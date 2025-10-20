CNN: Armistiţiul mijlocit de SUA pare să fi trecut cu bine de primul test major, Israelul şi Hamas afirmându-şi angajamentul faţă de acord

21:30

Consilierul prezidenţial Ludovic Orban, fost prim ministru al României, este de părere că premierul nu ar trebui să demisioneze iar Guvernul nu ar trebui să pice dacă judecătorii Curţii Constituţionale vor considera drept neconstituţional actul normativ care schimbă condiţiile de pensionare privind magistraţii. ”Păi la câte meciuri am avut cu Curtea Constituţională de lungul carierei, inclusiv în poziţia în care eram premier, ce-ar fi fost dacă mi-aş fi dat demisia?”, spune Orban, atrăgând atenţia asupra faptului că „România merge pe sârmă” şi că este nevoie de stabilitate la guvernare.