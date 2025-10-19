Creşterea salariului minim tebuie să ajungă cât mai repede la 5.000 de lei

00:15

Întrebarea principală la care trebuie să se răspundă în cazul exploziei din Rahova este de ce reprezentanţii Distrigaz/Engie, companie cu capital francez care deţine monopolul distribuţiei de gaz în partea de sud a ţării, nu s-au asigurat că nimeni nu putea da drumul la gaz să fie folosit în condiţii de risc, odată ce fuseseră apelaţi cu 24 de ore înainte de explozie? Mai mult, din toate datele erau prezenţi chiar şi la momentul exploziei la faţa locului, fiind iarăşi apelaţi.