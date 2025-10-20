Blestemul lui Tutankhamon: Mormântul celui mai celebru faraon e în cea mai fragilă stare de la descoperire. Care sunt riscurile să se prăbușească

20:00

Tot mai mulți români optează pentru trotineta electrică drept mijloc de transport pentru deplasările de zi cu zi, sunt mai rapide și se folosesc mai ușor. Cu toate astea, puține persoane știu că pot fi aplicate și sancțiuni de până la 1.600 de lei. Legislația rutieră tratează trotinetele electrice cu aceeași rigoare ca orice alt […]