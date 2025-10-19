A suferit un AVC Fostul jucător de la Real Madrid a fost transportat de urgență la spital
Golazo.ro, 19 octombrie 2025 22:10
Royston Drenthe, fostul jucător al lui Real Madrid, a suferit, vineri, un accident vascular cerebral și a fost transportat de urgență la spital.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 10 minute
22:20
„Aș putea lucra cu el” Marius Șumudică, dispus să meargă la FCSB: „Sunt profesionist și trebuie să mă gândesc la cariera mea” # Golazo.ro
Marius Șumudică (54 de ani), fostul antrenor de la Rapid, a vorbit despre o posibilă colaborare cu Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB.
Acum 30 minute
22:10
22:00
Conflict între galerii la derby FOTO. Aluzii rasiste ale dinamoviștilor + Fanii rapidiști au rispotat: „Numele vostru provoacă greață” # Golazo.ro
Dinamo-Rapid. Fanii celor două echipe și-au transmis mesaje ironice în timpul derby-ului etapei #13 din Liga 1.
Acum o oră
21:50
România - Polonia 34-29 Prima victorie pentru Ovidiu Mihăilă pe banca naționalei de handbal feminin # Golazo.ro
România - Polonia 34-29. Prima victorie obținută de naționala feminină cu Ovidiu Mihăilă (52 de ani) pe bancă.
Acum 2 ore
21:20
Scorpionul Koljic FOTO. Atacantul lui Rapid a reușit o intervenție fabuloasă , pe linia porții, în derby-ul cu Dinamo # Golazo.ro
DINAMO - RAPID. Elvir Koljic (30 de ani), atacantul giuleștenilor, a avut o intervenție cât un gol, în minutul 10 al partidei.
21:00
Atmosferă incandescentă pe Arenă Peste 30.000 de oameni la Dinamo - Rapid: spectacol, dar și scene rușinoase! # Golazo.ro
Dinamo - Rapid. Arena Națională a vibrat din nou ca pe vremuri, așa cum o făceau tribunele în Giulești sau în Ștefan cel Mare, ori cel mai mare stadion al țării acum 10 ani.
20:40
UEFA a ridicat interdicția la transferuri impusă celor de la UTA Arad pentru datoria pe care clubul din Liga 1 o avea către Ravy Tsouka (30 de ani).
20:40
Liverpool, în criză Manchester United obține o victorie uriașă în fața marii rivale! „Cormoranii” ajung la 4 înfrângeri consecutive # Golazo.ro
Liverpool - Manchester United 1-2. „Diavolii roșii” o înving pe marea rivală chiar pe Anfield Road.
Acum 4 ore
20:20
Andrei Vlad (26 de ani), fostul portar al celor de la FCSB, în prezent legitimat la Aktobe, Kazahstan, a fost schimbat la pauza derby-ului cu Astana, 3-5, din etapa #25.
20:10
Ianis Hagi, pe val în Turcia FOTO. Fotbalistul român, contribuție majoră la victoria obținută de Alanyaspor » Umit Akdag, decisiv # Golazo.ro
Alanyaspor - Goztepe 1-0. Ianis Hagi, jucătorul gazdelor, a contribuit decisiv la golul victoriei marcat de Umit Akdag.
19:50
Înfrângere pentru U-BT Cluj Campioana României, învinsă în Dubai! Primul eșec în ABA League # Golazo.ro
U-BT Cluj-Napoca a suferit primul eșec în ABA League, 77-81 cu Dubai Basketball.
19:40
Primire ostilă pentru Dobre VIDEO. Fanii lui Dinamo nu l-au iertat pe rapidist pentru gesturile de la finalul partidei cu Farul # Golazo.ro
DINAMO - RAPID. Fanii „câinilor” au avut un derapaj rasist la adresa jucătorilor giuleșteni.
19:20
FCSB schimbă foaia Anunțul făcut de Mihai Stoica înaintea duelului cu Bologna din Europa League: „Vedem cine suntem” # Golazo.ro
FCSB-Bologna. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al campioanei, a anunțat o schimbare de strategie pentru meciul din Europa League.
19:20
Argint și pentru băieți România, învinsă de Franța în finala pe echipe la Europenele de tenis de masă # Golazo.ro
România a obținut medalia de argint la echipe la Campionatele Europene de tenis de masă de la Zadar, Croația.
18:40
Simona Halep, suporter de lux FOTO. Evenimentul la care este prezentă fosta mare jucătoare de tenis # Golazo.ro
Simona Halep (34 de ani), fostul număr #1 WTA, este prezentă în tribunele Coca Cola Arena din Dubai, unde U-BT Cluj Napoca joacă cel de-al doilea meci din ABA League.
Acum 6 ore
18:30
Vrea să investească în România Patronul lui Shakhtar Donetsk încearcă să cumpere cel mai mare combinat siderurgic din țară # Golazo.ro
Rinat Akhmetov, patronul celor de la Șahtior Donețk, vrea să cumpere combinatul siderurgic Liberty Galați.
17:50
Acuzații după U Craiova - Slobozia Eliminarea lui Antoche l-a făcut să-și pună semne de întrebare: „Mi se pare o porcărie” # Golazo.ro
U CRAIOVA - UNIREA SLOBOZIA 3-1. Bogdan Cosmescu, unul dintre cei mai cunoscuți comentatori din România, a criticat eliminarea lui Marius Antoche (33 de ani), mijlocașul oaspeților.
17:10
Triplă de senzație FOTO. Lionel Messi a înscris trei goluri și a dus-o pe Inter Miami în play-off-ul MLS » Prima reușită, o bijuterie! # Golazo.ro
Lionel Messi (38 de ani) a reușit un „hat-trick” de senzație în victoria clară a celor de la Inter Miami în fața celor de la Nashville, scor 5-2.
16:50
Acorduri secrete cu piața neagră Cluburi din Premier League, suspectate de legături cu case de pariuri asiatice fără licență. Ce riscă # Golazo.ro
Mai multe grupări din Premier League încearcă să compenseze pierderile provocate de interdicția de a afișa numele caselor de pariuri pe pieptul tricourilor din 2026 legându-se pe ascuns de bookmakeri fără licență care operează în Asia
16:40
A început „războiul” galeriilor Mesajul postat de Peluza Cătălin Hîldan înainte de Dinamo - Rapid: „În 10 ani, sărbătoresc un mileniu” # Golazo.ro
Dinamo - Rapid. Peluza Cătălin Hîldan (PCH) a postat pe reţelele de socializare un mesaj ironic la adresa rivalilor din Giulești. Fanii „câinilor” au readus în discuție falimentul vechiului club Rapid și înființarea noii entități „FC R București”. Meciul se va juca astăzi, de la 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Acum 8 ore
16:00
Argint pentru România! „Tricolorele” au fost învinse de Germania în finala Campionatului European de tenis de masă, dar se întorc acasă cu o medalie # Golazo.ro
Echipa națională a României a fost învinsă în finala Campionatului European de tenis de masă feminin.
15:20
„Sfidează legile medicinei” Ronaldo șochează fotbalul. La 40 de ani, încă un pas spre golul 1.000: „Lumea m-a crezut nebun” # Golazo.ro
Cristiano Ronaldo a mai înscris trei goluri în această săptămână. Două pentru Portugalia și altul sâmbătă, spectaculos, la Al-Nassr. „Va juca până la 45 de ani”, spune un fost internațional englez
15:20
„Mi-aș da palme să mă trezesc” Concluzie dură după umilința suferită de FCSB: „Fiecare vrea să demonstreze, nu îi interesează echipa” # Golazo.ro
METALOGLOBUS - FCSB 2-1. Foștii jucători de la Steaua, Basarab Panduru (55 de ani) și Marius Baciu (50 de ani), au analizat și comentat eșecul surprinzător suferit de campioana României.
Acum 12 ore
14:30
Furia lui Flick l-a exclus din El Clasico! FOTO. Antrenorul Barcelonei a fost eliminat cu Girona și a făcut gesturi obscene. Cum s-a apărat # Golazo.ro
Hansi Flick, reacție furibundă la 2-1 cu Girona. Eliminat, a răbufnit după golul lui Araujo, în prelungiri. Susține că nu a făcut gesturile obscene împotriva arbitrului Gil Manzano, dar ar putea fi pedepsit după imaginile TV
14:10
„Olaru, lasă-te de fotbal” Finanțatorul FCSB își atacă dur vedeta: „Distrugi echipa. Stai pe bancă!” # Golazo.ro
METALOGLOBUS - FCSB 2-1. Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul roș-albaștrilor, l-a criticat pe căpitanul Darius Olaru (27 de ani). Becali i-a transmis jucătorului să se lase de fotbal, dezamăgit de felul în care acesta executa loviturile de colț.
13:30
Universitatea Cluj a rămas fără antrenor după demisia lui Ovidiu Sabău, survenită în urma înfrângerii cu Botoșani, scor 0-2. Conducerea echipei este acum foarte aproape să numească un nou tehnician, care are experiență în Superliga.
13:10
Blănuță, „agentul 007” Românul nu se integrează în Ucraina. Cu el, Dinamo Kiev nu mai bate pe nimeni » Câte șuturi are în 7 meciuri # Golazo.ro
Vladislav Blănuță, 23 de ani, a jucat al 7-lea meci la Dinamo Kiev, dar nici sâmbătă nu a ieșit în evidență. Așteaptă încă primul gol sau prima pasă decisivă. Câte șuturi are pe poartă vârful în campionatul ucrainean
12:50
Cel mai mare premiu din istorie! Jannik Sinner l-a învins categoric pe Alcaraz în finala Six Kings Slam și a primit o rachetă din aur » Suma fabuloasă obținută de italian # Golazo.ro
Jannik Sinner (24 de ani, #2 ATP) a cucerit titlul la turneul demonstrativ „Six Kings Slam”, desfășurat la Riyadh, după o victorie clară în fața lui Carlos Alcaraz (22 de ani, #1 ATP), scor 6-2, 6-4.
11:50
Dinamo - Rapid LIVE de la 20:30, derby-ul etapei 13 » „Câinii” nu i-au mai învins pe giuleșteni de 10 ani! # Golazo.ro
Dinamo va juca împotriva celor de la Rapid, astăzi, de la 20:30, în etapa #13 din Liga 1. Meciul va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
11:30
Chivu explică marea victorie Toată Italia îl apreciază după 1-0 la Roma: „Modelul de urmat” » Ce spune românul și ce i-au făcut jucătorii lui Inter # Golazo.ro
Cristi Chivu, în mijlocul bucuriei Interului, după ce a învins Roma pe „Olimpico”. Antrenorul descrie puterea nerazzurrilor, dar jucătorii îi mulțumesc antrenorului
11:30
Dan Udrea scrie, pe GOLAZO.ro, despre Kyros Vassaras, de 11 ani șef la CCA, perioadă în care n-a descoperit niciun arbitru care azi să fie în top.
11:10
„Rușinos! Ne-am bătut joc” Adrian Șut, tăios după înfrângerea cu Metaloglobus: „E vina tuturor” » Ce s-a discutat în vestiarul FCSB la pauză # Golazo.ro
METALOGLOBUS - FCSB 2-1. Adrian Șut (26 de ani) a vorbit despre partida dezamăgitoare de la Clinceni.
10:30
Cine transmite finalele România luptă azi pentru aur atât la masculin, cât și la feminin » Unde poți urmări meciurile de la Europeanul de tenis de masă # Golazo.ro
Naționalele României de tenis de masă sunt la un pas de o performanță istorică la ediția din 2025 a Campionatului European pe echipe.
10:00
„Suntem singura țară din Europa care are asta” Zi fantastică pentru România: finale la feminin și masculin, la tenis de masă. Ce spun Bernadette Szocs și Ovidiu Ionescu # Golazo.ro
România scrie istorie la tenis de masă. Echipele de feminin și masculin s-au calificat în finala Europenelor.
09:50
„Surpriza campionatului” Anghel Iordănescu, șocat de înfrângerea FCSB: „E greu de înțeles comportamentul lor” » Reacția lui Stoichiță # Golazo.ro
Metaloglobus-FCSB 2-1. Mihai Stoichiță (71 de ani), director tehnic al FRF, Anghel Iordănescu (75 de ani), fost selecționer al României, și Sorin Paraschiv (44 de ani), fost jucător al roș-albaștrilor, au comentat rezultatul dezamăgitor înregistrat de campioana României.
Acum 24 ore
09:20
Barcelona a plătit ca să ascundă dovezi Catalanii, acord fictiv cu Atletico! Suma oferită pentru a închide gura madrilenilor » Judecătorul a descoperit tot # Golazo.ro
Barcelona și Atletico, suspectate de infracțiune la transferul lui Antoine Griezmann, în 2019. Catalanii le-au achitat madrilenilor 15 milioane de euro în plus
00:10
Elias nu vrea să plece Charalambous după ce fanii i-au cerut demisia : „Nu renunț la slujba mea” + „Este ceva ce nu înțeleg deloc!” # Golazo.ro
Metaloglobus-FCSB 2-1. Elias Charalambous (45 de ani) a declarat că nu vrea să plece de la echipa campioană, chiar dacă fanii i-au cerut demisia.
00:00
Teja a dezvăluit secretul Ce le-a spus antrenorul lui Metaloglobus la pauza meciului istoric cu FCSB + Imagini cu bucuria jucătorilor # Golazo.ro
METALOGLOBUS - FCSB 2-1. Mihai Teja (47 de ani) a vorbit despre prima victorie din istoria gazdelor în Liga 1, chiar în fața campioanei României.
00:00
METALO VS CIRCUL GLOBUS 4 concluzii după ce FCSB s-a făcut de rușine: doar Becali și arbitrul au fost la fel de penibili! # Golazo.ro
METALOGLOBUS - FCSB 2-1. Prima victorie din istoria gazdelor în Liga 1 a venit chiar în fața campioanei României.
18 octombrie 2025
23:30
„Miștocăreală” Patronul FCSB face dezvăluiri după înfrângerea cu Metaloglobus: „Pintili mi-a zis «Poate e mai bine să plecăm»” # Golazo.ro
METALOGLOBUS - FCSB 2-1. Gigi Becali (67 de ani) a reacționat după înfrângerea surprinzătoare a echipei sale.
23:20
„Am fost o rușine!” Tănase cere o analiză dură la FCSB: „Cine nu rezistă, la revedere!”. Olaru, șocat de rezultat # Golazo.ro
Metaloglobus-FCSB 2-1. Florin Tănase susține că trebuie să se producă schimbări la echipa sa după rezultatele negative din campionat.
23:10
I-au cerut demisia lui Charalambous VIDEO Fanii celor de FCSB, extrem de nervoși după înfrângerea rușinoasă cu Metaloglobus: l-au înjurat pe Alibec # Golazo.ro
Metaloglobus-FCSB 2-1. Fanii campioanei României i-au cerut demisia lui Elias Charalambous (45 de ani) la finalul partidei.
23:10
Candidat-supriză la United Antrenorul care a scris istorie la Manchester City e gata de revenirea în Premier League # Golazo.ro
Conform presei internaționale, Roberto Mancini (60 de ani) le-ar fi spus apropiaților că ar putea deveni antrenorul lui Manchester United, dacă gruparea de pe Old Trafford îl va demite pe Ruben Amorim (40 de ani).
Ieri
22:20
Patru momente ratate de camerele TV Metaloglobus - FCSB: replici ironice, cum a fost peticit stadionul din Clinceni și fanul-surpriză al lui Metaloglobus # Golazo.ro
Atmosferă tensionată și replici cu subînțeles la Clinceni, înaintea și meciului dintre Metaloglobus și FCSB.
22:20
Alin Fică (24 de ani) și-a prelungit contractul cu CFR Cluj, după ce a fost aproape de Rapid în această vară.
22:00
Seară grea pentru Avram Arbitrul de la Metaloglobus - FCSB, urmărit de șeful CCA: un penalty anulat și alte 2 acordate # Golazo.ro
METALOGLOBUS - FCSB. Arbitrul Robert Avram (37 de ani) a acordat lovitură de la 11 metri pentru gazde, în minutul 19 al partidei.
21:50
„Prefer să fiu furat decât ajutat” Mirel Rădoi, despre tirada sa la adresa lui Lucescu: „Poate sunt nebun, dar asta am încercat să fac” # Golazo.ro
U Craiova - Unirea Slobozia 3-1. Mirel Rădoi (44 de ani) a declarat că a încercat să profite de scandalul cu Mircea Lucescu (80 de ani) pentru a-și motiva jucătorii.
21:40
Calificare istorică Echipa masculină de tenis de masă, în premieră în finală la Europene! # Golazo.ro
România va evolua pentru prima dată în finala masculină la Campionatele Europene de tenis de masă, după ce a trecut și de Slovenia, scor 3-0.
21:20
Gesturi incredibile VIDEO și FOTO Cum a reacționat Giovanni Simeone după ce a marcat cu Napoli: și-a pus mâinile în cap și aproape a plâns # Golazo.ro
Giovanni Simeone (30 de ani), atacantul celor de la Torino, a fost la un pas să izbucnească în lacrimi după ce a punctat decisiv în fața fostei sale echipe, Napoli
20:40
Lucescu, înjurat la Craiova Selecționerul României, apostrofat de fanii oltenilor în timpul meciului cu Unirea Slobozia # Golazo.ro
U CRAIOVA - UNIREA SLOBOZIA 3-1. Fanii olteni au avut o reacție ostilă la adresa selecționerului Mircea Lucescu (80 de ani).
