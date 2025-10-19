Derby anulat din cauza conflictelor între suporteri și poliție! 15 persoane au fost rănite. Video
Fanatik, 20 octombrie 2025 01:00
Un derby de tradiție din fotbalul mondial a fost anulat. Suporterii au folosit „zeci” de dispozitive pirotehnice, iar poliția a fost nevoită să intervină. 15 persoane au fost rănite.
• • •
Derby anulat din cauza conflictelor între suporteri și poliție! 15 persoane au fost rănite. Video
