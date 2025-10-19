Cele mai bune alimente și băuturi pentru refacerea musculară după efort / Aceste alimente reduc durerile musculare și sunt accesibile

G4Media, 20 octombrie 2025 01:40

A fost o vreme când zahărul era mai prețios decât aurul. El este departe de a fi un simplu alimente: este o lentilă prin care...   © G4Media.ro.

Acum o oră
01:40
Acum 4 ore
22:50
Rapid a învins Dinamo cu 2-0 în deplasare, în etapa a 13-a din Superliga G4Media
Echipa Rapid Bucureşti a învins duminică seara, în deplasare, scor 2-0, o altă grupare bucureşteană, pe Dinamo, în etapa a 13-a din Superliga, transmite News.ro....   © G4Media.ro.
22:40
Italia mizează pe puterea câinilor românești. Ciobanii primesc bani de la stat pentru îngrijirea patrupedelor care să le apere turmele de lupi / Ciobănescul carpatin și de Bucovina, printre rasele acceptate G4Media
În ultimele luni, populația de lupi a crescut în nordul Italiei, motiv pentru care autoritățile au decis să subvenționeze achiziția câinilor de pază pentru turmele...   © G4Media.ro.
22:30
Zelenski îl îndeamnă pe Trump să adopte o atitudine mai dură faţă de Putin şi se declară gata să participe la întâlnirea de la Budapesta / „Putin este similar, dar mai puternic decât Hamas”, spune liderul ucrainean, care-l numeşte „terorist” pe rus G4Media
1Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a îndemnat pe Donald Trump să adopte o atitudine mai dură faţă de Vladimir Putin, el afirmând că este pregătit să...   © G4Media.ro.
Acum 6 ore
22:00
Israelul şi Hamas se acuză reciproc de încălcarea armistiţiului / S-au înregistrat zeci de morţi în urma atacurilor, inclusiv doi soldaţi israelieni G4Media
 Israelul a lansat duminică o serie de lovituri aeriene în Fâşia Gaza şi a anunţat că opreşte din nou distribuirea ajutoarelor umanitare în enclava palestiniană,...   © G4Media.ro.
21:50
O strategie de neconceput până de curând începe să prindă contur / NASA și Lockheed Martin iau în calcul lansarea navei Orion pe alte rachete G4Media
Timp de aproape două decenii, nava spațială Orion și racheta Space Launch System (SLS) au fost gândite ca un cuplu inseparabil. Racheta dezvoltată de NASA...   © G4Media.ro.
21:40
Trump l-a îndemnat pe Zelenski să accepte condițiile lui Putin sau să fie „distrus” de Rusia (Financial Times) G4Media
Donald Trump l-a îndemnat pe Volodimir Zelenski să accepte condițiile Rusiei pentru încheierea războiului în timpul unei întâlniri tensionate la Casa Albă vineri, avertizându-l că...   © G4Media.ro.
21:30
Statul reușește să protejeze pădurile pe maxim 1,6% din suprafața țării. Primarii generoși: „Oamenii se bazează tot pe lemn” G4Media
Avem parcuri naționale în care răsar vile, rezervații în care se taie păduri seculare. Singurele perimetre în care nu s-a intervenit până acum din aceste...   © G4Media.ro.
21:00
Fostul premier Ludovic Orban, despre salariile mari ale angajaţilor din instituţiile de reglementare: Nu poţi să-i plăteşti foarte prost, dar nici să permiţi excese / Se poate discuta mult de modul în care s-au împins lucrurile dincolo de o limită acceptabilă G4Media
Fostul premier Ludovic Orban, care deţine funcţia de consilier al preşedintelui Nicuşor Dan, admite că angajaţii din instituţiile de reglementare ale statului român trebuie plătiţi...   © G4Media.ro.
21:00
Comisia Europeană solicită statelor UE să susţină o declaraţie ce ar permite inspectarea petrolierelor din „flota fantomă” a Rusiei G4Media
Comisia Europeană le solicită statelor membre ale UE să sprijine o declaraţie maritimă în baza căreia aceste ţări să poată colabora cu ţările de pavilion...   © G4Media.ro.
20:50
Președintele UDMR: Nicușor Dan nu trebuie comparat cu Joe Biden / România nu are voce, nu există în Uniunea Europeană / Să nu ai o relație apropiată cu Whashingtonul este o greșeală / Să nu ai relații apropiate cu vecinii este o prostie G4Media
Președintele UDMR a spus duminică, 19 octombrie, într-o emisiune la Antena 3 că președintele Nicușor Dan are o sarcină dificilă în a face din România...   © G4Media.ro.
20:30
Centura ocolitoare a Mizilului, testată de peste 300 de biciclişti înaintea deschiderii oficiale a traficului rutier G4Media
Peste 300 de biciclişti au participat, duminică, la o „recepţie publică” a Centurii ocolitoare a oraşului Mizil, înainte de deschiderea oficială a traficului rutier. Potrivit...   © G4Media.ro.
Acum 8 ore
20:20
Trump le răspunde celor șapte milioane de protestatari din 2.500 de orașe americane care îl acuză de autoritarism cu videoclipuri sarcastice generate de Inteligenţa Artificială G4Media
 Preşedintele republican al SUA, Donald Trump, a distribuit duminică videoclipuri generate de Inteligenţa Artificială în care el se autoproclamă rege, ca răspuns la protestele masive...   © G4Media.ro.
20:20
Dieta ketogenică, bogată în grăsimi, dar săracă în carbohidrați, ar putea proteja sănătatea creierului şi încetini declinul cognitiv, arată un studiu G4Media
O alimentaţie echilibrată nu doar hrăneşte corpul, ci ar putea susţine şi funcţiile creierului. Un nou studiu, realizat de cercetători de la Universitatea din Missouri,...   © G4Media.ro.
20:20
Kelemen Hunor: Să crești taxe, impozite nu este reformă / Singura reformă este pe sistemul de reformă în cazul magistraților / Guvernarea trebuie să fie justă, dreaptă, care elimină privilegiile G4Media
Președintele UDMR a vorbit duminică, 19 octombrie, într-o emisiune la Antena 3 despre reformele inițiate de coaliția guvernamentală și a făcut trimitere la legea privind...   © G4Media.ro.
19:40
Serviciile de informații olandeze au redus schimbul de informații cu SUA / Se invocă evoluțiile politice din Statele Unite sub președinția lui Trump și îngrijorările ce privesc politizarea informațiilor și respectarea drepturilor omului G4Media
Serviciile de informații olandeze AIVD și MIVD au redus cantitatea de informații pe care o împărtășesc cu omologii lor americani, invocând evoluțiile politice din Statele...   © G4Media.ro.
19:40
Primarul interimar al Capitalei, despre demolarea blocului afectat de explozia din Calea Rahovei: Începând de mâine, contractăm o firmă specializată / Avem raportul ISC, care spune că etajele superioare trebuie date la o parte, pentru a nu cădea tot imobilul G4Media
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat duminică, despre demolarea blocului afectat de explozia din Calea Rahovei, că începând de luni, Primăria va contracta...   © G4Media.ro.
19:30
Doi migranți au murit și alți 14 sunt în stare gravă în apropierea insulei italiene Lampedusa, după ce se pare că au inhalat hidrocarburi pe o ambarcaţiune care îi transporta pe Mediterana către Europa G4Media
 Doi migranţi au murit şi alţi 14 sunt în stare gravă aparent după inhalarea de hidrocarburi pe o ambarcaţiune care transporta pe Mediterana către Europa...   © G4Media.ro.
19:30
Armata americană a atacat încă o ambarcaţiune suspectată că transporta droguri în Marea Caraibilor / Trei persoane au fost ucise G4Media
 Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a anunţat duminică un nou atac efectuat de armata americană în Marea Caraibilor asupra unei nave suspectate de trafic...   © G4Media.ro.
19:20
Plumbul, un factor nevăzut în evoluția inteligenței umane G4Media
Când auzim de intoxicația cu plumb, ne gândim adesea la poluarea modernă, vopsele vechi sau țevile de apă corodate. Însă un studiu recent, publicat în...   © G4Media.ro.
19:20
Turcii ciprioţi votează duminică pentru un nou lider, în timp ce negocierile de pace și de reunificare a insulei rămân în impas G4Media
Alegătorii din nordul separatist al Ciprului au mers duminică la urne pentru a-şi alege preşedintele, într-un scrutin considerat un test crucial pentru posibilitatea reluării negocierilor...   © G4Media.ro.
19:20
Murmur aduce feminitatea în centrul scenei la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week: o colecție despre senzualitate, control și forță exprimată prin detaliu și construcție G4Media
Andreea Bădală readuce în prim-plan femeia Murmur, o prezență conștientă de sine, lucidă și seducătoare fără efort. Noua colecție primăvară-vară 2026, prezentată în cadrul Mercedes-Benz...   © G4Media.ro.
18:50
La Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week, Carmen Secăreanu propune o colecție despre forța liniștii: volume sculpturale, materiale brute și o cromatică austeră care transformă emoția în design G4Media
Într-un peisaj al modei românești dominat de spectaculos, glamour și feminitate declarată, Carmen Secăreanu rămâne o prezență singulară, o voce care nu se supune valurilor...   © G4Media.ro.
18:30
Trump sistează ajutoarele financiare pentru Columbia, pe care o acuză că nu combate traficul de droguri / Președintele american îl acuză pe omologul său columbian că este el însuşi un „baron al drogurilor” G4Media
Preşedintele american Donald Trump a anunţat duminică sistarea ajutorului financiar al SUA pentru Columbia, acuzându-l pe preşedintele columbian Gustavo Petro că nu combate producţia şi...   © G4Media.ro.
Acum 12 ore
18:20
O femeie dintr-o localitate din județul Dolj a murit după ce ar fi fost aruncată într-o fântână dezafectată de soțul său / Bărbatul a fost găsit spânzurat de fiul său în locuința familiei G4Media
O tragedie a lovit o familie din localitatea doljeană Unirea. Polițiștii au fost sesizați că o femeie ar fi decedată într-o fântână dezafectată, iar soțul...   © G4Media.ro.
18:10
Iranul a executat încă un „spion” al Israelului, al 15-lea după războiul din iunie dintre cele două țări G4Media
Iranul a executat un bărbat condamnat pentru spionaj în favoarea Israelului, a anunţat duminică organul de presă al sistemului judiciar iranian, aceasta fiind a 15-a...   © G4Media.ro.
18:10
Fosta vicepreședintă a SUA, Kamala Harris: Joe Biden a făcut „o mare greşeală” neinvintându-l pe Elon Musk la evenimentul de la Casa Albă pentru vehicule electrice din 2021 G4Media
Fosta vicepreşedintă a Statelor Unite, Kamala Harris, a declarat că Joe Biden a făcut ”o mare greşeală” atunci când nu l-a invitat pe Elon Musk,...   © G4Media.ro.
18:00
Rhea Costa la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week: rafinament, fluiditate și puterea simplității G4Media
În universul modei românești, puține branduri au reușit să construiască un limbaj estetic la fel de recognoscibil precum Rhea Costa. Fondat de Andreea Constantin, brandul...   © G4Media.ro.
17:50
Primarul interimar al Capitalei: De astăzi, intrăm în faza de acţiuni coordonate pentru refacerea zonei / 78 de persoane au mai rămas cazate la hoteluri / Proprietarii de autoturisme afectaţi primesc abonamente gratuite la transportul public, pentru jumătate de an G4Media
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţă duminică, despre explozia din Calea Rahovei, că acum începe greul şi se intră în faza de acţiuni coordonate...   © G4Media.ro.
17:40
VIDEO Agent de securitate din București reținut pentru purtare abuzivă / Ar fi pălmuit un suspect de furt după ce l-a interceptat în afara unui magazin din Capitală G4Media
Un bărbat de 31 de ani, angajat ca agent de securitate, a fost reținut sâmbătă, 18 octombrie, de polițiștii din București sub suspiciunea de purtare...   © G4Media.ro.
17:40
Avarie majoră la o conductă de gaze în Voluntari, cauzată de un incendiu la două autoturisme implicate într-un accident / Distribuitor: Alimentarea cu gaze naturale, sistată pentru aproximativ 14.000 de consumatori, ar urma să fie reluată luni dimineaţă G4Media
Alimentarea cu gaz a fost sistată duminică pentru aproximativ 14.000 de consumatori din Voluntari, în urma incendiului la două autoturisme implicate într-un accident, care a...   © G4Media.ro.
17:20
INTERVIU | Românii investesc tot mai mult în hrană premium pentru animale. Creștere de peste 50% în 2025. Află povestea tânărului antreprenor care a transformat pasiunea într-un business de milioane de euro (FOTO) G4Media
În spatele cifrelor și al brandurilor de hrană premium distribuite în toată țara se află un om care iubește sincer animalele și își trăiește viața...   © G4Media.ro.
17:10
Disciplina formelor și forța detaliului: Almaz prezintă o colecție matură și coerentă pentru primăvară-vară 2026 la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week G4Media
Brandul Almaz, unul dintre cele mai coerente nume din noul val al modei românești, continuă să-și consolideze identitatea printr-o viziune rafinată asupra feminității contemporane. Cunoscut...   © G4Media.ro.
17:10
Germania îşi recheamă ambasadorul din Georgia, ale cărei relaţii cu Uniunea Europeană continuă să se deterioreze G4Media
Germania a anunţat duminică rechemarea pentru consultări a ambasadorului său din Georgia, pe fondul tensiunilor crescânde dintre această ţară din Caucaz şi Uniunea Europeană, relatează...   © G4Media.ro.
17:10
Marșuri în Bucureşti şi în marile oraşe sub lozinca „Împreună pentru siguranţa femeilor” / Sute de oameni au cerut autorităţilor măsuri ferme pentru ca femeile, victime ale violenţei, să fie protejate / 40 de femei au fost ucise, de la începutul anului G4Media
Sute de persoane au ieşit în stradă, în mai multe oraşe din ţară, în acest sfârşit de săptămână, pentru a atrage autorităţilor atenţia asupra numărului...   © G4Media.ro.
16:50
Republica Srpska o numeşte preşedintă interimară pe Ana Trisic Babic și marchează astfel plecarea oficială a lui Milorad Dodik, care a primit interdicția de a-și exercita funcția G4Media
Parlamentul Republicii Srpska a numit-o sâmbătă pe Ana Trisic Babic în funcţia de preşedintă interimară, confirmând oficial retragerea lui Milorad Dodik după ce acesta a...   © G4Media.ro.
16:50
Locul 11 mondial, Holger Rune, încheie anul 2025 în ATP prematur din cauza unei accidentări / Sezonul următor, pus sub semnul întrebării G4Media
Jucătorul de tenis danez Holger Rune, locul 11 mondial, și-a încheiat sezonul 2025 prematur după ce a suferit o accidentare la tendonul lui ahile în...   © G4Media.ro.
16:30
PARTEA 2 Noile generații de designeri explorează origini, emoții și extreme estetice la Next Generation prezentat la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week G4Media
Colecția semnată de Rebeca Andreea Neagu propune o estetică organică și tactilă, axată pe explorarea materialității și a formelor naturale. Designerul construiește o narațiune vizuală coerentă...   © G4Media.ro.
16:20
Echipa feminină de tenis de masă a României este vicecampioană europeană după finala cu Germania de la Zadar G4Media
Echipa feminină de tenis de masă a României a obținut argintul continental la ediția 2025 de la Zadar, Croația, duminică, după un parcurs superb în...   © G4Media.ro.
16:20
Zelenski îşi presează aliaţii să ia „măsuri decisive” contra Rusiei, după întâlnirea dezamăgitoare cu Trump, care nu i-a oferit sprijinul militar pe care îl solicitase, în special rachetele de croazieră Tomahawk G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi-a îndemnat duminică susţinătorii să ia „măsuri decisive” împotriva Rusiei, după ce s-a întors din vizita efectuată la Washington, unde a...   © G4Media.ro.
16:20
Supă de năut gata în 20 de minute: o rețetă cremoasă, bogată în fibre și gust, perfectă pentru un prânz în familie G4Media
O masă rapidă nu trebuie să fie lipsită de savoare sau valoare nutritivă. Această supă de năut, pregătită în doar 20 de minute, oferă 11...   © G4Media.ro.
16:10
Sateliții secreți din rețeaua „Starshield” ai SpaceX au fost surprinși folosind frecvențe neautorizate G4Media
SpaceX ar putea fi vinovată de încălcarea standardelor de reglementare prin utilizarea unei rețele secrete de sateliți pentru a transmite date către Pământ pe frecvențe...   © G4Media.ro.
16:10
Vicepremierul Tanczos Barna, despre speranța de viață a românilor: Suntem o ţară unde 62% dintre cetăţeni nu au făcut sport niciodată G4Media
Vicepremierul Tánczos Barna îşi doreşte ca speranţa de viaţă în România să crească de la 70 de ani la mai mult, însă pentru aceasta românii...   © G4Media.ro.
16:00
Plaje fără fumat în Spania? San Sebastián se alătură eforturilor pentru coaste mai curate și mai liniștite G4Media
San Sebastián ia măsuri pentru a face plajele sale celebre mai curate, mai liniștite și mai plăcute pentru toată lumea. Consiliul local a anunțat un...   © G4Media.ro.
16:00
„Bătrâna doamnă”, învinsă pe malul lacului Como: Juventus pierde în fața echipei de mare perspectivă a lui Cesc Fabregas, scor 0-2 G4Media
Juventus Torino bifează un nou rezultat negativ, de data aceasta pe malul lacului Como, în fața unei echipe de mare perspectivă condusă de Cesc Fabregas,...   © G4Media.ro.
15:50
Diana Buzoianu (USR): Proiectul privind incriminarea căsătoriilor forţate nu priveşte minorităţile / E o lege care se va asigura că protejează mii de fete şi femei, majoritatea absolută a victimelor acestor abuzuri G4Media
MInistrul Mediului, Diana Buzoianu (USR), declară duminică, despre proiectul de lege pe care l-a iniţiat în Parlament, privind incriminarea căsătoriilor forţate, că nu priveşte minorităţile,...   © G4Media.ro.
15:50
Nemulţumire în rândul studenţilor Universităţii Transilvania din Braşov, în urma unei decizii privind prezenţa obligatorie la cursuri / Tinerii se pregătesc de protest G4Media
O decizie a Universităţii Transilvania Braşov de a cere studenţilor prezenţa obligatorie la cursuri provoacă nemulţumire în rândul tinerilor care studiază la facultăţile universităţii, mai...   © G4Media.ro.
15:40
PARTEA 1 Noua generație de design românesc la concursul Next Generation prezentat la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week: cinci viziuni distincte între concept, material și identitate estetică G4Media
Colecția semnată de Mara Popa, prezentată în cadrul concursului Next Generation la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week, a adus pe podium o viziune clară, structurată și...   © G4Media.ro.
15:40
Putin vrea să obțină controlul total asupra regiunii Donețk ca o condiție esențială pentru orice acord de pace cu Ucraina (Washington Post) G4Media
Președintele rus Vladimir Putin a cerut Ucrainei să cedeze controlul total asupra regiunii Donețk Rusiei ca condiție pentru încheierea războiului, în cadrul unei convorbiri telefonice...   © G4Media.ro.
15:30
Brigada Rutieră a Capitalei a deschis un punct mobil de eliberare a autorizațiilor de reparație pentru mașinile avariate de explozia din blocul de pe strada Calea Rahovei / Actele sunt necesare pentru prezentarea autovehiculelor în unitățile service G4Media
Pentru a veni în sprijinul persoanelor ale căror vehicule au fost avariate în urma exploziei produse recent pe Calea Rahovei, Poliția Capitalei, prin Brigada Rutieră,...   © G4Media.ro.
Mai multe ştiri
