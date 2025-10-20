Reforma pensiilor magistraţilor, din nou pe masa Curţii Constituţionale, după două amânări / Judecătorii CCR, aşteptaţi să dea un verdict şi pe proiectul privind măsurile fiscale, din pachetul doi de reducere a deficitului
News.ro, 20 octombrie 2025 06:10
Reforma pensiilor magistraţilor se află, luni, din nou pe masa Curţii Constituţionale, după două amânări, judecătorii CCR fiind aşteptaţi să dea un verdict şi pe proiectul privind măsurile fiscale, din pachetul doi de redresare a deficitului.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
06:40
Senatorul de centru-dreapta Rodrigo Paz a câştigat duminică al doilea tur al alegerilor prezidenţiale din Bolivia, devansându-l pe rivalul său Jorge „Tuto” Quiroga, într-o ţară afectată de o profundă criză economică după douăzeci de ani de guverne socialiste, relatează AFP.
06:40
Moţiunea simplă a AUR împotriva ministrului Agriculturii, Florin Barbu, intitulată ”Când cultivi MINCIUNI, culegi RUŞINE. Un strigăt pentru salvarea agriculturii româneşti din mâinile incompetenţei”, dezbătută luni în Camera Deputaţilor # News.ro
Moţiunea simplă a AUR împotriva ministrului Agriculturii, Florin Barbu, intitulată ”Când cultivi MINCIUNI, culegi RUŞINE. Un strigăt pentru salvarea agriculturii româneşti din mâinile incompetenţei”, dezbătută luni în Camera Deputaţilor. Votul este programat miercuri.
06:40
Boeing primeşte aprobarea FAA pentru a creşte producţia modelului 737 MAX la 42 de avioane pe lună # News.ro
Boeing a primit vineri aprobarea Administraţiei Federale a Aviaţiei din SUA (FAA) pentru a creşte producţia modelului 737 MAX la 42 de avioane pe lună, după ce timp de aproape doi ani producţia fusese limitată la 38 de unităţi lunar. Măsura oferă un impuls major eforturilor companiei de a-şi redresa situaţia financiară şi de a depăşi criza legată de siguranţă şi calitate.
Acum o oră
06:10
Kong Kong: Un avion cargo a lovit un vehicul la aterizare, a ieşit de pe pistă şi a căzut în mare. Două persoane au murit # News.ro
Două persoane au murit, la aeroportul din Hong Kong, China, după ce un avion de tip cargo a lovit un vehicul la sol în timpul aterizării, înainte de a ieşi de pe pistă şi de a se prăbuşi în mare, relatează AFP şi Reuters.
06:10
Reforma pensiilor magistraţilor, din nou pe masa Curţii Constituţionale, după două amânări / Judecătorii CCR, aşteptaţi să dea un verdict şi pe proiectul privind măsurile fiscale, din pachetul doi de reducere a deficitului # News.ro
Reforma pensiilor magistraţilor se află, luni, din nou pe masa Curţii Constituţionale, după două amânări, judecătorii CCR fiind aşteptaţi să dea un verdict şi pe proiectul privind măsurile fiscale, din pachetul doi de redresare a deficitului.
06:10
Kering, aproape de vânzarea diviziei sale de beauty către L’Oréal, pentru 4 miliarde de dolari # News.ro
Grupul francez de lux Kering, proprietarul brandului Gucci, este pe cale să vândă divizia sa de produse cosmetice către L’Oréal, potrivit unor surse citate de Reuters.
Acum 2 ore
05:40
Italia beneficiază de o îmbunătăţire a ratingului de credit, un succes pentru premierul Giorgia Meloni # News.ro
Agenţia de rating DBRS Morningstar a ridicat vineri ratingul de credit al Italiei de la ”BBB high” la ”A low”, invocând o economie mai rezilientă, progrese în sistemul bancar şi perspective pozitive pentru consolidarea fiscală, care ar trebui să stabilizeze datoria publică, relatează Reuters.
05:10
Războiul comercial dintre SUA şi China umbreşte perspectivele economiei globale, pe măsură ce apare ”o nouă normalitate” # News.ro
Liderii financiari internaţionali participanţi la reuniunile FMI şi Băncii Mondiale pleacă din capitala americană cu un sentiment amestecat: o uşurare că economia globală a rezistat mai bine decât se aşteptau la şocurile din primele nouă luni ale celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump, dar şi epuizaţi de incertitudinea constantă privind direcţia viitoare a politicilor economice mondiale, transmite Reuters.
Acum 8 ore
00:10
Olandezul Max Verstappen (Red Bull) a dominat Marele Premiu al Statelor Unite pornind din pole position, duminică, şi a redus avantajul lui Oscar Piastri în clasamentul general al Campionatului Mondial de Formula 1.
00:10
La Liga: Real Madrid a dispus la limită de Getafe, care a avut doi jucători eliminaţi, scor 1-0 # News.ro
Echipa spaniolă Real Madrid a învins duminică seara, în deplasare, scor 1-0, formaţia Getafe, în etapa a 9-a din La Liga, Getafe a avut doi jucători eliminaţi în repriza secundă.
00:00
Gaza: Israelul anunţă restabilirea armistiţiului şi a ajutorului umanitar după ce atacurile aeriene au dus la moartea a 26 de persoane # News.ro
Armata israeliană a anunţat, duminică, că armistiţiul în Gaza a fost restabilit după un atac în care doi soldaţi au fost ucişi şi care a declanşat o serie de lovituri aeriene în urma cărora 26 de persoane au murit, în cea mai gravă punere la încercare a armistiţiului negociat de SUA în această lună, relatează Reuters.
00:00
Serie A: AC Milan a învins, in extremis, pe AC Fiorentina, scor 2-1, şi a trecut peste Inter, în fruntea clasamentului # News.ro
Echipa italiană AC Milan a întrecut duminică seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia AC Fiorentina, în etapa a 7-a din Serie A. Milanezii sunt lideri în campionat.
19 octombrie 2025
23:30
Cristian Manea, unul din marcatorii derby-ului Dinamo-Rapid, este fericit că a fost autorul unui gol care duce Rapidul la egalitate de puncte cu liderul, FC Botoşani.
23:20
Echipa greacă PAOK Salonic, antrenată de românul Răzvan Lucescu, a dispus duminică seara, în deplasare, scor 2-0, formaţia AEK Atena, în etapa a 7-a din Super Liga greacă. PAOK a trecut pe primul loc al clasamentului.
23:20
Investigaţie FBI după descoperirea unui stand de vânătoare cu vedere directă spre zona de coborâre a lui Trump din Air Force One la aeroportul din Palm Beach # News.ro
Serviciul Secret al SUA a descoperit joi un stand de vânătoare suspect în apropierea Aeroportului Internaţional Palm Beach, cu vedere directă către locul în care preşedintele Donald Trump coboară din Air Force One, relatează NBC News.
23:10
De ce trăiesc femeile mai mult decât bărbaţii? Secretul evolutiv descoperit la peste 1.000 de specii # News.ro
Femeile trăiesc, în general, mai mult decât bărbaţii, un fapt observat în aproape toate societăţile de-a lungul istoriei. Un amplu studiu internaţional sugerează că această diferenţă are origini adânci în evoluţie şi este prezentă în numeroase alte specii, de la mamifere la păsări.
22:50
Drulă: Are aproape conotaţiile unui şantaj penal ceea ce face PSD-ul, care spune vom prăbuşi guvernarea dacă cineva candidază cu altcineva / Mi-aş dori, şi avem încă discuţii, să am o susţinere şi de la PNL pentru candidatura mea # News.ro
Deputatul USR Cătălin Drulă a declarat, duminică, despre neînţelegerile din coaliţie privind alegerile la Capitală, că are aproape conotaţiile unui şantaj penal ceea ce face PSD-ul, care spune vom prăbuşi guvernarea dacă cineva candidază cu altcineva. El a precizat că şi-ar dori, şi au încă discuţii, să aibă o susţinere şi de la PNL pentru candidatura sa la primărie.
Acum 12 ore
22:40
Orban, despre numirea şefilor serviciilor de informaţii: Nicuşor Dan nu poate numească chiar pe cine îşi doreşte el pentru că trebuie aprobat în Parlament şi aici sunt destui în partidele politice care au idei # News.ro
Ludovic Orban, consilier al şefului statului, afirmă că spre deosebire de predecesorii săi, preşedintele Nicuşor Dan „nu poate numească chiar pe cine îşi doreşte el” la şefia serviciilor de informaţii. „Pentru că trebuie aprobat în Parlament şi aici sunt destui în partidele politice care au idei”, argumentează Orban.
22:40
Echipa Rapid Bucureşti a învins duminică seara, în deplasare, scor 2-0, o altă grupare bucureşteană, pe Dinamo, în etapa a 13-a din Superliga.
22:30
Orban: Nu poţi să îţi permiţi în Capitala României să nu organizezi alegerile astfel încât să dai Capitalei României un primar legitim şi ales legal # News.ro
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban susţine că e nevoie ca alegerile pentru funcţia de primar general al municipiului Bucureşti să fie organizate cât mai repede, iar partidele aflate în coaliţia de guvernare să facă între ele un pact de neagresiune, în aşa fel încât eventualele atacuri din campania electorală să nu afecteze actul guvernării şi nici deciziile luate în Parlament.
22:30
Cătălin Drulă: Mă bucur că premierul Bolojan a spus că vom avea aceste alegeri. Înţeleg că se vehiculează data de 7 decembrie / Am mare încredere în proiectul meu, cu continuarea politicilor curajoase ale lui Nicuşor Dan, cu această susţinere # News.ro
Deputatul USR Cătălin Drulă a declarat, duminică, despre organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei, că se bucură că premierul Bolojan a spus că vom avea aceste alegeri şi că înţelege că se vehiculează data de 7 decembrie. El a menţionat că ar mare încredere în proiectul său, cu continuarea politicilor curajoase ale lui Nicuşor Dan şi cu această susţinere din partea preşedintelui.
22:10
Orban, critici la adresa PSD: Dacă mai dau zece declaraţii că o să rupă coaliţia dacă nu se întâmplă aşa cum vor, ei o să devină ridicoli # News.ro
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban critică ieşirile publice ale unor reprezentanţi ai PSD care ameninţă cu ruperea coaliţiei de guvernare dacă măsuri propuse de social-democraţi nu sunt acceptate de celelalte partide. „Dacă mai dau zece declaraţii că o să rupă coaliţia dacă nu se întâmplă aşa cum vor, ei o să devină ridicoli”, e de părere fostul prim ministru.
22:10
Zelenski îl îndeamnă pe Trump să adopte o atitudine mai dură faţă de Putin şi se declară gata să participe la întâlnirea de la Budapesta / "Putin este similar, dar mai puternic decât Hamas”, spune liderul ucrainean, care-l numeşte "terorist" pe rus # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a îndemnat pe Donald Trump să adopte o atitudine mai dură faţă de Vladimir Putin, el afirmând că este pregătit să participe la summitul care va avea loc la Budapesta şi că rămâne optimist, în ciuda faptului că a părăsit Statele Unite fără armele pe care le solicita, relatează NBC News.
22:00
Kelemen Hunor, după intonarea Imnului Secuiesc, la Congresul UDMR: Face parte din moştenirea noastră culturală / Este şi poporul tău, Sorin Grindeanu. Este şi poporul tău, Nicuşor Dan. Este şi poporul tău, Ilie Bolojan şi fiecare lider politic # News.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat despre intonarea Imnului Secuiesc, la Congresul UDMR, că acest imn face parte din moştenirea culturală a comunităţii maghiare şi se cântă de 35 de ani şi s-a cântat şi înainte de 89 cu toate represiunile lui Ceauşescu. El a transmis un mesaj: ”Este şi poporul tău, Sorin Grindeanu. Este şi poporul tău, Nicuşor Dan. Este şi poporul tău, Ilie Bolojan şi fiecare lider politic. Vrei, nu vrei, cu contribuţia noastră, acest patrimoniu cultural rămâne aici”.
22:00
Fostul premier Ludovic Orban remarcă faptul că actualul şef al Guvernului e lăsat singur când anunţă măsuri nepopulare / Ce spune Orban despre o guvernare minoritară şi despre alegeri anticipate # News.ro
Fostul premier Ludovic Orban, care este consilier al preşedintelui Nicuşor Dan, remarcă faptul că actualul şef al Guvernului, Ilie Bolojan, este lăsat singur atunci când anunţă măsuri nepopulare, în timp ce unii dintre reprezentanţii coaliţiei care adoptă aceste măsuri au ieşiri critice la adresa Guvernului. Orban este de părere că în actuala coaliţie e nevoie „de mai mult fair play”.
21:50
Kelemen Hunor, despre reforma administraţiei: Ne-am întors la 10% din posturile efectiv ocupate, 30% din total şi să se aplice şi administraţiei centrale / Pachetul 3 va include şi măsuri de stimulare a economiei. În noiembrie îl putem aproba # News.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, anunţă că în privinţa reformei administraţiei, în coaliţie s-au întors la 10% din posturile efectiv ocupate, adică 30% din totalul posturilor, în jur de 12.700 de posturi şi să se aplice şi administraţiei centrale. El a menţionat că Pachetul 3 va include şi măsuri de stimulare a economiei şi în noiembrie îl pot aproba.
21:50
Tenis: Medvedev a pus capăt unei perioade de 882 de zile fără trofee / Au triumfat în acest weekend şi Auger-Aliassime şi Ruud # News.ro
Perioada fără trofee a lui Daniil Medvedev a luat sfârşit! La 882 de zile după triumful de la Roma, jucătorul în vârstă de 29 de ani a revenit în cercul câştigătorilor la Almaty Open, duminică, învingându-l pe francezul Corentin Moutet.
21:50
La Liga: Cu Raţiu integralist, Rayo Vallecano s-a impus la Valencia, 3-0 cu LevanteEchipa spaniolă Rayo Vallecano a învins duminică seara, în deplasare, scor 3-0, formaţia valenciană Levante, în etapa a 9-a din La Liga.Jorge de Frutos a deschis scorul # News.ro
Echipa spaniolă Rayo Vallecano a învins duminică seara, în deplasare, scor 3-0, formaţia valenciană Levante, în etapa a 9-a din La Liga.
21:40
Kelemen Hunor: Săptămâna trecută am discutat şi cu toţii am fost de acord că nu vom creşte salariul minim anul viitor. Susţinem această variantă, fiindcă nu este momentul # News.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că săptămâna trecută în coaliţie au discutat şi cu toţii au fost de acord că nu vor creşte salariul minim în acest an, adică începând de anul viitor, el apreciind că UDMR susţine această variantă, fiindcă nu este momentul. Despre poziţia contrară a PSD, Kelemen Hunor a arătat că ei au spus că ar trebui majorat, dar toată lumea înţelege că în acest moment pierzi mai mult pe partea economică decât câştigi pe partea bugetară.
21:30
Kelemen Hunor: În cazul lui Nicuşor Dan, singura întrebare, cel puţin pentru mine, este dacă vom avea o politică externă în sfârşit sau nu. În acest moment, România nu contează şi nu e vina lui / Are o provocare uriaşă # News.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că în cazul lui Nicuşor Dan, singura întrebare, cel puţin pentru el, este dacă vom avea o politică externă în sfârşit sau nu, arătând că în acest moment, România nu contează şi nu e vina lui. Potrivit lui Kelemen Hunor, şeful statului are o provocare uriaşă să redea României o anvergură şi o relevanţă în politica internaţională.
21:30
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban: Nu trebuie să îşi dea demisia un premier şi un guvern nu trebuie să cadă dacă o lege adoptată este respinsă de Curtea Constituţională / Atrag atenţia, România merge pe sârmă # News.ro
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban, fost prim ministru al României, este de părere că premierul nu ar trebui să demisioneze iar Guvernul nu ar trebui să pice dacă judecătorii Curţii Constituţionale vor considera drept neconstituţional actul normativ care schimbă condiţiile de pensionare privind magistraţii. ”Păi la câte meciuri am avut cu Curtea Constituţională de lungul carierei, inclusiv în poziţia în care eram premier, ce-ar fi fost dacă mi-aş fi dat demisia?”, spune Orban, atrăgând atenţia asupra faptului că „România merge pe sârmă” şi că este nevoie de stabilitate la guvernare.
21:30
Arbitrii şi observatorii partidelor care vor avea loc, luni, în etapa a 13-a a Superligii:
21:30
Ludovic Orban: Jocul la ofsaid practicat de PSD, tergiversarea la nesfârşit a adoptării unor măsuri face un rău imens României, lucrurile nu pot să se ducă foarte mult în direcţia asta # News.ro
Ludovic Orban, consilier al preşedintelui Nicuşor Dan, afirmă că Guvernul trebuie să adopte cât mai rapid unele acte normative care prevăd reduceri de cheltuieli, el arătând că pe baza reducerilor prevăzute prin astfel de acte normative trebuie realizată legea bugetului de stat pe anul viitor. „Jocul la ofsaid practicat de PSD, tergiversarea la nesfârşit a adoptării unor măsuri face un rău imens României”, spune Ludovic Orban în acest context.
21:20
Kelemen Hunor: În cazul lui Nicuşor Dan, singura întrebare, cel puţin pentru mine, este dacă vom avea o politică de externă în sfârşit sau nu. În acest moment, România nu contează şi nu e vina lui / Are o provocare uriaşă # News.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că în cazul lui Nicuşor Dan, singura întrebare, cel puţin pentru el, este dacă vom avea o politică de externă în sfârşit sau nu, arătând că în acest moment, România nu contează şi nu e vina lui. Potrivit lui Kelemen Hunor, şeful statului are o provocare uriaşă să redea României o anvergură şi o relevanţă în politica internaţională.
21:10
Schimbare de putere în Ciprul de Nord: preşedintele Ersin Tatar a fost învins la alegerile de duminică # News.ro
Preşedintele Ciprului de Nord, Ersin Tatar, susţinut de liderul turc Recep Tayyip Erdogan, a fost învins categoric în alegerile prezidenţiale organizate duminică, a anunţat şeful Consiliului Electoral Suprem al Ciprului de Nord, potrivit AFP.
21:10
Echipa turcă Alanyaspor a învins duminică, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Goztepe Izmir, prin golul marcat de internaţionalul român de tineret Umit Akdag.
21:10
Kelemen Hunor: Bolojan a avut experienţa locală, când singur putea să decidă. Aici eşti într-un alt cartier. Aici ai o coaliţie, nu ai majoritate, trebuie să negociezi, să laşi de la tine / Îl susţin, este omul care are şi puterea, şi determinarea # News.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat duminică, despre premierul Ilie Bolojan, că a avut experienţa locală, când singur putea să decidă, dar ”eşti într-un alt cartier, ai o coaliţie, nu ai majoritate, trebuie să negociezi, să laşi de la tine”. Liderul UDMR a precizat că îl susţine pentru că este omul care are şi puterea, şi determinarea să facă lucruri pentru ţară.
21:00
Echipa greacă Panserraikos Seres a pierdut duminică, în deplasare, scor 1-2, cu Volos, golul oaspeţilor fiind marcat de atacantul român Andrei Ivan. Meciul a contat pentru etapa a 7-a din Super League.
20:50
Olandezul Royston Drenthe a suferit un accident vascular cerebral. Fostul fotbalist are 38 de ani # News.ro
Fostul jucător al echipelor Real Madrid şi Feyenoord, Royston Drenthe, a fost spitalizat după ce a suferit un accident vascular cerebral, a anunţat duminică un grup de foşti fotbalişti olandezi şi belgieni, potrivit Reuters.
20:50
Ludovic Orban, despre salariile mari ale angajaţilor din instituţiile de reglementare: Nu poţi să-i plăteşti foarte prost, dar nici să permiţi de excese. Se poate discuta mult de modul în care s-au împins lucrurile dincolo de o limită acceptabilă # News.ro
Fostul premier Ludovic Orban, care deţine funcţia de consilier al preşedintelui Nicuşor Dan, admite că angajaţii din instituţiile de reglementare ale statului român trebuie plătiţi bine, însă susţine că „în unele zone” nivelul salariilor angajaţilor acestor structuri a fost împins „dincolo de o limită acceptabilă”.
20:40
Kelemen Hunor spune că va fi o discuţie în coaliţie, dacă CCR respinge reforma pensiillor magistraţilor: Legitimitatea morală, acolo vom avea o problemă, fiindcă a fost singura iniţiativă care, cel puţin până acum, înseamnă o reformă mai profundă # News.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor spune că va fi o discuţie în coaliţie, dacă CCR respinge reforma pensiillor magistraţilor, el arătând că în privinţa legitimităţii morale, acolo vor avea o problemă, fiindcă a fost singura iniţiativă care, cel puţin până acum, înseamnă o reformă mai profundă. ”E greu să mergi în faţa oamenilor şi să ştii că punem povară pe toată societatea, dar o clasă privilegiată nu poate fi atinsă în niciun fel, niciodată de nimic”, a mai spus el.
20:40
Donald Trump îl numeşte pe preşedintele Columbiei „traficant ilegal de droguri” şi anunţă încetarea ajutorului acordat de SUA acestei ţări # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat că va tăia fondurile acordate Columbiei, deoarece liderul acestei ţări „nu face nimic pentru a opri” producţia de droguri, ceea ce reprezintă cel mai recent semn al tensiunilor dintre Washington şi unul dintre cei mai apropiaţi aliaţi ai săi din America Latină, relatează AP.
20:40
Dâmboviţa: Femeie găsită moartă într-o locuinţă cuprinsă de un incendiu, în localitatea Tărtăşeşti # News.ro
O femeie a fost găsită decedată, duminică seară, într-o locuinţă din comuna dâmboviţeană Tărtăşeşti, unde s-a produs un incendiu. Cadavrul a fost descoperit de către pompieri după ce au reuşit să stingă focul.
20:40
Echipa engleză Manchester United a dispus duminică, în deplasare, scor 2-1, de echipa campioană a Angliei, FC Liverpool, în etapa a opta din Premier League.
20:40
Handbal feminin: România, prima victorie în EHF Euro Cup, competiţie dedicată echipelor deja calificate la CE2026 # News.ro
Naţionala României a învins duminică, la Craiova, reprezentativa Poloniei, scor 34-29 (15-15), în al doilea meci din grupa 1 a EHF Euro Cup. Competiţia este dedicată echipelor deja calificate la CE2026, celelalte disputând preliminarii.
20:10
Echipa olandeză Feyenoord Rotterdam a învins duminică, în deplasare, scor 7-0, formaţia Heracles Almelo, în etapa a 9-a din Eredivisie.
20:00
Prahova: Centura ocolitoare a oraşului Mizil, inaugurată de 300 de biciclişti, înainte de a fi deschisă traficului rutier # News.ro
Autorităţile din judeţul Prahova au inaugurat, duminică, centura ocolitoare a oraşului Mizil, invitând 300 de biciclişti să pedaleze pe noul tronson de drum construit din fonduri prin programul Anghel Saligny. Printre cei care au participat la inaugurarea tronsonului care are mai puţin de opt kilometri şi a costat 110 milioane de lei se numără un multiplu campion naţional la ciclism, dar şi un tânăr campion balcanic la categoria cadeţi.
20:00
Teleorman: Mandat de arestare preventivă pe numele unui bărbat care, fără a avea permis şi fiind aproape de comă alcoolică, a provocat un accident # News.ro
Un bărbat din judeţul Teleorman a ajuns după gratii după ce, aflat în stare avansată de ebrietate şi fără a avea permis de conducere a urcat la volanul unui autoturism neînmatriculat şi a provocat un accident rutier. În urma evenimentului nu au rezultat victime, el lovind cu maşina două autoturisme parcate.
20:00
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ - Prefectul Capitalei: Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă a votat, în această seară, ca Distrigaz să se ocupe de realimentarea cu gaz a blocurilor din jur, unde alimentarea a fost oprită temporar # News.ro
Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă a votat, în această seară, ca Distrigaz să se ocupe de realimentarea cu gaz a blocurilor din jur, întrucât alimentarea a fost oprită temporar şi la acestea, anunţă duminică prefectul Capitalei, Andrei Nistor.
19:50
Ministrul Nazare prezintă mesajul emisarului special pentru parteneriate globale Paolo Zampolli pentru România: Sunteţi cel mai important aliat NATO al nostru şi avem cele mai mari iniţiative NATO, împreună # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, prezintă duminică, din SUA, mesajul emisarului special pentru parteneriate globale Paolo Zampolli, acesta afirmând că România este cel mai important aliat NATO şi au cele mai mari iniţiative NATO, împreună. Oficialul american mai spune că suntem amplasaţi într-o zonă extrem de importantă, mai ales pentru orice proces de pace care va fi realizat în războiul din Ucraina.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.