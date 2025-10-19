Creşterea salariului minim tebuie să ajungă cât mai repede la 5.000 de lei
Ziarul Financiar, 20 octombrie 2025 01:00
Creşterea salariului minim tebuie să ajungă cât mai repede la 5.000 de lei
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 5 minute
01:30
01:30
Acum 30 minute
01:15
Acum o oră
Acum 2 ore
00:15
00:15
00:15
Distyl AI a fost lansată în 2022, când Arjun Prakash şi Derek Ho, ambii provenind din medii tehnice. Distyl AI este o platformă de inteligenţă artificială pentru companii, specializată în modele AI personalizate şi infrastructură ML de înaltă performanţă. Startup-ul ajută organizaţiile mari să îşi construiască modele AI private, sigure şi scalabile, fără a expune date sensibile, scrie pe site-ul companiei.
00:15
Indicele ROBOR la 3 luni a continuat scăderea şi a închis săptămâna trecută la 6,4%. Cursul valutar a rămas sub 5,09 lei/euro # Ziarul Financiar
Indicele ROBOR la 3 luni, folosit pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele în lei contractate de populaţie înainte de luna mai 2019, precum şi pentru creditele curente ale companiilor în lei, a continuat tendinţa de scădere şi a coborât vineri la 6,40%, de la 6,41% joi.
00:15
Urmează Gala ZF 2025, luni 17 noiembrie: Enrico Letta, invitatul special al evenimentului: Trebuie să pariem pe noua generaţie şi să eliminăm modurile de gândire conservatoare, pesimiste şi cu aversiune faţă de risc, tipic europene # Ziarul Financiar
Enrico Letta, invitatul special al Galei ZF 2025 din 17 noiembrie, fost premier italian, se declară foarte impresionat de puterea programelor europene educaţionale, de pregătire, cercetare şi inovare prin intermediul Erasmus+ şi Horizon Europe.
00:15
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Ce spaţiu de apreciere mai au companiile de utilităţi de la bursă după creşteri de 67 până la 150% anul acesta? Un broker spune că potenţialul rămâne, dar depinde de evoluţia tarifelor # Ziarul Financiar
Sectorul utilităţilor de la Bursa de Valori Bucureşti – reprezentat de Transelectrica (TEL), Electrica (EL) şi Transgaz (TGN) – a livrat în 2025 unele dintre cele mai ridicate randamente de pe piaţa locală de capital: 67%, 76%, respectiv 149%, deci cu mult peste evoluţia de 37% a indicelui dividendelor BET-TR.
00:15
Şase ani de Afaceri de la Zero şi primii noştri milionari. Ana-Raluca Chişu, fondatoarea centrelor de terapie pentru copii KinetoBebe din Capitală: Am ajuns la patru centre şi afaceri de 4 mil. lei anul trecut # Ziarul Financiar
Ana-Raluca Chişu, fondatoarea centrelor de terapie pentru copii KinetoBebe, a ajuns la patru centre în Capitală şi afaceri de 4 mil. lei anul trecut.
00:15
ZF Agropower. Producţia de cartofi din România scade cu 20% pentru al doilea an consecutiv, iar în Covasna, patria cartofului, începe să se simtă lipsa apei. Fermierii sunt forţaţi să investească în irigaţii pentru a creşte randamentul într-o piaţă cu preţuri mici # Ziarul Financiar
Pentru anul acesta este estimată o producţie de circa 800.000 de tone de cartofi, în scădere cu cel puţin 20% faţă de anul anterior, spun jucători mari din acest sector, prezenţi la emisiunea ZF Agropower, un proiect susţinut de Banca Transilvania şi Penny. Principalul vinovat este vremea, iar situaţia din acest an vine după ce în 2024 România mai marcase o pierdere de 18% a recoltei, conform datelor INS.
00:15
CEC Bank pentru afaceri româneşti, un proiect ZF şi CEC Bank. Calea Victoriei redevine „Micul Paris“. Preţurile spaţiilor comerciale au urcat la 30.000 euro/mp, iar investitorii români şi străini mizează pe revenirea arterei istorice # Ziarul Financiar
Calea Victoriei, artera emblematică a Bucureştiului, traversată de istorie şi de arhitectura rafinată a epocii interbelice, trăieşte o revenire spectaculoasă. Într-un moment în care segmentul imobiliar rezidenţial este afectat de costurile ridicate ale finanţării, piaţa spaţiilor comerciale din centrul vechi şi din jurul Ateneului Român devine epicentrul investiţiilor.
00:15
Nicio şansă de redresare. Colosul ArcelorMittal Hunedoara, cu afaceri de 511 mil. lei anul trecut şi 477 de angajaţi, opreşte definitiv producţia: „ArcelorMittal din Ucraina şi un alt potenţial cumpărător extern şi-au exprimat interesul pentru achiziţionarea fabricii“ # Ziarul Financiar
Colosul ArcelorMittal Hunedoara, cu afaceri de 511 mil. lei anul trecut şi 477 de angajaţi, opreşte definitiv producţia, din cauza condiţiilor de piaţă foarte dificile, determinate de preţurile foarte mari la energia electrică şi de presiunea tot mai mare din partea importurilor la preţuri mici din afara UE, au transmis oficialii.
00:15
Via Transilvanica. Ştefan Ichim, coordonatorul proiectelor digitale ale Tăşuleasa Social: Prin aplicaţie şi site oferim toate informaţiile de care are nevoie un drumeţ ca să meargă în siguranţă pe Via Transilvanica # Ziarul Financiar
Ştefan Ichim, coordonator de proiecte digitale la asociaţia Tăşuleasa Social, spune că drumeţii care vor să străbată Via Transilvanica, traseul turistic de 1.600 de kilometri, găsesc toate informaţiile necesare pe site, în aplicaţie şi în ghidul drumeţului.
00:15
Marian Pavel, Rezolv Energy, compania cu cele mai mari parcuri de energie verde din România: Până în 2026, intenţionăm să formăm până la 500 de persoane în România şi Bulgaria # Ziarul Financiar
Rezolv Energy, producător de energie independent lansat în 2022 de colosul britanic Actis, are acum în dezoltare avansată cele mai mari proiecte de energie verde din România, un parc eolian de 461 MW din Buzău fiind deja la etapa construcţiilor.
00:15
Topul băncilor mari după profiturile din S1/2025: Banca Transilvania, BCR şi Raiffeisen au fost pe podium în topul profitabilităţii # Ziarul Financiar
Lider în topul celor mai profitabile bănci mari din primul semestru (S1) din 2025 este Banca Transilvania, care conduce şi topul băncilor după active, banca raportând un câştig net de aproape 1,78 mld. lei.
00:15
Întrebarea la care trebuie să se răspundă în cazul exploziei din Rahova: de ce reprezentanţii Distrigaz/Engie, care au fost la faţa locului cu 24 de ore înainte, nu s-au asigurat că nimeni nu putea da drumul la gaz în condiţii de risc? # Ziarul Financiar
Întrebarea principală la care trebuie să se răspundă în cazul exploziei din Rahova este de ce reprezentanţii Distrigaz/Engie, companie cu capital francez care deţine monopolul distribuţiei de gaz în partea de sud a ţării, nu s-au asigurat că nimeni nu putea da drumul la gaz să fie folosit în condiţii de risc, odată ce fuseseră apelaţi cu 24 de ore înainte de explozie? Mai mult, din toate datele erau prezenţi chiar şi la momentul exploziei la faţa locului, fiind iarăşi apelaţi.
00:15
Sectorul berii aduce 350 mil. euro pe an la bugetul de stat şi angajează peste 5.000 de oameni. Cum atragem o nouă investiţie mare pentru a multiplica aceste cifre? „Dacă sectorul va fi lăsat să se dezvolte în condiţii de taxare echitabilă şi predictibilă, cu siguranţă mai putem vedea o fabrică mare în piaţă“ # Ziarul Financiar
Atragerea mai multor investiţii este un deziderat prezent în toată economia locală, mai ales în contextul unei economii globale tot mai competitive, în care accentul cade nu doar pe reducerea costurilor, ci şi pe inovaţie şi un impact mai mic asupra mediului.
00:15
Bursă. Listarea Cris-Tim începe cu dreptul: investitorii de retail au subscris în prima zi acţiuni de aproape 10 milioane de euro, adică 67% din cât au ei alocat # Ziarul Financiar
Oferta de vânzare de acţiuni a producătorului de mezeluri Cris-Tim la Bursa de Valori Bucureşti (viitor simbol CFH), prin care una dintre cele mai vechi afaceri antreprenoriale româneşti urmăreşte să atragă 105 milioane de lei printr-o majorare de capital şi alte 367 milioane de lei prin vânzarea de acţiuni ale acţionarului majoritar a început cu dreptul.
Acum 4 ore
21:45
Polonezii iubesc să meargă cu trenul. Căile ferate poloneze se pregătesc pentru un an 2025 record în transportul de călători. Cel de marfă nu merge aşa bine # Ziarul Financiar
Căile ferate poloneze trec printr-o epocă de aur, numărul pasagerilor crescând mai rapid decât se anticipa, iar 2025 ar putea fi un an record, notează Rzeczpospolita.
21:45
Şi alţii au aceleaşi probleme: Agricultura poloneză este în criză din cauza preţurilor mici şi costurilor mari. Guvernul, cu probleme de popularitate, dă vina pe retailerii străini şi importurile ieftine. În Ungaria, unde se apropie alegerile, agricultura este neperformantă, iar guvernul reduce povara taxelor care apasă pe fermieri # Ziarul Financiar
Acum 6 ore
21:15
21:00
20:00
19:45
Acum 8 ore
19:15
19:15
VIDEO. Dan Şucu, fondatorul Mobexpert şi investitor la cluburile de fotbal Rapid Bucureşti şi Genoa din Italia: Performanţa sportivă rămâne cheia succesului financiar. Când echipa obţine rezultate bune, stadionul se umple, audienţele TV cresc, iar veniturile din publicitate sunt mai mari # Ziarul Financiar
18:15
Acum 12 ore
16:15
Magnus Brunner, Comisarul european pentru afaceri interne şi migraţiune vine în România. El se va întâlni cu preşedintele României, Nicuşor Dan, prim-ministrul României, Ilie Bolojan, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, şi reprezentanţi ai Camerei Deputaţilor şi Senatului României # Ziarul Financiar
16:00
16:00
15:15
15:00
14:45
Marc Rowan, directorul executiv al Apollo, un vehicul de investiţii care administrează active de aproape 1.000 mld. dolari, avertizează: Europa este în război cu ea însăşi. Reglementarea excesivă a sectorului financiar frânează creşterea economică şi subminează competitivitatea în raport cu Statele Unite # Ziarul Financiar
14:15
14:15
13:15
13:00
12:45
Acum 24 ore
12:15
12:15
Business MAGAZIN. Istoria fascinantă a profesorului american Ron Kaufman, unul dintre cei mai cunoscuţi experţi în cultura serviciilor la nivel global. Prea puţină lume ştie că deşi este născut în SUA, rezident acum în Singapore, originea familiei sale are legătură cu România: ”Bunicul meu era din Plopana, lângă Bacău” # Ziarul Financiar
12:15
Nu toată lumea se bucură de noile drumuri. Victor Berceanu, Ramada Plaza din Craiova: După lansarea ultimului tronson al drumului express Piteşti-Craiova, clienţii din Bucureşti nu mai dorm în Craiova. Hotelul din Craiova este deţinut de familia fostului ministru al transporturilor Radu Berceanu # Ziarul Financiar
Hotelul Ramada Plaza din Craiova, singura unitate din oraş afiliată la un la lanţ internaţional, a finalizat primele nouă luni din acest an cu afaceri mai mici şi un grad mediu de ocupare de 66%, în scădere faţă de perioada similară a anului anterior.
12:15
Un şofer a fost prins de radar în timp ce conducea pe Autostrada A0, în zona Corbeanca, având viteza de 227 km/h.
11:30
11:15
11:00
Cum le răspunde preşedintele Trump celor 7 milioane de protestatari care au ieşit în stradă împotriva administraţiei sale cu sloganul ”No King”: A postat pe paginile oficiale de social media un video generat de AI în care apare purtând o coroană, pilotând un avion de luptă „KING TRUMP” şi bombardând o mulţime de protestatari. VIDEO # Ziarul Financiar
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.