lipsește în industria hotelieră. Diana Popescu, Epoque Hotel: Ca țară, lucrăm încă prea fragmentat. Nu avem o direcție clară # Economica.net
România începe să atragă tot mai mult interes din partea rețelelor internaționale de ospitalitate, însă rămâne o piață fără coerență și fără o strategie națională pentru turismul de lux. Diana Popescu, fondatoarea Epoque Hotel, primul hotel din România acceptat în prestigioasa rețea Relais & Châteaux, vorbește, într-un interviu pentru Economica.net, despre percepția României în industria globală, comportamentul turiștilor români și străini, și despre ce lipsește pentru ca țara noastră să se transforme într-o destinație de lux autentică.
22:10
Altex, unul dintre cei mai mari retaileri electro-IT din România, pregătește lansarea unui serviciu propriu de livrare la lockere, însă implementarea efectivă va fi efectuată cel mai probabil anul viitor.
22:10
Decizie oficială pentru români şi toţi cetăţenii din UE. Cum vom folosi telefoanele, tabletele și laptopurile # Economica.net
Comisia Europeană a adoptat noi cerințe de ecodesign pentru alimentatoarele externe folosite pentru încărcarea sau alimentarea dispozitivelor electronice precum laptopuri, telefoane, routere wireless sau monitoare. Pentru prima dată, toate încărcătoarele USB vândute în UE trebuie să includă un port USB-C și să funcționeze cu cabluri detașabile.
22:10
Noul CEO al Porsche are ca sarcină echilibrarea investițiilor cu presiunea de a reduce costurile # Economica.net
Michael Leiters, cel care va prelua funcția de CEO al Porsche în ianuarie 2026, și-a perfecționat abilitățile în domeniul automobilelor de lux la McLaren Automotive și Ferrari, iar acum are ca țintă readucerea companiei germane la un nivel de profitabilitate care să mulțumească acționarii.
Acum 6 ore
16:50
Răsturnare de situație în HoReCa. Românii au comandat acasă mai mult decât au mâncat în oraș. Cât au plătit în medie pe persoană # Economica.net
Românii au plătit, în medie, 61 de lei de persoană, pentru o comandă de mâncare cu livrare. În condițiile în care în marile orașe 80% din populație a comandat cel puțin o dată, în ultimele șase luni, segmentul delivery a ajuns să în depășească pe cel al restaurantelor, ca pondere în piața HoReCa, arată studiul Hospitality Culture Research 2025.
Acum 8 ore
16:10
Fostul preşedinte Sarkozy spune că nu-i e frică de închisoare şi că va scrie o carte în timpul petrecut în spatele gratiilor # Economica.net
Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy, care urmează să ispăşească începând de marţi o sentinţă de 5 ani de închisoare după ce a fost condamnat pentru că a încercat să adune bani de campanie din Libia în 2007, spune că nu îi este frică să meargă la închisoare, relatează La Tribune Dimanche, preluată de Reuters.
16:10
O fostă fabrică de renume din București se transformă în apartamente. Investiție de peste 100 de milioane de euro # Economica.net
Sema Real Estate, companie deținută de omul de afaceri Ion Rădulea, anunță prima investiție în apartamente pe terenul fostei fabrici Semănătoarea din București, la 20 de ani de la primul anunț despre planurile pentru acest teren. În primă fază vor fi construite 301 apartamente, cu o investiție de 55 de milioane de euro.
16:10
14.000 de locuitori din zona Voluntari, fără gaze naturale, după ce un incendiu a afectat sistemul de distribuţie # Economica.net
Alimentarea cu gaze naturale a fost sistată pentru aproximativ 14.000 de consumatori din zona Voluntari, potrivit potrivit unui comunicat de presă al Neogas Grid SA.
Acum 12 ore
14:20
Țeavă de gaze, fisurată în Voluntari. 58 de persoane au fost evacuate dintr-un hotel # Economica.net
O ţeavă de gaze s-a fisurat duminică, în urma unui incendiu produs la două autoturisme aflate pe Bulevardul Pipera din Voluntari, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Dealul Spirii Bucureşti-Ilfov.
14:20
Teribilism pe autostrada A0: șofer de 24 de ani, amendat cu 3.000 de lei după ce a condus cu 227 km/h # Economica.net
Un tânăr în vârstă de 24 de ani a fost sancţionat cu amendă de 3.037 lei, iar permisul de conducere i-a fost suspendat pentru 120 de zile, după ce a condus cu 227 km/h pe Autostrada A0.
14:20
Muzeul Luvru din Paris a fost închis în urma unui jaf, potrivit ministrului francez al Culturii, scrie SkyNews.
14:20
Comisarul Magnus Brunner: Cu România şi Bulgaria în Schengen, am creat o rută deschisă de la Atlantic la Marea Neagră – interviu AGERPRES # Economica.net
Odată cu aderarea deplină a României şi Bulgariei la spaţiul Schengen, la 1 ianuarie 2025, am creat o rută deschisă de la Atlantic la Marea Neagră, afirmă comisarul european pentru afaceri interne şi migraţie, Magnus Brunner, într-un interviu acordat AGERPRES.
14:20
VIDEO Cum merg lucrările la parcul eolian Deleni, cel mai mare în construcție acum în zona Moldovei # Economica.net
Parcul eolian de la Deleni, dezvoltat de PPC, cel mai mare investitor în regenerabilele din România, este pe jumătate construit, iar compania a postat un mesaj și un clip video pe pagina de socializare.
12:00
Firma deţinută integral de cântăreţul Speak (Ştefan Sprianu) are afaceri de 2 milioane de lei şi marjă de profit net de 11% cu doi salariaţi # Economica.net
Ştefan Sprianu, cunoscut sub numele de scenă Speak, unul dintre cei mai urmăriţi creatori de conţinut digital şi cântăreţi din România, e asociat la patru firme. Pe una dintre ele o deţine integral: Artprocess Music, arată datele primite de Economica.net de la ONRC. Atât cifra de afaceri, cât şi profitul au scăzut acestei firme au scăzut în 2024 faţă de valorile din 2023, potrivit bilanţurilor comparate de Economica.net.
11:50
Veniturile Rusiei din vânzările de petrol şi gaze ar urma să înregistreze un declin anual de aproximativ 21% în octombrie, la 950 miliarde de ruble (11,7 miliarde de dolari), pe fondul preţurilor mai scăzute şi a aprecierii rublei, arată calculele Reuters.
11:50
Segmentul de produse gata de consum atrage mai mulți jucători pe piață. După ce Carmolimp a lansat anul trecut ciorba la pungă, și producătorul Vascar din Vaslui își face intrarea pe acest segment.
11:30
MAI a lansat licitația pentru infrastructura de comunicaţii în vederea implementării cărţii electronice # Economica.net
Ministerul Afacerilor Interne anunţă pe SEAP licitaţie pentru infrastructură de comunicaţii în vederea punerii în aplicare a măsurilor de sprijin pentru implementarea cărţii de identitate electronice.
10:50
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, va participa luni la reuniunea şefilor diplomaţiilor din statele membre ale Uniunii Europene, care se va desfăşura la Luxemburg.
10:30
Fondul de câştiguri al categoriei I la Loto 6/49, Joker şi Loto 5/40, suplimentat, pentru tragerile de duminică # Economica.net
Loteria Română organizează duminică Tragerile Speciale Loto ale Toamnei şi suplimentează fondul de câştiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker şi Loto 5/40 cu 100.000 de lei, respectiv cu 50.000 de lei şi 25.000 de lei
10:00
Explozie la un bloc din municipiul Bistriţa. Toate persoanele din bloc s-au autoevacuat # Economica.net
O explozie s-a produs duminică dimineaţa la un bloc din municipiul Bistriţa.
10:00
Dezvoltatorul Impact se judecă pentru terenul de 5 hectare din Iași, unde vrea să construiască peste 1.000 de apartamente # Economica.net
Greenfield Copou Residence, firma prin care dezvoltatorul imobiliar Impact vrea să construiască peste 1.000 de apartamente la Iași a inițiat un proces pentru terenul aferent proiectului rezidențial.
Ieri
21:10
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că, în funcţie de rezultatul anchetei privind explozia produsă în blocul din cartierul Rahova, Ministerul Energiei va propune modificări de legislaţie, pentru ca firmele sau entităţile care trebuie să intervină în caz de sesizări privind scurgerile de gaz natural să nu mai dea vina una pe alta.
21:10
FOTO Bucureștiul, ca Barcelona. Prețul utilităților în marile orașe ale lumii, cu nemții în top: Bucureștenii nu plătesc cele mai mari facturi din țară. Ce oraș surpriză din România bate capitala # Economica.net
Costul utilităților în București se situează la un nivel foarte apropiat de cel din Barcelona și depășește multe orașe mari din lume, relevă un clasament realizat în principal pe baza datelor Deutsche Bank. Surprinzător, însă, nu bucureștenii sunt cei care plătesc cele mai mari facturi din România și nici măcar clujenii.
20:30
Un raport realizat de experți ISC arată că blocul nu mai poate fi locuit și că există riscul unor prăbuşiri locale sau extinse a imobilului ca urmare a avariilorproduse. Ce propun experții.
19:50
Bujduveanu, primarul interimar al Bucureștiului: Clădirea este grav afectată. Ne uităm inclusiv la opțiunea de demolare. Ajutor de 1.500 de lei pentru locatari # Economica.net
Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Bucureștiului, a declarat astăzi, 18 octombrie, în cadrul unei conferințe de presă că se urmărește punerea în siguranță a blocului din cartierul Rahova afectat de explozia de ieri. Clădirea este grav afectată, iar autoritățile iau în calcul demolarea ei.
18:10
Ministerul Sănătății, Alexandru Rogobete s-a întâlnit astăzi, 18 octombrie, la Washington D.C.cu Antonella Bassani, vicepreședintele Băncii Mondiale, alături de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.
18:10
Un nou magazin cu articole pentru casă în București. Omer Susli a deschis primul Homelux din Capitală # Economica.net
Omul de afaceri Omer Susli, cunoscut pentru vânzarea rețelei de magazine Praktiker, a deschis primul magazin Homelux.ro în București, în centrul comercial Vitantis deținut tot de el.
17:30
Austria sprijină noul pachet de sancțiuni pe care UE vrea să-l impună Rusiei. Viena amenințase în trecut că-l blochează din cauza unui diferend privind Raiffeisen Bank # Economica.net
Austria a anunţat sâmbătă că va fi de acord cu cel mai recent pachet de sancţiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei, revenind asupra poziţiei anterioare şi eliminând astfel un obstacol cheie înaintea unui vot programat pentru începutul săptămânii viitoare, informează Reuters, relatează Agerpres.
17:10
Louis Vuitton, parte din cel mai mare grup de lux din lume, face angajări la București. Peste 100 de pesoane au aplicat deja # Economica.net
Louis Vuitton, parte din cel mai mare grup de lux din lume, prezent și în România cu un magazin, face angajări la București. Peste 100 de candidați au aplicat deja pentru post.
17:00
Explozia din Capitală. Primarul Stelian Bujduveanu anunță că a avut o discuție cu președintele ANRE și luni va avea o discuție aplicată cu Distrigaz despre sigilii # Economica.net
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunţat că va avea, împreună cu reprezentanţii Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), o discuţie aplicată cu Distrigaz privind sigiliile care se pun la contoare, care nu au rolul să salveze vieţi, ci doar să stopeze furtul de gaz.
17:00
Electrica vrea să construiască 15 parcuri de baterii de stocare. Compania a început demersurile de autorizare # Economica.net
Electrica a demarat în urmă cu câteva zile procedura de obţinere a autorizaţiilor necesare pentru construirea a 15 parcuri de baterii de stocare a energiei electrice, cu o capacitate de aproximativ 1 GWh, potrivit unui raport al companiei, transmis Bursei de Valori Bucureşti, relatează Agerpres.
17:00
Autostrada Ploiești – Buzău. Progresul fizic de pe lotul 3 (Pietroasele – Buzău) a ajuns la 85% # Economica.net
Progresul fizic pe lotul 3 Pietroasele - Buzău al Autostrăzii Ploieşti - Buzău (A7) este de 85%, darea sa în trafic fiind estimată la sfârşitul lunii noiembrie, potrivit unei postări pe pagina de Facebook a directorului general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, relatează Agerpres.
15:50
Distrigaz a prelungit măsura sistării alimentării cu gaze naturale a zonei în care se află blocul din Sectorul 5 afectat de explozia de vineri # Economica.net
Distrigaz Sud Reţele a anunțat că prelungeşte măsura întreruperii alimentării cu gaze naturale a clienţilor de pe străzile Malcoci, Oltina, Pecineaga, Slt. Popa, Popina, Pricopan, Rahovei, Sălaj şi Vicina, din sectorul 5 al municipiului Bucureşti, întrucât zona în care a avut loc explozia este încă securizată de autorităţi, relatează Agerpres.
15:50
AIEA anunță începerea lucrărilor de reparații pentru reluarea alimentării cu energie electrică a centralei de la Zaporojie, din estul Ucrainei # Economica.net
Directorul general al Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică (AIEA), Rafael Grossi, a anunţat sâmbătă pe platforma X că au început lucrările de reparaţii pentru reluarea alimentării cu energie electrică a centralei atomice de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, transmite AFP, relatează Agerpres.
15:50
S&P Global a retrogradat ratingul Franței, din cauza instabilității politice care afectează și creșterea economică # Economica.net
Agenția de evaluare financiară S&P Global a retrogradat cu o treaptă ratingul de țară al Franței, într-o actualizare surpriză a calificativelor acordate celei de-a doua economii a zonei euro, transmite Reuters, relatează Agerpres.
14:40
Iranul anunță că acordul internațional privind programul său nuclear a expirat astăzi și că nu mai acceptă nicio restricție. Înțelegrea oricum era anulată de facto din 28 septembrie # Economica.net
Ministerul de Externe de la Teheran a comunicat sâmbătă că Iranul nu se mai consideră obligat să respecte nicio restricţie din acordul internaţional privind programul său nuclear; înţelegerea cunoscută ca JCPOA expiră oficial sâmbătă, dar era anulată de facto de la sfârşitul lui septembrie, transmite AFP, relatează Agerpres.
14:10
Fostul ministru al Muncii Marius Budăi (PSD) consideră înghețarea salariului minim o greșeală enormă din punct de vedere politic și economic # Economica.net
Deputatul PSD Marius Budăi, fost ministru al Muncii, consideră că îngheţarea salariului minim este o ''greşeală enormă'' atât în plan politic, cât şi economic, relatează Agerpres.
14:10
Generali a achitat deja prima daună după explozia din blocul din Sectorul 5. Compania anunță că a luat legătura cu toți asigurații săi din bloc și din zonă # Economica.net
Compania de asigurări Genrali România a anunțat că a plătit deja prima despăgubire, pe care a soluționat-o electronic, pentru unul dintre asigurații din blocul din cartierul bucureștean Rahova une s-a produs vineri dimineață o explozie din cauza unei acumulării de gaze.
14:10
Sorin Grindeanu, la Congresul Partidului Socialiştilor Europeni: Bugetul UE trebuie să fie în folosul cetățenilor, nu al birocrației. Susținem investițiile, nu austeritatea # Economica.net
Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, s-a întâlnit cu preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, tema discuţiilor constituind-o viitorul buget al UE, relatează Agerpres.
14:10
Premieră: A fost inaugurat primul parc fotovoltaic plutitor cu panouri verticale din lume # Economica.net
O centrală solară plutitoare cu panouri instalate vertical a fost pusă în funcțiune în Germania, potrivit presei de specialitate. Compania Sinn Power, care a dezvoltat această tehnologie, susține că este prima instalație de acest tip la scară utilitară din lume.
12:30
Blocul din Rahova s-a comportat bine la explozie, ceea ce a redus numărul victimelor, consideră Asociația Inginerilor Constructori Proiectanți de Structuri # Economica.net
Asociația Inginerilor Constructori Proiectanți de Structuri consideră că blocul din cartierul Rahova unde s-a produs ieri dimineață o explozie din cauza unei acumulări de gaze a rezistat bine la deflagrație.
12:30
CNPP: 4.692.810 de pensionari erau înregistrați în luna septembrie 2025 în România. Pensia medie a fost de 2.773 de lei # Economica.net
Un număr de 4.692.810 de pensionari era înregistrat în septembrie 2025 în România, cu 3.548 mai mulţi comparativ cu luna precedentă, iar pensia medie a fost de 2.773 de lei, conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP), consultate de Agerpres.
12:30
Incendiu la un centru spa de pe Calea Plevnei din București. 45 de persoane au fost evacuate # Economica.net
Incendiul izbucnit sâmbătă la subsolul unei clădiri, unde funcţionează un centru spa, de pe Calea Plevnei din Sectorul 6 al Capitalei, a fost localizat, o persoană suferind arsuri.
12:30
Ce a dus la dezastrul de la Praid? Corpul de control al premierului a găsit că Salrom a subevaluat constant pericolul inundării salinei # Economica.net
Corpul de control al prim-ministrului a finalizat verificările la Societatea Naţională a Sării SA şi Administraţia Naţională "Apele Române", acţiune începută după inundarea Salinei Praid în luna mai.
11:20
Traficul va fi restricţionat săptămâna viitoare pe DN 1 Ploieşti - Braşov, pe podul peste râul Prahova, în zona localităţii Băneşti, pentru efectuarea de lucrări
11:20
Compania chineză de vehicule autonome Pony.ai a anunţat vineri că va colabora cu grupul auto Stellantis pentru testarea taxiurilor fără şofer în Europa, marcând un pas important în extinderea globală a tehnologiei robotaxi, transmite CNBC, citată de agenția de presă News.ro
11:20
Guvernele și factorii de decizie trebuie să acorde mai multă atenție energiei hidroelectrice ca sursă majoră de producție flexibilă de energie cu emisii reduse, în contextul creșterii accelerate a cererii de electricitate, a declarat vineri Fatih Birol, directorul executiv al Agenției Internaționale pentru Energie (IEA).
11:20
Ucraina nu poate spera să primească rachete Tomahawk din SUA, a afirmat vineri seara târziu presa americană preluată de DPA, după ce preşedintele Donald Trump l-a primit la Casa Albă pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski.
