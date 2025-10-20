Când vor avea gaz locuitorii din blocurile apropiate de cel care a explodat, în Rahova! Prefectul Capitalei a făcut anunțul mult așteptat
SpyNews, 20 octombrie 2025 03:30
Locuitorii din blocurile apropiate de cel care a explodat, vineir, în Rahova, au rămas fără gaz, acesta fiind oprit din motive de siguranță. Duminică seară, prefectul Capitalei a anunțat când se va relua alimentarea cu gaz.
Acum 4 ore
00:50
Asia Express sezonul 8, 19 octombrie 2025 Cine a câștigat jokerul. Concurenții nu au fost impresionați de avantaj # SpyNews
Trei echipe s-au calificat la proba de amuletă, la Asia Express, sezonul 8. În ediția din 19 octombrie 2025, concurenții s-au întâlnit cu Irina Fodor pe plajă, apoi au trecut la treabă. La final, una dintre echipe a câștigat amuleta de 1.000 euro și un avantaj care nu i-a impresionat.
Acum 6 ore
00:00
Kim Kardashian, apariție uluitoare la Academy Museum Gala 2025. Toată lumea a rămas mută de uimire când a văzut ce are pe față # SpyNews
Kim Kardashian, cunoscută pentru aparițiile sale controversate, i-a lăsat din nou cu gura căscasă pe fani după apariția de la Academy Museum Gala 2025, eveniment care a avut loc în Los Angeles. Pe lista celebrităților prezente s-au aflat și Selena Gomez și Benny Blanco sau Jenna Ortega, dar cea care a întrecut așteptările tuturor a fost Kim Kardashian.
19 octombrie 2025
23:30
O nouă alertă medicală! Varianta Covid Stratus are simptome care afectează dinții și provoacă dureri mari de maxilar. Medicii au tras un semnal de alarmă. Cine are aceste simptome este sfătuit să se prezinte la medic.
23:20
Asia Express sezonul 8, 19 octombrie 2025. Karmen și Alejandro și-au încurcat ghiozdanele. Emil a fost curios să afle ce are concurenta la ea # SpyNews
Incident în premieră la Asia Express, sezonul 8! Karmen Simionescu și Alejandro Fernandez și-au încurcat ghiozdanele și au continuat cursa fără să conștientizeze acest lucru. Concurentul a aflat abia în drum spre următoarea probă că pe ghiozdanul său scrie Karmen. Iată ce decizie a luat Emil Rengle!
22:40
Francisca, moment dificil! Câinele vedetei a murit! O veste din partea medicului i-a frânt inima: ”Mi-a fost alături 13 ani” # SpyNews
Francisca trece prin clipe dificile! Câinele vedetei, care i-a fost alăuri în ultimii 13 ani, s-a stins din viață. Soția lui TJ Miles, însărcinată în 5 luni, se confruntă cu un moment de suferință și a transmis un mesaj dureros.
Acum 8 ore
22:10
„Dresorul de lei și de fraieri” a fost dresat! Imagini de colecție cu Nuțu Cămătaru și familia. Unde au fost văzuți | PAPARAZZI # SpyNews
Nuțu Cămătaru a fost „dresat”! Bărbatul a fost surprins în ipostaze impresionnate alături de soția și băiețelul său. Paparazzii Spynews.ro au reușit să observe îndeaproape comportamentul lui Nuțu Cămătaru în preajma familiei.
22:10
Anunț îngrijorător, în dosarul milionarului ciuruit de un asasin plătit, în Băneasa | Detalii exclusive # SpyNews
Cazul milionarului croat ciuruit în Băneasa, dosar în care poliția afirma că existau probe solide - un suspect, imaginea acestuia, mărturii elocvente și mostre AND - este, din 2013, „în curs de instrumentare”. Adică un criminal care comite asasinate la comandă este... liber!
22:10
Probleme rușinoase pentru un fost fotbalist! Răzvan Raț a ajuns în fața magistraților, pentru o sumă jenant de mică # SpyNews
Probleme rușinoase pentru un fost fotbalist! Răzvan Raț a ajuns în fața magistraților pentru o sumă rușinos de mică. Cu ce probleme se confruntă afaceristul și cine l-a dat în judecată. Informații exclusive!
22:10
Gestul neașteptat al fostului iubit al Alinei Radi! I-a cumpărat un apartament fiului artistei, de 10 ani, chiar de ziua lui! Cum a reacționat cântăreața # SpyNews
Chiar dacă nu mai are o relaţie cu el, fostul iubit al Alinei Radi a rămas ca un tată pentru fiul cântăreţei. Deşi nu este părintele biologic al lui Dario, Radu îl consideră propriul său copil. Gestul făcut de acesta de ziua băiețelului a impresionat pe toată lumea: i-a cumpărat un apartament în Timişoara, chiar când a împlinit 10 ani.
22:00
Asia Express sezonul 8, 19 octombrie 2025. Probă de foc pentru concurenți. Ștefan Floroaica: ”Mi-a venit să vomit” # SpyNews
Concurenții din Asia Express, sezonul 8, au ajuns în etapa a șaptea. Probele din ediția din 19 octombrie se desfășoară în orașul Hoi An, un loc care le-a fermecat pe vedete. Prima probă, însă, i-a dat mari bătăi de cap lui Ștefan Floroaica! Concurentul i-a cerut lui Alexandru Ion să îl înlocuiască.
22:00
Jador, apariţie de senzaţie la spălătorie! Cum a apărut cântăreţul la volanul maşinii de 300 de mii de euro! | PAPARAZZI # SpyNews
Jador trăiește pe picior mare! Norocul nu i-a surâs doar pe plan personal, ci creșterile semnificative se observă și în conturile bancare! Artistul și-a cumpărat o mașină de aproximativ 300.000 de euro și și-a schimbat stilul vestimentar cu cel al brandului elegant pe care îl conduce! Paparazzii Spynews.ro au surprins imagini de senzație!
21:20
21:00
Philipp Plein, adevărul despre scandalul cu Lucia Bartoli! Designerul susține că își dorește doar să își protejeze copiii: ”Nu pot să o înlocuiesc pe mama lor” # SpyNews
Philipp Plein a făcut declarațiile cu care speră să pună capăt scandalului cu Lucia Bartoli! Designerul a decis să vorbească pentru prima dată despre relația pe care a avut-o cu ea și să spună partea lui de adevăr, după ce a simțit că scandalul s-a dus într-o direcție complet greșită.
Acum 12 ore
19:50
Deea Maxer și-a sărbătorit fiica! Vedeta i-a pregătit Maysei surpriza la care orice fetiță visează | FOTO # SpyNews
Zi de sărbătoare în familia Deei Maxer! Fiica vedetei, Maysa, și-a sărbătorit ziua de naștere! Fetița a împlinit 6 ani și a avut parte de o petrecere superbă, la care orice copil ar visa. Deea Maxer i-a pregătit o surpriză de vis!
19:10
Francisca și Tj Miles se pregătesc să devină părinți! Influencerița este însărcinată în cinci luni și a postat imagini emoționante cu burtica de gravidă. Francisca trece pentru prima dată prin emoțiile unei viitoare mame.
18:30
Motivul halucinant al uciderii femeii din Berceni! Adolescenta l-ar fi convins pe iubitul ei să o omoare pe mama adoptivă # SpyNews
S-a aflat planul diabolic pe care adolescenta de 13 ani, din Berceni, l-ar fi pus la cale pentru a-și ucide mama adoptivă. Femeia a fost omorâtă de iubitul fetei, după cum chiar el a recunoscut, și ulterior a fost găsită îngropată într-o pădure de lângă București.
17:30
O nouă alertă medicală! Varianta Covid Stratus are simptome care afectează dinții și provoacă dureri mari de maxilar. Medicii au tras un semnal de alarmă. Cine are aceste simptome este sfătuit să se prezinte la medic.
16:50
Dana Roba a plecat în vacanță într-un loc celebru! Unde se relaxează după scandalul cu Andra Volos # SpyNews
Dana Roba a plecat în vacanță! Make-up artistul a ales o destinație celebră din Arabia, vizitată de foarte mulți români. După scandalul de proporții cu Andra Volos, Dana Roba a ”fugit” într-un adevărat paradis.
16:20
Ultimul mesaj al avocatei moarte în explozia din Rahova. Ce a apărut la locul unde au decedat trei oameni # SpyNews
Trei femei au murit în urma exploziei din Rahova. Vasilica Enache era avocată cu 25 de ani de experiență și ar fi locuit în apartamentul unde a avut loc tragedia, la etajul 5. Explozia ar fi pornit din apartamentul ei. În ultimul ei mesaj postat pe rețelele de socializare, pare că și-a presimțit sfârșitul.
Acum 24 ore
15:20
Mihaela, finalista de la Mireasa, sezonul 11, replică acidă la adresa doamnei Dorina. Ultimul ei mesaj a scos-o din sărite pe fosta concurentă: „Nu dorești să-ți vezi de viață” # SpyNews
Mihaela și doamna Dorina de la Mireasa nu s-au înțeles foarte bine pe când erau în competiție. Chiar dacă sezonul 11 s-a terminat în luna iulie, cele două se pare că mai au încă ceva de împărțit. Doamna Dorina a scris un mesaj în care spune despre Mihaela că a mințit în competiție și că a jucat teatru, postare la care bruneta a reacționat.
14:40
Fratele Mirelei, tânăra însărcinată care a murit în explozia din Rahova, a fost externat. În ce stare sunt ceilalți șapte oameni # SpyNews
Tânăra însărcinată care a murit în explozia Rahova era singură acasă atunci când a avut loc tragedia. Fratele ei, un adolescent de 17 ani, s-a numărat printre cei răniți, iar ieri a fost externat. În spital mai sunt alte șapte persoane, victime ale dezastrului.
14:00
Iubita lui CRBL, pregătită să devină mamă, la 24 de ani? Cum decurge relația cântărețului cu Olga Guțanu # SpyNews
CRBL și iubita lui sunt împreună de mai bine de un an. Cei doi s-au cunoscut la o lună după ce artistul a anunțat divorțul de fosta soție, Elena, cu care are împreună și o fiică adolescentă. Între cei doi există o diferență de 23 de ani, însă pare că nu a fost o problemă în relația lor. Olga Guțanu a răspuns la întrebarea dacă se vede curând mamă.
13:20
Francesca Sarao și Cristi Pungă de la Insula iubirii au stabilit data nunții! Modul inedit în care au anunțat ziua în care se vor căsători # SpyNews
După o relație de 10 ani și doi ani de logodnă, Francesca Sarao și Cristi Pungă de la Insula iubirii se căsătoresc. Foștii concurenți ai sezonului 9 au dat vestea de curând, iar evenimentul va avea loc anul viitor.
12:40
Sam și Antoni sunt stabiliți de un an în România. Cei doi locuiesc în București, după ce toată viața și-au petrecut-o în America. Cei doi încă se adaptează la viața lor de aici, iar de curând, americanii s-au declarat surprinși de un lucru pe care spun că nu l-au văzut nici măcar în New York.
11:50
Alertă în Pipera. Un incendiu a izbucnit în parcarea unui bloc. Două mașini au ars, iar 40 de persoane au fost evacuate # SpyNews
Alertă în Pipera, după un incendiu care a izbucnit într-o parcare. În apropiere se află un bloc, iar flăcările s-au extins la o țeavă de gaze. Traficul în zonă este blocat.
11:40
Jorge a anunțat ieri că va aduce pe cineva în casa lui. Astăzi, cântărețul l-a prezentat așa cum se cuvine pe noul membru al familiei. Copiii lui au fost cei mai încântați de acest moment.
10:50
O româncă stabilită în Suedia spune că nu mai consideră țara un loc sigur pentru copii. Femeia, mamă a doi copii de 5 și 6 ani, a povestit că se teme pentru siguranța lor, în condițiile în care apar tot mai multe grupări care îi racolează pe cei mici de la vârste fragede.
10:50
Asia Express ajunge diseară în orașul luminilor: Hoi An, una dintre cele mai spectaculoase destinații din Vietnam # SpyNews
Diseară, de la ora 20:00, la Antena 1, începe prima ediție a etapei a șaptea din Asia Express – Drumul Eroilor. Concurenții ajung într-unul dintre cele mai fermecătoare și spectaculoase orașe din Vietnam – Hoi An, locul unde timpul pare să curgă altfel, printre felinare colorate, canale line și tradiții păstrate cu sfințenie. După o cursă istovitoare, echipele ajung în inima centrului vechi, inclus în patrimoniul UNESCO, unde vor descoperi nu doar farmecul străduțelor străjuite de clădiri coloniale și temple vechi de secole, ci și obiceiuri locale pline de simbolism.
10:20
Explozia din Rahova i-a speriat pe români. Locatarii a două blocuri din Galați au semnalat scurgeri de gaze # SpyNews
Explozia din blocul din Rahova i-a speriat pe români. Locatarii din două blocuri din Galați au semnalat scurgeri de gaze. O situație asemănătoare a avut loc și în Târgu Mureș, acolo unde au fost chemați pompierii.
09:50
Iulia Vântur, în lacrimi. Un celebru culturist din India a murit la 42 de ani. Inclusiv Salman Khan a fost prezent la înmormântare # SpyNews
Un culturist celebru în India a murit în urmă cu mai bine de o săptămână. Iulia Vântur și Salman Khan au fost prezenți la înmormântarea lui, atunci când vedeta a fost văzută în lacrimi. Bărbatul a murit la 42 de ani, în urma unui stop cardiac în timpul unei intervenții chirurgicale.
Ieri
00:20
Când se căsătoresc Simona Trașcă și Marian! Vedeta i-a schimbat planurile iubitului: ”Așa nu vreau eu” # SpyNews
Simona Trașcă se pregătește să îmbrace rochia de mireasă! Vedeta va ajunge în fața altarului alături de Marian Buzilă, bărbatul cu care se afișează după 20 de ani! Cei doi au stabilit deja data nunții și sunt nerăbdători să se căsătorească.
18 octombrie 2025
23:40
Ce se întâmplă cu locatarii din etajele blocului din Rahova, care vor fi demolate. Autoritățile au anunțat ce soluții au găsit # SpyNews
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat ce măsuri se vor lua pentru protejarea locatarilor din etajele blocului din Rahova, care vor fi demolate. Sute de persoane vor rămâne, temporar, fără locuințe, după ce Inspectoratului de Stat în Construcţii (ISC) a constatat că structura etajelor afectate de explozie nu mai pot fi reabilitate.
22:50
Mioara Velicu urmează să devină străbunică de băiețel! Cântăreața a dezvăluit ce nume va purta micuțul # SpyNews
Mioara Velicu se pregătește pentru un nou capitol în viața ei! Cântăreața va deveni străbunică de băiețel și este nerăbdătoare să îl cunoască pe bebeluș! Mioara Velicu a dezvăluit la Xtra Night Show ce nume va purta micuțul.
22:00
Imagini rare cu Traian Băsescu! Cum l-au surprins paparazzii Spynews.ro pe fostul preşedinte # SpyNews
Pensionat de mai bine de zece ani, Traian Băsescu are treburi administrative chiar și după ce nu mai este fostul președinte al României! Dacă în perioada de glorie existau ”oamenii președintelui”, iată că acum responsabilitățile personale au revenit în... sarcina lui! Iată unde a fost filmat de paparazzii Spynews.ro!
22:00
A făcut parada modei! Săndel Mihai a luat magazinele la rând. Ce a făcut soția lui, în tot acest timp # SpyNews
Săndel Mihai, fratele Andrei Măruță, este mare „fashionist”! Cunoscutul interpret de muzică populară se pare că are și altă pasiune în afară de muzică. Acestuia îi place să ia magazinele la rând, în timpul liber. Și...nu oricum. Cu soția lângă el.
22:00
Indiferență crasă a unor locatari din blocul explodat din cartierul Rahova din Capitală: ca să revină în casele lor, unii s-au arătat dispuși să mintă în privința daunelor cauzate de deflagrația devastatoare.
22:00
O problemă nu vine niciodată singură! Cornel Păsat, atacat din toate părțile: "Sunt într-o perioadă de acomodare" # SpyNews
O problemă nu vine niciodată singură, spune o vorbă din popor care pare să i se potrivească și lui Cornel Păsat. Coregraful este atacat din toate părțile, după ce s-a despărțit de curând de soție și de mama copilului său. Cu ce problemă se confruntă, mai nou, bărbatul!
22:00
Fosta concurentă de la Mireasa devine mamă pentru a doua oară! Primele declarații despre sarcină # SpyNews
Fosta concurentă de la „Mireasa” a făcut un anunț emoționant! Urmează să fie mămică pentru a doua oară și speră ca Dumnezeu să-i îndeplinească dorința de a avea o fetiță. Claudia Shik și soțul ei au anunțat că urmează să devină din nou părinți, iar, în exclusivitate pentru Spynews.ro, fosta concurentă face primele declarații despre sarcină.
22:00
Este oficial! Patru etaje ale blocului din Rahova, care a explodat vineri, vor fi demolate! Sute de persoane rămân, pentru moment, fără locuințe. Structura blocului a fost afectată foarte grav și nu mai poate fi reabilitată.
21:50
Anca Serea și-a cumpărat mașina nouă! Vedeta a făcut o schimbare drastică, pentru prima dată: ”Să nu rămân cu ea în drum” # SpyNews
Anca Serea a făcut o achiție de aproape 100.000 de euro! Vedeta și-a cumpărat o mașină nouă, de care este foarte încântată! Totuși, noua mașină vine cu o schimbare pentru Anca Serea, fapt care o pune pe gânduri.
21:10
Incendiu la un bloc din Tecuci! Un bărbat a sărit de la etaj de frică, opt persoane au fost evacuate # SpyNews
Un incendiu a izbucnit, sâmbătă seară, la un imobil din orașul Tecuci. Opt persoane au fost evacuate, iar un bărbat a sărit de la etajul al doilea, speriat de fumul din casă. Acesta a fost transportat la Spitalul Municipal Tecuci.
20:40
Dovadă supremă de iubire după explozia din Rahova! Un bărbat și-a riscat viața pentru a recupera rochia de mireasă a viitoarei soții # SpyNews
Un bărbat din București a făcut un gest impresionant după exploxia din Rahova! Deși riscul de a-și pierde viața a fost foarte mare, din dragoste pentru viitoarea lui soție a trecut prin infern pentru a recupera rochia de mireasă, pe care urmează să o îmbrace în fața altarului.
20:10
Jennifer Lopez a dezvăluit că nu s-a simțit niciodată iubită, deși a fost căsătorită de patru ori! Ce relații are cu foștii soți # SpyNews
Jennifer Lopez a fost căsătorită de patru ori și a avut opt relații de iubire, însă a mărturisit că nu s-a simțit niciodată cu adevărat iubită! Iată lista bărbaților cu care superstarul a ajuns în fața altarului și ce relație are, în prezent, cu foștii soți.
19:30
Rețeta Gabrielei Cristea de saramură pentru murături. Sfaturi pentru gospodine în sezonul de toamnă # SpyNews
Gabriela Cristea a prezentat rețeta ei de saramură pentru murăturile de toamnă. Vedeta, cunoscută și datorită pasiunii pentru gătit, a venit cu sfaturi importante pentru gospodine în sezonul de toamnă.
18:50
Marilu Dobrescu a renunțat la facultatea în Australia! Influencerița a anunțat că are alte planuri # SpyNews
Marilu Dobrescu s-a mutat în Australia în urmă cu câteva luni și a anunțat că va studia acolo. Influencerița a renunțat, însă, la facultate și a anunțat că are alte planuri în acest moment, dar nu exclude să reia studiile în viitor.
18:00
Mama gravidei moarte în explozia din Rahova, declarații tulburătoare! Femeia nu își revine din suferință: ”De 2 zile lăsăm ușile de la intrare deschise” # SpyNews
Familia gravidei care a murit în explozia din Rahova trece prin momente cumplite. Mama fetei de 24 de ani a făcut declarații dureroase, în care și-a exprimat suferința și revolta pe care o simte față de dezastrul din Rahova.
17:10
Tensiuni mari în Rahova, după explozie. Locatarii nu sunt lăsati să între în bloc, din cauza riscului de prăbușire. Nu a fost găsit nici sigiliul # SpyNews
Lovitură după lovitură în Rahova. La o zi de la explozia devastatoare, specialiștii continuă expertizele blocului distrus. Riscul de prăbușire este tot mai mare, motiv pentru care locatarii nu sunt lăsați, pentru moment, să pătrundă în interior și să își ia lucrurile.
16:50
Constantin Gâlcă, declarații în lacrimi, după explozia de pe Calea Rahovei. Tatăl și frații antrenorului locuiesc în zona în care s-a produs tragedia # SpyNews
Constantin Gâlcă a crescut în cartierul Rahova, acolo unde se află în continuare tatăl și frații lui. Antrenorul echipei Rapid a făcut declarații în lacrimi, după explozia în urma căreia au murit trei oameni, iar 14 au fost răniți.
16:40
De când se cunosc, de fapt, Irina Columbeanu și Andreea Bostănică! Imagini rare cu cele două de acum 10 ani # SpyNews
Irina Columbeanu și Andreea Bostănică au o relație mai veche decât ar fi crezut fanii! Cele două s-au afișat împreună recent, dar sunt prietene de peste zece ani. Iată imagini vechi cu influencerița și fiica Monicăi Gabor!
