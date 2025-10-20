Armata israeliană anunţă că va relua implementarea armistiţiului în Gaza
Bursa, 20 octombrie 2025 02:40
Armata israeliană a anunţat duminică seara că va înceta atacurile în Fâşia Gaza, în conformitate cu armistiţiul, după ce a efectuat zeci de lovituri mortale care, potrivit acesteia, au vizat ţinte Hamas, acuzate de atacuri împotriva trupelor sale, notează AFP.
• • •
Alte ştiri de Bursa
Acum 15 minute
02:50
Trump i-a cerut lui Zelenski să accepte propunerile lui Putin, altfel Ucraina va fi distrusă # Bursa
Preşedintele american Donald Trump l-a îndemnat pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, la întâlnirea avută vineri la Casa Albă, să accepte termenii propuşi de preşedintele rus Vladimir Putin pentru încheierea războiului ruso-ucrainean, avertizându-l că liderul de la Kremlin a ameninţat că va 'distruge' Ucraina dacă aceasta nu îi acceptă propunerile, în condiţiile în care Putin şi-a diminuat pretenţiile faţă de cele formulate la summitul avut cu Trump în august, scrie duminică publicaţia Financial Times, citată de agenţiile Reuters şi EFE.
Acum 30 minute
02:40
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a ameninţat, în timpul unui interviu televizat difuzat duminică, că va trimite trupe ale Gărzii Naţionale la San Francisco (vest), aşa cum a făcut şi în alte mari oraşe americane conduse de democraţi, notează AFP.
02:40
Armata israeliană a anunţat duminică seara că va înceta atacurile în Fâşia Gaza, în conformitate cu armistiţiul, după ce a efectuat zeci de lovituri mortale care, potrivit acesteia, au vizat ţinte Hamas, acuzate de atacuri împotriva trupelor sale, notează AFP.
Acum 4 ore
00:00
Universitatea and #8221;Babeş-Bolyai and #8221; - cinci distincţii de excelenţă la Global Student Satisfaction Awards 2025 # Bursa
Universitatea and #8222;Babeş-Bolyai and #8221; din Cluj-Napoca (UBB) a obţinut cinci Insigne de Excelenţă la prestigioasele premii Global Student Satisfaction Awards (GSSA) - o competiţie la care au participat peste 1.200 de instituţii de învăţământ superior.
00:00
Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a declarat, la Timişoara, că primele luni din cel de-al doilea său mandat au fost dominate de măsuri de criză, care au schimbat priorităţile reformei educaţionale.
00:00
Scheletul aproape complet al unei specii necunoscute până acum, Huayracursor jaguensis, a fost găsit în nord-vestul Argentinei, la o altitudine de 3.000 de metri.
00:00
Mai mulţi parlamentari USR au depus o iniţiativă legislativă prin care mandatul aleşilor locali - consilieri locali, consilieri judeţeni, primari sau preşedinţi de consilii judeţene - să fie suspendat pe durata valabilităţii unui ordin de protecţie emis de instanţă împotriva acestora, anunţă formaţiunea.
00:00
BNR a afişat, vineri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care a scăzut la 5,73%, de la 5,74% în ziua anterioară.
00:00
Bank of America Corp. a raportat, pentru trimestrul al treilea, rezultate care au depăşit aşteptările analiştilor, datorită unei creşteri peste estimări a veniturilor din investment banking.
00:00
Indicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au avut preponderent creşteri, în şedinţa de tranzacţionare de ieri, în contrast cu deprecierile pieţelor europene.
00:00
* Acţiunile diviziei indiene au crescut cu 45% la debutul pe bursă, săptămâna trecută
00:00
Încă de la invazia Rusiei în Ucraina, la începutul anului 2022, Europa a depus un efort colectiv pentru a-şi reduce dependenţa de energia rusească, arată o analiză statista.com, care menţionează că, pe lângă embargourile asupra anumitor importuri de energie, UE a implementat iniţiative ample, cum este planul REPowerEU, adoptat în mai 2022.
00:00
În urmă cu şaisprezece luni, peste 400 de milioane de europeni au participat la cel mai mare exerciţiu democratic transnaţional din lume. Mesajele lor au fost puternice şi clare: Europa trebuie să simplifice lucrurile.
00:00
* Radu Timiş Jr, CEO: and #8221;Vizăm o serie de achiziţii ale unor competitori relevanţi, care să ne ajute să ne extindem amprenta comercială and #8221;* Razvăn Furtună, CFO: and #8221;Creşterea capacităţii de producţie a mezelurilor este condiţionată de creşterea capacităţii de stocare a materiei prime and #8221;* Operaţiunea de piaţă cuprinde atât o componentă de vânzare de acţiuni existente, cât şi o componentă de vânzare de acţiuni nou emise în cadrul unei majorări de capital
00:00
Euro a crescut, vineri, cu 0,05 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0889 lei/euro.
Acum 6 ore
21:40
Ludovic Orban: and #8221;Jocul la ofsaid practicat de PSD face un rău imens României and #8221; # Bursa
Ludovic Orban, consilier al preşedintelui Nicuşor Dan, afirmă că Guvernul trebuie să adopte cât mai rapid unele acte normative care prevăd reduceri de cheltuieli, el arătând că pe baza reducerilor prevăzute prin astfel de acte normative trebuie realizată legea bugetului de stat pe anul viitor
Acum 8 ore
20:20
Preşedintele american Donald Trump a anunţat duminică sistarea ajutorului financiar al SUA pentru Columbia, acuzându-l pe preşedintele columbian Gustavo Petro că nu combate producţia şi traficul de droguri şi că este el însuşi un and #39;baron al drogurilor and #39;
20:00
Campioana U BT Cluj a fost învinsă duminică, în deplasare, de formaţia Dubai Basketball, scor 81-77 (41-34), în etapa a III-a din grupa A a Ligii Adriatice
19:10
Germania a anunţat duminică retragerea pentru consultări a ambasadorului său în Georgia, Ernst Peter Fischer, înaintea reuniunii miniştrilor de Externe ai Uniunii Europene de luni, în contextul în care relaţiile dintre Tbilisi şi Bruxelles se deteriorează tot mai vizibil
Acum 12 ore
17:50
Bujduveanu: and #8221;Intrăm în faza de refacere a zonei afectate de explozia din Sectorul 5 and #8221; # Bursa
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţă duminică, despre explozia din Calea Rahovei, că acum începe greul şi se intră în faza de acţiuni coordonate pentru refacerea zonei şi sprijinul persoanelor afectate
17:00
Diana Buzoiau: and #8221;Proiectul privind incriminarea căsătoriilor forţate nu priveşte minorităţile and #8221; # Bursa
MInistrul Mediului, Diana Buzoianu (USR), declară duminică, despre proiectul de lege pe care l-a iniţiat în Parlament, privind incriminarea căsătoriilor forţate, că nu priveşte minorităţile, ea arătând că este o lege care se va asigura că protejează mii de fete şi femei, majoritatea absolută a victimelor acestor abuzuri
16:30
Fifor: and #8221;România aflată în zodia Bolojan vorbeşte despre tăieri, plafonări şi austeritate and #8221; # Bursa
Deputatul PSD Mihai Fifor declară, duminică, în contextul mesajelor transmise la Congresul PES din Amsterdam, că Europa merge înainte iar România, aflată în Bolojan retrograd, accelerează pe contrasens
15:40
Numărul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, în septembrie 2025, de 11.759 persoane, în creştere cu 46 persoane, comparativ cu luna anterioară, din care 7.857 de beneficiari cu pensie din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat - BASS (contributivitate), conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice
15:40
Formaţia Juventus Torino a fost învinsă, duminică, în deplasare, cu scorul de 2-0, de echipa Como, în etapa a 7-a a campionatului Italiei
15:00
Xi Jinping cere and #8221;reunificarea and #8221; Chinei, într-un mesaj adresat noii lidere a opoziţiei din Taiwan # Bursa
Preşedintele Chinei, Xi Jinping, a lansat duminică un apel pentru and #8222;avansarea reunificării naţionale and #8221;, într-un mesaj de felicitare adresat noii lidere a principalului partid de opoziţie din Taiwan, Cheng Li-wun, recent aleasă la conducerea Partidului Kuomintang (KMT)
Acum 24 ore
14:00
Armata israeliană a lansat duminică o nouă ofensivă asupra Fâşiei Gaza, potrivit relatărilor presei israeliene, un gest care diminuează speranţele privind menţinerea armistiţiului mediat de Statele Unite, intrat în vigoare acum o săptămână. În vreme ce luptele se reiau, Israelul şi Hamas îşi aruncă reciproc acuzaţii de încălcare a acordului
13:10
China a acuzat, duminică, Statele Unite de desfăşurarea unor operaţiuni de spionaj cibernetic îndreptate împotriva Centrului Naţional de Servicii de Timp, instituţia care gestionează ora standard a ţării
12:30
Hamas respinge acuzaţiile Statelor Unite privind o presupusă încălcare a armistiţiului cu Israelul # Bursa
Hamas a respins, duminică, acuzaţiile formulate de Departamentul de Stat al Statelor Unite, potrivit cărora mişcarea islamistă ar intenţiona să încalce în curând acordul de încetare a focului încheiat cu Israelul
11:40
Nivelul de civilizaţie se prăbuşeşte în SUA: Lui Trump i-ar conveni să-şi golească maţele în capul concetăţenilor # Bursa
Donald Trump are o coroană de rege pe cap, pilotează un avion şi îşi goleşte maţele în jeturi, de acolo, în zbor, în capul concetăţenilor lui, care tocmai protestează, într-un clip video imaginat cu inteligenţă artificială, postat astăzi pe pagina sa de pe TruthSocial - reţeaua de socializare al cărei proprietar este preşedintele american
11:30
Echipa italiană Inter Milano, antrenată de românul Cristian Chivu, a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 1-0, formaţia AS Roma, în etapa a şaptea din Serie A
11:30
Echipa bucureşteană Metaloglobus a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-1, echipa campioană, FCSB, în etapa a 13-a din Superligă
11:30
Echipa engleză Arsenal Londra a dispus sâmbătă seara, în deplasare, scor 1-0, de formaţia londoneză Fulham, în etapa a opta din Premier League
11:30
Campioana Germaniei, Bayern Munchen, a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Borussia Dortmund, în etapa a 7-a din Bundesliga
11:20
Sportiva canadiană Leylah Fernandez, cap de serie numărul 4 şi locul 27 WTA, a câştigat turneul WTA 250 de la Osaka, cu premii totale de 275.094 dolari
11:20
La fel ca în 2024, Jannik Sinner a câştigat turneul demonstrativ Six Kings Slam, foarte profitabil, învingându-l în finală, sâmbătă, pe Carlos Alcaraz (6-2, 6-4). El a obţinut premiul de şase milioane de dolari şi o rachetă de tenis din aur
11:00
Organizatorii protestelor 'No Kings' afirmă că peste şapte milioane de oameni au participat la manifestaţii # Bursa
Aproape şapte milioane de americani au ieşit sâmbătă în stradă, în cadrul celei de-a doua serii de proteste and #8222;No Kings and #8221; (Fără regi), o mişcare de opoziţie faţă de ceea ce manifestanţii descriu drept tendinţele autoritare ale preşedintelui Donald Trump
10:10
Constructorul auto chinez BYD a anunţat cea mai amplă campanie de rechemare din istoria sa, vizând peste 115.000 de vehicule din seriile Tang şi Yuan Pro, produse între anii 2015 şi 2022
10:00
Grupul danez Vestas a decis să îngheţe planurile pentru construcţia celei mai mari fabrici a sale din Polonia, invocând scăderea cererii de turbine eoliene pe piaţa europeană
09:50
Benjamin Netanyahu a confirmat, sâmbătă seară, că intenţionează să candideze pentru un nou mandat de prim-ministru al Israelului, la viitoarele alegeri legislative
09:40
Pakistanul şi Afganistanul au convenit asupra unui armistiţiu imediat, după negocierile purtate sâmbătă în Qatar, încercând astfel să restabilească ordinea la graniţa comună, unde confruntările recente au provocat zeci de victime. Anunţul a fost făcut duminică de autorităţile de la Doha
Ieri
21:50
Inspectoratul de Stat în Construcţii recomandă demolarea scării afectate din blocul explodat în Rahova # Bursa
Raportul întocmit de Inspectoratul de Stat în Construcţii (ISC) după explozia produsă vineri dimineaţă în cartierul Rahova arată că scara a doua a blocului 32 nu mai poate fi utilizată şi trebuie demolată în întregime. Experţii avertizează că imobilul and #8222;nu mai îndeplineşte cerinţa fundamentală de rezistenţă mecanică şi stabilitate and #8221; şi prezintă risc ridicat de prăbuşire.
21:40
Guvernatorul Băncii Angliei avertizează că efectele Brexit rămân un semnal de alarmă pentru economia globală # Bursa
Ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană va continua să afecteze creşterea economică a ţării, oferind un avertisment global privind riscurile ridicării barierelor comerciale, a declarat sâmbătă guvernatorul Băncii Angliei, Andrew Bailey, citat de Reuters.
20:50
Serviciile de securitate din Georgia au confiscat peste 7 milioane de dolari de la foşti oficiali # Bursa
Serviciile de securitate din Georgia au efectuat percheziţii la domiciliile mai multor foşti oficiali de rang înalt, printre care fostul premier Irakli Garibashvili, fostul şef al Serviciului de Securitate al Statului Grigol Liluashvili şi fostul procuror general Otar Partskhaladze.
20:10
Hamas acuză Israelul de 47 de încălcări ale armistiţiului şi susţine că 38 de palestinieni au fost ucişi # Bursa
Guvernul Hamas din Fâşia Gaza a acuzat sâmbătă Israelul că a încălcat de 47 de ori acordul de încetare a focului aflat în vigoare din 10 octombrie, prin atacuri care ar fi dus la moartea a 38 de palestinieni, potrivit unui comunicat citat de EFE.
19:50
Mii de americani sunt aşteptaţi sâmbătă să protesteze în Washington şi în alte oraşe din SUA sub sloganul and #8222;Fără Regi and #8221;, manifestând împotriva politicilor preşedintelui Donald Trump, transmite The Associated Press.
19:50
Primăria Sectorului 5 a acordat sprijin logistic şi financiar pentru victimele exploziei din Rahova # Bursa
Primăria Sectorului 5 a anunţat că a oferit sprijin persoanelor afectate de explozia produsă vineri la blocul din cartierul Rahova, prin echipamente şi utilaje de mare tonaj puse la dispoziţia ISU Bucureşti-Ilfov, precum şi prin distribuirea de alimente, apă şi alte produse de strictă necesitate, transmite Agerpres.
19:40
Punctul de trecere Rafah dintre Gaza şi Egipt se redeschide luni pentru palestinienii din Egipt # Bursa
Punctul de frontieră Rafah, care leagă Fâşia Gaza de Egipt, se va redeschide luni, a anunţat sâmbătă ambasada palestiniană la Cairo, citată de Reuters.
19:10
Spionajul ucrainean susţine că peste 25.000 de militari ruşi au dezertat în mai puţin de un an # Bursa
Serviciul ucrainean de informaţii militare (HUR) a anunţat sâmbătă că peste 25.000 de soldaţi şi ofiţeri ruşi din Districtul Militar Central au dezertat între noiembrie 2024 şi iulie 2025, potrivit unui comunicat publicat pe canalul oficial de Telegram, citat de TVP World.
18:40
Europarlamentarul Diana Iovanovici-Şoşoacă, preşedinta partidului S.O.S. România, a participat la Moscova la gala organizată de canalul Russia Today (RT) cu ocazia aniversării a 20 de ani de existenţă, potrivit imaginilor publicate pe pagina sa de Facebook. Pe scenă s-a aflat şi preşedintele rus Vladimir Putin, care, potrivit formaţiunii, i-a mulţumit personal europarlamentarului român pentru prezenţă.
18:20
Locatarii din blocul afectat de explozia din Rahova au primit acces pentru a-şi recupera bunurile şi animalele de companie # Bursa
Mai mulţi locatari din blocul afectat de explozia produsă vineri în cartierul Rahova au primit permisiunea de a intra în locuinţe pentru a-şi recupera bunurile, banii şi animalele de companie, a declarat sâmbătă chestorul de poliţie Marius Andrei, director general adjunct al Poliţiei Capitalei, citat de Agerpres.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.