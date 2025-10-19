Cursa Formula 1™ pentru Marele Premiu al Statelor Unite ale Americii a fost pe Antena3CNN și AntenaPLAY. Max Verstappen a câștigat
Antena1, 19 octombrie 2025 23:50
Spectacolul din Formula 1™ continuă! Antena este casa Formula 1™ și în acest an. Antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele se văd pe canalele Antena și în AntenaPLAY.
Acum 15 minute
23:50
Cursa Formula 1™ pentru Marele Premiu al Statelor Unite ale Americii a fost pe Antena3CNN și AntenaPLAY. Max Verstappen a câștigat # Antena1
Acum 30 minute
23:40
Asia Express sezonul 8, 19 octombrie 2025. Misiuni dificile și un joc de amuletă spectaculos pentru echipe. Ce au avut de făcut # Antena1
Descoperă ce s-a întâmplat în ediția 25 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, din data de 19 octombrie 2025.
Acum o oră
23:20
Ce se întâmplă cu blocul din Rahova unde a avut loc explozia devastatoare! Ce a anunțat primarul Capitalei # Antena1
Autoritățile au dezvăluit în cursul zilei de duminică, 19 octombrie 2025, ce se întâmplă cu blocul din Rahova unde a avut loc explozia devastatoare.
Acum 2 ore
22:50
În ediția 25 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, trei echipe s-au calificat la jocul pentru amuletă. Descoperă cine a câștigat și a primit un Joker.
Acum 4 ore
21:50
Vezi acum cursa din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Statelor Unite ale Americii, LIVE pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY # Antena1
21:30
Asia Express sezonul 8, 19 octombrie 2025. Bărcuțele rotunde au dat concurenților senzații tari. De ce au țipat toți # Antena1
După ce au alergat printre statui albe, concurenții au băutat un bivol să-l pozeze, apoi a urmat o misiune complet neașteptată: mersul cu bărcuțele rotunde!
20:40
Asia Express sezonul 8, 19 octombrie 2025. Statuile albe au dat bătăi de cap concurenților! Ce i-a scos din minți # Antena1
În ediția 25 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, din 19 octombrie 2025, concurenții au primit o misiune ce le-a dat multe bătăi de cap.
Acum 12 ore
14:10
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat # Antena1
Un tânăr s-a rugat ore-n șir de polițiști și pompieri să îl lase să urce în apartamentul său, aflat în blocul cu explozia din Rahova. Ce obiect a ținut neapărat să ia din casă. Oamenii l-au aplaudat.
13:40
Vezi meciul de tenis de masă România – Franța la ora 18:00. Tricolorii vor aurul la European, după calificarea istorică în finală # Antena1
Echipa națională de tenis de masă înfruntă Franța azi, 19 octombrie 2025, de la ora 18:00. Băieții își doresc aurul la Campionatele Europene. Descoperă unde poți vedea meciul.
13:30
Vezi meciul de tenis de masă România – Germania la ora 14:00. Tricolorele luptă pentru aur în finala Campionatului European! # Antena1
Echipa națională de tenis de masă înfruntă Germania azi, 19 octombrie 2025, de la ora 14:00. Descoperă unde poți vedea meciul.
12:50
Ella Vișan, un nou capitol în carieră. Cât de entuziasmată este de proiectul în care e implicată și cum a confirmat totul # Antena1
Ella Vișan a revenit în atenția telespectatorilor după ce a făcut un mare pas în carieră! Fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 9 se mândrește cu noul job.
12:10
Fiica adoptivă a Crinei Matei a împlinit 3 ani! Cum arată astăzi micuța Charlotte: „E o minune” # Antena1
Au trecut trei ani de când viața Crinei Matei s-a schimbat radical. Actrița a devenit mamă prin adopție, alegând să trăiască această bucurie departe de lumina reflectoarelor. Recent, fiica ei, Charlotte, a împlinit 3 ani.
11:20
Eminem va deveni bunic la 52 de ani! Fiica lui , Alaina Marie Scott, e însărcinată: „Port în mine o inimă mică” # Antena1
Eminem se pregătește să devină bunic! Fiica lui de 32 de ani, Alaina Marie Scott, așteaptă primul ei copil împreună cu soțul ei, Matt Moeller.
11:10
Cât costă mâncarea la restaurantul lui Virgil Ianțu din Pipera. Prezentatorul se mândrește cu preparatele sale # Antena1
Virgil Ianțu a decis să încerce ceva nou și a intrat în lumea gastronomiei. La inaugurarea primului restaurant, prezentatorul s-a bucurat de sprijinul mai multor vedete din televiziune.
Acum 24 ore
10:40
Asia Express ajunge diseară în orașul luminilor: Hoi An, una dintre cele mai spectaculoase destinații din Vietnam. Ce urmează # Antena1
Diseară, de la ora 20:00, la Antena 1, începe prima ediție a etapei a șaptea din Asia Express – Drumul Eroilor.
10:10
Ce semnificație au cele cinci inele purtate de Kate Middleton pe degetul inelar. Fiecare spune câte o poveste specială # Antena1
De la inelul de logodnă cu valoare istorică, moștenit de la Prințesa Diana, până la verighetele „eternității” care marchează nașterea Prințului George și perioada de refacere a lui Kate, fiecare bijuterie are o semnificație aparte.
09:30
Rezultate Loto azi, 19 octombrie 2025. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus # Antena1
Rezultatele loto la extragerile de azi, 9 octombrie 2025, au fost afișate. Află numerele câștigătoare de duminică la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.
09:20
Cum arată și cu ce se ocupă acum Luminița, soția lui Gică Popescu. Puțini știu că este cumnata lui Gică Hagi # Antena1
Luminița, soția lui Gică Popescu, apare foarte rar în public, fiind de obicei prezentă doar la evenimente importante din familie.
09:10
La ce vârstă atinge creierul nivelul maxim de funcționare. Experții au dezvăluit ce se întâmplă după acest punct # Antena1
Experții au dezvăluit la ce vârstă atinge creierul nivelul maxim de funcționare și ce se întâmplă după ce ajungem la acest punct.
08:40
Cât de des trebuie curățate draperiile și perdelele. Ce probleme de sănătate pot provoca dacă sunt murdare # Antena1
Perdelele și draperiile sunt nelipsite din casele românilor, însă puțini sunt cei care știu cât de des trebuie curățate. Acestea pot provoca probleme serioase de sănătate dacă sunt murdare.
08:10
Crampele în sarcină sunt adesea normale și trecătoare, dar uneori pot semnala probleme serioase, precum sarcina extrauterină sau travaliul prematur. Află cauzele posibile, simptomele care trebuie urmărite și ce măsuri poți lua pentru a calma durerile, pentru o sarcină sigură și liniștită.
08:10
Compotul de gutui este unul dintre acele preparate care aduc în casă aroma toamnei și gustul copilăriei. Varianta fără zahăr este la fel de delicioasă. În plus, dacă îți dorești un stil de viață sănătos, dar nu vrei să renunți la bucuria de a avea borcane pline în cămară pentru iarnă încearcă rețeta fără zahăr.
08:10
Când auzim de botox, ne gândim imediat la injecțiile care netezesc ridurile, dar puțini știu că acest tratament are multe utilizări medicale, dincolo de cele cosmetice. Află pentru ce se folosește botoxul și de ce este atât de apreciat în medicină.
01:40
Horoscop zilnic 20 octombrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de luni, 20 octombrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
01:20
S-au încheiat calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Statelor Unite ale Americii. Max Verstappen în pole pe COTA # Antena1
Bătălia pentru pole position a fost LIVE pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY.
00:20
Horoscop zilnic 19 octombrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de duminică, 19 octombrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
00:20
The Ticket, 18 octombrie 2025. Cine a câștigat a șaptea ediție. Ce au spus jurații despre moment # Antena1
Ediția cu numărul șapte a emisiunii The Ticket, difuzată sâmbătă, 18 octombrie 2025, a adus pe scenă un spectacol plin de energie, emoție și momente artistice impresionante.
00:20
The Ticket, 18 octombrie 2025. Tot ce s-a întâmplat în a șaptea ediție a talent show-ului. Momentele prezentate în fața publicului # Antena1
Află care au fost momentele ce i-au impresionat pe jurați în cea de-a șaptea ediție a emisiunii The Ticket, difuzată pe 18 octombrie 2025.
Ieri
23:50
Vezi acum calificările din Formula 1™ pentru Marele Premiu al Statelor Unite ale Americii, LIVE în AntenaPLAY și pe Antena 3 CNN # Antena1
Bătălia pentru pole position este LIVE pe Antena 3 CNN și în AntenaPLAY.
18:50
Cristi Tănase a aflat ce pensie alimentară îi va plăti fetiței sale. Magistrații i-au stabilit și programul de vizită # Antena1
Dodel a revenit în centrul atenției după ce a primit o veste importantă cu privire la ipostaza de tătic. Iată ce au decis judecătorii în urmă cu scurt timp!
16:10
Cum arată și cât costă cea mai scumpă garsonieră din București. Prețul i-a blocat pe internauți # Antena1
Imobilul a ajuns viral în mediul online după ce a fost scos la vânzare cu un preț astronomic. Iată ce este atât de special la garsoniera intens dezbătută!
14:40
O zodie este în centrul atenției începând cu 1 noiembrie 2025. Norocul îi va bate la ușă, iar oportunitățile nu vor întârzia să apară. Va avea parte de bani, succes și iubire.
13:20
Cu ce bărbați celebri s-a iubit Alina Pușcău de la Asia Express 2025. Patru nume mari de la Hollywood: „Mă visam la altar” # Antena1
Alina Pușcău este considerată una dintre cele mai frumoase românce ale ultimelor decenii. A fost model internațional și a câștigat titlul de Miss în 1998.
13:10
Pacient transferat cu avionul SMURD în Austria! Care este starea victimelor, după explozia din blocul din Rahova # Antena1
Află cele mai noi informații despre starea victimelor exploziei din blocul din Rahova (București).
13:10
Olivia Păunescu, prezentatoarea Observator 12, vorbește deschis despre căsnicia ei.
12:40
De ce boală suferă Oana Monea de la Insula Iubirii. Ispita a făcut dezvăluiri dureroase. Afecțiunea nu are, deocamdată, vindecare # Antena1
Oana Monea a mărturisit recent că se confruntă cu o boală grea. De ani buni, blondina trăiește cu această afecțiune care îi face viața tot mai dificilă.
12:10
Cum arată noua linie de lenjerie intimă cu păr pubian care a fost lansată de Kim Kardashian. Fanii brandului au fost uimiți # Antena1
Kim Kardashian tocmai a lansat o nouă colecție de lenjerie intimă a brandului ei SKIMS.
12:10
Lucian Mitrea, dat în judecată în două dosare civile. Ce probleme are soțul Andreei Bănică și câți bani riscă să piardă # Antena1
Lucian Mitrea, soțul Andreei Bănică, se confruntă cu două procese civile și ar putea pierde câteva mii de euro.
11:20
Cine este Cătălina Jacob, modelul de 28 de ani care va reprezenta România la Miss Universe 2025. Tânăra blondină vine din Bacău # Antena1
Cătălina Jacob, o tânără originară din Bacău, are 28 de ani și este model profesionist. Ea va reprezenta România la Miss Universe 2025, care va avea loc pe 21 noiembrie, în Thailanda.
10:50
Fanii, uimiți de transformarea lui Mandy Moore: „E aceeași persoană?”. Cum arată acum actrița din „A Walk to Remember” # Antena1
Mandy Moore a fost prezentă la Step Up’s 2025 Inspiration Awards, eveniment care a avut loc la Skirball Cultural Center din Los Angeles.
10:10
Curiozități despre viața intrauterină: Cum se hrănește bebelușul sau face pipi în burtica mamei? # Antena1
Sistemul digestiv al copilului începe să se formeze din primele săptămâni de sarcină, chiar înainte să afli că ești însărcinată. Descoperă cum evoluează în fiecare trimestru, când apare primul scaun și ce rol are placenta.
10:10
Rețetă plăcintă cu dovleac și ciocolată, un desert delicios pentru serile răcoroase de toamnă # Antena1
Toamna este anotimpul în care aromele calde și dulci transformă bucătăria într-un spațiu de răsfăț. Plăcinta cu dovleac și ciocolată este desertul care aduce împreună două ingrediente aparent opuse, dar perfect complementare. Gustul catifelat al dovleacului copt și intensitatea ciocolatei se împletesc într-o rețetă delicioasă, ideală pentru serile răcoroase.
10:10
Salata de vinete coapte cu ceapă este una dintre cele mai iubite mâncăruri de vară din bucătăria românească, un preparat care combină gustul intens al legumelor coapte pe jar cu prospețimea simplă a cepei tocate fin.
10:00
A devenit tată la vârsta de 93 ani și are o iubită cu 50 ani mai tânără. Cum arată cuplul intens criticat de apropiați # Antena1
Un bărbat de 93 ani din Melbourne, Australia a devenit tată cu soția lui cu 50 ani mai tânără.
10:00
Imagini din casa lui Iancu Sterp și a Denisei Coțolan. Ce spune despre locuința pe un singur nivel, cu mansardă # Antena1
Casa în care locuiesc tinerii îndrăgostiți are trei camere, un living, bucătărie, patru băi și o grădină generoasă, ideală pentru relaxare.
09:10
Femeia și-a dorit un lifting facial, dar a rămas cu găuri adânci în piele după intervenție. Ce s-a întâmplat # Antena1
O femeie și-a dorit să scape de riduri și să se bucure de un ten întinerit, cu aspect ferm și luminos, dar nu știa că avea să sufere cumplit.
07:10
Cine e cea mai vârstnică femeie care a terminat triatlonul la Campionatul Mondial Ironman. Are 80 de ani și a setat un nou record # Antena1
Natalie Grabow, o femeie în vârstă de 80 ani, a stabilit un nou record mondial după ce a reușit să termine Campionatul Mondial de Ironman.
07:10
Câte grade ar trebui să fie în camera în care dormi pe timpul nopții, potrivit specialistului Vlad Ciurea. Ce a explicat # Antena1
Medicul Vlad Ciurea a dezvăluit care e temperatura ideală pe care ar trebui să o avem în dormitor pe timpul nopții pentru un somn liniștitor și odihnitor.
Mai mult de 2 zile în urmă
23:30
Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoade 16, 17 și 18 din 17 octombrie 2025. Albert fuge din spital. Cine apare la Anda acasă # Antena1
Albert își revine după operație, dar fuge. Descoperă ce s-a întâmplat în episoadele 16, 17 și 18 ale serialului „Iubire cu parfum de lavandă”.
18:40
Claudia Shik, fosta concurentă de la Mireasa sezonul 2, este însărcinată pentru a doua oară. Modul inedit în care a dat vestea # Antena1
Claudia Shik a anunțat că este însărcinată din nou, chiar de ziua ei de naștere. Fosta concurentă Mireasa sezonul 2 i-a avut alături pe soțul ei și pe fiul lor pentru a da vestea cea mare celor dragi.
