Schimbare de putere în Ciprul de Nord. Câștigătorul alegerilor este favorabil unei reunificări a insulei sub forma unui stat federal

Jaful de la Muzeul Luvru din Paris, care a fost comis duminică dimineață, și care a făcut să dispară nouă bijuterii cu valoare aproape inestimabilă, este o mare lovitură pentru Franța. Este vorba despre nouă piese, dintre cele 23, din colecția napoleoniană, dar una a fost recuperată, căci, în mod bizar, în apropierea muzeului a fost găsită coroana împărătesei Eugenie, din păcate spartă. Jaful este „un șoc” pentru primarul zonei Centru a Parisului, dar și un prilej pentru opoziție să iasă la rampă, pentru a vorbi despre problemele Franței acestui moment, imputate celor de la putere. O veste bună, în tot acest vacarm: o celebră bijuterie, Regentul, considerat cel mai pur și mai frumos diamant din lume, nu a fost furat, potrivit informațiilor cotidianului Le Parisien.