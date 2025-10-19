Cristian Geambașu Ce ne facem, Soro?

16:40

Dinamo - Rapid. Peluza Cătălin Hîldan (PCH) a postat pe reţelele de socializare un mesaj ironic la adresa rivalilor din Giulești. Fanii „câinilor” au readus în discuție falimentul vechiului club Rapid și înființarea noii entități „FC R București”. Meciul se va juca astăzi, de la 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.