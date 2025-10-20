Top european: Economia Iașiului, dinamică; Bucureștiul atrage cele mai mari investiții
IasiTV Life, 20 octombrie 2025 05:40
Un studiu recent realizat de Oxford Economics plasează două orașe din România, Bucureștiul și Iașiul, printre aglomerările urbane cu cea mai spectaculoasă creștere economică din Europa. Această performanță este notabilă, având în vedere seria de șocuri succesive prin care a trecut continentul în ultimii 15 ani. Iașiul, al treilea oraș ca mărime din țară, s-a
• • •
Acum 30 minute
05:50
VIDEO. DN 17 Suceava: Un șofer inconștient a fost la un pas să provoace un accident grav # IasiTV Life
Un șofer de 56 de ani, originar din Mangalia, a fost la un pas să provoace o tragedie pe DN 17, în județul Suceava, după ce a efectuat o depășire fără a se asigura. Incidentul, surprins de o cameră de bord, arată cum autoturismul care venea de pe contrasens a fost nevoit să intre pe
05:40
Acum o oră
05:30
INVITAT / Prof. Dr. Ioana Madi Dumitrescu – Practicant al metodelor șamanice de vindecare
05:30
INVITAȚI / Dr. VALERICA ILIEȘ – Dr. VALERICA ILIEȘ -Medic specialist Medicina de Familie – Cu competențe în acupunctură și apifitoterapie, master în psihoterapieIRINA CALCEV – Reprezentant educațional regional Pharma Nord – Farmacist-laborant cu master în Biotehnologie
05:30
O tânără în vârstă de 18 ani, aflată pe motocicletă, a fost implicată într-un accident rutier, după ce a intrat în coliziune cu spatele unui autoturism. Din fericire, victima a suferit doar răni ușoare. La scurt timp de la producerea evenimentului, la fața locului au ajuns de urgență echipaje ale Poliției și un echipaj SMURD.
Acum 24 ore
15:30
Bogdan Cojocaru, deputat și președinte PSD Iași: AUR confundă opoziția cu spectacolul fără soluții # IasiTV Life
În contextul noii moțiuni simple anunțate de AUR împotriva ministrului Agriculturii, care va fi dezbătută luni, 20 octombrie, PSD Iași atrage atenția că inflația de moțiuni nu ține loc de soluții pentru fermieri și pentru economia reală. În ultimele săptămâni, AUR a depus patru moțiuni simple consecutive împotriva unor miniștri ai Cabinetului Bolojan – Educație,
09:00
Doliu în lumea Rock: Basistul Limp Bizkit, Sam Rivers, a încetat din viață la 48 de ani # IasiTV Life
Lumea muzicii rock este în doliu: Sam Rivers, basistul și unul dintre membrii fondatori ai trupei Limp Bizkit, a murit la vârsta de 48 de ani. Cauza decesului nu a fost dezvăluită public. Vestea a fost confirmată chiar de formație pe rețelele de socializare, într-un mesaj sfâșietor. „Astăzi ne-am pierdut fratele. Colegul nostru de trupă.
08:50
Dosar penal după moartea celor doi copii din Vaslui. Ancheta scoate la iveală cauze diferite ale deceselor # IasiTV Life
Medicii legiști au stabilit cauzele exacte ale deceselor în cazul celor doi copii, de 4 și 8 ani, găsiți fără suflare într-o baltă din localitatea Docăneasa, comuna Vinderei. Potrivit rezultatelor necropsiei, băiețelul în vârstă de 4 ani ar fi decedat în urma unui șoc hipotermic, în timp ce fata, în vârstă de 8 ani, a
08:40
Nicușor Dan, în vizită la Iași: Președintele urmează să participe la aniversarea UAIC și UNAGE # IasiTV Life
Președintele României, Nicușor Dan, este așteptat la Iași la sfârșitul săptămânii viitoare, potrivit unor surse politice citate de News.ro. Șeful statului urmează să participe la o serie de evenimente care marchează 165 de ani de la înființarea Universităților „Alexandru Ioan Cuza" (UAIC) și Națională de Arte „George Enescu" (UNAGE). Vizita este programată să înceapă vinerea
07:50
Captură DIICOT: Un cetățean albanez a încercat să introducă în țară 22 de kilograme de canabis # IasiTV Life
Un bărbat de 35 de ani, cetățean albanez, a fost reținut de procurorii DIICOT – Structura Centrală sub acuzațiile de trafic internațional și trafic de droguri de risc, după ce a fost prins în flagrant pe Aeroportul Internațional Henri Coandă. Incidentul a avut loc pe 17 octombrie 2025. Inculpatul a călătorit pe ruta aeriană Atena
07:40
O mobilizare a echipajelor de urgență a avut loc sâmbătă seara pe strada Cerna din Iași, după ce un incendiu a izbucnit în bucătăria unui apartament. Flăcările au pornit, se pare, de la o oală lăsată nesupravegheată pe aragaz. Proprietara locuinței, o femeie de peste 70 de ani, a fost intoxicată cu fum și a
Ieri
09:00
Noi indicii ar putea schimba direcția anchetei privind explozia devastatoare din Rahova. În timp ce sute de locatari au petrecut o noapte plină de griji, cazați la rude sau hoteluri, o mărturie cheie sugerează că dezastrul ar fi putut fi cauzat de intervenția unei firme private. Locatarii afectați, care au reușit să recupereze bunuri de
09:00
Tragedie în Vaslui: Doi copii, de 4 și 8 ani, găsiți înecați în mod misterios într-o baltă # IasiTV Life
O tragedie uriașă a lovit vineri seară comunitatea din Docăneasa, județul Vaslui, unde un băiețel de patru ani și o fetiță de opt ani au fost găsiți morți într-o baltă la marginea satului. Descoperirea macabră a fost făcută în jurul orei 19:00 de mama băiețelului, care își căuta disperată fiul dispărut de pe o străduță
08:50
Un bărbat în vârstă de 88 de ani a fost găsit decedat lângă gospodăria sa, la marginea unei păduri din județul Neamț. S-a stabilit că decesul survenise cu aproximativ 12 ore înainte de a fi descoperit de un localnic. Medicii legiști au ridicat suspiciunea unui atac de urs, ipoteză confirmată de Prefectură pe baza primelor
08:50
Mai mult de 2 zile în urmă
05:20
Poli Iași a continuat seria de rezultate slabe, remizând pe teren propriu, scor 1-1 (0-0), cu CS Dinamo, o nou-promovată aflată într-o formă modestă. Rezultatul a adâncit criza de la echipă și a pus din nou în pericol postul antrenorului Tony da Silva. Ieșenii au deschis scorul prin Darius Ghindovean (min. 66), dar au fost
05:10
Începând de vineri, șoferii pot circula pe un nou tronson din Autostrada Moldovei (A7), completând astfel legătura rutieră de mare viteză de la București până aproape de Buzău. Un lot de aproape 30 de kilometri din A7 a fost dat în folosință, deși era finalizat de mai multe luni. Inaugurarea a fost decalată din cauza
05:00
Ce a spus Trump despre intenția lui Putin de a trage de timp în conflictul din Ucraina # IasiTV Life
Președintele american Donald Trump l-a primit vineri pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, la Casa Albă, ocazie cu care a făcut o serie de declarații importante despre conflictul din Ucraina și sprijinul militar american. Trump a recunoscut că președintele rus Vladimir Putin ar putea încerca să tragă de timp în conflictul din Ucraina, declarând presei:
05:00
Nicușor Dan a cerut măsuri urgente după explozia din Capitală: „Nu putem aştepta ani de zile” # IasiTV Life
Președintele Nicușor Dan a reacționat vineri la explozia devastatoare dintr-un bloc de pe Calea Rahovei, soldată cu trei morți și 15 răniți. Liderul statului a criticat vehement modul în care a fost pusă în pericol siguranța cetățenilor, arătând că dezastrul ar fi putut fi evitat. „Este revoltător şi inadmisibil ca, în România anului 2025, siguranţa
04:40
Un incendiu a izbucnit la un autoturism în satul Bârnova, comuna Bârnova. Echipajele Detașamentului 2 de Pompieri Iași s-au deplasat imediat la fața locului pentru a stinge flăcările. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU), două autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS) și un echipaj SMURD de prim ajutor calificat (EPA) au intervenit
17 octombrie 2025
17:50
Mobilitatea articulară este importantă pentru o viață activă și echilibrată, indiferent de vârstă. Într-o perioadă în care sedentarismul și alimentația dezechilibrată afectează tot mai mulți oameni, interesul pentru sănătatea articulațiilor crește constant. De ce este importantă alimentația pentru articulații sănătoaseArticulațiile au nevoie de nutrienți specifici pentru a-și păstra elasticitatea, rezistența și capacitatea de regenerare. Printre
15:50
INVITAT / VASILE ARHIRE – Jurnalist
15:40
INVITAT / MARIAN DALBAN – Vicepreședinte FCNAp Sucursala Moldova
11:10
Una dintre cele mai celebre opere compuse de Giacomo Puccini, „Madama Butterfly", poate fi revăzută la Opera Națională Română din Iași. Realizată în parteneriat cu Opera Națională București, producția a avut premiera pe 27 noiembrie 2024, la mai bine de patru decenii de la ultima punere în scenă a creației pucciniene la teatrul liric ieșean.
08:30
Tragedie la Iași: Student vasluian de 22 de ani, din ultimul an la TUIASI, a murit subit # IasiTV Life
Destin tragic pentru Cosmin Carp, un tânăr de 22 de ani, student în ultimul an la TUIASI, Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial. Originar din Pădureni, Vaslui, Cosmin a murit subit în noaptea de 14 spre 15 octombrie, în Iași, chiar în apartamentul în care locuia cu logodnica sa. Moartea sa a survenit
06:30
Un exercițiu complex de simulare a unui incendiu a avut loc la Secția Pneumologie II a Spitalului Pașcanu din Iași. Acțiunea a fost organizată în colaborare cu echipele Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) „Mihail Sturdza", având ca scop testarea pregătirii personalului și optimizarea timpului de reacție în cazul unei situații de urgență reale. Potrivit
06:20
Un șofer din Râmnicu Vâlcea a rămas pieton pentru 120 de zile după ce a fost surprins de radar circulând cu o viteză de 154 km/h într-o localitate din județ, unde limita legală este de doar 60 km/h. Incidentul a avut loc joi, în jurul orei 17:30, pe DN 67, pe raza localității Bunești. Bărbatul
06:20
Poliția din Răducăneni, județul Iași, este subiectul unei anchete interne după ce un adolescent de 15 ani a apelat la 112, acuzând că a fost agresat fizic de un agent de poliție care venise neinvitat la o petrecere de majorat. Potrivit plângerii, incidentul a avut loc în timpul petrecerii, unde agentul, aflat în afara orelor
16 octombrie 2025
16:40
INVITAT / MARICEL POPA – Deputat PSD
14:00
INVITAT / ANDREI CIOBANU – Coordonator festival
14:00
INVITAȚI / BOGDANA BOSINCEANU – Voluntar Asociația "Save Our Paws"BIANCA BOROȘ – Lector UNAGE
08:10
Impactul scumpirilor: Trei sferturi dintre români resimt puternic creșterea prețurilor. Utilitățile, lovitura cea mai grea # IasiTV Life
Majoritatea românilor au fost afectați semnificativ de inflație, arată cel mai recent sondaj realizat de platforma de recrutare eJobs. Creșterile de prețuri la utilități, alimente și combustibil au impactat puternic trei sferturi dintre participanții la studiu. Conform datelor, 76% dintre respondenți au declarat că resimt un impact economic semnificativ din cauza scumpirilor. Cea mai mare
08:10
Fiscul român a demarat o serie de controale agresive menite să elimine discrepanțele majore între veniturile declarate și averile deținute. Șeful Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, a confirmat miercuri seară că instituția investighează deja 200 de persoane care dețin bunuri de valoare, precum mașini de lux, a căror proveniență nu o pot
08:00
MApN liniștește rezerviștii: Exercițiu major de mobilizare în București-Ilfov, fără legătură cu războiul # IasiTV Life
Peste 10.000 de rezerviști din zona București-Ilfov au fost chemați la unități pentru un exercițiu de mobilizare, stârnind un val de reacții negative în mediul online din cauza notificării rapide. Ministerul Apărării Naționale (MApN) a lămurit situația, explicând că rapiditatea este o parte esențială a testului. „Într-o situație reală, ordinul de chemare la mobilizare specifică
07:50
Tragedie feroviară în apropiere de Ruginoasa: O femeie de 70 de ani a fost lovită mortal de trenul Pașcani–Iași # IasiTV Life
Un accident tragic a avut loc în această dimineață, în jurul orei 05:30, pe ruta feroviară Pașcani–Iași. Mecanicul trenului Regio 6444 a alertat autoritățile prin 112, după ce garnitura a lovit o persoană pe șine, la circa 300 de metri de intrarea în Gara Ruginoasa. La fața locului au intervenit de urgență echipe ale Secției
07:50
Cultura, în pragul colapsului financiar: Mii de angajați, trimiși forțat în concediu fără plată # IasiTV Life
Mii de angajați din instituțiile de cultură – teatre, muzee și biblioteci –
15 octombrie 2025
15:50
INVITAT / ANDREI APREOTESEI – Director Palatul Culturii din Iași The post DEZBATEREA ZILEI / PALATUL CULTURII, 100 DE ANI DE EXISTENȚĂ first appeared on IasiTV Life.
15:50
INVITAT / Paul Butnariu – Președinte Camera de Comerț și Industrie Iași The post BUSINE$$ ROMÂNESC / Iașul pe locul 4 în Europa first appeared on IasiTV Life.
07:00
Accident cu doi răniți în Târgu Frumos: Mașină scoasă de pe carosabil, un șofer a rămas încarcerat # IasiTV Life
Două persoane au fost rănite, marți într-un accident rutier produs în zona sensului giratoriu din apropierea stației Lukoil din Târgu Frumos. Un autoturism a părăsit partea carosabilă, a trecut peste bordură și s-a oprit în afara drumului. Echipajele Detașamentului de Pompieri Târgu Frumos au intervenit de urgență, fiind solicitate o autospecială de stingere și o [...] The post Accident cu doi răniți în Târgu Frumos: Mașină scoasă de pe carosabil, un șofer a rămas încarcerat first appeared on IasiTV Life.
06:50
Sala „Vasile Pogor” a Primăriei Municipiului Iași a găzduit marți, 14 octombrie 2025, o nouă ediție a Serii Valorilor. Evenimentul, un moment tradițional al Sărbătorilor Iașului, a fost dedicat omagierii personalităților locale și naționale care s-au remarcat în diverse domenii. Primarul Mihai Chirica le-a înmânat celor prezenți mai multe categorii de premii și distincții. Gestul [...] The post Lista premiilor acordate la „Seara Valorilor” 2025 first appeared on IasiTV Life.
06:50
Laboratorul de neuroradiologie intervențională, recunoscut printre cele mai avansate din România # IasiTV Life
Spitalul de Neurochirurgie din Iași are în dotare unul dintre cele mai moderne laboratoare de neuroradiologie intervențională din România. Investiția, în valoare de aproximativ două milioane de euro, a fost realizată de Ministerul Sănătății, cu o contribuție de 10% din partea Consiliului Județean Iași, în cadrul Programului Național privind prevenția și tratamentul accidentelor vasculare cerebrale. [...] The post Laboratorul de neuroradiologie intervențională, recunoscut printre cele mai avansate din România first appeared on IasiTV Life.
06:30
Un accident rutier soldat cu moartea unei persoane a avut loc marți seară între localitățile Strunga și Buznea, pe un drum de pământ. Un autoturism în care se aflau patru persoane s-a răsturnat în afara carosabilului. Echipajele Detașamentului de Pompieri Târgu Frumos au intervenit de urgență la fața locului cu o autospecială de stingere, una [...] The post Un bărbat și-a pierdut viața după ce mașina în care se afla s-a răsturnat pe câmp first appeared on IasiTV Life.
14 octombrie 2025
20:30
Asociația Save Our Paws, în parteneriat cu Universitatea Națională de Arte „GeorgeEnescu” Iași (UNAGE), vă invită la un eveniment de suflet: vernisajul expoziției caritabile,unde arta și compasiunea se întâlnesc într-o seară dedicată binelui.Evenimentul are loc vineri, 31 octombrie 2025, între orele 18:00 și 20:00, la Treaz & Nu, într-un cadrucald, plin de culoare și inspirație. [...] The post Expoziție caritabilă – artă, muzică și speranță pentru animale. first appeared on IasiTV Life.
15:30
INVITAT / EMANUEL BUTA – Director de Programe Misiune pentru Tineret The post DEZBATEREA ZILEI / VOLUNTARIAT LA SFÂNTA CUVIOASĂ PARASCHEVA first appeared on IasiTV Life.
13:50
INVIAȚI / prof. dr. Anamaria GHIBAN – coordonator proiectDana Anghelescu – coordonator proiect The post DAREA DE SEAMĂ / Ce este educația viitorului? first appeared on IasiTV Life.
12:40
Pe 3 noiembrie 1956 a avut loc primul spectacol al Operei Naționale Române din Iași. Pentru a marca evenimentul, teatrul liric ieșean a programat în acest an, în ziua amintită, o reprezentație specială, cu același titlu precum cel oferit publicului la inaugurare, „Tosca”, de Giacomo Puccini. Spectacolul va avea loc în Sala Mare, cu începere [...] The post Se pot cumpăra bilete la spectacolul aniversar al Operei Iași first appeared on IasiTV Life.
11:40
Astăzi, 14 octombrie 2025, în ziua de prăznuire a Sfintei Cuvioase Parascheva, Ocrotitoarei Moldovei, slujba Sfintei Liturghii a fost oficiată, începând cu ora 9.00, pe podiumul amplasat în curtea Ansamblului Mitropolitan din Iaşi, la limita cu Pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, în dreptul altarului Catedralei Mitropolitane. După slujba arhierească, Înaltpreasfinţitul PărinteTeofan, Mitropolitul Moldovei şi [...] The post Distincţii pentru familiile de preoţi cu mulţi copii, oferite de IPS Teofan first appeared on IasiTV Life.
10:00
Regiunea Moldovei a rămas, după 1990, la coada investițiilor în infrastructură rutieră majoră. În ultimii ani însă, presiunea publică și decalajele față de alte zone au împins Guvernul să treacă de la vorbe la proiecte. Unele sunt deja în lucru, iar cel mai avansat este A7, drumul de mare viteză ce ar trebui să lege [...] The post Moldova, doar pe hârtie conectată cu restul țării first appeared on IasiTV Life.
09:40
Zilele acestea, la Iași, are loc cel mai mare pelerinaj ortodox din România, prilejuit de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva. Sute de mii de credincioși din toate colțurile țării vin să se închine la raclă, iar pentru jandarmi, misiunea de asigurare a ordinii și siguranței publice în aceste condiții este una complexă și solicitantă. Vedeți și [...] The post Ramona și Adrian – două generații, aceeași misiune first appeared on IasiTV Life.
13 octombrie 2025
16:10
INVITAT / Pr. LUCIAN APOPEI – Director de comunicare Arhiepiscopia Iașilor The post DEZBATEREA ZILEI / SĂRBĂTOAREA SFINTEI CUVIOASE PARASCHEVA first appeared on IasiTV Life.
