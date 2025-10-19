Cristian Geambașu Ce ne facem, Soro?

Golazo.ro, 19 octombrie 2025 23:50

Cristian Geambașu, după Dinamo - Rapid 0-2: Ce ne facem, Soro?

Acum 5 minute
00:00
Nemulțumirea lui Gâlcă  Antrenorul lui Rapid nu se bucură după victoria cu Dinamo: „Nu arătăm ce aștept eu"
Dinamo - Rapid 0-2. Costel Gâlcă, antrenorul oaspeților, nu se bucură după victoria din derby.
Acum 30 minute
23:50
Cristian Geambașu Ce ne facem, Soro?
Cristian Geambașu, după Dinamo - Rapid 0-2: Ce ne facem, Soro?
23:40
Lucescu, a doua mare victorie Antrenorul care risca să fie demis e acum sus la PAOK : 2-0 cu AEK, după 2-1 cu Olympiakos. A ieșit iar scandal!
Răzvan Lucescu, 56 de ani, a ieșit extrem de bine dintr-o situație critică. Antrenorul lui PAOK a învins-o la Atena pe marea sa rivală din Grecia: 2-0 cu AEK
Acum o oră
23:30
„Sper să iasă portarul etapei"  Marian Aioani, despre intervenția miraculoasă reușită de Koljic: „Nu știu ce căuta acolo" + ce spune bosniacul
Dinamo - Rapid 0-2. Marian Aioani a vorbit despre derby-ul etapei #13, dar și despre intervenția salvatoare a lui Elvir Koljic.
23:20
„E victoria lui Gâlcă!" Victor Angelescu spune unde s-a făcut diferența în derby-ul cu Dinamo » Rivala pe care o exclude din lupta pentru titlu
DINAMO - RAPID 0-2. Victor Angelescu, acționarul minoritar și președintele giuleștenilor, a vorbit despre victoria din derby-ul etapei #13 din Liga 1.
Acum 2 ore
23:00
Ionuț Radu, intervenții de zile mari  FOTO. Paradele portarului român l-au făcut pe antrenorul advers să-și pună mâinile în cap
Celta Vigo - Real Sociedad 1-1. Ionuț Radu (28 de ani), portarul gazdelor, a reușit două intervenții extraordinare în minutul 84.
22:50
Vulturar, eliminat în derby FOTO. Mijlocașul lui Rapid a rezistat  doar 22 de minute pe teren în meciul cu Dinamo
DINAMO - RAPID.0-2 Cătălin Vulturar (21 de ani), mijlocașul giuleștenilor, a fost eliminat în minutul 68 al partidei.
22:40
Dinamo, trădată de lideri FOTO. Rapid a deschis scorul în derby după greșeala  lui Gnahore » Și Cîrjan a comis-o!
Dinamo - Rapid. Giuleștenii au deschis scorul după autogolul lui Eddy Gnahore din minutul 59.
22:20
„Aș putea lucra cu el" Marius Șumudică, dispus să meargă la FCSB: „Sunt profesionist și trebuie să mă gândesc la cariera mea"
Marius Șumudică (54 de ani), fostul antrenor de la Rapid, a vorbit despre o posibilă colaborare cu Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB.
22:10
A suferit un AVC  Fostul jucător de la Real Madrid a fost transportat de urgență la spital
Royston Drenthe, fostul jucător al lui Real Madrid, a suferit, vineri, un accident vascular cerebral și a fost transportat de urgență la spital.
Acum 4 ore
22:00
Conflict între galerii la derby FOTO. Aluzii rasiste ale dinamoviștilor + Fanii rapidiști au rispostat: „Numele vostru provoacă greață"
Dinamo-Rapid. Fanii celor două echipe și-au transmis mesaje ironice în timpul derby-ului etapei #13 din Liga 1.
21:50
România - Polonia 34-29 Prima victorie pentru Ovidiu Mihăilă pe banca naționalei de handbal feminin
România - Polonia 34-29. Prima victorie obținută de naționala feminină cu Ovidiu Mihăilă (52 de ani) pe bancă.
21:20
Scorpionul Koljic FOTO. Atacantul lui Rapid a reușit o intervenție fabuloasă , pe linia porții, în derby-ul cu Dinamo
DINAMO - RAPID. Elvir Koljic (30 de ani), atacantul giuleștenilor, a avut o intervenție cât un gol, în minutul 10 al partidei.
21:00
Atmosferă incandescentă pe Arenă Peste 30.000 de oameni la Dinamo - Rapid: spectacol, dar și scene rușinoase!
Dinamo - Rapid. Arena Națională a vibrat din nou ca pe vremuri, așa cum o făceau tribunele în Giulești sau în Ștefan cel Mare, ori cel mai mare stadion al țării acum 10 ani.
20:40
Veste bună pentru UTA Decizie importantă luată de UEFA în privința clubului arădean
UEFA a ridicat interdicția la transferuri impusă celor de la UTA Arad pentru datoria pe care clubul din Liga 1 o avea către Ravy Tsouka (30 de ani).
20:40
Liverpool, în criză Manchester United obține o victorie uriașă în fața marii rivale! „Cormoranii" ajung la 4 înfrângeri consecutive
Liverpool - Manchester United 1-2. „Diavolii roșii” o înving pe marea rivală chiar pe Anfield Road.
20:20
Andrei Vlad, schimbat la pauză VIDEO. Fostul portar de la FCSB  a ezitat și a fost taxat
Andrei Vlad (26 de ani), fostul portar al celor de la FCSB, în prezent legitimat la Aktobe, Kazahstan, a fost schimbat la pauza derby-ului cu Astana, 3-5, din etapa #25.
20:10
Ianis Hagi, pe val în Turcia FOTO. Fotbalistul român, contribuție majoră la victoria obținută de Alanyaspor » Umit Akdag, decisiv
Alanyaspor - Goztepe 1-0. Ianis Hagi, jucătorul gazdelor, a contribuit decisiv la golul victoriei marcat de Umit Akdag.
Acum 6 ore
19:50
Înfrângere pentru U-BT Cluj Campioana României, învinsă în Dubai! Primul eșec în ABA League
U-BT Cluj-Napoca a suferit primul eșec în ABA League, 77-81 cu Dubai Basketball.
19:40
Primire ostilă pentru Dobre VIDEO. Fanii lui Dinamo nu l-au iertat pe rapidist pentru gesturile de la finalul partidei cu Farul
DINAMO - RAPID. Fanii „câinilor” au avut un derapaj rasist la adresa jucătorilor giuleșteni.
19:20
FCSB schimbă foaia Anunțul făcut de Mihai Stoica înaintea duelului cu Bologna din Europa League: „Vedem cine suntem"
FCSB-Bologna. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al campioanei, a anunțat o schimbare de strategie pentru meciul din Europa League.
19:20
Argint și pentru băieți România, învinsă de Franța în finala pe echipe la Europenele de tenis de masă
România a obținut medalia de argint la echipe la Campionatele Europene de tenis de masă de la Zadar, Croația.
18:40
Simona Halep, suporter de lux FOTO. Evenimentul la care este prezentă fosta mare jucătoare de tenis
Simona Halep (34 de ani), fostul număr #1 WTA, este prezentă în tribunele Coca Cola Arena din Dubai, unde U-BT Cluj Napoca joacă cel de-al doilea meci din ABA League.
18:30
Vrea să investească în România  Patronul lui Shakhtar Donetsk încearcă să cumpere cel mai mare combinat siderurgic din țară
Rinat Akhmetov, patronul celor de la Șahtior Donețk, vrea să cumpere combinatul siderurgic Liberty Galați.
Acum 8 ore
17:50
Acuzații după U Craiova - Slobozia Eliminarea lui Antoche l-a făcut să-și pună semne de întrebare: „Mi se pare o porcărie"
U CRAIOVA - UNIREA SLOBOZIA 3-1. Bogdan Cosmescu, unul dintre cei mai cunoscuți comentatori din România, a criticat eliminarea lui Marius Antoche (33 de ani), mijlocașul oaspeților.
17:10
Triplă de senzație FOTO. Lionel Messi a înscris trei goluri și a dus-o pe Inter Miami în play-off-ul MLS » Prima reușită, o bijuterie!
Lionel Messi (38 de ani) a reușit un „hat-trick” de senzație în victoria clară a celor de la Inter Miami în fața celor de la Nashville, scor 5-2.
16:50
Acorduri secrete cu piața neagră Cluburi din Premier League, suspectate de legături cu case de pariuri asiatice fără licență. Ce riscă
Mai multe grupări din Premier League încearcă să compenseze pierderile provocate de interdicția de a afișa numele caselor de pariuri pe pieptul tricourilor din 2026 legându-se pe ascuns de bookmakeri fără licență care operează în Asia
16:40
A început „războiul" galeriilor Mesajul postat de  Peluza Cătălin Hîldan înainte de Dinamo - Rapid: „În 10 ani, sărbătoresc un mileniu"
Dinamo - Rapid. Peluza Cătălin Hîldan (PCH) a postat pe reţelele de socializare un mesaj ironic la adresa rivalilor din Giulești. Fanii „câinilor” au readus în discuție falimentul vechiului club Rapid și înființarea noii entități „FC R București”. Meciul se va juca astăzi, de la 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Acum 12 ore
16:00
Argint pentru România! „Tricolorele" au fost învinse de Germania în  finala Campionatului European de tenis de masă, dar se întorc acasă cu o medalie
Echipa națională a României a fost învinsă în finala Campionatului European de tenis de masă feminin.
15:20
„Sfidează legile medicinei" Ronaldo șochează fotbalul. La 40 de ani, încă un pas spre golul 1.000: „Lumea m-a crezut nebun"
Cristiano Ronaldo a mai înscris trei goluri în această săptămână. Două pentru Portugalia și altul sâmbătă, spectaculos, la Al-Nassr. „Va juca până la 45 de ani”, spune un fost internațional englez
15:20
„Mi-aș da palme să mă trezesc" Concluzie dură după umilința suferită de FCSB: „Fiecare vrea să demonstreze, nu îi interesează echipa"
METALOGLOBUS - FCSB 2-1. Foștii jucători de la Steaua, Basarab Panduru (55 de ani) și Marius Baciu (50 de ani), au analizat și comentat eșecul surprinzător suferit de campioana României.
14:30
Furia lui Flick l-a exclus din El Clasico! FOTO. Antrenorul Barcelonei a fost eliminat cu Girona și a făcut gesturi obscene. Cum s-a apărat
Hansi Flick, reacție furibundă la 2-1 cu Girona. Eliminat, a răbufnit după golul lui Araujo, în prelungiri. Susține că nu a făcut gesturile obscene împotriva arbitrului Gil Manzano, dar ar putea fi pedepsit după imaginile TV
14:10
„Olaru, lasă-te de fotbal" Finanțatorul FCSB își atacă dur vedeta: „Distrugi echipa. Stai pe bancă!"
METALOGLOBUS - FCSB 2-1. Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul roș-albaștrilor, l-a criticat pe căpitanul Darius Olaru (27 de ani). Becali i-a transmis jucătorului să se lase de fotbal, dezamăgit de felul în care acesta executa loviturile de colț.
13:30
U Cluj și-a găsit antrenor Cine l-ar putea înlocui pe Ioan Ovidiu Sabău
Universitatea Cluj a rămas fără antrenor după demisia lui Ovidiu Sabău, survenită în urma înfrângerii cu Botoșani, scor 0-2. Conducerea echipei este acum foarte aproape să numească un nou tehnician, care are experiență în Superliga.
13:10
Blănuță, „agentul 007" Românul nu se integrează în Ucraina. Cu el, Dinamo Kiev nu mai bate pe nimeni » Câte șuturi are în 7 meciuri
Vladislav Blănuță, 23 de ani, a jucat al 7-lea meci la Dinamo Kiev, dar nici sâmbătă nu a ieșit în evidență. Așteaptă încă primul gol sau prima pasă decisivă. Câte șuturi are pe poartă vârful în campionatul ucrainean
12:50
Cel mai mare premiu din istorie! Jannik Sinner l-a învins categoric pe Alcaraz în finala Six Kings Slam și a primit o rachetă din aur » Suma fabuloasă obținută de italian
Jannik Sinner (24 de ani, #2 ATP) a cucerit titlul la turneul demonstrativ „Six Kings Slam”, desfășurat la Riyadh, după o victorie clară în fața lui Carlos Alcaraz (22 de ani, #1 ATP), scor 6-2, 6-4.
11:50
Dinamo - Rapid LIVE de la 20:30, derby-ul etapei 13 » „Câinii" nu i-au mai învins pe giuleșteni de 10 ani!
Dinamo va juca împotriva celor de la Rapid, astăzi, de la 20:30, în etapa #13 din Liga 1. Meciul va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
11:30
Chivu explică marea victorie Toată Italia îl apreciază după 1-0 la Roma: „Modelul de urmat" » Ce spune românul și ce i-au făcut jucătorii lui Inter
Cristi Chivu, în mijlocul bucuriei Interului, după ce a învins Roma pe „Olimpico”. Antrenorul descrie puterea nerazzurrilor, dar jucătorii îi mulțumesc antrenorului
11:30
Dan Udrea Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Dan Udrea scrie, pe GOLAZO.ro, despre Kyros Vassaras, de 11 ani șef la CCA, perioadă în care n-a descoperit niciun arbitru care azi să fie în top.
11:10
„Rușinos! Ne-am bătut joc" Adrian Șut, tăios  după înfrângerea cu Metaloglobus: „E vina tuturor" » Ce s-a discutat în vestiarul FCSB la pauză
METALOGLOBUS - FCSB 2-1. Adrian Șut (26 de ani) a vorbit despre partida dezamăgitoare de la Clinceni.
Acum 24 ore
10:30
Cine transmite finalele România luptă azi pentru aur atât la masculin, cât și la feminin » Unde poți urmări meciurile de la Europeanul de tenis de masă
Naționalele României de tenis de masă sunt la un pas de o performanță istorică la ediția din 2025 a Campionatului European pe echipe.
10:00
„Suntem singura țară din Europa care are asta" Zi fantastică pentru România: finale la feminin și masculin, la tenis de masă. Ce spun Bernadette Szocs și Ovidiu Ionescu
România scrie istorie la tenis de masă. Echipele de feminin și masculin s-au calificat în finala Europenelor.
09:50
„Surpriza campionatului" Anghel Iordănescu, șocat de înfrângerea FCSB: „E greu de înțeles comportamentul lor" » Reacția lui Stoichiță
Metaloglobus-FCSB 2-1. Mihai Stoichiță (71 de ani), director tehnic al FRF, Anghel Iordănescu (75 de ani), fost selecționer al României, și Sorin Paraschiv (44 de ani), fost jucător al roș-albaștrilor, au comentat rezultatul dezamăgitor înregistrat de campioana României.
09:20
Barcelona a plătit ca să ascundă dovezi Catalanii, acord fictiv cu Atletico! Suma oferită pentru a închide gura madrilenilor » Judecătorul a descoperit tot
Barcelona și Atletico, suspectate de infracțiune la transferul lui Antoine Griezmann, în 2019. Catalanii le-au achitat madrilenilor 15 milioane de euro în plus
00:10
Elias nu vrea să plece Charalambous după ce fanii i-au cerut demisia : „Nu renunț la slujba mea" + „Este ceva ce nu înțeleg deloc!"
Metaloglobus-FCSB 2-1. Elias Charalambous (45 de ani) a declarat că nu vrea să plece de la echipa campioană, chiar dacă fanii i-au cerut demisia.
Ieri
00:00
Teja a dezvăluit secretul Ce le-a spus antrenorul lui Metaloglobus la pauza meciului istoric cu FCSB + Imagini cu bucuria jucătorilor
METALOGLOBUS - FCSB 2-1. Mihai Teja (47 de ani) a vorbit despre prima victorie din istoria gazdelor în Liga 1, chiar în fața campioanei României.
00:00
METALO VS CIRCUL GLOBUS  4 concluzii după ce FCSB s-a făcut de rușine: doar Becali și arbitrul au fost la fel de penibili!
METALOGLOBUS - FCSB 2-1. Prima victorie din istoria gazdelor în Liga 1 a venit chiar în fața campioanei României.
18 octombrie 2025
23:30
„Miștocăreală" Patronul FCSB face dezvăluiri după înfrângerea cu Metaloglobus: „Pintili mi-a zis «Poate e mai bine să plecăm»"
METALOGLOBUS - FCSB 2-1. Gigi Becali (67 de ani) a reacționat după înfrângerea surprinzătoare a echipei sale.
23:20
„Am fost o rușine!"  Tănase cere o analiză dură la FCSB: „Cine nu rezistă, la revedere!". Olaru, șocat de rezultat
Metaloglobus-FCSB 2-1. Florin Tănase susține că trebuie să se producă schimbări la echipa sa după rezultatele negative din campionat.
23:10
I-au cerut demisia lui Charalambous  VIDEO Fanii celor de FCSB, extrem de nervoși după înfrângerea rușinoasă cu Metaloglobus: l-au înjurat pe Alibec
Metaloglobus-FCSB 2-1. Fanii campioanei României i-au cerut demisia lui Elias Charalambous (45 de ani) la finalul partidei.
