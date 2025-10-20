Armata israeliană anunţă că va relua implementarea armistiţiului în Gaza

02:50

Preşedintele american Donald Trump l-a îndemnat pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, la întâlnirea avută vineri la Casa Albă, să accepte termenii propuşi de preşedintele rus Vladimir Putin pentru încheierea războiului ruso-ucrainean, avertizându-l că liderul de la Kremlin a ameninţat că va 'distruge' Ucraina dacă aceasta nu îi acceptă propunerile, în condiţiile în care Putin şi-a diminuat pretenţiile faţă de cele formulate la summitul avut cu Trump în august, scrie duminică publicaţia Financial Times, citată de agenţiile Reuters şi EFE.