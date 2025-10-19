Cel mai mare dovleac din lume cântăreşte 1.278 de kilograme! A doborât două Recorduri Mondiale
Click.ro, 20 octombrie 2025 01:10
Un dovleac uriaş, cultivat de doi fraţi gemeni din Anglia pasionaţi de grădinărit, a doborât două recorduri mondiale: este cel mai greu şi cel mai lung dovleac de pe planetă.
Acum 30 minute
01:10
Acum 4 ore
22:10
CRBL și noua iubită se pregătesc să devină părinți? Ce spune Olga Guțanu: „Misiune imposibilă, cum s-ar spune” # Click.ro
CRBL și iubita sa, Olga Guțanu, formează un cuplu de mai bine de un an de zile. Cei doi s-au cunoscut la scurt timp după divorțul cântărețului de Elena Vîșcu. Între CRBL și noua sa parteneră de viață există o diferență de 23 de ani, însă nu a reprezentat o piedică în calea iubirii lor.
Acum 6 ore
21:10
Un străin misterios promite 100.000 de lire celui care va găsi studentul dispărut de doi ani # Click.ro
Familia lui Jack O’Sullivan, studentul din Bristol dispărut în urmă cu mai bine de doi ani, trăiește un nou val de speranță după ce un străin necunoscut a oferit o recompensă de 100.000 de lire sterline (aproximativ 116.000 de euro).
20:40
Ultimul mesaj al avocatei Vasilica Enache înainte de explozia care i-a curmat viața! Ce premonie ascundea postarea ei tulburătoare # Click.ro
Tragedia care a îngrozit România continuă să lase în urmă lacrimi, durere și întrebări fără răspuns. Vineri, un bloc de locuințe a fost zguduit de o explozie puternică, soldată cu trei victime.
20:40
Dana Marijuana ar fi devenit bunica unui băiețel. Zvonurile spun că fiica sa a născut în urmă cu câteva luni # Click.ro
Dana Marijuana, una dintre cele mai faimoase cântărețe de muzică rap și hip-hop ale anilor 2000, ar fi devenit bunică. Evenimentul fericit ar fi avut loc chiar în timp ce ea avea probleme cu legea.
20:40
Au anunț data nunții! Cuplul de la Insula Iubirii care se căsătorește: „Ne-am decis să nu mai împărțim doar mâncarea… ci și numele de familie” # Click.ro
Unul dintre cele mai îndrăgite și apreciate cupluri care au făcut parte din sezonul 9 al emisiunii Insula Iubirii a făcut marele anunț pe care fanii îl așteptau de mult timp. Este vorba despre Francesca Sarao și Cristi Pitulice, care recent au anunțat că se căsătoresc.
20:30
Prima reacție a Adrianei Bahmuțeanu după ce medicul Flavia Groșan a intrat în comă: „O profesionistă umilită, din păcate!” # Click.ro
Flavia Groșan, medicul pneumolog din Oradea care a devenit cunoscută în timpul pandemiei de COVID-19 pentru pozițiile sale controversate față de vaccinare, se află în prezent internată în stare gravă la Spitalul Județean din Oradea. Adriana Bahmuțeanu transmite un mesaj în urma aflării veștii că med
20:10
Momente speciale, de suflet, pregătite în cadrul spectacolului “Autentic Românesc - Din inimi de români”, cu Lavinia Goste și Marius Zorilă, pe 22 octombrie, la Sala Palatului. Cei care nu mai au părinți se vor emoționa la maxim # Click.ro
Câteva zile îi mai despart pe dirijorul Marius Zorilă și îndrăgita artistă de folclor Lavinia Goste de întâlnirea cea mare cu publicul la “Autentic Românesc - Din inimi de români”, spectacol ce va avea loc pe 22 octombrie 2025, la Sala Palatului din București.
Acum 8 ore
18:10
Motivul pentru care Bianca Drăgușanu nu se afișa cu burtica de gravidă: „Eu nu am stat să mă pozez cu ditamai burtoiu prin reviste” # Click.ro
Bianca Drăgușanu, una dintre cele mai cunoscute prezențe din showbizul românesc, se poate considera astăzi o femeie împlinită și fericită, atât pe plan profesional, cât și personal. Vedeta este mama unei fetițe adorabile, Sofia, rodul iubirii dintre ea și fostul său soț, Victor Slav, de care s-a des
17:40
Horoscop luni, 20 octombrie. Gemenii găsesc o cale de împăcare cu persoanele de care s-au îndepărtat # Click.ro
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de luni, 20 octombrie.
Acum 12 ore
17:10
Diana Bișinicu, între rolul de mamă și cel de artistă. Ce a învățat despre fericire? „Mi-am luat o pauză” # Click.ro
Diana Bișinicu, una dintre cele mai cunoscute figuri feminine din showbiz-ul românesc, îndrăgită pentru talentul său muzical, a împărtășit recent un mesaj profund și emoționant despre ce înseamnă cu adevărat fericirea în viața ei.
17:10
Cerul nopții de toamnă se pregătește de unul dintre cele mai spectaculoase evenimente astronomice ale anului: Orionidele 2025. Fenomenul atinge apogeul chiar în noaptea de 20 spre 21 octombrie, oferind o priveliște de neuitat celor care vor ridica privirea spre cer.
16:20
Ea este femeia gravidă care a murit în urma exploziei din Rahova. Mirela avea doar 24 de ani # Click.ro
Familia tinerei moarte în explozia din Rahova are nevoie de ajutor, iar mesajul postat pe rețelele de socializare a devenit viral.
16:20
MAI avertizează după apariția unor imagini cu persoane în blocul afectat de explozie din Rahova # Click.ro
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, și Ministerul Afacerilor Interne (MAI) atrag atenția asupra unor imagini false care circulă pe internet în contextul exploziei produse, sâmbătă, într-un bloc din cartierul Rahova.
16:20
În ultimele 48 de ore, echipele Primăriei Municipiului București au acționat continuu pe teren pentru a sprijini persoanele afectate de explozia produsă în blocul din Calea Rahovei. Autoritățile transmit că sprijinul oferit sinistraților continuă și în următoarele zile.
15:50
În Dobrogea și Bărăgan, primele ore ale zilei aduc posibilitatea apariției ploilor pe arii restrânse, iar temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 17 grade, potrivit ProTV. În sudul Moldovei și nordul Munteniei, ziua începe cu înnorări și ploi slabe izolate.
15:30
Camera în care doarme Gabriela Cristea la Brașov, ori de câte ori își vizitează soacra: „Recunosc că asta îmi dă un sentiment amestecat” # Click.ro
Gabriela Cristea și Tavi Clonda formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc și își împărtășesc adesea momente din viața personală pe rețelele de socializare. Recent, prezentatoarea TV a postat o fotografie alături de soțul ei, însoțită de un mesaj emoționant în care a pov
14:50
Vești pentru constructorii din rural. Case și anexe de până la 150 mp, ridicate fără autorizație # Click.ro
Casele de până la 150 de metri pătrați din mediul rural și anexele aferente, atât în zone rurale, cât și urbane, vor putea fi ridicate fără a fi necesară obținerea unei autorizații de construire.
14:20
Oana Roman, spectaculoasă la gala organizată de Andreea Marin! Rochia cu care a făcut ravagii a fost superbă. FOTO # Click.ro
Oana Roman (49 de ani) trece prin cea mai bună perioada a ei. Vedeta a afișat o imagine impecabilă și liniștită miercuri seara, atunci când a defilat într-o prezentare de modă în cadrul galei “Nu există nu se poate” organizată de Andreea Marin la Palatul Parlamentului.
13:50
Motivul pentru care Fuego nu sărbătorește Crăciunul alături de mama sa: „Este al 19-lea an...” # Click.ro
Au mai rămas câteva luni până la sărbătoarea Crăciunului, iar Paul Surugiu – sau Fuego, așa cum îl cunosc cei de acasă – deja se gândește, cu tristețe, la faptul că nu va petrece Crăciunul alături de familia sa.
13:40
Incendiu puternic în Pipera: două mașini mistuite de flăcări. Zeci de persoane evacuate dintr-un hotel # Click.ro
Un incendiu izbucnit duminică dimineață pe bulevardul Pipera din Voluntari a provocat panică în nordul Capitalei. Două mașini au fost cuprinse de flăcări, iar o țeavă de gaze din apropiere s-a fisurat, determinând autoritățile să evacueze zeci de persoane dintr-un hotel din zonă.
13:30
De ce expresia „Nu sunați la Distrigaz!” a devenit o normalitate periculoasă pentru locatarii din Capitală # Click.ro
„Dacă sunați la Distrigaz, rămânem fără gaze.” O frază care, deși ar trebui să sune absurd, a devenit în ultimii ani un avertisment des întâlnit pe scările blocurilor din București.
13:30
Mărturisirea cutremurătoare a Iustinei Loghin: „Tatăl meu și bunica paternă nu m-au dorit. Au vrut să mă avorteze” # Click.ro
Iustina Loghin, fosta concurentă de la Insula Iubirii, vorbește cu lacrimi în ochi despre evenimente care i-au marcat existența. Iată ce mărturisiri a făcut soția lui Cornel Luchian despre momentul în care tatăl său nu și-a dorit ca ea să vină pe lume.
13:30
Cele două sate din România cu sub 100 de locuitori, unite de o pistă de biciclete fantomă. Stârnește uimirea tuturor # Click.ro
Două sate ascunse între culmile Munților Poiana Ruscă, cu mai puțin de o sută de locuitori la un loc, sunt unite de o pistă de biciclete despre care localnicii spun că n-a fost folosită niciodată în scopul pentru care a fost construită.
13:20
Gala Performanței & Excelenței împlinește mâine 15 ani. Designerul Cătălin Botezatu, o prezență constantă! Cu cine se va afișa vedeta la cunoscutul eveniment! # Click.ro
Toată lumea așteaptă cu interes apariția lui Cătălin Botezatu la Gala Performanței și Excelenței 2025, evenimentul aniversar ajuns la cea de-a 15-a ediție care reunește cele mai cunoscute vedete din România.
13:00
În inima Marsiliei, gastronomia de elită se întâlnește cu solidaritatea socială. În orașul-port unde arome din toate colțurile lumii se amestecă de peste două milenii, restaurantele cu stele Michelin au început să rescrie regulile meselor de lux.
13:00
Vrei să fii bonă în Italia? Câștigi până la 5.000 de euro pe lună, dar regulile sunt de-a dreptul șocante. Ce trebuie să respecți # Click.ro
La Milano, meseria de bonă sau „nanny”, cum preferă să spună familiile din înalta societate s-a transformat într-o adevărată profesie de elită.
Acum 24 ore
12:10
Sfaturi de la Mihaela Bilic pentru cei care mănâncă sandvișuri: „Dacă țineți la siluetă, îndepărtați...” # Click.ro
Așa cum și-a obișnuit deja urmăritorii, medicul nutriționist Mihaela Bilic revine cu informații utile despre o alimentație echilibrată. De această dată, ea atrage atenția asupra modului în care ar trebui ales un sandviș corect, oferind detalii importante la care merită să fim atenți.
11:20
Ce relație are Gina Pistol cu familia lui Florin Dumitrescu. Ce spune despre restul juraților de la MasterChef: „Ne-am conectat foarte frumos” # Click.ro
Gina Pistol, Florin Dumitrescu, Cătălin Scărlătescu și Sorin Bontea formează o echipă de zile mari pe platourile de filmare de la PRO TV, în cadrul reality show-ului culinar MasterChef. Relația vedetelor este una apropiată, iar în afara camerelor de filmat lucrurile stau puțin diferit.
11:20
Lumea muzicii rock este în doliu după moartea lui Sam Rivers, basistul și unul dintre membrii fondatori ai trupei americane Limp Bizkit, care s-a stins din viață la vârsta de doar 48 de ani. Trupa a confirmat vestea tristă printr-un mesaj emoționant publicat pe rețelele de socializare.
11:20
Previziuni numerologice pentru țara noastră. Numerolog Mihaela Artene: „România va fi împinsă să-și privească umbrele” # Click.ro
Previziuni numerologice pentru țara noastră.
10:40
Imagini cutremurătoare! A avut loc o altă explozie într-un apartament: „Fusese verificată instalaţia de către operatorul de gaze” # Click.ro
Imagini cutremurătoare! A avut loc o altă explozie într-un apartament.
10:40
Cum și-a găsit Mihai Mitoșeru puterea să-și ierte tatăl care l-a abandonat în copilărie. L-a căutat când a aflat că suferă de cancer # Click.ro
Mihai Mitoșeru a vorbit despre relația cu tatăl care l-a abandonat încă de când s-a născut. Omul de televiziune și-a cunoscut părintele după 20 de ani, atunci când l-a iertat și a ales să îl susțină în lupta cu cancerul.
10:40
Gabriela Firea a devenit bunică! Ce nume a primit nepoțica sa: „Bine ai venit în familia noastră” # Click.ro
Gabriela Firea a devenit bunică! Ce nume a primit nepoțica sa.
10:40
Explozia devastatoare produsă vineri dimineață în cartierul Rahova, soldată cu moartea a trei persoane și rănirea altor 15, scoate la iveală un lanț alarmant de erori și neglijențe care implică, potrivit experților, atât furnizorul de gaze, cât și firma de intervenție și administratorul blocului.
10:30
Performanță istorică: ambele echipe de tenis de masă ale României luptă azi pentru titlul european! # Click.ro
Tenisul de masă românesc trăiește zile istorice! Echipele feminine și masculine ale României au reușit o performanță fără precedent: calificarea simultană în finala Campionatelor Europene pe echipe. E pentru prima dată când ambele reprezentative ajung în ultimul act al competiției continentale.
Ieri
22:10
Cum a reacționat Andra Măruță când a aflat că mama ei are o tumoră: „Am simțit că îmi cade cerul peste mine” # Click.ro
Andra Măruță a vorbit despre unul dintre cele mai dificile momente din viața familiei sale. S-a întâmplat acum ani în urmă, când mama iubitei cântărețe a fost operată de urgență, după ce medicii i-au depistat o tumoare de 15 cm pe rinichi.
20:40
Horoscop duminică, 19 octombrie. Un nativ intră într-o relație serioasă cu o persoană pe care și-o dorea demult # Click.ro
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de duminică, 19 octombrie.
20:40
Val de indignare după tragedia din Rahova. Oamenii sunt revoltați: „Punem sigiliu și plecăm?” # Click.ro
Explozia produsă în Cartierul Rahova a stârnit un val de indignare în rândul românilor, care acuză statul și instituțiile implicate că nu au luat măsuri concrete pentru a proteja cetățenii.
20:20
O explozie devastatoare a zguduit vineri dimineață blocul 32 din cartierul Rahova, sector 5 al Capitalei, distrugând apartamente și provocând pagube considerabile.
20:10
Mădălin Ionescu, dezvăluiri sincere de ziua fratelui său, Dragoș: „Suntem diferiți, dar uniți” # Click.ro
Mădălin Ionescu, unul dintre cei mai cunoscuți oameni de televiziune, transmite o urare de La mulți ani fratelui său, Dragoș Ionescu. Între cei doi este o diferență de doi ani de zile, însă au o relație extraordinară. Dacă Mădălin este o persoană cunoscută de întreaga țară, fratele său este o persoa
20:10
Bianca Drăgușanu, marea surpriză de la petrecerea de nuntă a Claudiei Puican cu Armin Nicoară. Ce rol va avea vedeta? # Click.ro
Una dintre cele mai așteptate nunți ale showbiz-ului românesc este cea dintre Armin Nicoară și Claudia Puican. Cei doi artiști urmează să organizeze petrecerea de nuntă, iar cea care le va prezenta evenimentul va fi Bianca Drăgușanu.
19:40
Vedeta din România care va deveni mamă pentru a doua oară. Și-a ținut luni de zile sarcina ascunsă. Foto # Click.ro
Maria Vigheciu, una dintre influencerițele din România, a anunțat recent că va deveni mamă pentru a doua oară. Tânăra este deja mămica unei fetițe de 10 ani, pe nume Anays.
18:40
Planificarea unei vacanțe poate fi o provocare, dar pentru un cuplu de tineri aventurieri, s-a transformat într-un experiment despre viitorul tehnologiei – și al relațiilor. În loc să apeleze la agenții de turism sau la site-uri de specialitate.
18:40
Destinația de vacanță în care Dana Săvuică a revenit după 15 ani: „Este și pe harta milionarilor” # Click.ro
Momente emoționante pentru Dana Săvuică, una dintre cele mai cunoscute femei din România. Vedeta a revenit de curând într-o destinație pe care a mai vizitat-o acum 15 ani, iar cuvintele sunt de prisos.
18:30
Nicoleta Luciu este considerată una dintre cele mai atrăgătoare și emblematice prezențe feminine din showbizul românesc. Fosta Miss România, actriță și vedetă TV, a reușit să atragă atenția publicului nu doar prin frumusețea sa, ci și prin aparițiile îndrăznețe și carisma de pe micile ecrane.
17:10
Cum arată prima soție a lui CRBL, de care a divorțat înainte de Elena Vîșcu. Mulți au uitat de ea # Click.ro
Viața lui CRBL a trecut prin mai multe schimbări în ultimul an: a divorțat de Elena Vîșcu, apoi și-a refăcut viața în brațele Olgăi Guțanu, o tânără cu care are planuri serioase de viitor. Totuși, mulți au uitat că CRBL nu se află la primul divorț, deoarece a mai bifat un mariaj înainte de cel cu El
17:10
Ce s-a întâmplat cu victima a cărei mână a fost văzută sub dărâmăturile blocului din Rahova: „Nu mai există persoane rămase în interiorul clădirii” # Click.ro
O femeie prinsă sub dărâmăturile blocului din Rahova a fost salvată după ce un martor a observat mișcarea mâinii sale și a alertat echipele de salvare.
17:00
Ștefan von Korch și secretele meseriei! Care estea cealaltă mare pasiune a sa pe lângă muzică # Click.ro
Ștefan von Korch și secretele meseriei!
17:00
Zodia care se va întoarce la o iubire din trecut, în luna noiembrie. Nu mai poate să reziste singură # Click.ro
Astrologii spun că o zodie guvernată de Venus va fi copleșită de dor și nostalgie în luna noiembrie 2025. Pentru ea, trecutul bate la ușă, iar inima e pregătită să răspundă.
