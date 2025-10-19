Cârjan, şocat de rezultatul cu Rapid: “Trebuie să mergem să ne liniştim”
Antena Sport, 19 octombrie 2025 23:40
Echipa Rapid Bucureşti a învins duminică seara, în deplasare, cu 2-0, rivala Dinamo, în etapa a 13-a din Liga 1. Cârjan a digerat cu greu eşecul şi crede că rapidiştii au avut noroc! “A fost o seară difcilă. A venit şi această înfrângere pentru noi. O luăm ca pe un duş rece şi săptămâna viitoare […] The post Cârjan, şocat de rezultatul cu Rapid: “Trebuie să mergem să ne liniştim” appeared first on Antena Sport.
• • •
Acum 5 minute
00:00
“Nu am crezut că va fi atât de ușor”. Prima reacție a lui Max Verstappen, după victoria din MP al Statelor Unite # Antena Sport
Max Verstappen a oferit prima reacție după ce a încheiat pe primul loc cursa din Marele Premiu al Statelor Unite și a obținut o nouă victorie. La capătul celui de-al cincilea succes din acest sezon, pilotul de la Red Bull s-a arătat uluit de cât de bine a mers weekend-ul pentru echipa sa și și-a […] The post “Nu am crezut că va fi atât de ușor”. Prima reacție a lui Max Verstappen, după victoria din MP al Statelor Unite appeared first on Antena Sport.
Acum 15 minute
23:50
Zeljko Kopic, tranșant după eșecul din Dinamo – Rapid: “Când nu faci asta, nu poți să te aștepți să iei punctele” # Antena Sport
Zeljko Kopic a avut un discurs echilibrat după ce Dinamo a suferit al doilea eșec din acest sezon, scor 0-2 contra Rapidului. Antrenorul croat și-a felicitat rivalii pentru victorie și a recunoscut că nu avea cum să se aștepte la cele trei puncte, ținând cont de ocaziile ratate de formația sa. Tehnicianul alb-roșiilor și-a lăudat […] The post Zeljko Kopic, tranșant după eșecul din Dinamo – Rapid: “Când nu faci asta, nu poți să te aștepți să iei punctele” appeared first on Antena Sport.
Acum 30 minute
23:40
Acum o oră
23:30
Edi Iordănescu a ajuns la trei eșecuri consecutive şi se vorbeşte de demitere în Polonia. Reacţia românului # Antena Sport
Legia a pierdut duminică seară pe terenul lui Zaglebie Lubin, scor 1-3, în runda a 12-a din Ekstraklasa. A fost a treia înfrângere consecutivă suferită de echipa lui Edi Iordănescu. Presa din Polonia cere deja demiterea antrenorului român. Edi Iordănescu a vorbit despre viitorul său la echipă imediat după eşec, dar şi despre perioada proastă […] The post Edi Iordănescu a ajuns la trei eșecuri consecutive şi se vorbeşte de demitere în Polonia. Reacţia românului appeared first on Antena Sport.
23:30
A fost scandal la Dinamo – Rapid. Andrei Nicolescu a bruscat un om și s-a dus “glonț” în vestiarul giuleștenilor # Antena Sport
Andrei Nicolescu a fost protagonistul unui moment tensionat înainte de startul partidei dintre Dinamo și Rapid, meci încheiat cu scorul de 2-0 în favoarea giueleștenilor. Președintele alb-roșiilor s-a dus în vestiarul rivalilor săi după ce a fost deranjat de muzica ce se auzea de la cabine, într-un moment în care jucătorii lui Costel Gâlcă erau […] The post A fost scandal la Dinamo – Rapid. Andrei Nicolescu a bruscat un om și s-a dus “glonț” în vestiarul giuleștenilor appeared first on Antena Sport.
23:30
“Am avut noroc” Reacţia lui Costel Gâlcă după victoria cu Dinamo! Ce a spus de “parada” lui Koljic # Antena Sport
Antrenorul Rapidului, Costel Gâlcă (53 de ani), a recunoscut că echipa lui a avut şi noroc să iasă învingătoare în derby-ul cu Dinamo de pe Arena Naţională. “Câinii” puteau să deschidă scorul în minutul 10, dar Koljic a scos de pe linia porţii cu călcâiul, în stil “scorpion”. După meci, Gâlcă a remarcat intervenţia lui […] The post “Am avut noroc” Reacţia lui Costel Gâlcă după victoria cu Dinamo! Ce a spus de “parada” lui Koljic appeared first on Antena Sport.
23:10
“Ceva incredibil” Alex Musi a comentat intervenţia fabuloasă a lui Koljic! Mesajul pentru fanii “câinilor” # Antena Sport
Alexandru Musi (21 de ani) a remarcat intervenţia cum rar vezi, de pe linia porţii, a lui Elvir Koljic, cu care atacantul Rapidului i-a blocat lui Dinamo deschiderea scorului. Rapid s-a impus cu 2-0 în derby-ul cu Dinamo de pe Arena Naţională, chiar dacă a jucat din minutul 68, de la eliminarea lui Vulturar, în […] The post “Ceva incredibil” Alex Musi a comentat intervenţia fabuloasă a lui Koljic! Mesajul pentru fanii “câinilor” appeared first on Antena Sport.
23:10
La finalul partidei cu Dinamo, Elvir Kojlic a explicat execuţia lui de mare rafinament. Fotbalistul a avut o intervenție incredibilă în meciul dintre Dinamo și Rapid, când a parat uluitor o minge care era ca și intrată în poartă la un șut al lui Nikita Stoinov. Jucătorul lui Costel Gâlcă s-a folosit de un procedeu […] The post “Portarul etapei cred că o să fiu!” Elvir Kojlic a explicat “lovitura scorpionului” appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
23:00
Ionuț Lupescu a dat verdictul după victoria Rapidului cu Dinamo: “Nu știu dacă e nemeritat” # Antena Sport
Ionuț Lupescu, legenda lui Dinamo, a fost prezent pe Arena Națională la derby-ul contra Rapidului și a acordat câteva declarații după ce a plecat de la Arena Națională. Fostul mare mijlocaș al “câinilor roșii” a fost întrebat dacă victoria cu 2-0 a giuleștenilor a fost una nemeritată, ținând cont de ocaziile imense ale elevilor lui […] The post Ionuț Lupescu a dat verdictul după victoria Rapidului cu Dinamo: “Nu știu dacă e nemeritat” appeared first on Antena Sport.
22:50
Victor Angelescu, acţionar la FC Rapid, ştie care au fost plusurile echipei la care este acţionar de a reuşit să facă diferenţa cu Dinamo şi să se impună cu 2-0. “Am juat mult mai mai bine, tactic am fost mult mai buni decât Dinamo. Am arătat că suntem mai maturi decât ei, tactic am fost […] The post Victor Angelescu: “Am arătat că suntem mai maturi decât ei” appeared first on Antena Sport.
22:30
Panserraikos Seres a pierdut duminică, în deplasare, scor 1-2, cu Volos, golul oaspeţilor fiind marcat de atacantul român Andrei Ivan. Meciul a contat pentru etapa a 7-a din Superliga Greciei. Andrei Ivan, la al 3-lea gol pentru Panserraikos Said Hamulic a deschis scorul pentru gazde încă din primul minut al meciului dintre Volos şi Panserraikos […] The post Andrei Ivan a marcat din nou în Grecia. Echipa sa a pierdut dramatic în campionat appeared first on Antena Sport.
22:30
Dezastru pentru Carlos Sainz în MP al Statelor Unite! A abandonat după ce a intrat în Kimi Antonelli # Antena Sport
Acum 4 ore
21:50
România, prima victorie în EHF Euro Cup, competiţie dedicată echipelor deja calificate la CE 2026 # Antena Sport
Naţionala României a învins duminică, la Craiova, reprezentativa Poloniei, scor 34-29 (15-15), în al doilea meci din grupa 1 a EHF Euro Cup. Competiţia este dedicată echipelor deja calificate la CE 2026, celelalte disputând preliminarii. Principalele marcatoare ale meciului au fost Grozav 8 goluri, Ostase 6, Mihai 3, Seraficeanu 3, Gogîrlă 3, Stoica 3, pentru […] The post România, prima victorie în EHF Euro Cup, competiţie dedicată echipelor deja calificate la CE 2026 appeared first on Antena Sport.
21:50
Derapaj rasist la Dinamo – Rapid. Bannerul afișat în peluza alb-roșie + replica giuleștenilor # Antena Sport
Suporterii lui Dinamo au afișat un banner grobian la derby-ul cu Rapid de pe Arena Națională. În Peluza Cătălin Hîldan a apărut un mesaj pe pânză care face aluzie la modul rasist în care sunt numiți alb-vișiniii și suporterii lor. În peluza formației alb-roșie apărut un banner pe care era scria mesajul: “Decât toată viața […] The post Derapaj rasist la Dinamo – Rapid. Bannerul afișat în peluza alb-roșie + replica giuleștenilor appeared first on Antena Sport.
21:40
Andrei Nicolescu, împreună cu fiica la stadion. Cât de frumoasă este fata dinamovistului # Antena Sport
Andrei Nicolescu a venit însoţit de fata lui cea mare la derby. Eva (17 ani) a surprins asistenţa cu farmecul ei. Fata dinamovistului are şi o pasiune mai puţin ştiută. Eva Nicolescu scrie de la 12 ani, cântă la pian și are o voce uimitoare. “Muzica pentru mine înseamnă viața, cum zicea și profa mea […] The post Andrei Nicolescu, împreună cu fiica la stadion. Cât de frumoasă este fata dinamovistului appeared first on Antena Sport.
21:20
21:20
Jurnal Antena Sport | Alibec s-a certat cu fanii după umilinţa cu Metaloglobus şi va pleca de la FCSB # Antena Sport
21:10
Paradă uluitoare în Dinamo – Rapid. Elvir Koljic a scos mingea de pe linia porții cu “lovitura scorpionului” # Antena Sport
Elvir Kojlic a reușit a avut o intervenție incredibilă în meciul dintre Dinamo și Rapid, care cu siguranță se poate încadra în lupta pentru “parada sezonului”. Atacantul giuleștenilor a parat uluitor o minge care era ca și intrată în poartă la un șut al lui Nikita Stoinov. Jucătorul lui Costel Gâlcă s-a folosit de un […] The post Paradă uluitoare în Dinamo – Rapid. Elvir Koljic a scos mingea de pe linia porții cu “lovitura scorpionului” appeared first on Antena Sport.
21:10
21:00
Scene regretabile la derby-ul Dinamo – Rapid! Momentul de reculegere a fost stricat de fanii giuleşteni # Antena Sport
Înaintea startului derby-ului Dinamo – Rapid s-a ţinut un moment de reculegere în memoria lui Flavius Domide, fost fotbalist care a decedat pe 11 octombrie, în memoria victimelor exploziei din cartierul Rahova al Capitalei şi în memoria “Unicului Căpitan”, Cătălin Hîldan, care s-a stins pe 5 octombrie 2000. În urmă cu 5 zile dinamoviştii l-au […] The post Scene regretabile la derby-ul Dinamo – Rapid! Momentul de reculegere a fost stricat de fanii giuleşteni appeared first on Antena Sport.
20:50
România s-a calificat în finala Europeanului de eFotbal. Răzvan Puiu, victorie de senzaţie cu Elveţia # Antena Sport
România s-a calificat în finala Europeanului de eFotbal. Răzvan Puiu a reuşit să dea lovitura după o victorie fantastică în faţa Elveţiei. Până la urmă, i-a ieşit! Învins în tur de Elveţia, Răzvan Puiu a câştigat la scor returul şi a calificat naţionala la Europeanul de eFotbal. Acum doi ani, Puiu a ajuns campion european cu echipa de club. Acum vrea să repete figura şi cu România. Reporter: Cât ai stat cel mai mult în faţa monitorului? Răzvan Puiu: Cred că în ziua în care am ieşit campion european, am stat de la 9 dimineaţa până la 11 seara. 14 ore Ca să reziste atât, nutriţia şi condiţia fizică trebuie să fie de top. […] The post România s-a calificat în finala Europeanului de eFotbal. Răzvan Puiu, victorie de senzaţie cu Elveţia appeared first on Antena Sport.
20:50
Manchester United, victorie uriașă în derby-ul Angliei contra lui Liverpool. Lovitură de teatru pe Anfield # Antena Sport
Manchester United a învins-o la limită pe Liverpool în cel mai important derby al Angliei, la capătul unui meci în care elevii lui Arne Slot au ratat ocazii uriașe. “Diavolii roșii” s-au impus cu 2-1 grație reușitei lui Bryan Mbeumo și Harry Maguire, în timp ce pentru “cormorani” a înscris Cody Gakpo. Echipa lui Ruben […] The post Manchester United, victorie uriașă în derby-ul Angliei contra lui Liverpool. Lovitură de teatru pe Anfield appeared first on Antena Sport.
20:10
Naționala feminină a României, premiată după medalia de argint cucerită la Campionatul European # Antena Sport
20:10
Tricolorii României au urcat pe podium la festivitatea de premiere de la Europeanul de Tenis de Masă pe Echipe # Antena Sport
Acum 6 ore
20:00
Bologna, victorie categorică înainte de meciul cu FCSB. Italienii, 3 puncte cu fosta echipă a lui Răzvan Marin # Antena Sport
Bologna, viitoarea adversară a FCSB-ului în Europa League, a învins duminică în deplasare, scor 2-0, formaţia Cagliari, în etapa a şaptea din Serie A. În urma rezultatului, Bologna sa urcat pe locul 5 în Serie A și este la două puncte distanță de liderul Inter. Bologna, 3 puncte înainte de meciul cu FCSB Formația condusă […] The post Bologna, victorie categorică înainte de meciul cu FCSB. Italienii, 3 puncte cu fosta echipă a lui Răzvan Marin appeared first on Antena Sport.
19:30
Jucătorul care a refuzat naţionala României a dat gol şi l-a salvat pe Ianis Hagi. Cât s-a terminat Alanyaspor – Goztepe # Antena Sport
Ianis Hagi nu a mai fost om de gol pentru Alanyaspor, dar… reuşita decisivă a venit tot din partea unui “tricolor”. Este vorba de Umit Akdag, turcul care a refuzat însă să joace pentru naţionala lui Lucescu. Ianis Hagi “s-a remarcat” doar printr-un cartonaș galben, primit în minutul 29. Umit Akdag a salvat echipa şi […] The post Jucătorul care a refuzat naţionala României a dat gol şi l-a salvat pe Ianis Hagi. Cât s-a terminat Alanyaspor – Goztepe appeared first on Antena Sport.
19:20
România e vicecampioană europeană la tenis de masă. Tricolorii, argint după marea finală cu Franța # Antena Sport
România a obținut medalia de argint în competiția masculină de la Campionatul European de Tenis de Masă pe Echipe. Tricolorii au cedat în finala contra Franței, scor 0-3, devenind astfel vicecampioni continentali. Astfel, în ciuda eșecului din ultimul act, Eduard Ionescu, Ovidiu Ionescu și Iulian Chiriță au atins o performanță formidabilă care nu a mai […] The post România e vicecampioană europeană la tenis de masă. Tricolorii, argint după marea finală cu Franța appeared first on Antena Sport.
19:00
Simona Halep, apariție surprinzătoare la Dubai. Echipa pe care s-a dus să o susțină marea tenismenă # Antena Sport
Simona Halep a decis lunile trecute să își ia “adio” de la tenis, însă românca rămâne aproape de lumea sportului. Zilele acestea, constănțeanca a mers la Dubai pentru a o susține pe U-BT Cluj Napoca în competiția ABA League. Halep este prezentă în Emiratele Arabe Unite alături de Patrick Ciorcilă, directorul turneului Transylvania Open și […] The post Simona Halep, apariție surprinzătoare la Dubai. Echipa pe care s-a dus să o susțină marea tenismenă appeared first on Antena Sport.
18:50
Coşmar pentru Dan Şucu şi Genoa în Serie A. Ce s-a întâmplat în minutul 90+6 al partidei cu Parma # Antena Sport
Genoa a continuat seria partidelor proaste şi cu Parma. Trupa patronată de Dan Şucu a remizat, 0-0, şi rămâne pe locul 19, penultimul din Serie A, cu doar 3 puncte! Mai mult, Genoa nu a reuşit să câştige vreun meci de 7 etape! Genoa nu a ştiut să profite nici de avantajul unui om în […] The post Coşmar pentru Dan Şucu şi Genoa în Serie A. Ce s-a întâmplat în minutul 90+6 al partidei cu Parma appeared first on Antena Sport.
18:50
Eduard Ionescu, punct de senzaţie în meciul cu Felix Lebrun din finala Campionatului European! # Antena Sport
18:40
Piţurcă a văzut noua afacere a lui Gigi Neţoiu şi a exclamat: “Incredibil”! De ce nu a investit alături de el # Antena Sport
Victor Piţurcă (69 de ani) a fost prezent la inaugurarea fermei de vite Black Angus a lui Gigi Neţoiu din Oltenia. Bun prieten cu Gigi Neţoiu, Victor Piţurcă a dezvăluit că omul de afaceri i-a propus să investească împreună în ferma respectivă, dar “Piţi” l-a refuzat, motivând că nu se pricepe la această activitate. Piţurcă, […] The post Piţurcă a văzut noua afacere a lui Gigi Neţoiu şi a exclamat: “Incredibil”! De ce nu a investit alături de el appeared first on Antena Sport.
18:30
Răzvan Raț vrea să dea lovitura cu o nouă afacere. Fostul component al echipei naţioale a cumpărat pachetul majoritar de acțiuni al companiei Nifron, unul dintre principalii producători de beton din Olt, anunţă Profit.ro. Originar din Slatina – Olt, Răzvan Raţ a preluat 66% din acțiuni de la familia fondatoare Paula și Niculaie Soare. Paula […] The post Răzvan Raț, un nou tun în afaceri. În ce business inedit a investit 400.000 de euro appeared first on Antena Sport.
18:30
“Nu mi-au plăcut declaraţiile” Victor Piţurcă a comentat scandalul de la echipa naţională! # Antena Sport
Victor Piţurcă (69 de ani) a comentat scandalul dintre selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) şi Răzvan Marin (29 de ani). Selecţionerul a declarat că nu avea de gând să îl folosească pe Răzvan Marin în meciul cu Austria, profitând de problema musculară a acestuia. Mircea Lucescu i-a criticat pe Răzvan Marin şi Nicolae Stanciu […] The post “Nu mi-au plăcut declaraţiile” Victor Piţurcă a comentat scandalul de la echipa naţională! appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
18:00
Venirea lui Cristi Chivu la Inter a adus rezultalele bune, dar şi unitatea. Dovada o reprezintă chiar o imagine de la sfârşitul partidei cu Roma, când mai mulţi jucători l-au luat în braţe pe român. Fotografia virală care îl înfăţişează pe Cristi Chivu îmbărţişat de întreaga echipă a lui Inter după victoria cu Roma, scor […] The post Imagine virală cu Cristi Chivu. Îmbrăţişat de toată echipa după victoria cu Roma appeared first on Antena Sport.
17:50
Coșmarul a devenit realitate pentru Holger Rune. Danezul, ruptură completă a tendonului lui Ahile # Antena Sport
Tenismenul danez Holger Rune, locul 11 ATP, a anunţat duminică faptul că a suferit o ruptură completă a tendonului lui Ahile la piciorul stâng şi că va fi operat în perioada următoare. Procesul de recuperare va fi lung, iar sezonul 2026 este compromis pentru Rune. Anunțul lui Holger Rune pe rețelele sociale Holger Rune (22 […] The post Coșmarul a devenit realitate pentru Holger Rune. Danezul, ruptură completă a tendonului lui Ahile appeared first on Antena Sport.
17:40
Suporterii lui Dinamo și-au “înțepat” rivalii de la Rapid înainte de derby. Mesajul PCH: “Failmentul București” # Antena Sport
Peluza Cătălin Hîldan a postat un mesaj ironic la adresa rivalilor alb-vișinii înainte de derby-ul de pe Arena Națională dintre Dinamo și Rapid. Suporterii “câinilor” au realizat o postare prin care au făcut referire la două momente care au marcat suflarea giuleșteană, respectiv falimentul clubului și înființarea entității intitulate “FC R București”. Cei de la […] The post Suporterii lui Dinamo și-au “înțepat” rivalii de la Rapid înainte de derby. Mesajul PCH: “Failmentul București” appeared first on Antena Sport.
17:20
Mitriţă nu trebuia să se retragă de la naţională, crede Piţurcă: “Poate vine un antrenor care se bazează pe el” # Antena Sport
Victor Piţurcă (69 de ani) a mărturisit că, dacă ar fi avut o discuţie cu Alex Mitriţă (30 de ani), înainte ca acesta să decidă să se retragă de la echipa naţională, i-ar fi transmis să nu facă acest pas. Piţurcă i-a sfătuit pe toţi fotbaliştii din circuitul echipei naţionale să nu ia decizia pe […] The post Mitriţă nu trebuia să se retragă de la naţională, crede Piţurcă: “Poate vine un antrenor care se bazează pe el” appeared first on Antena Sport.
17:10
Cristi Chivu, un adevărat psiholog la Inter. Ce s-a scris în italia după un moment tensionat cu Lautaro Martinez # Antena Sport
Cristi Chivu a obținut aseară a șasea victorie consecutivă pe banca lui Inter, după ce a învins-o cu pe AS Roma cu scorul de 1-0. Partida de pe Olimpico a avut o încărcătură imensă pentru tehnicianul român atât prin prisma adversarei pe care o întâlnea, dar și a unui moment tensionat care i-a avut drept […] The post Cristi Chivu, un adevărat psiholog la Inter. Ce s-a scris în italia după un moment tensionat cu Lautaro Martinez appeared first on Antena Sport.
17:00
CFR Cluj traversează o periodă grea în campionat, chiar dacă se spera ca prin aducerea lui Andrea Mandorlini pe banca tehnică a echipei să se producă un şoc. În șapte etape de SuperLigă, italianul a obținut însă o singură victorie: acasă, 2-1, cu Hermannstadt. Ioan Varga încă îi mai dă credit lui Andrea Mandorlini, dar […] The post Mai rămâne Andrea Mandorlini pe banca CFR Cluj? Ioan Varga: “Deocamdată” appeared first on Antena Sport.
16:40
Valeriu Iftime, mesaj categoric pentru Gigi Becali: “Nu înţeleg de ce nu vrea să facă ce îi spune toată lumea” # Antena Sport
Valeriu Iftime a avut un discurs categoric după ce FCSB a suferit un eşec total ruşinos în faţa celor de la Metaloglobus, scor 1-2. Patronul de la FC Botoșani l-a sfătuit pe Gigi Becali să îl demită pe Elias Charalambous, tehnicianul roș-albaștrilor, criticând modul în care este gestionat vestiarul campioanei en-titre. Iftime este de părere […] The post Valeriu Iftime, mesaj categoric pentru Gigi Becali: “Nu înţeleg de ce nu vrea să facă ce îi spune toată lumea” appeared first on Antena Sport.
16:40
Anunţul lui Gigi Becali despre Denis Alibec, după ce s-a scris că atacantul va pleca în iarnă de la FCSB! # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) a vorbit despre Denis Alibec (34 de ani), după ce presa a scris că atacantul o va părăsi în iarnă pe FCSB. Becali nu a negat această posibilitate. El a transmis însă că vrea să îl mai vadă la lucru pe Alibec înainte de a decide dacă îl păstrează sau […] The post Anunţul lui Gigi Becali despre Denis Alibec, după ce s-a scris că atacantul va pleca în iarnă de la FCSB! appeared first on Antena Sport.
16:30
Harlem Gnohere s-a bucurat de simpatia fanilor români, chiar dacă el a evoluat la ambele rivale, Dinamo și FCSB. Ajuns la 37 de ani, cu toate că acum un an s-a retras din fotbal, Gnohere a revenit asupra deciziei şi a semnat un nou angajament. În septembrie 2024, după doar câteva zile de la semnarea […] The post Gnohere a semnat un nou contract. Acum un an se lăsase de fotbal appeared first on Antena Sport.
16:20
Andreea Dragoman, în lacrimi, după ce România a fost învinsă din nou de Germania în finala Europeanului! # Antena Sport
Acum 12 ore
14:40
Adrian Mutu, aproape de revenirea în Liga 1. Clubul care-l vrea pe bancă: „Putem confirma” # Antena Sport
Adrian Mutu e aproape de revenirea pe bancă în Liga 1. U Cluj, echipă rămasă fără antrenor după plecarea lui Ioan Ovidiu Sabău, îl are pe listă pe „Briliant”. Ioan Ovidiu Sabău a decis să se despartă de clujeni după eșecul din această etapă. U Cluj a fost învinsă de Botoșani pe teren propriu, scor […] The post Adrian Mutu, aproape de revenirea în Liga 1. Clubul care-l vrea pe bancă: „Putem confirma” appeared first on Antena Sport.
13:40
Cristi Borcea, mesaj războinic înaintea derby-ului Dinamo – Rapid: „Ne dăm examenul”. Pe ce jucător mizează # Antena Sport
Cristi Borcea a transmis un mesaj războinic înaintea derby-ului Dinamo – Rapid, din etapa a 13-a a Ligii 1. Partida „de foc” se va disputa azi, de la ora 20:30, pe Arena Națională. Fostul patron al „câinilor” a declarat că pentru echipa lui Zeljko Kopic, duelul cu giuleștenii reprezintă marele „examen” din acest sezon. Rapid […] The post Cristi Borcea, mesaj războinic înaintea derby-ului Dinamo – Rapid: „Ne dăm examenul”. Pe ce jucător mizează appeared first on Antena Sport.
13:20
Se „rupe” Arena Națională: câte bilete s-au vândut la Dinamo – Rapid. Nou record pentru Liga 1 # Antena Sport
Se va „rupe” Arena Națională la derby-ul dintre Dinamo și Rapid, din etapa a 13-a din Liga 1. „Câinii” au luat cu asalt biletele pentru meciul cu rivalii din Giulești. În dimineața partidei, erau deja vândute 35.000 de bilete, număr care include și abonamentele cât și biletele cumpărate de fanii Rapidului. Giuleștenii au primit o […] The post Se „rupe” Arena Națională: câte bilete s-au vândut la Dinamo – Rapid. Nou record pentru Liga 1 appeared first on Antena Sport.
13:00
Denis Alibec pleacă de la FCSB. Gigi Becali a luat decizia după rușinea cu Metaloglobus # Antena Sport
Denis Alibec vrea să plece de la FCSB. Atacantul de 34 de ani a luat decizia după ce campioana a fost învinsă rușinos de Metaloblobus, scor 1-2, în etapa a 13-a din Liga 1. Denis Alibec e gata să se despartă de campioană în pauza de iarnă. Vârful adus în vară de campioană a semnat […] The post Denis Alibec pleacă de la FCSB. Gigi Becali a luat decizia după rușinea cu Metaloglobus appeared first on Antena Sport.
12:30
Cursa Marelui Premiu al Statelor Unite, în direct pe Antena 3 CNN și live în AntenaPLAY (21:45). Verstappen, în pole # Antena Sport
Cursa Marelui Premiu al Statelor Unite va fi în direct pe Antena 3 CNN și live în AntenaPLAY de la ora 21:45. Max Verstappen va lua startul din pole-position, de pe locul secund urmând să plece Lando Norris, iar de pe trei, Charles Leclerc. Max Verstappen a avut un week-end perfect la Austin, înainte de marea cursă. Campionul mondial en-titre a câștigat cursa de sprint, […] The post Cursa Marelui Premiu al Statelor Unite, în direct pe Antena 3 CNN și live în AntenaPLAY (21:45). Verstappen, în pole appeared first on Antena Sport.
12:10
Mihai Rotaru, ironie pentru Gigi Becali: „Poate l-a sunat Mircea Lucescu și pe patronul de la Metaloglobus” # Antena Sport
Mihai Rotaru l-a ironizat pe Gigi Becali după ce FCSB a fost învinsă de Metaloglobus, scor 1-2, în etapa a 13-a din Liga 1. Patronul Universității Craiova a amintit de scandalul care l-a avut în prim plan pe Mircea Lucescu. Concret, în această săptămână, oltenii au început o tiradă la adresa selecționerului după ce acesta l-a […] The post Mihai Rotaru, ironie pentru Gigi Becali: „Poate l-a sunat Mircea Lucescu și pe patronul de la Metaloglobus” appeared first on Antena Sport.
12:00
„Rușinos”. Gasperini a răbufnit după ce a fost învins de Chivu în AS Roma – Inter 0-1. Ce l-a nemulțumit # Antena Sport
Gian Piero Gasperini (67 de ani) a răbufnit după ce a fost învins de Cristi Chivu (44 de ani) în AS Roma – Inter 0-1, duelul din etapa a șaptea din Serie A. Italianul a avut o reacție dură la finalul partidei de pe Olimpico. Gasperini a transmis că eșecul suferit de echipa sa este unul „rușinos”, ținând cont de […] The post „Rușinos”. Gasperini a răbufnit după ce a fost învins de Chivu în AS Roma – Inter 0-1. Ce l-a nemulțumit appeared first on Antena Sport.
