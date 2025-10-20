O casă ca-n povești, reședința lui George G. Assan, industriașul care a dat pâine Bucureștiului. Monumentul, azi “Casa Oamenilor de Știință”, găzduiește botezuri și nunți
20 octombrie 2025
La început de secol XX în Micul Paris, grațioasa reședință a industriașului George G. Assan, din piațeta Lahovary, întrecea prin splendoare și monumentalitate numele, prestigiul, faptele și averea familiei Assan. Pe vremea când prin proaspăt
Băluță din nou fruntaș într-un sondaj privind alegerile la Primăria Capitalei. Din urmă, vin Ciucu și Drulă la egalitate
Un nou sondaj despre alegerile de la Primăria Capitalei a apărut. Fruntaș în preferințele bucureștenilor este Daniel Băluță, primarul Sectorului 4. În urma lui, vin Ciprian Ciucu, primar Sector 6, și Cătălin Drulă, cei doi
Trafic îngreunat în centrul Bucureștiului. Șofer: „Magheru blocat tot, se merge extrem de greu. Evitați zona"
La această oră, șoferii din București spun că traficul în centrul orașului este aproape complet blocat. Sunt în desfășurare două evenimente care presupun deplasarea mai multor participanți. Conducătorii auto se sfătuiesc între ei să evite
VIDEO | Un şofer de BMW circula pe contrasens pe Autostrada Bucureştiului A0. Martor: A fost pe sens Jilava spre Bragadiru
Un șofer de BMW a ales să meargă pe contrasens pe Autostrada Bucureștiului A0. Un alt conducător auto, care circula conform regulilor de direcție, l-a filmat. În videoclip, se vede și momentul când șoferul face
Stația STB „Bd. Gloriei" de pe Bd. Bulevardul Bucureștii Noi va fi suspendată sptămâna viitoare. Pe aici trece o linie troleibuz și una de autobuz
STB transmite călătorilor că stația „Bd. Gloriei", amplasată pe Bulevardul Bucureștii Noi, sens Calea Griviței, va fi suspendată în perioada 20 – 24 octombrie. Decizia a fost luată pentru că se vor executa lucrări de
VIDEO | Bucureștenii vor merge până la Focșani pe autostradă la finalul lui noiembrie, estimează directorul CNAIR. Lotul 3 Pietroasele – Buzău al A7 e gata în proporție de 85%
Directorul CNAIR, Cristian Pistol, spune că la finalul lunii noiembrie se va deschide circulația și pe Lotul 3 Pietroasele – Municipiul Buzău al Autostrăzii A7 Ploiești-Buzău. Dacă lucrările continuă în ritmul actual, se va merge
Apelul prefectului Capitalei❗️"Nu mergeți în blocul distrus de explozia din Rahova! Au apărut imagini false cu locatari care ar intra în clădire!"
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, avertizează că sunt informații false cum că locatarii blocului distrus din Rahova ar intra în clădire. În mediul online circulă imagini care sunt asociate în mod fals cu explozia din Rahova.
Marș pentru Siguranța femeilor, astăzi, în București și alte orașe din țară. Participanții din Capitală se adună în Piața Universității
Astăzi de la ora 15:00, va avea loc cea de-a unsprezecea ediție a marșului „Împreună pentru Siguranța Femeilor". Participanții se adună în Piața Universității, la statuie. Alte marșuri vor fi astăzi în orașele Iași, Sibiu,
ALERTĂ | Incendiu pe Bd. Pipera. Flăcările de la două autoturisme s-au extins la o țeavă de gaze. 40 de persoane au fost evacuate dintr-o clădire din apropiere
În urmă cu puțin timp, a avut loc un incendiu. Două mașini au luat foc pe Bulevardul Ppiera, la Școala Americană. STB anunță că linia 301 este blocată și se aplică măsuri de deviere. Artera
Pelerinajul la moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștiului. Credincioșii se pot închina și participa la programul liturgic într 19-29 octombrie
Astăzi, începe pelerinajul pentru sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor. Acesta este organizat de Patriarhia Română și Arhiepiscopia Bucureștilor și se desfășoară între 19 – 29 octombrie. Cum se va desfășura pelerinajul De
Accident cu incendiu pe Autostrada București – Pitești A1. Martor: Sunt cozi de mașini de 2 kilometri pe sensul spre Capitală
În urmă cu puțin timp, a avut loc un accident pe Autostrada București – Pitești A1. Un martor spune că a izbucnit și un incendiu la fața locului. Traficul este îngreunat, șoferii formează cozi de
Ce urmează după explozia din Rahova. Locatarii sunt cazați o săptămâna la hoteluri, apoi mutați în apartamente. ISC: Se recomandă demolarea
Ieri a avut loc o nouă ședință a Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență (CMBSU) pentru discuții și măsuri privind explozia din Rahova. Au fost prezentate concluziile raportului tehnic și măsurile ce vor fi
Cine este Mihai Lasca, fostul deputat controversat care vrea să devină primarul Bucureștiului
În cursa pentru Primăria Capitalei s-a înscris un nou nume, și anume fostul deputat Mihai Lasca. Un personaj controversat prin excelențâ, Lasca are în spate un trecut care poate fi rezumat în patru instanțe după
Autoritățile promit iar constructia unui spital de arsi în Bucuresti, la 10 ani de la Colectiv, când tot nu avem spital de mari arși
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că s-ar putea construi un nou spital de arși în București. El a avut discuții cu vicepreședintele Băncii Mondiale cu privire la investiții în unitățile medicale din România. Această nouă
Procesiune cu relicva Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea în București, duminică. Ce traseu vor parcurge credincioșii
Mâine va avea loc procesiunea tradițională cu relicva Sf. Papă Ioan Paul al II-lea. Evenimentul va începe la monumentul dedicat Sf. Ioan Paul al II-lea, apoi vor parcurge un traseu până la Catedrala Sf. Iosif.
Prefectura ține o nouă sedință a Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență și cu locatarii blocului distrus din Rahova. Are loc astăzi la ora 18:00
Prefectul Capitalei a convocat, din nou, Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență, astăzi, la ora 18.00. Subiectul principal este explozia de pe Calea Rahovei. El a chemat și locatarii scării unde s-a produs explozia,
Troleibuze și autobuze deviate mâine seară pentru meciul Dinamo București – Rapid București, de pe Arena Națională. STB are lista traseelor modificate
Mâine seară va avea loc meciul de fotbal Dinamo București – Rapid București, pe Arena Națională. În acest context, STB anunță că patru linii de circulație vor circula deviat, în situația în care circulația rutieră
FOTO | Ce au găsit arhelogii la Planșeul Unirii din Vechiul București. Sunt bucăți ale unor case de la începutul secolului al XIX-lea și demolate pentru a se contrui Halele Ghica
În urmă cu o lună, în timpul lucrărilor de la Planșeul Unirii, s-au făcut descoperiri arheologice. Pe șantier, s-au găsit mai multe vechi urme de construcții anterioare de aici. La momentul acela, zona a fost
ESENȚIAL | Alegerile pentru PMB ar putea avea loc pe 7 decembrie (surse). Care e condiția partidelor din coaliție
Bucureștenii ar putea avea în sfârșit data alagerilor pentru Primăria Capitalei. Liderii coaliției de guvernare discută două variante, alegerile de la PMB ar putea avea locfinalul lui noiembrie sau pe 7 decembrie. Până atunci, partidele
FOTO | Arde din nou fosta Școală Ciocanul, din cartierul evreiesc. Pompierii intervin asupra incendiului
Cu puțin timp în urmă, a izbucnit un incendiu la fosta Școală Ciocanul, de pe Calea Dudești, din cartierul evreiesc. Clădirea istorică este abandonată de ani de zile. Aici au mai fost produse incendii. Fosta
Cresc iar prețurile transportului public din Capitală. Directorul STB: Se discută, decizia finală este a Consiliului General
Bucureștenii se pot aștepta la o nouă creștere la prețul pentru o călătorie cu mijloacele STB. Noul director al companiei municipale spune că o decizie se va lua în Consiliul General al Municipiului București. Numărul
VIDEO | RO-Alert de incendiu în București, pe Calea Plevnei. Arde un centru spa de la subsolul unei clădiri. Degajări mari de fum, ocoliți sau evitați zona!
În urmă cu puțin timp, s-a izbucnit un incendiu pe Calea Plevnei, din Sectorul 6 al Capitalei. Pompierii sunt la fața locului și intervin asupra focului. Bucureștenii care stau în zonă au primit și un
FOTO | Animale încă pierdute după explozia din blocul de pe Calea Rahovei. Stăpânii sunt disperați
Ieri a avut loc explozia la un bloc de pe Calea Rahovei, printre dărămâturi au fost prinși oameni și animale. Stâpânii acestora au început să le caute și cer ajutorul celorlalți loctari. Oamenii sunt disperați
FOTO | Cum s-a simțit explozia de la blocul de pe Calea Rahovei la liceul „Dimitrie Bolintineanu". Profesor:„Scaunul meu a fost mutat cu tot cu mine circa 20 de centimetri"
Ieri dimineață a avut loc explozia de pe Calea Rahovei, care a afectat și Liceul „Dimitrie Bolintineanu” din apropiere. Suflul deflagrației blocului unde s-a produs tragedia a spart geamuri ale unității de învățământ, a avariat […] Articolul FOTO | Cum s-a simțit explozia de la blocul de pe Calea Rahovei la liceul „Dimitrie Bolintineanu”. Profesor:„Scaunul meu a fost mutat cu tot cu mine circa 20 de centimetri” apare prima dată în B365.
Cafenelele și Bucureștiul sunt o pereche știută de toată lumea, tipică unui oraș care nu doarme niciodată. Dar ceainăriile? Locurile liniștite, ferite de haos care lasă aromele Orientului să se contopească cu aerul străzilor Capitalei […] Articolul Top 7 ceainării din Bucuresti. Unde poti sa bei cele mai bune ceaiuri apare prima dată în B365.
Nicușor Dan, prima reacție după tragedia din Rahova, la aproape 12 ore de la producerea exploziei. Scrie pe Facebook: Este revoltător și inadmisibil # B365.ro
Președintele Nicușor Dan are, în această seară, o primă reacție după tragedia din Rahova, unde 3 oameni și 14 au fost răniți în urma unei devastatoare explozii produse la un bloc de locuințe. Explozia s-a […] Articolul Nicușor Dan, prima reacție după tragedia din Rahova, la aproape 12 ore de la producerea exploziei. Scrie pe Facebook: Este revoltător și inadmisibil apare prima dată în B365.
Un locatar din blocul unde a avut loc explozia din Rahova acuză o firmă recomandată de Distrigaz că a redeschis gazul. ”Ei au rupt sigiliul, au dat drumul și au cerut 1.500 lei” # B365.ro
Un locatar, Ghiță Găinaru, povestește oentru Antena3CNN că înainte de explozia îngrozitoare din Rahova, joi 16 octombrie, o firmă recomandată de Distrigaz a venit la bloc pentru a gazul. A participat la toate demersurile făcute […] Articolul Un locatar din blocul unde a avut loc explozia din Rahova acuză o firmă recomandată de Distrigaz că a redeschis gazul. ”Ei au rupt sigiliul, au dat drumul și au cerut 1.500 lei” apare prima dată în B365.
PMB acordă sprijin financiar de 2, 9 milioane de lei pentru bucureștenii rămași fără case în urma exploziei din Rahova. Decizia a fost luată în ședință de urgență # B365.ro
Stelian Bujduveanu, primarul general interimar, a convocat astăzi, 17 octombrie 2025, o ședință de îndată a Consiliului General al Municipiului București în urma exploziei îngrozitoare din cartierul Rahova. Vor fi alocate fonduri în valore de […] Articolul PMB acordă sprijin financiar de 2, 9 milioane de lei pentru bucureștenii rămași fără case în urma exploziei din Rahova. Decizia a fost luată în ședință de urgență apare prima dată în B365.
FOTO | Accident STB vs STB în Pasajul de sub Piața Victoriei, unde un tramvai a lovit un autobuz. Liniile 1 și 182, blocate, blocaj. uriaș pe Ștefan cel Mare # B365.ro
Un accident STB vs STB s-a produs, în această seară, în pasajul de sub Piața Victoriei, unde s-au ciocnit un tramvai și un autobuz. Societatea de transport București anunță că, „din cauza unui eveniment de […] Articolul FOTO | Accident STB vs STB în Pasajul de sub Piața Victoriei, unde un tramvai a lovit un autobuz. Liniile 1 și 182, blocate, blocaj. uriaș pe Ștefan cel Mare apare prima dată în B365.
Multe petreceri de Halloween au loc în București. Unde se pot întrece bucureștenii în costume # B365.ro
Cu ocazia Halloween-ului, Bucureștiul devine capitala distracției. Cluburile din oraș pregătesc nopți pline de mister, muzică și costume. Petrecerile tematice transformă weekendul 31 octombrie – 1 noiembrie într-un maraton de dans și costume. Pe 31 […] Articolul Multe petreceri de Halloween au loc în București. Unde se pot întrece bucureștenii în costume apare prima dată în B365.
Bolojan vrea ca alegerile la PMB să fie organizate cât de curând. ”Una este să ai un primar stabil, alta este să ai un interimar, indiferent cât de bine intenționar este Bujduveanu” # B365.ro
Ilie Bolojan a spus astăzi, 17 octombrie că, alegerile trebuie organizate în spiritul legii. El crede că aceste alegeri ar putea fi organizate cât mai repede, în final de noiembrie, început de decembrie. Sau chiar […] Articolul Bolojan vrea ca alegerile la PMB să fie organizate cât de curând. ”Una este să ai un primar stabil, alta este să ai un interimar, indiferent cât de bine intenționar este Bujduveanu” apare prima dată în B365.
Restricții de circulație în București, în weekend. Ce străzi și bulevarde sunt închise pentru mașini în perioada 18-19 octombrie # B365.ro
Weekendul acesta au loc mai multe evenimente în Capitală. Iar pentru o bună desfășurare a acestora au fost anunțat și restricții de circulație. Restricții de circulație în București, în weekend În acest weekend, 18-19 octombrie, […] Articolul Restricții de circulație în București, în weekend. Ce străzi și bulevarde sunt închise pentru mașini în perioada 18-19 octombrie apare prima dată în B365.
VIDEO | Reacțiile mai multor bucureșteni din Rahova, după la explozia îngrozitoare. ”Am sunat la Distrigaz. Au venit, ne-au închis gazele, au zis că totul e ok” # B365.ro
O explozia devastatoare a avut loc în această dimineață într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei. În urma ei au fost spulberate două etaje și a provocat moartea a trei persoane. Alți paisprezece oameni au […] Articolul VIDEO | Reacțiile mai multor bucureșteni din Rahova, după la explozia îngrozitoare. ”Am sunat la Distrigaz. Au venit, ne-au închis gazele, au zis că totul e ok” apare prima dată în B365.
FOTO | Cum arată explozia din Rahova pe seismografele INFP. Energia deflagrației, la fel precum cea a unui cutremur de magnitudine locală 1,2 Ml # B365.ro
Explozia puternică din blocul din Sectorul 5 a fost înregistrată de stațiile seismice din Capitală. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) a confirmat că unda acestui eveniment a fost asociată unui cutremur. INCDFP […] Articolul FOTO | Cum arată explozia din Rahova pe seismografele INFP. Energia deflagrației, la fel precum cea a unui cutremur de magnitudine locală 1,2 Ml apare prima dată în B365.
Oribila crimă din Berceni. O fată de 14 ani și iubitul ei au omorât-o pe mama adolescentei. Suspecții au fost reținuți # B365.ro
O femeie din Sectorul 4 al Capitalei a dispărut de câteva zile. Aceasta a fost căutată de polițiștii Capitalei. Femeia a fost găsită moartă într-o pădure, de la marginea Bucureștiului. Iubitul fiicei ei a recunoscut […] Articolul Oribila crimă din Berceni. O fată de 14 ani și iubitul ei au omorât-o pe mama adolescentei. Suspecții au fost reținuți apare prima dată în B365.
O explozia devastatoare a avut loc în această dimineață într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei. În urma ei au fost spulberate două etaje și a provocat moartea a trei persoane. Alți paisprezece oameni au […] Articolul VIDEO | Reacțiile mai multor bucureșteni din Rahova referitoare la explozia îngrozitoare. ”Am sunat la Distrigaz. Au venit, ne-au închis gazele, au zis că totul e ok” apare prima dată în B365.
ALERTĂ | Alimentarea cu gaze a fost oprită pe Bd. Carol din Sectorul 3, după explozia din Rahova. Se intervine asupra unui defect din rețea, anunță Distrigaz. Când se rezolvă # B365.ro
Distrigaz a oprit alimentarea cu gaze în cadrul rețelei de distribuție de pe Bulevardul Carol, din Sectorul 3 al Bucureștiului. Mai mulți clienți sunt afectați. Este o defecțiune în rețea Decizia a venit după ce […] Articolul ALERTĂ | Alimentarea cu gaze a fost oprită pe Bd. Carol din Sectorul 3, după explozia din Rahova. Se intervine asupra unui defect din rețea, anunță Distrigaz. Când se rezolvă apare prima dată în B365.
VIDEO | Momentul în care a avut loc explozia devastatoare din Rahova, imagini surprinse pe camera unui magazin. Două etaje ale blocului au fost spulberate # B365.ro
În această dimineață a avut loc o explozie îngrozitoare în Capitală. Deflagrația produsă a avut loc într-un bloc din Sectorul 5. A devastat două etaje. A fost atât de puternică încât s-a simțit inclusiv în […] Articolul VIDEO | Momentul în care a avut loc explozia devastatoare din Rahova, imagini surprinse pe camera unui magazin. Două etaje ale blocului au fost spulberate apare prima dată în B365.
Apel pentru sprijin, după explozia din Rahova. Centrele DGASMB de donații, deschise de urgență în weekend. Lista de bunuri necesare și adresele unde le putem duce # B365.ro
Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București (DGASMB) lansează un apel public de sprijin pentru bucureștenii afectați de explozia din Rahova. Multe familii au rămas fără locuințe și au nevoie urgentă de haine, mâncare […] Articolul Apel pentru sprijin, după explozia din Rahova. Centrele DGASMB de donații, deschise de urgență în weekend. Lista de bunuri necesare și adresele unde le putem duce apare prima dată în B365.
Bucureștenii care locuiau în blocul distrus din Rahova vor sta în hoteluri în weekend. PMB a activat fondul de urgență. Bujduveanu: Nicio persoană nu rămâne pe stradă # B365.ro
Astăzi, a avut loc o explozie care a distrus un bloc de pe Calea Rahovei. Locatarii au fost evacuați, iar Raed Arafat a transmis că nimeni nu va intra nici după terminarea intervențiilor. Primăria Capitalei […] Articolul Bucureștenii care locuiau în blocul distrus din Rahova vor sta în hoteluri în weekend. PMB a activat fondul de urgență. Bujduveanu: Nicio persoană nu rămâne pe stradă apare prima dată în B365.
VIDEO | Doi locatari din blocul distrus au fost proiectați de explozie în clădirea vecină. Noi detalii teribile ale tragediei din Rahova # B365.ro
Două persoane au murit pe loc după ce au fost aruncate în peretele blocul vecin în urma exploziei care a avut loc în această dimineață în cartierul Rahova. Una dintre victime a fost proiectată peste […] Articolul VIDEO | Doi locatari din blocul distrus au fost proiectați de explozie în clădirea vecină. Noi detalii teribile ale tragediei din Rahova apare prima dată în B365.
VIDEO | Dl. Negoiță, deosebit de încântat că a înlocuit Bordura Roșie cu Bordura până la Buric de pe Drumul Lunca Cetății. „Se poate folosi și ca băncuță” # B365.ro
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3 al Capitalei, a informat bcuureștenii cu privire la schimbările de pe Drumul Lunca Cetății. A fost schmbată bordura. Drumul Lunca Cetății a fost modernizat, are acum o altă bordură Robert […] Articolul VIDEO | Dl. Negoiță, deosebit de încântat că a înlocuit Bordura Roșie cu Bordura până la Buric de pe Drumul Lunca Cetății. „Se poate folosi și ca băncuță” apare prima dată în B365.
BREAKING | STS confirmă, oamenii au sunat la 112 să anunțe scurgeri și miros de gaz într-un bloc din S5. Lanțul slăbiciunilor și disperării și ce spune azi Distrigaz # B365.ro
Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) confirmă că oamenii au sunat la 112 încă de joi, 16 octombrie, pentru a anunța scurgerile și mirosul de gaze: Ce spune azi Distrigaz Sud Rețele, după explozia teribilă din […] Articolul BREAKING | STS confirmă, oamenii au sunat la 112 să anunțe scurgeri și miros de gaz într-un bloc din S5. Lanțul slăbiciunilor și disperării și ce spune azi Distrigaz apare prima dată în B365.
VIDEO | Un supraviețuitor sub dărămăturile blocului care a sărit în aer, în Rahova. Clădirea cu 8 etaje, în pericol de prăbușire după explozie # B365.ro
Au apărut imagini cu un supraviețuitor de la explozia dintr-un bloc de pe Calea Rahovei. Se vede în imagini cum se ridică o mână de sub dărâmături. În acest eveniment de proporții, au rezultat mai […] Articolul VIDEO | Un supraviețuitor sub dărămăturile blocului care a sărit în aer, în Rahova. Clădirea cu 8 etaje, în pericol de prăbușire după explozie apare prima dată în B365.
Îmi doresc ca în viața asta să ajung în Filipine? Da. Am bani s-ajung în Filipine? Nu, și nici n-o să am. Dar măcar am descoperit MaPa Asian Fusion, un food truck din zona Muncii, […] Articolul Fantasticul food truck filipinez de la Muncii. MaPa Asian Fusion va cuceri Bucureștiul apare prima dată în B365.
Piedone Jr, după explozia din Rahova: ”Nu știu nimic despre problema cu gazele, este o anchetă în curs” # B365.ro
Astăzi, 17 octombrie a avut loc o explozie puternică în Capitală. Tragedia s-a întâmplat la un bloc Calea Rahovei, în zona Liceului Bolintineanu. Au fost declarați trei morți și 14 pesoane sunt rănite. Vlad Popescu […] Articolul Piedone Jr, după explozia din Rahova: ”Nu știu nimic despre problema cu gazele, este o anchetă în curs” apare prima dată în B365.
Impresionant val de sprijin printre bucureșteni, după explozia teribilă din Rahova. Oamenii se mobiliează să ajute oamenii afectați, dar și animăluțele lor # B365.ro
Autoritățile sunt la fața locului, după explozia teribilă din Rahova, acolo unde se caută victime printre dărâmături. Mână de la mână, bucureștenii au decis să ajute familiile afectate de deflagrație. Oamenii nu mai au voie […] Articolul Impresionant val de sprijin printre bucureșteni, după explozia teribilă din Rahova. Oamenii se mobiliează să ajute oamenii afectați, dar și animăluțele lor apare prima dată în B365.
FOTO | Elevi de la Liceul Bolintineanu, răniți în explozia de la blocul din Rahova, aflat în apropierea școlii. Cum a afectat deflagrația unitatea de învățământ # B365.ro
Explozia produsă în această dimineață în cartierul Rahova a afectat grav Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” din București. Suflul deflagrației a spart geamuri, a avariat mai multe săli de clasă și a rănit ușor câțiva elevi. […] Articolul FOTO | Elevi de la Liceul Bolintineanu, răniți în explozia de la blocul din Rahova, aflat în apropierea școlii. Cum a afectat deflagrația unitatea de învățământ apare prima dată în B365.
„Așa se întâmplă când oamenii nu au căldură și improvizează tot felul de instalații pentru «moftul» de a se încălzi!” Furia unei bucureștence, după explozia din Rahova # B365.ro
Cauza exploziei din Rahova, unde două etaje s-au prăbușit în urma deflagrației de dimineață, este încă în investigare, dar nenorocirea reaprinde una din marile și istoricele dezbateri din București: lipsa de apă caldă și căldură, […] Articolul „Așa se întâmplă când oamenii nu au căldură și improvizează tot felul de instalații pentru «moftul» de a se încălzi!” Furia unei bucureștence, după explozia din Rahova apare prima dată în B365.
ESENȚIAL | Acumularea de gaze, cauză probabilă a exploziei din Rahova. Bucureșteancă din cartier: Ieri se simțea miros de gaze puternic în zonă, gazele au fost oprite două zile # B365.ro
În această dimineață a avut loc o explozie puternică într-un bloc de pe Calea Rahovei. Una dintre teorii este o acumulare de gaze. Martorii de la fața locului și cei care stau în edificiul afectat […] Articolul ESENȚIAL | Acumularea de gaze, cauză probabilă a exploziei din Rahova. Bucureșteancă din cartier: Ieri se simțea miros de gaze puternic în zonă, gazele au fost oprite două zile apare prima dată în B365.
