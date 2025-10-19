Asia Express sezonul 8, 19 octombrie 2025 Cine a câștigat jokerul. Concurenții nu au fost impresionați de avantaj

14:00

CRBL și iubita lui sunt împreună de mai bine de un an. Cei doi s-au cunoscut la o lună după ce artistul a anunțat divorțul de fosta soție, Elena, cu care are împreună și o fiică adolescentă. Între cei doi există o diferență de 23 de ani, însă pare că nu a fost o problemă în relația lor. Olga Guțanu a răspuns la întrebarea dacă se vede curând mamă.