Momentul trecut cu vederea la Dinamo - Rapid » Omagiu emoționant pentru Cornel Dinu, în plină luptă cu depresia: „Când zi de zi vrea răul ca lui să ne supunem...”
Gazeta Sporturilor, 20 octombrie 2025 02:30
Legendarul Cornel Dinu, retras de aproape doi ani din spațiul public, rămâne o sursă de inspirație și pentru generațiile tinere de dinamoviști. Suporterii din Peluza Sud i-au dedicat un moment special lui „Mister” în derby-ul cu Rapid de aseară, pierdut de „câini” cu 0-2. ...
• • •
Acum o oră
02:30
Momentul trecut cu vederea la Dinamo - Rapid » Omagiu emoționant pentru Cornel Dinu, în plină luptă cu depresia: „Când zi de zi vrea răul ca lui să ne supunem..."
Legendarul Cornel Dinu, retras de aproape doi ani din spațiul public, rămâne o sursă de inspirație și pentru generațiile tinere de dinamoviști. Suporterii din Peluza Sud i-au dedicat un moment special lui „Mister” în derby-ul cu Rapid de aseară, pierdut de „câini” cu 0-2. ...
Acum 4 ore
00:00
Real Madrid câștigă cu greu la Getafe, după un meci pe care gazdele l-au terminat în 9 oameni » Cum arată situația în fruntea clasamentului din La Liga # Gazeta Sporturilor
Real Madrid s-a impus la limită pe terenul celor de la Getafe, scor 2-0, într-un duel al rundei cu numărul #9 din La Liga. Astfel, elevii lui Xabi Alonso vor începe duelul cu Barcelona de săptămâna viitoare din postura de lideri ai clasamentului din Spania.Programul complet al etapei #9 din La LigaFINAL » Getafe - Real Madrid 0-1Click AICI pentru statistici;A marcat: K. ...
00:00
Cum explică Zeljko Kopic eșecul cu Rapid + Ce i-a transmis Alex Dobre: „A venit la mine” # Gazeta Sporturilor
Zeljko Kopic, 48 de ani, antrenorul lui Dinamo, a comentat înfrângerea cu Rapid (0-2), considerând că lipsa de precizie din fața porții i-a costat pe elevii lui. Dinamo a avut situații bune împotriva rivalei locale, a șutat de 20 de ori, cu 6 dintre execuții cadrate, dar nu l-a putut învinge pe Aioani. Sau pe Koljic, având în vedere ce „paradă” a reușit atacantul rapidist.Zeljko Kopic s-a declarat dezamăgit de deznodământ, dar nu de atitudinea elevilor lui. ...
00:00
Răzvan Lucescu, după victoria uriașă din derby-ul cu AEK: „Lumea a fost puțin nedreaptă” # Gazeta Sporturilor
Derby-ul românilor din Superliga Greciei a adus o schimbare la vârful clasamentului. AEK Atena, formația lui Răzvan Marin (29 de ani), a pierdut acasă în fața lui PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu (56 de ani), scor 1-2, într-un meci spectaculos și tensionat disputat pe „OPAP Arena”. ...
00:00
După Dinamo - Rapid, scor 0-2, fostul internațional Florin Prunea (57 de ani) a lăudat un jucător din tabăra „câinilor”. Florin Prunea s-a declarat fanul fundașului central israelian Nikita Stoinov (20 de ani).Florin Prunea, după Dinamo - Rapid: „Păcat că Nikita Stoinov nu e român”Fostul portar din „Ștefan cel Mare” crede și că Dinamo nu are lot pentru a ataca titlul în acest sezon. Le recomandă „câinilor” să se întărească serios în iarnă. ...
19 octombrie 2025
23:40
Cătălin Cîrjan, după Dinamo - Rapid 0-2: „Am fost mai buni. Ne vedem data viitoare” # Gazeta Sporturilor
Cătălin Cîrjan, mijlocașul ofensiv și căpitanul de la Dinamo, crede că Rapid nu ar fi meritat să se impună în derby. Giuleștenii au câștigat cu 2-0. Cătălin Cîrjan este de părere că Rapid nu a surprins-o cu nimic pe Dinamo și a spus că echipa lui Kopic a ratat ocaziile mai mari. Are încredere că Dinamo va începe din nou să câștige începând cu etapa viitoare, când se va deplasa la FC Argeș.+1 FOTOVIDEO. ...
23:30
Alexandru Musi, 21 de ani, a comentat înfrângerea din derby-ul Dinamo - Rapid 0-2, considerând că giuleștenii au avut noroc.Acum câteva zile, Musi a ieșit accidentat din meciul reprezentativei U21 cu Cipru, iar multă vreme părea că este mai probabil să nu joace contra Rapidului.Pe undeva surprinzător, „șeptarul” dinamovist a intrat din primul minut astăzi. ...
23:20
Costel Gâlcă, antrenorul de la Rapid, a tras concluziile, după victoria din derby-ul cu Dinamo, scor 2-0. Chiar dacă echipa lui a câștigat, Costel Gâlcă a avut un discurs în care a scos în evidență lucrurile care l-au nemulțumit, și anume faza ofensivă. A recunoscut că echipa lui a avut noroc. Costel Gâlcă, după Dinamo - Rapid 0-2: „Rezultatele sunt cele mai importante, dar și jocul trebuie să fie mai bun”„E o victorie importantă. ...
23:10
Elvir Koljic, despre faza meciului de la Dinamo - Rapid: „O să ies portarul etapei!” # Gazeta Sporturilor
Portarul rapidist Marian Aioani și vârful Elvir Koljic au vorbit despre unul dintre cele mai importante momente din Dinamo - Rapid, scor 0-2.În startul meciului, la scorul de 0-0, Koljic a scos uluitor de pe linia porții șutul lui Stoinov, printr-un procedeu extrem de spectaculos. Atacantul bosniac a vorbit despre moment la finalul partidei. ...
Acum 6 ore
23:00
Victor Angelescu a vorbit la superlativ despre el, apoi a criticat un jucător: „A greșit” # Gazeta Sporturilor
Victor Angelescu, acționarul minoritar de la Rapid, l-a lăudat pe Costel Gâlcă la finalul victoriei cu Dinamo, scor 2-0. Angelescu a spus că antrenorul Rapidului a pregătit meciul foarte bine, iar victoria este pe deplin meritată. Nu înțelege de ce mijlocașul Vulturar a făcut faultul în urma căruia a fost eliminat. Victor Angelescu, după Dinamo - Rapid: „E victoria lui Gâlcă”„Am jucat mult mai bine. Am făcut un meci tactic mult mai bun decât Dinamo. ...
23:00
Boom, kiss! Sărbătoare vișinie pe teren, afecțiune în lojă: Dan și Diana Șucu nu s-au ferit # Gazeta Sporturilor
După ultimul fluier din Dinamo - Rapid 0-2, oaspeții au pornit sărbătoarea, în vreme ce tabăra gazdă a fost vizibil deznădăjduită.La finalul partidei, majoritatea elevilor lui Zeljko Kopic au îngenuncheat pe gazon, cuprinși de frustrare și neputință. Peluza dinamovistă s-a golit pe jumătate în secunda doi, ultrașii au tăbărât spre căile de acces pentru a pleca mai repede de la stadion. ...
22:50
22:50
22:40
Florian Wirtz (22 de ani), al doilea cel mai scump jucător din istoria Premier League (125 de milioane de euro), traversează o perioadă nefastă în tricoul lui Liverpool, lucru care a stârnit numeroase speculații în ultimul timp, iar mai nou, se pare că și Real Madrid este implicată.Programul complet al etapei #9 din La LigaÎn primele 11 meciuri disputate pentru campioana Angliei în acest sezon, Wirtz nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. ...
22:40
Spulberat de Oțelul, Adrian Mihalcea exclamă: „Cea mai proastă decizie din viața mea!” # Gazeta Sporturilor
Antrenorul celor de la UTA, Adrian Mihalcea (49 de ani), a comentat usturătorul eșec de astăzi, 0-4 cu Oțelul în etapa 13 a Superligii.La o săptămână după stingerea lui Flavius Domide, UTA a avut șansa de a oferi o bucurie publicului de fotbal din Arad, însă duelul de campionat cu Oțelul s-a încheiat rău.Condusă de dunăreni, UTA a rămas în 10, iar în repriza secundă a fost pradă sigură raidurilor oțelare. ...
22:40
Echipa lui Andrei Rațiu, scorul serii în La Liga » Nota primită de internaționalul român # Gazeta Sporturilor
Rayo Vallecano, echipa internaționalului român Andrei Rațiu, a obținut o victorie clară în deplasarea de la Levante, scor 3-0.Jorge de Frutos a deschis scorul în minutul 12, iar doar două minute mai târziu Levante a avut un gol anulat de VAR pentru offside. De Frutos și-a completat dubla în minutul 25, iar Alvaro Garcia a închis tabela în minutul 65 stabilind scorul final, Levante 0-3 Rayo Vallecano. ...
22:40
10 concluzii „la cald”, la câteva zeci de secunde după Dinamo - Rapid 0-2 în runda a 13-a din Superliga.1. Scorul e nedrept dacă ții cont de cele 9 ocazii ale lui Dinamo. Rapid a avut 5 șanse și a transformat două.2. A nu respecta momentele de reculegere e de „Ghidul nesimțitului”, Radu Paraschivescu. Exceptând și schimburile primitive de replici, sigur că atmosfera a fost impresionantă și a ridicat nivelul derby-ului.3. ...
22:20
Scandal la Dinamo - Rapid! » Nicolescu s-a dus în vestiarul giuleștenilor cu o cerință nemaiauzită și a bruscat un rapidist # Gazeta Sporturilor
Moment extrem de tensionat în zona vestiarelor, cu câteva momente înainte de Dinamo - Rapid, derby-ul rundei 13 din Superliga. Andrei Nicolescu, președintele gazdelor, a fost în prim plan. Într-un moment în fotbaliștii celor de la Rapid inspectau gazonul, Andrei Nicolescu a fost extrem de deranjat de muzica care răsuna din vestiarul oaspeților. Asta chiar dacă distanța dintre cele două cabine este destul de mare. ...
22:10
Reacții după Liverpool - Manchester United 1-2 » Arne Slot explică al patrulea eșec consecutiv, Amorim exultă # Gazeta Sporturilor
Liverpool a suferit un nou eșec dureros pe teren propriu, fiind învinsă de Manchester United, scor 1-2, în derby-ul etapei a 8-a din Premier League.Pentru trupa lui Arne Slot (47 de ani), acesta este al patrulea insucces consecutiv în toate competițiile, în timp ce Ruben Amorim bifează cea mai importantă victorie de la sosirea pe banca „diavolilor”. ...
22:10
Pe cine a aplaudat Laszlo Balint, după 4-0 cu UTA: „Cu adevărat valoros, a ridicat nivelul!” # Gazeta Sporturilor
Laszlo Balint, 46 de ani, antrenorul Oțelului Galați, a comentat victoria răsunătoare obținută la Arad, 4-0 cu UTA. A fost primul succes „afară” pentru dunăreni în acest sezon.Oțelul fost senzațională pe teren propriu în acest campionat, dar nu câștigase deloc în deplasare până astăzi.La Arad, acel zero din dreptul victoriilor „afară” a dispărut. ...
21:40
Ionuț Radu a făcut minuni în La Liga: notă maximă în MARCA, după aș șaptelea 1-1 al sezonului # Gazeta Sporturilor
Ionuț Radu (28 de ani), portarul titular al naționalei României în cea mai recentă acțiune, a apărat senzațional în această seară, în meciul dintre Celta Vigo și Real Sociedad, scor final 1-1.Radu a făcut minuni în poarta gazdelor și aproape că le-a câștigat 3 puncte, dar Carlos Soler a avut alte planuri. Internaționalul spaniol a înscris în minutul 89 și a evitat ceea ce ar fi fost primul meci fără gol primit pentru portarul român în La Liga. ...
21:30
Nu s-au putut abține » Dinamoviștii i-au întors obscenitățile lui Alex Dobre, inamicul numărul 1 în derby # Gazeta Sporturilor
Dinamo - Rapid. Galeria dinamovistă i-a răspuns vulgar lui Alexandru Dobre, căpitanul oaspeților, cel care lansase același gen de invective la adresa „câinilor” la începutul lunii.Pe 4 octombrie, după Rapid - Farul 3-1, Alexandru Dobre s-a alăturat galeria Rapidului în clasica tiradă de înjurături la adresa rivalilor locali. ...
21:30
Galeriile s-au războit prin mesaje în Dinamo - Rapid » „Câinii” le-au luat fața giuleștenilor # Gazeta Sporturilor
Galeriile celor de la Dinamo și Rapid au purtat un duel încins de la distanță în meciul de pe Arena Națională, derby-ul rundei cu numărul 13 din Superliga.Suporterii au afișat mai multe mesaje prin care au ținut să-și jignească rivalii. Au fost și câteva imposibil de reprodus. Liviu Ungurean, zis „Bocciu”, liderul galeriei rapidiste, a fost principala „țintă” a gazdelor.GALERIE FOTO. ...
21:20
Diagnostic dur pentru jucătorul aflat pe locul 11 mondial, după accidentarea gravă de la Stockholm # Gazeta Sporturilor
Holger Rune (22 de ani, 11 ATP) a suferit o accidentare gravă în semifinala turneului de la Stockholm, iar medicii au confirmat cel mai sumbru scenariu. Jucătorul danez și-a rupt tendonul ahilian și va lipsi o lungă perioadă de pe terenul de tenis.După 2 victorii cu Marton Fucsovics (33 de ani, 55 ATP), scor 6-4, 6-4, și cu Tomas Martin Etcheverry (26 de ani, 63 ATP), scor 6-7 (4), 6-3, 6-4, Holger Rune s-a calificat în semifinala turneului ATP de la Stockholm. ...
21:10
21:10
DINAMO - RAPID. Iată faza care va face înconjurul lumii! „Scorpionul” Koljic a scos uluitor un gol ca și făcut! » „Merită toate reluările” # Gazeta Sporturilor
Elvir Koljic (30 de ani) a scos senzațional, de pe linia porții, în derby-ul Dinamo - Rapid!Era minutul 10 în derby-ul bucureștean. În urma unei lovituri libere executate din stânga, Alexandru Musi a ajuns în posesia balonului în careul advers. Șeptarul dinamovist a încercat poarta, dar Aioani a respins în față. De acolo, Stoinov a venit lansat și a trimis spre poartă. ...
Acum 8 ore
20:40
Liverpool - Manchester United 1-2 » „Diavolii” câștigă pe Anfield după 9 ani, iar prăbușirea „cormoranilor” continuă # Gazeta Sporturilor
Liverpool a cedat pe teren propriu în fața lui Manchester United, scor 1-2, în derby-ul etapei cu numărul #8 din Premier League. Astfel, campioana Angliei a înregistrat al patrulea eșec consecutiv în toate competițiile!Precedentul succes înregistrat de United pe terenul lui Liverpool a avut loc pe data de 17 ianuarie 2016 (1-0). ...
20:30
Casper Ruud, campion la Stockholm și scuze față de adversar: „Am jucat cel mai bun meci al anului împotriva ta, îmi pare rău” # Gazeta Sporturilor
Norvegianul Casper Ruud (26 de ani, locul 12 ATP) a cucerit al doilea său titlu din acest an, impunându-se în finala de la Stockholm, 6-2, 6-3 împotriva francezului Ugo Humbert (27 de ani, numărul 25 mondial).Casper Ruud a devenit primul jucător norvegian care a triumfat în turneul de categorie ATP 250 de la Stockholm, el învingându-l în finală pe francezul Ugo Humbert cu 6-2, 6-3 în 68 de minute. ...
20:30
Căpitanul Alex Maxim, pasă de gol într-un meci crucial: Gaziantep a urcat pe podium! # Gazeta Sporturilor
Alexandru Maxim (35 de ani) a oferit o pasă de gol în Gaziantep - Antalyaspor 3-2, succes în urma căruia echipa lui a urcat pe locul 3 în Turcia!Gaziantep a avut nevoie de numai 4 minute pentru a deschide scorul în duelul contra lui Antalyaspor. La prima reușită, semnată de Drissa Camara, românul Alexandru Maxim a avut o contribuție esențială. ...
20:20
Sub privirile Simonei Halep, U-BT Cluj-Napoca a avut o evoluție încurajatoare în Dubai, pe terenul unei echipe de Euroligă # Gazeta Sporturilor
U-BT Cluj-Napoca a avut o evoluție curajoasă pe terenul lui Dubai Basketball, o echipă din Euroligă, fiind învinsă cu 81-77 în etapa a 3-a a Ligii ABA. La meci a fost prezentă și Simona Halep, fosta tenismenă de legendă a României.La mijlocul acestei săptămâni, U-BT Cluj-Napoca a suferit o înfrângere dureroasă în Polonia, pe terenul lui Slask Wroclaw. ...
20:10
Fostul jucător al lui Real Madrid, internat de urgență după un accident vascular cerebral # Gazeta Sporturilor
Fostul star olandez, Royston Drenthe, ajuns la 38 de ani, trece prin momente dificile. Familia cere discreție, iar fanii i-au transmis sute de mesaje de susținere.Fostul fotbalist al celor de la Real Madrid și Everton, Royston Drenthe, a fost transportat de urgență la spital după ce a suferit un accident vascular cerebral, potrivit unui comunicat emis de FC De Rebellen, un club dedicat foștilor fotbaliști celebri din Olanda și Belgia. ...
20:00
GSP Live Special revine astăzi cu o nouă ediție, după fluierul final din Dinamo - Rapid, meci programat de la 20:30.Invitații jurnalistului Mihai Mironică sunt antrenorii Daniel Pancu și Cristian Dulca. Emisiunea începe imediat după finalul derby-ului: tragem concluziile jocului și ascultăm primele reacții de la Arena Națională.Emisiunea poate fi urmărită pe site-ul www.gsp.ro, pe pagina de Facebook a Gazetei Sporturilor, pe canalul de YouTube, dar și pe TikTok.
20:00
Premieră în fotbalul lituanian! O nouă campioană scrie istorie și merge în preliminariile Ligii Campionilor # Gazeta Sporturilor
Kauno Zalgiris a cucerit în premieră titlul de campioană a Lituaniei, după ce rivala Hegelmann Kaunas District a pierdut surprinzător, scor 0–2, pe terenul formației Vilnius Knights.Rezultatul le-a asigurat celor de la Kauno Zalgiris primul trofeu de campioană din istoria clubului, cu patru etape înainte de finalul sezonului din A Lyga, prima ligă lituaniană de fotbal. ...
20:00
19:40
Înaintea meciului cu Dinamo, suporterii lui Rapid și-au dat întâlnire la Piața Muncii, de unde au plecat organizat, în așa-numitul „corteo”, spre stadionul care va găzdui derby-ul local. La conducerea galeriei a revenit Liviu Ungurean, alias „Bocciu”, scăpat de controlul judiciar în „Dosarul Pyro”. La corteo a participat și fostul rapidist Antonio Sefer. ...
19:10
Semnal de alarmă pentru FCSB! Bologna vine la București după o victorie convingătoare în Serie A # Gazeta Sporturilor
Bologna, viitoarea adversară a celor de la FCSB în grupa unică din UEFA Europa League, a obținut o victorie importantă în campionat înaintea duelului european.Formația pregătită de Vicenzo Italiano (47 de ani) s-a impus cu 2-0 în deplasare la Cagliari, în etapa a 7-a din Serie A. Golurile au fost marcate de Emil Holm (min. 31) și Riccardo Orsolini (min. ...
Acum 12 ore
19:00
Prima înfrângere suferită de Thomas Muller în MLS vine în fața echipei lui Enes Sali # Gazeta Sporturilor
Vancouver Whitecaps a cedat pe teren propriu în fața celor de la FC Dallas, scor 1-2, în ultima etapă a sezonului regulat din MLS. Thomas Muller (36 de ani) a marcat pentru formația canadiană, însă echipa sa a ratat șansa unui rezultat istoric!Programul complet al ultimei etape din sezonul regulat (MLS)În cazul în care s-ar fi impus în meciul cu Dallas, cei de la Whitecaps ar fi terminat sezonul regulat din MLS pe prima poziție a clasamentului Conferinței de Vest, ceea ce ar ...
18:40
Președintele FC Barcelona: „UEFA a vrut să ne EXCLUDĂ din Champions League!” + „De asta ducem echipa în Miami” # Gazeta Sporturilor
În cadrul Adunării Generale a membrilor FC Barcelona, Joan Laporta, președintele clubului, a susținut că UEFA a amenințat să excludă echipa blaugrana din acest sezon de Liga Campionilor, ca urmare a încălcării fair play-ului financiar.Astăzi a avut loc Adunarea Generală Ordinară a membrilor FC Barcelona. ...
18:30
FC Barcelona, sub presiune financiară uriașă! Datorii de 159 de milioane de euro doar din transferuri # Gazeta Sporturilor
FC Barcelona a prezentat rapoartele financiare pentru anul fiscal încheiat și bugetul pentru sezonul următor în cadrul Adunării Generale a membrilor clubului, desfășurată la Auditori 1899 (spațiu de evenimente din cadrul stadionnului Camp Nou).Ambele puncte au fost aprobate, însă cifrele scoase la iveală confirmă că gruparea blaugrana se află încă într-o situație economică fragilă. ...
18:20
Flavius Domide, omagiat de un stadion întreg » Ce s-a întâmplat în minutul 10 din UTA - Oțelul # Gazeta Sporturilor
Pentru meciul dintre UTA și Oțelul Galați, primul după decesul lui Flavius Domide, gazdele au pregătit două momente speciale, prin care să-l omagieze pe cel care a fost cel mai mare fotbalist din istoria clubului.Dublu campion al României alături de UTA, unica echipă pentru care a jucat, Flavius Domide s-a stins din viață pe 11 octombrie, la vârsta de 79 de ani. ...
18:20
Daniil Medvedev, învingător la Almaty, e din nou campion în circuitul ATP, după 882 de zile de secetă! # Gazeta Sporturilor
Rusul Daniil Medvedev (29 de ani, locul 18 mondial) s-a impus în turneul ATP 250 de la Almaty (Kazahstan), 7-5, 4-6, 6-3 în finală cu francezul Corentin Moutet (26 de ani, numărul 41 mondial). El nu mai cucerise un trofeu ATP din mai 2023, de la Roma. ...
18:00
Andrei Vlad, bântuit de coșmarul Becali și în Kazahstan: scos la pauză, după ce a încasat 4 goluri! # Gazeta Sporturilor
Portarul român Andrei Vlad (26 de ani) a trăit o zi de coșmar. Astăzi, în partida dintre Astana și Aktobe, scor 5-3, disputată în etapa a 25-a din campionatul Kazahstanului, fostul goalkeeper al FCSB-ului a fost scos la pauză după ce a primit patru goluri în prima repriză.Titular incontestabil la Aktobe în acest sezon, Vlad a avut o primă parte de meci dezastruoasă. ...
17:50
Ianis Hagi a început titular meciul Alanyaspor - Goztepe, din runda cu numărul 9 a primei ligi din Turcia. Este al 5-lea meci al lui Ianis Hagi pentru echipa din Turcia, la care s-a transferat în această toamnă. A reușit până acum un gol și o pasă decisivă. LIVE. Alanyaspor - Goztepe 0-0Internaționalul român a văzut cartonașul galben în minutul 29, în urma unui fault. Înaintea acestei partide, echipe lui Ianis Hagi ocupa locul 9 în Turcia, cu 10 puncte. ...
17:50
Surpriză mare în Serie A! Fabregas a întrerupt șirul de invincibilitate al lui Juventus # Gazeta Sporturilor
Como s-a impus pe teren propriu în fața celor de la Juventus, scor 2-0, într-un duel al rundei cu numărul #7 din Serie A. Înfrângerea suferită în Lombardia reprezintă, de altfel, primul eșec al „Bătrânei Doamne” din acest sezon, iar Igor Tudor nu a scăpat de criticile jurnaliștilor italieni. ...
17:50
Culisele mutărilor pregătite la CFR Cluj » Pe lista lui Nelu Varga a rămas un singur nume pentru postul de președinte # Gazeta Sporturilor
CFR Cluj se pregătește de o reconstrucție organizatorică la nivel de club, nu doar din cauze financiare, ci și pentru a readuce echipa în lupta pentru primele locuri. Chiar dacă a rămas fără președinte, după demisia lui Cristi Balaj, Nelu Varga nu urgentează aducerea unui înlocuitor și a rămas la o singură variantă pentru postul vacant.De asemenea, poziția lui Andrea Mandorlini nu este amenințată în acest moment, așa cum a informat Gazeta Sporturilor astăzi. ...
17:40
România – Franța, finala Campionatului European la tenis de masă » Echipa feminină a jucat mai devreme # Gazeta Sporturilor
Echipa masculină de tenis de masă a României a ajuns în finala Campionatului European, acolo unde o va întâlni pe Franța. Duelul din Zadar, Croația, va începe la ora 18:00 și va putea fi urmărit, liveTEXT, pe GSP.ro și, în direct, pe AntenaPlay.Echipa feminină a României a disputat mai devreme a 6-a finală europeană consecutivă, fiind învinsă de Germania cu 3-0. Așadar, elevele lui Andrei Filimon au cucerit medaliile de argint la turneul din Zadar. ...
17:10
Jucătorul român face senzație în străinătate la 36 de ani » Aproape de reușita cu numărul 100 în campionat # Gazeta Sporturilor
Liviu Antal (36 de ani) continuă să marcheze pentru echipa sa, Zalgiris Vilnius. A făcut-o și în cea mai recentă partidă, 1-1 cu Dainava Alytus, în etapa cu numărul 31 a primei ligi din Lituania.Atacantul a marcat până în acest moment 99 de goluri în campionatul Lituaniei. ...
17:00
Cum s-a descurcat Noah, adversara Universității Craiova din Conference League, în ultimul meci din campionat # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova își continuă parcursul european joia viitoare, în fața lui Noah. În acest weekend, armenii au remizat scor 0-0, cu Urartu, meci din campionatul intern. Universitatea Craiova și Noah se vor întâlni pe 23 octombrie, de la ora 22:00, la Craiova.Noah, remiză înainte de meciul din „Bănie”Noah și Urartu au remizat scor 0-0, în cea mai recentă partidă dispuată în campionatul din Armenia. ...
16:50
Denis Alibec (34 de ani) este unul dintre jucătorii care au dezamăgit încă de la revenirea la campioana României. Acesta n-a reușit s-o ajute pe FCSB nici la înfrângerea rușinoasă în fața lui Metaloglobus, 1-2.Atacantul ar urma să părăsească echipa finanțată de Gigi Becali cât de curând, probabil chiar în iarnă.Gigi Becali: „Să plece dacă vrea!”Revenit în această vară la campioana României, Denis Alibec a dezamăgit în acest sezon. ...
16:40
Cristiano Bergodi este noul antrenor de la U Cluj » Ce salariu va primi italianul și pe ce perioadă se întinde contractul # Gazeta Sporturilor
U Cluj i-a găsit înlocuitorul lui Ioan Ovidiu Sabău! Este vorba despre Cristiano Bergodi, fostul antrenor al celor de la Rapid. Italianul a ajuns la un acrod valabil pe 2 ani cu gruparea din Ardeal, cu un salariu de 15.000 de euro pe lună, indică sursele Gazetei Sporturilor. ...
