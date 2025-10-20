O nouă bază pentru drumarii județului, la Miroslava, pentru intervenții în regim de urgență. Unde va fi aceasta amenajată?

13:20

După ce a fost anulat prima dată, pentru că niciun candidat nu a obținut o notă suficient de mare ca să ajungă la proba interviului, concursul pentru funcția de manager al Operei din Iași se reia. De data aceasta se poate înscrie și actualul manager interimar, Andrei Fermeșanu, căruia i-a fost respins proiectul de management înainte de a fi evaluat.