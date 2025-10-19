O MAGArie de proporții: Trump a aruncat cu rahat AI peste protestatari
Impact.ro, 19 octombrie 2025 22:10
Donald Trump a dus lupta politică la un nou nivel, unul de canalizare digitală. Președintele american a reacționat la protestele uriașe „No Kings", unde milioane de americani au ieșit în stradă împotriva presupusei sale „agende […]
• • •
Alte ştiri de Impact.ro
Acum 5 minute
22:30
Premierul Spaniei propune ca salariul minim să fie același în întreaga UE. În sfârșit, o idee la care să te tot aliniezi! # Impact.ro
Pedro Sánchez, premierul Spaniei, a lansat o propunere care i-a făcut pe români să tresară ca la un anunț de „mărire de salariu" adevărată: același salariu minim pentru toți europenii. Da, ați citit bine: același! […]
Acum 30 minute
22:10
Donald Trump a dus lupta politică la un nou nivel, unul de canalizare digitală. Președintele american a reacționat la protestele uriașe „No Kings", unde milioane de americani au ieșit în stradă împotriva presupusei sale „agende […]
Acum 4 ore
20:00
Gigi Becali, la a 400-a retragere din fotbal. Până la următorul meci, când ca antrenor va trebui să facă schimbări # Impact.ro
După încă o înfrângere suferită de FCSB, actuala campioană a României a ajuns pe locul 12 în SuperLigă, cu 13 puncte din tot atâtea meciuri. Un bilanț care l-ar fi făcut să se retragă și […]
19:30
Jaful secolului la Luvru: au fost furate bijuteriile din vitrina lui Napoleon. „I-a pedepsit Dumnezeu pentru Vidraru!” # Impact.ro
Franța a fost zguduită de un jaf demn de un film cu Louis de Funès, dacă n-ar fi fost, totuși, pe bune. Patru hoți au intrat duminică dimineața în Galeria Apollon a Muzeului Luvru și […]
19:10
Diana Șoșoacă s-a plâns în Rusia, cel mai mare ospiciu din lume, că România vrea să o bage într-un ospiciu # Impact.ro
Diana Șoșoacă a ajuns la Moscova, unde a participat la aniversarea de 20 de ani a postului Russia Today, alături de Vladimir Putin, și a profitat de ocazie ca să spună lumii întregi că România […]
Acum 12 ore
11:40
Dan Bittman a recunoscut că nu a făcut armata pentru că „mama, fiind medic, a tras ea niște sfori". Mai direct spus, domnul nu s-a ascuns după copac, ci după mama. „Pe vremea lui Ceașcă […]
Acum 24 ore
09:30
Dinamo – Rapid, meci contând pentru etapa a 13-a din campionatul României, este programat, duminică, 19 octombrie 2025, de la ora 20:30, pe Arena Naţională din Bucureşti, şi va fi transmis în direct de Digi […]
09:10
UTA Arad – Oţelul Galaţi, meci contând pentru etapa a 13-a din campionatul României, este programat, duminică, 19 octombrie 2025, de la ora 17:30, pe Stadionul Francisc Neuman, şi va fi transmis în direct de […]
Ieri
22:10
Românii mănâncă tot mai puțină pâine, chiar dacă grâul a fost anul ăsta cât pentru trei țări. Potrivit INS, consumul a scăzut la 6,6 kilograme pe lună de persoană, adică exact cât mănâncă un român […]
21:40
Kremlinul propune construirea unui tunel „Putin–Trump” între Rusia și SUA. Ar fi bine să treacă pe sub Bucegi, pentru energie # Impact.ro
Un oficial rus a sugerat construirea unui tunel feroviar „Putin–Trump", care să lege Rusia de SUA pe sub Strâmtoarea Bering. Ideea ar fi ca tunelul să devină „simbolul unității" dintre cele două superputeri. Momentan, singura […]
21:30
Înțelepciunea rusească: un deputat rus vrea să scadă nivelul de trai în Rusia pentru a crește natalitatea # Impact.ro
Un deputat rus, Oleg Matveicev, a venit cu o soluție originală pentru criza demografică din Rusia: să scadă nivelul de trai al populației. „Cu cât oamenii trăiesc mai bine, cu atât au mai puțini copii", […]
21:00
Ministrul Apărării se oferă să facă stagiul militar la 52 de ani, deoarece are o condiție fizică bună. La 18 ani nu o avea! # Impact.ro
Ministrul Apărării, domnul Moșteanu, a declarat că este dispus să facă armata acum, la 52 de ani, pentru că se simte într-o formă fizică excelentă. Poate prea târziu pentru front, dar numai bine pentru o […]
20:30
Se caută vinovații după explozia din cartierul Rahova, care a ucis trei persoane și a lăsat pe drumuri alte câteva sute # Impact.ro
Explozia de vineri din cartierul bucureștean Rahova a distrus un bloc de locuințe, care va necesita cel mai probabil demolarea, a afectat peste 400 de persoane și a pus la încercare capacitatea de reacție a […]
19:20
Diana Șoșoacă a fost la Moscova și pretinde că s-a întâlnit cu Putin. Atenție să nu ne-o rețină rușii la ei, ca pe Tezaur! # Impact.ro
Europarlamentarul Diana Iovanovici-Șoșoacă a bifat o nouă apariție internațională spectaculoasă: a fost invitată la Moscova, la gala care a marcat 20 de ani de existență a canalului RT (fost Russia Today), unde a fost prezent […]
10:20
Metaloglobus – FCSB, meci contând pentru etapa a 13-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, 18 octombrie 2025, de la ora 20:30, pe Arena – 1 din Clinceni, şi va fi transmis în direct de […]
10:10
Universitatea Craiova – Unirea Slobozia, meci contând pentru etapa a 13-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, 18 octombrie 2025, de la ora 17:30, pe Stadionul Ion Oblemenco, şi va fi transmis în direct de […]
00:30
Suntem pe primul loc la inflație în UE. Conducem atât de detașat că locurile 2 și 3 nu se mai acordă # Impact.ro
România a reușit din nou o performanță europeană: e campioană la inflație. Cu o rată anuală de 8,6%, țara noastră e mult peste media Uniunii Europene de 2,2% și lasă mult în urmă Estonia (5,3%), […]
Mai mult de 2 zile în urmă
21:40
Rușii vor ca Putin să zboare prin România spre întâlnirea cu Trump din Ungaria. Or ști că pe Otopeni o felie de pizza e 10 euro? # Impact.ro
Generalii ruși caută rute sigure pentru ca Vladimir Putin să ajungă la Budapesta, unde urmează să se întâlnească cu Donald Trump. Cum Polonia e exclusă, pentru că Puțin s-ar putea trezi cu avionul escortat până […]
21:20
Premierul Ungariei, Viktor Orban, i-a transmis lui Vladimir Putin că poate veni liniștit la Budapesta pentru summitul cu Donald Trump. Nu îl va aresta nimeni, deși pe numele liderului rus există un mandat emis de […]
20:10
Numărul șacalilor din România a crescut exponențial. Dacă erau buni de făcut mici din ei, așa cum sunt câinii, nu apucau să se înmulțească # Impact.ro
Un studiu al Universității „Transilvania" din Brașov arată că populația de șacali din România a crescut de la 1.300 de exemplare în 2004 la peste 41.000 în 2025. Cu alte cuvinte, șacalii s-au înmulțit mai […]
13:30
Când ai șansa să întâlnești artiști de un nivel ridicat, care fac parte din așa numita „generație de aur", automat ai tendința de a-i compara cu artiștii pe care ii găsești astăzi în aceeași categorie […]
08:10
Six Kings Slam 2025: Carlos Alcaraz – Jannik Sinner, meci contând pentru finala turneului de tenis de la Riad (Arabia Saudită), este programat, sâmbătă, 18 octombrie 2025, de la ora 21:0a0, în Kingdom Arena, şi […]
08:00
Farul Constanţa – FC Argeş, meci contând pentru etapa a 13-a din campionatul României, este programat, vineri, 17 octombrie 2025, de la ora 20:30, pe Stadionul Central din Ovidiu, şi va fi transmis în direct […]
02:30
ANAF îi caută pe „bombardierii” cu mașini scumpe, dar cu kilometrajul veniturilor dat înapoi # Impact.ro
Şeful ANAF, Adrian Nica, a anunţat că instituția pornește la vânătoare de „bombardieri" – acei români care conduc maşini de 100.000 de euro, dar declară venituri de 2.000 de lei sau deloc, Cu alte cuvinte, […]
02:10
Tinerii români vor salarii decente de la primul job. Cât tupeu! Vor salarii europene, ei trăind în Europa # Impact.ro
Generația Z șochează piața muncii din România: tinerii vor salarii decente, condiții normale și, culmea obrăzniciei, respect. Potrivit unui studiu, cei mai mulți își doresc de la primul job un venit de cel puțin 1.000 […]
01:20
Românii conduc Europa la un capitol neașteptat: risipa alimentară. În fiecare an, aruncăm 2,5 milioane de tone de mâncare, adică echivalentul a tot ce gătește mama într-o viață, plus ce mai trimite și la pachet. […]
16 octombrie 2025
21:10
Primarul din Sinaia scapă de arest: procurorul a greșit ziua la care trebuia cerută prelungirea. Practic, omul a fost salvat nu de avocați, ci de Google Calendar # Impact.ro
Primarul din Sinaia scapă de arest: procurorul a greșit calendarul și nu a cerut prelungirea la timp. Doar la pensionare nu se greșește calendarul. E o premieră juridică: corupția se prescrie nu doar în timp, […]
21:00
Rezerviștii, oameni trecuți de 50 de ani, speră ca, dacă vine războiul, măcar să fie unul static # Impact.ro
Mulți rezerviști din București și Ilfov s-au prezentat la mobilizare în cadrul exercițiului MOBEX B-IF-25, dar unii dintre ei s-au plâns că au fost chemați „fulgerător", fără să aibă timp să se pregătească, mai ales […]
21:00
Peste jumătate dintre români sunt convinși că în România există locuri „încărcate energetic”. Se știe că tunelurile dacice de sub Bucegi aduc energie de la piramide… # Impact.ro
Un sondaj INSCOP arată că 51,4% dintre români cred că există în țară locuri „încărcate energetic", care le influențează starea. Restul de 48,6% n-au simțit energia, probabil pentru că n-au stat suficient pe vârf de […]
10:20
Tehnologie dovedită, viziune digitală: Bozankaya prezintă în România soluții pentru mobilitatea urbană durabilăBozankaya, producător de vehicule electrice inovatoare și soluții moderne pentru transportul urban, a participat recent la două dintre cele mai relevante evenimente dedicate […]
08:40
Six Kings Slam 2025: Carlos Alcaraz – Taylor Fritz, meci contând pentru semifinalele turneului de tenis de la Riad (Arabia Saudită), este programat, joi, 16 octombrie 2025, de la ora 19:30, în Kingdom Arena, şi […]
08:30
Six Kings Slam 2025: Jannik Sinner – Novak Djokovic, meci contând pentru semifinalele turneului de tenis de la Riad (Arabia Saudită), este programat, joi, 16 octombrie 2025, de la ora 21:00, în Kingdom Arena, şi […]
15 octombrie 2025
22:00
Dan Bittman spune că fuge din țară dacă vine războiul. Unde fuge? Vorba cântecului: „Cât de departe” # Impact.ro
Dan Bittman a declarat într-un interviu că, în caz de război, prima lui soluție e să plece din ţară. Și n-o spune ca metaforă: „În primul rând încerc să fug din țară, să plec, să […]
21:30
Fosta balerină Diana Șoșoacă se cere și ea la mobilizare. Poate fi înrolată la cavalerie # Impact.ro
Diana Șoșoacă nu putea rata ocazia să se înscrie, măcar simbolic, în rândurile celor „gata de luptă". După ce ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat marele exercițiu de mobilizare MOBEX B-IF-25, balerina devenită europarlamentar s-a […]
17:50
Zeci de rezervişti din Bucureşti şi Ilfov au făcut cozi la unităţile MApN. Dacă erau chemați și generalii, se triplau cozile # Impact.ro
Zeci de rezervişti din Bucureşti şi Ilfov au luat cu asalt unităţile MApN pentru exerciţiul „Mobex 2025". De dimineață, curțile cazărmilor arătau ca la deschiderea unui magazin cu reduceri la pensii militare. Unii au venit […]
15:20
ChatGPT va oferi materiale erotice pentru adulți. Vă dați seama câte locuri de muncă de amante se vor desființa? # Impact.ro
BBC anunță că ChatGPT va oferi în curând materiale erotice pentru adulți. Știrea mai spune că aplicația va avea un comportament asemănător cu cel uman, ceea ce ridica nu doar probleme, ci și oportunități. Să […]
11:50
Aproape două treimi (63%) dintre români fac achiziții online, cu 7% mai mulți față de anul trecut, potrivit raportului European E-commerce pe 2025. Dar, deși cererea este în creștere, multe magazine funcționează încă pe platforme […]
09:10
Exclusiv! Administrația Națională “Apele Române” nu este de acord cu proiectul de lege propus de Daniel Georgescu # Impact.ro
În dimineața aceasta Administrația Națională "Apele Române" (ANAR) ne-a transmis că nu susține adoptarea proiectului de lege propus de deputatul Daniel Georgescu, prin care 20% din plajele statului român ar trece în folosința primăriilor riverane […]
08:40
Six Kings Slam 2025: Stefanos Tsitsipas vs Jannik Sinner – Miza pe multimplul câştigător de Grand Slam # Impact.ro
Six Kings Slam 2025: Stefanos Tsitsipas – Jannik Sinner, meci contând pentru sferturile de finală ale turneului de tenis de la Riad (Arabia Saudită), este programat, miercuri, 15 octombrie 2025, de la ora 21:30, în […]
08:20
Six Kings Slam 2025: Taylor Fritz – Alexander Zverev, meci contând pentru sferturile de finală ale turneului de tenis de la Riad (Arabia Saudită), este programat, miercuri, 15 octombrie 2025, de la ora 19:35, în […]
00:40
Cozmin Gușă a fost chemat la mobilizare, dar nu se duce fiindcă ministrul merge cu trotineta electrică # Impact.ro
Cozmin Gușă a primit o invitație oficială de mobilizare din partea Armatei Române. Consultantul politic ar fi trebuit să se prezinte peste două zile la instrucție, dar, surpriză, nu o va face. „Armata e condusă […]
00:10
Trump s-a supărat pe revista Time fiindcă a folosit poză cu el în care are prea puțin păr și prea puțină coroană # Impact.ro
Donald Trump a intrat din nou în conflict cu presa – de data asta, cu revista Time, care a avut îndrăzneala să-i atingă subiectul cel mai sensibil: coafura și regalitatea imaginară. Pe copertă, fostul președinte apare cu […]
14 octombrie 2025
23:30
Observatorul Astronomic din Galați este închis noaptea. Logic: pentru că noaptea veneau brăilenii # Impact.ro
Observatorul Astronomic din Galați, locul perfect pentru a privi stelele – doar că nu noaptea, când ele se văd. După o reabilitare făcută cu fonduri serioase și promisiuni cosmice, instituția a redeschis porțile, dar doar
21:50
Breaking news! Sindicatul Polițiștilor din Penitenciare au semnalat faptul că deținuții au hacker-it programul Poliției Penitenciarelor, obținând acces total la siatemul informatic securizat # Impact.ro
Sindicatul Național al Polițiștilor Penitenciarelor a publicat un comunicat prin care atrage atenția că deținuți neidentificați au reușit să spargă baza de date a Penitenciarelor, putând opera acolo orice schimbare au dorit. “ Breșă uriașă […] The post Breaking news! Sindicatul Polițiștilor din Penitenciare au semnalat faptul că deținuții au hacker-it programul Poliției Penitenciarelor, obținând acces total la siatemul informatic securizat appeared first on IMPACT.ro.
20:30
Se introduce conceptul de viteză medie în Codul Rutier. Românul vitezoman va conduce cu calculatorul de buzunar în mână # Impact.ro
Ministerul de Interne vrea să introducă în Codul Rutier măsurarea vitezei medii pe anumite tronsoane de drum. Ideea e simplă: dacă ai mers prea tare, dar în ansamblu ai fost „cuminte”, scapi. Un fel de […] The post Se introduce conceptul de viteză medie în Codul Rutier. Românul vitezoman va conduce cu calculatorul de buzunar în mână appeared first on IMPACT.ro.
20:00
George Simion strânge semnături pentru desființarea CCR, dar s-ar mulțumi și dacă „R”-ul ar veni de la numele altui atât, să nu zicem care! # Impact.ro
George Simion a anunțat că AUR vrea să desființeze Curtea Constituțională a României, pe motiv că „nu mai are rost” și „nu mai are încrederea românilor”. Practic, liderul AUR propune o Românie fără arbitru, unde […] The post George Simion strânge semnături pentru desființarea CCR, dar s-ar mulțumi și dacă „R”-ul ar veni de la numele altui atât, să nu zicem care! appeared first on IMPACT.ro.
19:40
Ferrari parcat pe trecere în Dorobanți. Trecerea ar trebui amendată, că s-a băgat sub Ferrari # Impact.ro
Incident de mare finețe urbană în Dorobanți: un Ferrari a fost surprins marți după-amiază trântit cu grație fix pe trecerea de pietoni de pe strada Aviator Radu Beller. Darcu avariile aprinse, semn că proprietarul e […] The post Ferrari parcat pe trecere în Dorobanți. Trecerea ar trebui amendată, că s-a băgat sub Ferrari appeared first on IMPACT.ro.
19:20
Călin Georgescu a pierdut iar vremea pe scările poliției, la declarații, în loc să caute un exchange # Impact.ro
Domnul Călin Georgescu a avut astăzi întâlnirea electorală săptămânală cu simpatizanții – întâlnire organizată de justiție la sediul Poliției Buftea. Acolo unde domnul Georgescu este chemat pentru a da mesaje politice, direct de pe scările […] The post Călin Georgescu a pierdut iar vremea pe scările poliției, la declarații, în loc să caute un exchange appeared first on IMPACT.ro.
19:20
Se pregătește introducerea RCA-ului pentru trotinetele electrice. Mersul pe jos rămâne liber (cu condiția să nu fie la protest) # Impact.ro
După mașini, motociclete și căruțe, urmează și trotinetele să intre în rândul lumii civilizate, adică să plătească RCA. Titi Aur a deschis discuția, propunând ca fiecare trotinetist să aibă RCA pe CNP. ASF a zis […] The post Se pregătește introducerea RCA-ului pentru trotinetele electrice. Mersul pe jos rămâne liber (cu condiția să nu fie la protest) appeared first on IMPACT.ro.
18:20
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, face o modificare considerată revoluționară în statutul partidului: înlocuiește sintagma ”partid progresist” cu „partid atașat valorilor naționale, religioase, tradiționale”. Vestea bună este că, odată făcută modificarea, domnul Grindeanu nu […] The post Grindeanu renunță la progresism. S-o fi săturat și el să își tot ascundă ceasurile appeared first on IMPACT.ro.
