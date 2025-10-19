Diploma de geniu

08:50

Am filmat, pentru „Colecționarul de istorie", un episod despre istoria propagandei. Unul dintre afișele pe care l-am rugat pe invitatul meu să le comenteze este cel din imaginea de mai jos. Traducerea afișului de acum 84 de ani. „Hitler vrea să credem asta: Democrația e pe moarte. Forțele noastre armate sunt slabe. „Noua Ordine" este […] Putin n-a inventat nimic: ne livrează propaganda lui Hitler