Bogdan Baratky a identificat adevărata durere a „câinilor” după Dinamo – Rapid 0-2 și inovațiile lui Gâlcă: „Ar fi și păcat să ne oprim acum, nu-i așa?”

Fanatik, 20 octombrie 2025 02:10

Bogdan Baratky a disecat în FANATIK succesul Rapidului, 2-0, de pe Arena Națională, în fața rivalei Dinamo

Acum 15 minute
02:10
Acum 2 ore
01:00
Derby anulat din cauza conflictelor între suporteri și poliție! 15 persoane au fost rănite. Video Fanatik
Un derby de tradiție din fotbalul mondial a fost anulat. Suporterii au folosit „zeci” de dispozitive pirotehnice, iar poliția a fost nevoită să intervină. 15 persoane au fost rănite.
00:30
Andrei Vochin știe cum Rapid a învins-o pe Dinamo în inferioritate numerică: „Nu toate victoriile spun adevărul meciului” Fanatik
Andrei Vochin a analizat în FANATIK modul în care Rapid a reușit să o învingă pe Dinamo, 2-0, în derby-ul de pe Arena Națională
Acum 4 ore
00:10
Răzvan Lucescu a fost „nașul” lui Răzvan Marin și în derby-ul AEK – PAOK! L-a „răzbunat” pe „Il Luce” după scandalul de la națională Fanatik
PAOK, echipa lui Răzvan Lucescu, s-a impus cu 2-0 pe terenul celor de la AEK, grupare pentru care Răzvan Marin a fost titular. Astfel, tehnicianul și-a „răzbunat” oarecum tatăl, implicat într-un conflict cu mijlocașul.
00:00
Eddy Gnahore, criticat de Zeljko Kopic după Dinamo – Rapid 0-2: „Nu putem face comparații cu sezonul trecut” Fanatik
Zeljko Kopic a fost extrem de mâhnit la finalul derby-ului pierdut de Dinamo, scor 0-2, cu Rapid. Eddy Gnahore, aflat în scădere de formă, a primit critici de la tehnicianul croat
19 octombrie 2025
23:30
Alex Musi, șocat de parada lui Koljic din Dinamo – Rapid 0-2: „Am zis că o bagă în poartă” Fanatik
Primele concluzii trase de Alexandru Musi după derby-ul de pe Arena Națională Dinamo - Rapid. Atacantul lui Zeljko Kopic, afectat de înfrângerea în fața rivalilor.
23:20
Explozie de bucurie în loja Rapidului după 2-0 cu Dinamo! Cum au sărbătorit oficialii giuleștenilor succesul de pe Arena Națională. Video Fanatik
Rapid a obținut o victorie extrem de importantă în Superligă, 2-0 în meciul disputat pe Arena Națională contra rivalei Dinamo. La final, în loja giuleștenilor a existat o explozie de bucurie.
23:20
Pontul zilei de luni, 20 octombrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 4,50 la Superbet pentru Petrolul – CFR Cluj Fanatik
Cu pontul zilei de luni, 20 octombrie, puteți da o adevărată bombă la Superbet, dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 4,50 la Petrolul - CFR Cluj, meciul care închide runda a 13-a
23:20
Costel Gâlcă, nemulţumit după victoria cu Dinamo: „Am avut noroc! Trebuie să jucăm mai bine” Fanatik
Rapid a câștigat cu 2-0 derby-ul cu Dinamo și urcă pe locul 2 în SuperLiga. La final, Costel Gâlcă a recunoscut că victoria a venit cu şansă şi le-a transmis jucătorilor că trebuie să ridice nivelul.
23:00
Record de asistență la Dinamo – Rapid 0-2. Câți spectatori au fost prezenți la derby-ul de pe Arena Națională Fanatik
S-a bătut recordul în acest sezon de Superligă! Ce asistență a avut derby-ul Dinamo - Rapid!? Care sunt echipele din România care atrag cei mai mulți suporteri la stadion.
23:00
Victor Angelescu, euforic după Dinamo – Rapid 0-2: „Ne dorim titlul şi Cupa!” Singurul jucător pe care l-a certat: „Greşeală mare!” Fanatik
Victor Angelescu exultă după victoria Rapidului cu Dinamo şi anunţă că echipa lui vrea ambele trofee. Finanţatorul giuleştenilor scoate din calculele la titlu o echipă importantă din SuperLiga.
22:40
Biletul zilei la pariuri, luni, 20 octombrie 2025. Câștig de 407 lei cu fotbal Fanatik
Biletul zilei la pariuri de luni, 20 octombrie 2025, poate aduce un câștig de 407 lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Premier League și Serie A
22:40
Războiul bannerelor la Dinamo – Rapid: „Vindeți mici de la Obor, mirosiți năucitor!/ Noi în cizmă, voi în papuci” Fanatik
Show total pe Național Arena în derby-ul Dinamo - Rapid. Galeriile celor două echipe din București au pregătit zeci de bannere. Nu au lipsit mesajele rasiste.
22:30
Edi Iordănescu, „îngropat” de vedeta Legiei! Ce a declarat tehnicianul român după ce echipa sa a ajuns la trei eșecuri consecutive Fanatik
Legia, echipa pregătită de Edi Iordănescu, a suferit o nouă înfrângere, 1-3 pe terenul celor de la Zaglebie. Kamil Piatkowski, cel mai valoros fundaș din lotul polonezilor, a avut o evoluție catastrofală.
Acum 6 ore
22:20
Cum a apărut Georgina Rodriguez la o prezentare de modă. Logodnica lui Cristiano Ronaldo nu a trecut neobservată Fanatik
Ce a purtat Georgina Rodríguez la o celebră prezentare de modă. Iubita fotbalistului Cristiano Ronaldo s-a așezat în primul rând și a fost în vizorul tuturor.
22:20
Cătălin Vulturar, roșu după doar 22 de minute în Dinamo – Rapid. Mijlocașul l-a lăsat fără jucător U21 pe Gâlcă Fanatik
Cătălin Vulturar n-a rezistat decât 22 de minute în derby-ul Dinamo - Rapid. Mijlocașul de 21 ani a primit cartonașul roșu după un fault dur la Eddy Gnahore
21:50
Un fotbalist de numai 18 ani a fost ucis de răpitori! Familia nu a reușit să adune banii de răscumpărare Fanatik
Un tânăr jucător de fotbal a fost omorât de cei care îl răpiseră. Părinții sportivului de doar 18 ani au vrut să plătească răscumpărarea, dar nu au reușit.
21:40
Gazzetta dello Sport a publicat imaginea care spune totul! Ce s-a întâmplat cu Cristi Chivu la Roma – Inter Fanatik
Cristi Chivu a început mai greu aventura la Inter, însă echipa sa a cunoscut rezultate din ce în ce mai bune, iar jurnaliștii italieni au tras concluziile după victoria cu AS Roma, 1-0.
21:30
România, show total cu Polonia la Craiova! Atmosferă incendiară în Bănie şi susţinere surpriză din echipa lui Rădoi Fanatik
România a obţinut o victorie spectaculoasă împotriva Poloniei în EHF Cup, scor 34-29. "Tricolorele" au avut parte de o atmosferă incendiară la Craiova, acolo unde au fost susţinute şi de jucătorii lui Mirel Rădoi.
21:20
Parada campionatului vine de la Koljic! Cum a putut respinge atacantul un gol ca și făcut în Dinamo – Rapid. Video Fanatik
Elvir Koljic a salvat-o pe Rapid într-un mod fabulos în prima repriză a derby-ului cu Dinamo de pe Arena Națională. Bosniacul a evitat un gol ca și făcut.
21:00
„Câinii”, scenografie spectaculoasă în Dinamo – Rapid! Cum au răspuns giuleștenii Fanatik
Show total în Dinamo - Rapid. Galeria gazdă a pregătit o coregrafie cu totul specială. Giuleștenii i-au enervat pe rivali. Momentul de reculegere nu a fost respectat.
21:00
Bosnia – România se joacă la data la care a”tricolorii” au câștigat două meciuri la masa verde! Motivele pentru care totul s-ar putea repeta la Zenica Fanatik
Bosnia - România, meciul decisiv pentru calificarea la Campionatul Mondial din grupa de preliminarii, a fost programat sâmbătă, 15 noiembrie. Data la care s-au înregistrat cele două victorii la masa verde obținute de "tricolori".
20:50
Omul pe care Mircea Lucescu îl vrea la națională a decis meciul în locul lui Ianis Hagi. Video Fanatik
Umit Akdag a marcat unicul gol al partidei Alanyaspor - Goztepe, iar Ianis Hagi a avut o contribuție importantă la reușita fotbalistului dorit de Mircea Lucescu la echipa națională.
20:30
Revenire spectaculoasă la Dinamo – Rapid! Cu ce fotbalist a fost surprins Liviu Ungurean „Bocciu” în galerie. Video Fanatik
Derby-ul Dinamo - Rapid se dispută cu casa aproape închisă. Galeria oaspete, care a primit și ea un număr impresionant de bilete, e condusă, din nou de Bocciu. Liviu Ungurean a venit la meci cu un fost jucător
Acum 8 ore
20:20
Coșmar pentru Andrei Vlad! A primit patru goluri și a fost schimbat la pauză: „A căzut psihic” Fanatik
Incredibil! Andrei Vlad a trăit un vis urât în Kazahstan. Fostul portar al „roș-albaștrilor” a primit patru goluri în prima repriză și a fost schimbat la pauză. Ce a declarat antrenorul
20:10
Fanatik SuperLiga, luni, 20 octombrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție specială după Dinamo – Rapid Fanatik
Fanatik SuperLiga se întoarce cu o ediție specială, luni, 20 octombrie, de la ora 10:30. Horia Ivanovici vă invită la o emisiune specială după derby-ul bucureștean Dinamo - Rapid
19:50
Adevăratul motiv pentru care Denis Alibec a răbufnit la adresa suporterilor FCSB: „Vorbea urât și la vestiare!” Fanatik
Viața lui Denis Alibec la FCSB s-a îngreunat, asta după ce atacantul a avut un conflict dur cu fanii la finalul partidei pierdute cu Metaloglobus, 1-2.
19:40
Angus Danubius, ferma de Champions League a lui Gigi Nețoiu. Investiția de 6 milioane euro de la Cetate, care uimește Europa! Exclusiv Fanatik
Candidatul la Primăria București, Gigi Netoiu, și-a inaugurat cu fast Angus Danubius, ferma 100% bio cu 1500 de capete. O minunație de ranch românesc pe malul Dunării, cum mai vezi doar prin filmele americane!
19:10
Detalii uluitoare făcute publice de asistenta care se afla în ambulanța blocată de baschetbalistul de la Virtus Bologna: ”M-a apucat de gât și m-a ridicat de la pământ” Fanatik
Declarație neașteptată a asistentei care era în salvarea blocată de jucătorul de baschet de la Virtus Bologna, Luca Vildoza. Ce a scos aceasta la iveală.
18:50
Atenție, FCSB! Bologna a făcut spectacol în Serie A înainte de meciul cu românii! S-a apropiat la 2 puncte de Interul lui Cristi Chivu Fanatik
Bologna, echipa din Italia cu care FCSB va da piept în Europa League, a obținut o nouă victorie în Serie A. Cum arată clasamentul după partida cu Cagliari.
18:40
Dezastru pentru Dan Șucu! Ce s-a întâmplat în Genoa – Parma Fanatik
Genoa, echipa patronată de Dan Șucu, a înregistrat un nou rezultat nefast în Serie A. Gruparea antrenată de Patrick Vieira a rămas fără victorie și se află într-o situație dificilă.
18:30
Profețiile lui Mitică, luni, 20 octombrie, ora 13:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, discuții aprinse după derby-ul Dinamo – Rapid Fanatik
Horia Ivanovici și Mitică Dragomir vor analiza, luni, 20 octombrie, de la ora 13:30, cele mai importante evenimente din SuperLiga, de la eșecul FCSB-ului și până la tensiunile din derby-ul Dinamo - Rapid.
Acum 12 ore
18:10
Tensiuni în vestiarul FCSB! Cine a fost cel mai certat jucător după 1-2 la Metaloglobus: „Dă, bă, cu capul acolo!”. Exclusiv Fanatik
Sunt tensiuni la FCSB după eșecul cu Metaloglobus, scor 1-2. Unul dintre jucătorii campioanei a fost certat după gafa pe care a făcut-o în meciul de la Clinceni.
18:10
UTA – Oțelul, întrerupt în minutul 10! Flavius Domide a fost comemorat de arădeni Fanatik
Meciul dintre UTA și Oțelul, din etapa a 13-a a SuperLigii, a fost marcat cu un moment special în minutul 10, dedicat legendei Flavius Domide
17:50
Topul celor mai rapid demişi antrenori din istoria Premier League. Fostul tehnician al lui Radu Drăgușin, direct pe locul 2 Fanatik
Cum arată clasamentul celor mai rapid demiși antrenori din Premier League. Lider surpriză! Ange Postecoglou prinde podiumul după ce a fost dat afară de la Nottingham Forest
17:40
Dinamo – Rapid, Live Video etapa 13. Derby bucureștean în prima rundă după pauza echipelor naționale Fanatik
Dinamo - Rapid este capul de afiș din etapa 13 de SuperLiga. Aflătotul despre meci, vezi live text și live score, dar și cine a făcut spectacol pe teren. Unde urmărești rezumatul meciului de pe Arena Națională.
17:20
Cum o cinstesc autoritățile din Onești pe Nadia Comăneci. Surpriză uriașă pentru marea gimnastă la 50 de ani de la un 10 perfect Fanatik
Ce a pregătit primăria din Onești pentru Nadia Comăneci. Proiectul special are loc la aproape 50 de ani de când fosta gimnastă româncă a primit nota 10.
16:50
Câți bani câștigă un jucător de tenis de masă!? Cea mai bine cotată româncă, dezvăluiri incredibile. „O diferență foarte mare, nici nu se compară!” Fanatik
România, medalie de argint la Campionatul European de tenis de masă! Câți bani câștigă sportivii. Declarațiile celei mai bune reprezentante a țării noastre șochează.
16:40
Fanii au pus pe lista lui Radu Constantea un nume surpriză: a jucat 4 ani la U Cluj și vine de „afară”! Exclusiv Fanatik
Universitatea Cluj tocmai s-a despărțit de Ioan Ovidiu Sabău, după eșecul suferit cu FC Botoșani, 0-2, și are pe listă mai mulți antrenori pentru a-l înlocui pe acesta.
16:20
Destinația de vacanţă, la 2 ore de Bucureşti, în care poți să păcălești toamna până târziu în noiembrie. L-a fermecat inclusiv pe George Clooney Fanatik
Apele transparente, plajele fine, mâncarea mediteraneană și un trecut istoric fascinant alcătuiesc un tablou perfect pentru o escapade de toamnă târzie
16:20
Declarația care aprinde SuperLiga după „bomba” de la Clinceni: „Mi-e mai frică de Metaloglobus decât de Rapid”. Play-off fără FCSB și CFR? Fanatik
Victoria lui Metaloglobus de la Clinceni contra lui FCSB a băgat frica în echipele de top din SuperLiga. Declarația care pune pe jar adversarii la titlu: „Mi-e mai frică de ei”
16:10
Ion Țiriac, gest superb pentru familiile din blocul din Rahova, devastat de explozie. ”Rămânem implicați” Fanatik
Ion Țiriac acționează în cazul familiilor din imobilul din Rahova, afectat de explozie. Renumitul om de afaceri este cunoscut pentru implicarea în diverse cauze umanitare.
15:40
Dezvăluiri uluitoare! Antrenorul român și-a prins fotbaliștii jucând poker și i-a pedepsit într-un mod genial Fanatik
Ce a făcut un antrenor român după ce și-a prins fotbaliștii jucând poker și consumând alcool. Ideea genială prin care a decis să îi pedepsească apoi.
15:20
I-a făcut fericiți pe fani, dar acum legenda fotbalului șochează: „Nu mă voi opri niciodată din băut alcool. O fac de dragul de a o face” Fanatik
Celebrul jucător de fotbal britanic a făcut declarații neașteptate despre lupta cu alcoolul. Care este, de fapt, motivul pentru care bea.
14:40
Ce sfat le-a dat Dan Șucu rivalilor din SuperLiga! Mesaj direct către Becali, Varga sau Rotaru: „Nu cred că m-ar asculta” Fanatik
Acționarul majoritar de la Rapid, Dan Șucu, a fost întrebat ce recomandare le-ar face celorlalți patroni din SuperLiga și nu a ezitat să dea răspunsul imediat.
14:20
FCSB schimbă total strategia pentru jocul cu Bologna din Europa League. Anunț clar al lui MM Stoica Fanatik
MM Stoica, oficialul celor de la FCSB a vorbit despre meciul pe care echipa bucureșteană o să-l joace împotriva celor de la Bologna, în Europa League, și a anunțat o schimbare de strategie pentru campioana României.
14:10
Ce s-a ales de cel mai scump jucător pe care Real Madrid l-a cumpărat vreodată. Ce face astăzi Fanatik
Ce face, în prezent, cel mai scump jucător din istoria lui Real Madrid. Acesta a ajuns pe ”Bernabeu” ca un star menit să aducă numeroase trofee, însă a încheiat ca o uriașă deziluzie.
13:50
Probleme pentru tricolorul lui Mircea Lucescu la echipa de club! Anunț incredibil al antrenorului Fanatik
Deși a fost titular incontestabil, unul dintre tricolorii convocați de Mircea Lucescu la naționala României are probleme. Ce anunț a făcut antrenorul său de la club.
13:30
Radu Constantea, anunț despre antrenorul care vine în locul lui Ovidiu Sabău: „Este și Mutu pe lista noastră”. Când va fi anunțat. Exclusiv Fanatik
Ioan Ovidiu Sabău şi-a dat demisia de la U Cluj. Preşedintele Radu Constantea a confirmat că Adrian Mutu este pe listă şi a anunţat când va fi numit următorul antrenor.
13:30
Cearta istorică a lui Corneliu Vadim Tudor cu Gigi Becali. Mitică Dragomir, dezvaluiri teribile: “Nici Ion Iliescu nu sufla în faţa lui! Ne făcea varză şi apoi ne scotea la şpriţ!” Fanatik
Dumitru Dragomir a depănat, la "Profeţiile lui Mitică", momente fabuloase trăite alături de Corneliu Vadim Tudor. El a vorbit şi de unde a pornit cearta lui Vadim cu Gigi Becali.
