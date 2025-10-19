Cursa Formula 1™ pentru Marele Premiu al Statelor Unite ale Americii a fost pe Antena3CNN și AntenaPLAY. Max Verstappen a câștigat

08:10

Compotul de gutui este unul dintre acele preparate care aduc în casă aroma toamnei și gustul copilăriei. Varianta fără zahăr este la fel de delicioasă. În plus, dacă îți dorești un stil de viață sănătos, dar nu vrei să renunți la bucuria de a avea borcane pline în cămară pentru iarnă încearcă rețeta fără zahăr.