Calea lui Trump pentru pacea din Ucraina: “divizarea” regiunii Donbas / „Să fie împărţită aşa cum este” / ”Să se întoarcă acasă, să înceteze luptele, să înceteze uciderile”

G4Media, 20 octombrie 2025 07:20

Preşedintele american Donald Trump a sugerat că modalitatea cea mai bună de a pune capăt războiului din Ucraina ar fi „divizarea” regiunii Donbas, astfel încât...   © G4Media.ro.

Citeşte toată ştirea

Alte ştiri de G4Media

Acum 5 minute
07:40
La Timișoara s-ar putea plăti atât cât consumi, în cazul încălzirii în sistemul centralizat / ”Să ai cumva un buton de on-off pentru fiecare apartament în parte” / Ideea nu e implementată din cauza lipsei banilor G4Media
Contorizarea separată a căldurii în fiecare apartament ar putea fi posibilă și în Timișoara, la scară largă, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio...   © G4Media.ro.
07:40
Războiul comercial dintre SUA şi China umbreşte perspectivele economiei globale, pe măsură ce apare „o nouă normalitate” – analiză G4Media
Liderii financiari internaţionali participanţi la reuniunile FMI şi Băncii Mondiale pleacă din capitala americană cu un sentiment amestecat: o uşurare că economia globală a rezistat...   © G4Media.ro.
Acum 15 minute
07:30
Zi crucială pentru Guvernul Bolojan: CCR este așteptată să se pronunțe pe legea pensiilor magistraților, după două amânări a deciziei / Procurorii și judecătorii s-ar putea pensiona la 65 de ani, iar pensia nu va putea depăşi 70% din valoarea ultimului salariu G4Media
Curtea Constituțională se pronunță luni pe legea privind reforma pensiilor magistraților, după două amânări a deciziei. Actul normativ ar putea să prelungească vârsta de pensionare...   © G4Media.ro.
07:30
Cum să-ți protejezi animalele de companie în caz de dezastru G4Media
În situații de urgență, animalele de companie depind complet de stăpânii lor pentru siguranță și supraviețuire. Fie că vorbim despre inundații, incendii, cutremure sau explozii...   © G4Media.ro.
07:30
Italia beneficiază de o îmbunătăţire a ratingului de credit / ”Italia revine cu mândrie în prima ligă” G4Media
Agenţia de rating DBRS Morningstar a ridicat vineri ratingul de credit al Italiei de la ”BBB high” la ”A low”, invocând o economie mai rezilientă,...   © G4Media.ro.
07:30
Bolivia a ales un preşedinte de centru-dreapta după 20 de ani de socialism G4Media
Senatorul de centru-dreapta Rodrigo Paz a câştigat duminică al doilea tur al alegerilor prezidenţiale din Bolivia, învingându-l pe rivalul său de dreapta Jorge Tuto’ Quiroga,...   © G4Media.ro.
Acum 30 minute
07:20
Un avion cargo a ieșit de pe pistă și a căzut în mare în Hong Kong / Două persoane au murit G4Media
Două persoane au murit, la aeroportul din Hong Kong, China, după ce un avion de tip cargo a lovit un vehicul la sol în timpul...   © G4Media.ro.
07:20
07:20
Kelemen Hunor, despre episodul intonării Imnului Secuiesc, la Congresul UDMR: ”Este şi poporul tău, Sorin Grindeanu” / ”S-a cântat şi înainte de 89 cu toate represiunile lui Ceauşescu” / Explicație pentru mesajul: ”Dumnezeule, să nu pierdem Ardealul” G4Media
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat despre intonarea Imnului Secuiesc, la Congresul UDMR, că acest imn face parte din moştenirea culturală a comunităţii maghiare şi...   © G4Media.ro.
07:20
Acum o oră
07:10
07:10
Drulă acuză un ”şantaj penal” al PSD în cazul alegerilor pentru București: ”Spun că vom prăbuşi guvernarea dacă cineva candidează cu altcineva G4Media
Deputatul USR Cătălin Drulă a declarat, duminică, despre neînţelegerile din coaliţie privind alegerile la Capitală, că are aproape conotaţiile unui şantaj penal ceea ce face...   © G4Media.ro.
Acum 2 ore
06:30
Două idei de mic dejun cu efect antiinflamator / E gata în 15 minute, sunt rețete simple, cu ingrediente care te energizează G4Media
Inflamația cronică afectează tot mai multe persoane. Poate provoca dureri articulare, probleme digestive și crește riscul bolilor de inimă. Una dintre cauze este alimentația dezechilibrată,...   © G4Media.ro.
06:10
Curtea Constituțională se va pronunța luni, 20 octombrie, pe legea ce privește pensiile magistraților / Actul normativ prelungeşte vârsta de pensionare a magistraților până la 65 de ani, iar pensia în magistratură nu va putea depăşi 70% din valoarea ultimului salariu G4Media
La începutul lunii septembrie 2025, Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie de Justiţie au decis sesizarea Curţii Constituţionale a României în legătură cu legea...   © G4Media.ro.
Acum 8 ore
01:40
Cele mai bune alimente și băuturi pentru refacerea musculară după efort / Aceste alimente reduc durerile musculare și sunt accesibile G4Media
A fost o vreme când zahărul era mai prețios decât aurul. El este departe de a fi un simplu alimente: este o lentilă prin care...   © G4Media.ro.
Acum 12 ore
22:50
Rapid a învins Dinamo cu 2-0 în deplasare, în etapa a 13-a din Superliga G4Media
Echipa Rapid Bucureşti a învins duminică seara, în deplasare, scor 2-0, o altă grupare bucureşteană, pe Dinamo, în etapa a 13-a din Superliga, transmite News.ro....   © G4Media.ro.
22:40
Italia mizează pe puterea câinilor românești. Ciobanii primesc bani de la stat pentru îngrijirea patrupedelor care să le apere turmele de lupi / Ciobănescul carpatin și de Bucovina, printre rasele acceptate G4Media
În ultimele luni, populația de lupi a crescut în nordul Italiei, motiv pentru care autoritățile au decis să subvenționeze achiziția câinilor de pază pentru turmele...   © G4Media.ro.
22:30
Zelenski îl îndeamnă pe Trump să adopte o atitudine mai dură faţă de Putin şi se declară gata să participe la întâlnirea de la Budapesta / „Putin este similar, dar mai puternic decât Hamas”, spune liderul ucrainean, care-l numeşte „terorist” pe rus G4Media
1Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a îndemnat pe Donald Trump să adopte o atitudine mai dură faţă de Vladimir Putin, el afirmând că este pregătit să...   © G4Media.ro.
22:00
Israelul şi Hamas se acuză reciproc de încălcarea armistiţiului / S-au înregistrat zeci de morţi în urma atacurilor, inclusiv doi soldaţi israelieni G4Media
 Israelul a lansat duminică o serie de lovituri aeriene în Fâşia Gaza şi a anunţat că opreşte din nou distribuirea ajutoarelor umanitare în enclava palestiniană,...   © G4Media.ro.
21:50
O strategie de neconceput până de curând începe să prindă contur / NASA și Lockheed Martin iau în calcul lansarea navei Orion pe alte rachete G4Media
Timp de aproape două decenii, nava spațială Orion și racheta Space Launch System (SLS) au fost gândite ca un cuplu inseparabil. Racheta dezvoltată de NASA...   © G4Media.ro.
21:40
Trump l-a îndemnat pe Zelenski să accepte condițiile lui Putin sau să fie „distrus” de Rusia (Financial Times) G4Media
Donald Trump l-a îndemnat pe Volodimir Zelenski să accepte condițiile Rusiei pentru încheierea războiului în timpul unei întâlniri tensionate la Casa Albă vineri, avertizându-l că...   © G4Media.ro.
21:30
Statul reușește să protejeze pădurile pe maxim 1,6% din suprafața țării. Primarii generoși: „Oamenii se bazează tot pe lemn” G4Media
Avem parcuri naționale în care răsar vile, rezervații în care se taie păduri seculare. Singurele perimetre în care nu s-a intervenit până acum din aceste...   © G4Media.ro.
21:00
Fostul premier Ludovic Orban, despre salariile mari ale angajaţilor din instituţiile de reglementare: Nu poţi să-i plăteşti foarte prost, dar nici să permiţi excese / Se poate discuta mult de modul în care s-au împins lucrurile dincolo de o limită acceptabilă G4Media
Fostul premier Ludovic Orban, care deţine funcţia de consilier al preşedintelui Nicuşor Dan, admite că angajaţii din instituţiile de reglementare ale statului român trebuie plătiţi...   © G4Media.ro.
21:00
Comisia Europeană solicită statelor UE să susţină o declaraţie ce ar permite inspectarea petrolierelor din „flota fantomă” a Rusiei G4Media
Comisia Europeană le solicită statelor membre ale UE să sprijine o declaraţie maritimă în baza căreia aceste ţări să poată colabora cu ţările de pavilion...   © G4Media.ro.
20:50
Președintele UDMR: Nicușor Dan nu trebuie comparat cu Joe Biden / România nu are voce, nu există în Uniunea Europeană / Să nu ai o relație apropiată cu Whashingtonul este o greșeală / Să nu ai relații apropiate cu vecinii este o prostie G4Media
Președintele UDMR a spus duminică, 19 octombrie, într-o emisiune la Antena 3 că președintele Nicușor Dan are o sarcină dificilă în a face din România...   © G4Media.ro.
20:30
Centura ocolitoare a Mizilului, testată de peste 300 de biciclişti înaintea deschiderii oficiale a traficului rutier G4Media
Peste 300 de biciclişti au participat, duminică, la o „recepţie publică” a Centurii ocolitoare a oraşului Mizil, înainte de deschiderea oficială a traficului rutier. Potrivit...   © G4Media.ro.
20:20
Trump le răspunde celor șapte milioane de protestatari din 2.500 de orașe americane care îl acuză de autoritarism cu videoclipuri sarcastice generate de Inteligenţa Artificială G4Media
 Preşedintele republican al SUA, Donald Trump, a distribuit duminică videoclipuri generate de Inteligenţa Artificială în care el se autoproclamă rege, ca răspuns la protestele masive...   © G4Media.ro.
20:20
Dieta ketogenică, bogată în grăsimi, dar săracă în carbohidrați, ar putea proteja sănătatea creierului şi încetini declinul cognitiv, arată un studiu G4Media
O alimentaţie echilibrată nu doar hrăneşte corpul, ci ar putea susţine şi funcţiile creierului. Un nou studiu, realizat de cercetători de la Universitatea din Missouri,...   © G4Media.ro.
20:20
Kelemen Hunor: Să crești taxe, impozite nu este reformă / Singura reformă este pe sistemul de reformă în cazul magistraților / Guvernarea trebuie să fie justă, dreaptă, care elimină privilegiile G4Media
Președintele UDMR a vorbit duminică, 19 octombrie, într-o emisiune la Antena 3 despre reformele inițiate de coaliția guvernamentală și a făcut trimitere la legea privind...   © G4Media.ro.
19:40
Serviciile de informații olandeze au redus schimbul de informații cu SUA / Se invocă evoluțiile politice din Statele Unite sub președinția lui Trump și îngrijorările ce privesc politizarea informațiilor și respectarea drepturilor omului G4Media
Serviciile de informații olandeze AIVD și MIVD au redus cantitatea de informații pe care o împărtășesc cu omologii lor americani, invocând evoluțiile politice din Statele...   © G4Media.ro.
19:40
Primarul interimar al Capitalei, despre demolarea blocului afectat de explozia din Calea Rahovei: Începând de mâine, contractăm o firmă specializată / Avem raportul ISC, care spune că etajele superioare trebuie date la o parte, pentru a nu cădea tot imobilul G4Media
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat duminică, despre demolarea blocului afectat de explozia din Calea Rahovei, că începând de luni, Primăria va contracta...   © G4Media.ro.
19:30
Doi migranți au murit și alți 14 sunt în stare gravă în apropierea insulei italiene Lampedusa, după ce se pare că au inhalat hidrocarburi pe o ambarcaţiune care îi transporta pe Mediterana către Europa G4Media
 Doi migranţi au murit şi alţi 14 sunt în stare gravă aparent după inhalarea de hidrocarburi pe o ambarcaţiune care transporta pe Mediterana către Europa...   © G4Media.ro.
19:30
Armata americană a atacat încă o ambarcaţiune suspectată că transporta droguri în Marea Caraibilor / Trei persoane au fost ucise G4Media
 Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a anunţat duminică un nou atac efectuat de armata americană în Marea Caraibilor asupra unei nave suspectate de trafic...   © G4Media.ro.
19:20
Plumbul, un factor nevăzut în evoluția inteligenței umane G4Media
Când auzim de intoxicația cu plumb, ne gândim adesea la poluarea modernă, vopsele vechi sau țevile de apă corodate. Însă un studiu recent, publicat în...   © G4Media.ro.
19:20
Turcii ciprioţi votează duminică pentru un nou lider, în timp ce negocierile de pace și de reunificare a insulei rămân în impas G4Media
Alegătorii din nordul separatist al Ciprului au mers duminică la urne pentru a-şi alege preşedintele, într-un scrutin considerat un test crucial pentru posibilitatea reluării negocierilor...   © G4Media.ro.
19:20
Murmur aduce feminitatea în centrul scenei la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week: o colecție despre senzualitate, control și forță exprimată prin detaliu și construcție G4Media
Andreea Bădală readuce în prim-plan femeia Murmur, o prezență conștientă de sine, lucidă și seducătoare fără efort. Noua colecție primăvară-vară 2026, prezentată în cadrul Mercedes-Benz...   © G4Media.ro.
18:50
La Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week, Carmen Secăreanu propune o colecție despre forța liniștii: volume sculpturale, materiale brute și o cromatică austeră care transformă emoția în design G4Media
Într-un peisaj al modei românești dominat de spectaculos, glamour și feminitate declarată, Carmen Secăreanu rămâne o prezență singulară, o voce care nu se supune valurilor...   © G4Media.ro.
Acum 24 ore
18:30
Trump sistează ajutoarele financiare pentru Columbia, pe care o acuză că nu combate traficul de droguri / Președintele american îl acuză pe omologul său columbian că este el însuşi un „baron al drogurilor” G4Media
Preşedintele american Donald Trump a anunţat duminică sistarea ajutorului financiar al SUA pentru Columbia, acuzându-l pe preşedintele columbian Gustavo Petro că nu combate producţia şi...   © G4Media.ro.
18:20
O femeie dintr-o localitate din județul Dolj a murit după ce ar fi fost aruncată într-o fântână dezafectată de soțul său / Bărbatul a fost găsit spânzurat de fiul său în locuința familiei G4Media
O tragedie a lovit o familie din localitatea doljeană Unirea. Polițiștii au fost sesizați că o femeie ar fi decedată într-o fântână dezafectată, iar soțul...   © G4Media.ro.
18:10
Iranul a executat încă un „spion” al Israelului, al 15-lea după războiul din iunie dintre cele două țări G4Media
Iranul a executat un bărbat condamnat pentru spionaj în favoarea Israelului, a anunţat duminică organul de presă al sistemului judiciar iranian, aceasta fiind a 15-a...   © G4Media.ro.
18:10
Fosta vicepreședintă a SUA, Kamala Harris: Joe Biden a făcut „o mare greşeală” neinvintându-l pe Elon Musk la evenimentul de la Casa Albă pentru vehicule electrice din 2021 G4Media
Fosta vicepreşedintă a Statelor Unite, Kamala Harris, a declarat că Joe Biden a făcut ”o mare greşeală” atunci când nu l-a invitat pe Elon Musk,...   © G4Media.ro.
18:00
Rhea Costa la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week: rafinament, fluiditate și puterea simplității G4Media
În universul modei românești, puține branduri au reușit să construiască un limbaj estetic la fel de recognoscibil precum Rhea Costa. Fondat de Andreea Constantin, brandul...   © G4Media.ro.
17:50
Primarul interimar al Capitalei: De astăzi, intrăm în faza de acţiuni coordonate pentru refacerea zonei / 78 de persoane au mai rămas cazate la hoteluri / Proprietarii de autoturisme afectaţi primesc abonamente gratuite la transportul public, pentru jumătate de an G4Media
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţă duminică, despre explozia din Calea Rahovei, că acum începe greul şi se intră în faza de acţiuni coordonate...   © G4Media.ro.
17:40
VIDEO Agent de securitate din București reținut pentru purtare abuzivă / Ar fi pălmuit un suspect de furt după ce l-a interceptat în afara unui magazin din Capitală G4Media
Un bărbat de 31 de ani, angajat ca agent de securitate, a fost reținut sâmbătă, 18 octombrie, de polițiștii din București sub suspiciunea de purtare...   © G4Media.ro.
17:40
Avarie majoră la o conductă de gaze în Voluntari, cauzată de un incendiu la două autoturisme implicate într-un accident / Distribuitor: Alimentarea cu gaze naturale, sistată pentru aproximativ 14.000 de consumatori, ar urma să fie reluată luni dimineaţă G4Media
Alimentarea cu gaz a fost sistată duminică pentru aproximativ 14.000 de consumatori din Voluntari, în urma incendiului la două autoturisme implicate într-un accident, care a...   © G4Media.ro.
17:20
INTERVIU | Românii investesc tot mai mult în hrană premium pentru animale. Creștere de peste 50% în 2025. Află povestea tânărului antreprenor care a transformat pasiunea într-un business de milioane de euro (FOTO) G4Media
În spatele cifrelor și al brandurilor de hrană premium distribuite în toată țara se află un om care iubește sincer animalele și își trăiește viața...   © G4Media.ro.
17:10
Disciplina formelor și forța detaliului: Almaz prezintă o colecție matură și coerentă pentru primăvară-vară 2026 la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week G4Media
Brandul Almaz, unul dintre cele mai coerente nume din noul val al modei românești, continuă să-și consolideze identitatea printr-o viziune rafinată asupra feminității contemporane. Cunoscut...   © G4Media.ro.
17:10
Germania îşi recheamă ambasadorul din Georgia, ale cărei relaţii cu Uniunea Europeană continuă să se deterioreze G4Media
Germania a anunţat duminică rechemarea pentru consultări a ambasadorului său din Georgia, pe fondul tensiunilor crescânde dintre această ţară din Caucaz şi Uniunea Europeană, relatează...   © G4Media.ro.
17:10
Marșuri în Bucureşti şi în marile oraşe sub lozinca „Împreună pentru siguranţa femeilor” / Sute de oameni au cerut autorităţilor măsuri ferme pentru ca femeile, victime ale violenţei, să fie protejate / 40 de femei au fost ucise, de la începutul anului G4Media
Sute de persoane au ieşit în stradă, în mai multe oraşe din ţară, în acest sfârşit de săptămână, pentru a atrage autorităţilor atenţia asupra numărului...   © G4Media.ro.
16:50
Republica Srpska o numeşte preşedintă interimară pe Ana Trisic Babic și marchează astfel plecarea oficială a lui Milorad Dodik, care a primit interdicția de a-și exercita funcția G4Media
Parlamentul Republicii Srpska a numit-o sâmbătă pe Ana Trisic Babic în funcţia de preşedintă interimară, confirmând oficial retragerea lui Milorad Dodik după ce acesta a...   © G4Media.ro.
