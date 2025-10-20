Momentul trecut cu vederea la Dinamo - Rapid » Omagiu emoționant pentru Cornel Dinu, în plină luptă cu depresia: „Când zi de zi vrea răul ca lui să ne supunem...”

16:50

Denis Alibec (34 de ani) este unul dintre jucătorii care au dezamăgit încă de la revenirea la campioana României. Acesta n-a reușit s-o ajute pe FCSB nici la înfrângerea rușinoasă în fața lui Metaloglobus, 1-2.Atacantul ar urma să părăsească echipa finanțată de Gigi Becali cât de curând, probabil chiar în iarnă.Gigi Becali: „Să plece dacă vrea!”Revenit în această vară la campioana României, Denis Alibec a dezamăgit în acest sezon. ...