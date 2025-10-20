Creștere a livrărilor saudite de motorină în portul Constanța. Efectul restricțiilor impuse de Ucraina importurilor de motorină indiană
Profit.ro, 20 octombrie 2025 07:20
Restricțiile impuse de Ucraina de la 1 octombrie au făcut ca structura importurilor de motorină prin portul Constanța, în care funcționează facilitățile de încărcare-descărcare și depozitare ale companiei de stat Oil Teminal, să sufere modificări, iar o parte din volumele cu proveniență indiană să fie înlocuite cu unele care au ca țară de origine Arabia Saudită.
Acum 5 minute
07:40
Fiat introduce motor cu benzină pe încă o mașină electrică. Bonus, noua Pandina costă sub 15.000 de euro # Profit.ro
Producătorul italian Fiat se adaptează rapid la cererea pieței și reușește să implementeze propulsia cu motoare cu combustie pe încă unul dintre modelele sale lansate cu motoare electrice. Comenzile au fost deschise deja, la un preț de Sandero bine echipat.
Acum 15 minute
07:30
FOTO Compania românească Valoris Center, cumpărată de un holding croat - Tranzacție finalizată # Profit.ro
Holdingul croat Bosqar Invest, cu venituri anuale de peste 300 milioane euro, a finalizat achiziția companiei românești Valoris Center, furnizor de servicii profesionale de call center și BPO, fondată de antreprenoarea Cristina Man, conform datelor Profit.ro.
07:30
SAPE vrea să se desprindă și fizic de Electrica SA. Caută să se mute cu sediul și vrea birouri pentru peste 50 de oameni, la maximum 26,5 euro/mp # Profit.ro
Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie (SAPE), controlată integral de ministerul de resort, vrea să se mute din birourile pe care le ocupă în prezent în clădirea sediului Electrica SA, din strada Grigorescu Alexandrescu nr. 9, din sectorul 1 al Bucureștiului, aproape de Guvern, relevă date analizate de Profit.ro.
Acum 30 minute
07:20
Acum o oră
07:10
Fabrica BMW de lângă România nu face față: Comenzile peste așteptări pentru noul iX3 electric le-au depășit pe cele ale motorului cu combustie # Profit.ro
BMW nu va putea onora în 2026 toate comenzile pentru noul model iX3, lansat în această toamnă la Munchen și intrat în producție la Debrecen, în apropiere de granița cu România – din cauza numărului neașteptat de mare de comenzi.
07:00
DECIZIE România poate excepta SMR-urile nucleare SUA dorite la Doicești de la normele naționale de autorizare. Subiect discutat de Marco Rubio cu Oana Țoiu # Profit.ro
Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) a creat posibilitatea legală ca reactoarele modulare mici (SMR) concepute și dezvoltate de americanii de la NuScale, cu care ar putea fi construită o centrală nucleară de 462 MW la Doicești, pe amplasamentul fostei termocentrale pe cărbune de acolo, să fie exceptate, în anumite condiții, de la normele naționale de autorizare a instalațiilor nucleare (NSN-22).
06:50
Festivalul Național de Teatru (FNT) și Cinemaraton, televiziunea filmului românesc, anunță lansarea Studioului FNT by Cinemaraton, un spațiu dedicat dialogului, reflecției și pasiunii pentru arta spectacolului.
06:50
Miros de fân proaspăt adunat, trunchiuri de mesteceni și apă cu puteri miraculoase
Acum 2 ore
06:20
Transelectrica negociază. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Acum 8 ore
00:40
Grupul francez Capgemini, printre cei mai mari furnizori globali de servicii de consultanță și IT, a finalizat achiziția companiei de outsourcing WNS, inclusiv a afacerilor din România, tranzacție de 3,3 miliarde de dolari, conform datelor analizate de Profit.ro.
00:30
GRAFIC Inversare brutală: În ultimii doi ani s-a plecat masiv din România. Numărul celor care s-au întors s-a prăbușit # Profit.ro
Fenomenul de revenire a românilor acasă, care era clar până în 2022, s-a inversat în ultimii doi ani, la modul dramatic. Numărul celor care au emigrat l-a depășit net pe cel al imigranților cetățeni români, inversând un trend care durează de aproape un deceniu, relevă analiza Profit.ro.
00:30
FOTO Unul din cei mai activi cumpărători de fabrici din România desființează vechi hale și vine cu un proiect rezidențial # Profit.ro
Grupul NCH Capital, unul dintre cei mai activi cumpărători de fabrici din România în perioada 1997 – 2000, pregătește acum desființarea unor vechi clădiri din cartierul bucureștean Colentina, în care a funcționat o fabrică de perii colectoare pentru motoare electrice, și propune construirea în loc a unui complex rezidențial. În acest demers li s-a alăturat și service-ul Auto Zetec Car, care are proprietatea învecinată, potrivit documentelor analizate de Profit.ro.
00:30
Mega Image, salt de aproape 4 ori la afaceri în 10 ani. Profitul, mult mai volatil, datoriile - dublate # Profit.ro
În ultimii 10 ani, Mega Image România, rețeaua de supermarketuri controlată de grupul Ahold Delhaize, și-a consolidat poziția printre liderii pieței locale de retail alimentar. Datele analizate de Profit.ro arată o expansiune accelerată a cifrei de afaceri, dar și o creștere a datoriilor și o volatilitate vizibilă la nivelul profitului net.
Acum 12 ore
23:20
”Dacă vrea, Putin te va distruge!”. Trump i-a cerut lui Zelenski să cedeze Donbas-ul - presă # Profit.ro
Președintele american Donald Trump l-a îndemnat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, la întâlnirea avută vineri la Casa Albă, să accepte termenii propuși de președintele rus Vladimir Putin pentru încheierea războiului ruso-ucrainean, avertizându-l că liderul de la Kremlin a amenințat că va 'distruge' Ucraina dacă aceasta nu îi acceptă propunerile, în condițiile în care Putin și-a diminuat pretențiile față de cele formulate la summit-ul avut cu Trump în august.
20:20
A fost deschisă circulația pe încă 28 kilometri din A7 - Autostrada Moldovei
20:10
FOTO România este vicecampioană europeană la tenis de masă atât la feminin, cât și la masculin # Profit.ro
Pentru prima dată în istorie, echipa masculină a României a jucat finala Campionatului European (CE), de la Zadar (Croația), și a cucerit, în premieră, argintul continental. Echipa feminină a cucerit pentru a treia oară consecutiv titlul de vicempioană europeană.
19:50
ULTIMA ORĂ Explozie puternică în București - Încep procedurile de demolare a blocului. Cel puțin o parte din imobil trebuie desfăcută # Profit.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunță că, începând de luni, Primăria va contracta o firmă specializată în demolări, pentru blocul afectat de explozia din Calea Rahovei,
19:50
Alertă meteo în România pentru perioada imediată. Temperaturi care trec rapid de la 0 la peste 20 # Profit.ro
Meteorologii anunță, pentru săptămâna viitoare, diferențe mari de temperaturi, inclusiv în București.
19:40
Acum 24 ore
18:30
Exercitarea temporară a unei funcții de conducere va putea avea o durată maximă inițială de 6 luni și ocuparea în acest fel a funcției nu va putea fi prelungită decât o singură dată, conform unui proiect legislativ al actualei puteri.
17:40
FOTO Proprietarii automobilelor distruse în explozia din Capitală primesc de la Primărie abonamente gratuite pe transportul public # Profit.ro
Proprietarii automobilelor distruse sau afectate de explozia care a avut loc în zona Calea Rahovei, în sectorul 5 din București, vor primi din partea Primăriei Generale abonamente gratuite pe transportul public, a anunțat primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.
17:20
Guvernul Marii Britanii a anunțat planuri de a instrui și recruta mai mulți lucrători pentru sectorul energiei curate din Marea Britanie, promițând să creeze 400.000 de locuri de muncă suplimentare până în 2030.
16:40
VIDEO 14.000 de consumatori au rămas fără gaze după incendiul din Voluntari. Reluarea furnizării se va face sub semnătură # Profit.ro
Neogas Grid S.A informează că în urma accidentului și incendiului produs pe Bulevardul Pipera au fost afectate obiective ale sistemului de distribuție a gazelor, iar alimentarea cu gaze a fost oprită, fiind afectați circa 14.000 de consumatori. Reluarea alimentării cu gaze este prevăzută pentru dimineața zilei de 20 octombrie 2025, începând cu ora 09:00, în prezența utilizatorilor și necesită semnătură de confirmare.
16:30
FOTO Fostă mare platformă comunistă, transformată în apartamente. Investiție de 55 milioane euro doar în prima fază # Profit.ro
A fost lansată prima fază a proiectului rezidențial Sema Home, derulată de către dezvoltatorul imobiliar român Sema Real Estate.
16:10
FOTO Kira și Paco, doi câini special antrenați, au descoperit, la Suceava, kilograme de tutun de contrabandă # Profit.ro
Polițiștii suceveni au descoperit opt kilograme de tutun de contrabandă, după ce au oprit în trafic un microbuz care transporta persoane. Comportamentul suspect al șoferului și pasagerilor i-a determinat pe agenți să facă un control amănunțit, iar câinii special antrenați ai Poliției au descoperit tutunul care era ambalat în recipiente sigilate și în pungi din plastic.
15:20
Jaf la Luvru, apar primele detalii: Ca în filme, în doar 7 minute. Hoții au fugit cu bijuterii din colecția lui Napoleon # Profit.ro
Ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, vine cu detalii legate de jaful de la muzeul Luvru, arătând că „unele persoane au pătruns din exterior cu o nacelă”. Jaful a „durat 7 minute”, spune acesta.
15:10
Producătorul chinez de jucării Pop Mart și-a dublat veniturile în 2024, ajungând la 1,8 miliarde dolari, odată cu creșterea popularității personajului Labubu.
14:20
Germanii nu vor să fie trași la loterie pentru a face armată. Cancelarul Merz propune un serviciu obligatoriu # Profit.ro
Majoritatea germanilor sunt împotriva ideii de organizare a unei loterii pentru a fi recrtutați în armată. Cancelarul Friedrich Merz intenționează să reinstituie o formă de serviciu militar, suspendat în 2011, pentru a răspunde unei amenințări în creștere din partea Rusiei și pentru a consolida armata germană, în conformitate cu obiectivele de apărare ale NATO.
13:50
China a acuzat oficial Statele Unite că ar fi desfășurat operațiuni de spionaj cibernetic asupra Centrului Național de Servicii de Timp, instituție responsabilă cu menținerea orei standard a țării, afirmând că breșele descoperite ar fi putut perturba rețelele de comunicații, sistemele financiare, alimentarea cu energie și chiar ora internațională oficială.
13:30
Muzeul Luvru, din Paris, a fost închis în urma unui jaf.
13:10
Reprezentanții romilor au ieșit în stradă, la Târgu Jiu, pentru a protesta împotriva proiectului de a interzice căsătoriile între minori # Profit.ro
Proiectul de lege care interzice căsătoriile între minori a provacat nemulțumire în unele comunități de romi, iar la Târgu Jiu, o parte dintre membrii comunității au eșit în stradă, explicând că ”logodna este o arvunire, să se cunoască tinerii”, iar căsătoria poate avea loc după ”doi-trei ani”.
12:50
Ciorba la pungă începe să apară în portofoliul de produse al mai multor companii românești.
12:50
Prins cu viteză de 227km/h pe Autostrada A0. Poliția pregătește o surpriză "vitezomanilor" VIDEO # Profit.ro
Un tânăr de 24 de ani a fost prins de polițiști circulând cu o viteză de 227km/h pe Autostrada A0.
12:40
Veniturile Rusiei din vânzările de petrol și gaze ar urma să înregistreze un declin anual de aproximativ 21% în octombrie, la 950 miliarde de ruble (11,7 miliarde de dolari), pe fondul prețurilor mai scăzute și a aprecierii rublei.
12:00
VIDEO Zeci de persoane evacuate dintr-un hotel din Pipera, după ce un incendiu produs la două automobile s-a extins la o țeavă de gaze # Profit.ro
Pompierii de la ISU B-IF intervin pentru stingerea unui incendiu produs inițial la două autoturisme pe Bld. Pipera, Voluntari, Ilfov, pentru ca apoi incendiul să se extindă la o țeavă de gaze.
11:30
VIDEO&FOTO După aproape 2.000 de ani, prima recoltă de struguri la Pompei. Urmează vinul # Profit.ro
În Parcul Arheologic din Pompei, se scrie un nou capitol atât pentru viticultură, cât și pentru istorie, în această toamnă find recoltați primi struguri produși în vechiul oraș roman după erupția din anul 79 a vulcanului Vezuviu.
11:10
Creșterea aportului de fibre vegetale ar putea reprezenta o strategie simplă și eficientă pentru prevenirea și chiar inversarea bolii hepatice asociate disfuncției metabolice (MASLD), cunoscută anterior ca boala ficatului gras non-alcoolic, potrivit unui studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea California, Irvine (UC Irvine). Aceștia au demonstrat că o fibră naturală prezentă în numeroase legume poate modifica compoziția bacteriilor intestinale într-un mod care protejează ficatul de efectele nocive ale fructozei, un zahăr frecvent consumat în alimentația modernă.
10:40
Dacă mașina ta acceptă doar Android Auto pe cablu, un adaptor wireless îți poate oferi aceeași interfață fără fir.
10:30
Un judecător american a decis că NSO Group, responsabil de celebrul spyware Pegasus, nu mai are voie să creeze software prin care să fie spionați utilizatorii WhatsApp.
10:00
Putin i-a cerut lui Trump, în schimbul păcii cu Ucraina, controlul deplin asupra Donețkului - presă # Profit.ro
Președintele rus Vladimir Putin ar fi cerut cedarea de către Ucraina a regiunii Donetsk, importantă din punct de vedere strategic, drept condiție pentru încetarea războiului, în cadrul unei convorbiri telefonice cu președintele american Donald Trump, relatează Washington Post.
09:50
Fondatorii Samsung Electronics, puși în situația de a vinde acțiuni de 1,2 miliarde dolari pentru a plăti taxe și împrumuturi # Profit.ro
Mama și cele două surori ale președintelui Samsung Electronics, Jay Y. Lee, intenționează să vândă acțiuni în valoare de aproximativ 1,73 trilioane de woni (1,22 miliarde de dolari) din gigantul tehnologic sud-coreean, potrivit unei notificări depuse vineri la Bursa din Coreea.
09:30
Celebra enciclopedie online Wikipedia nu scapă nici ea de efectele AI-ului generativ, care face ca mai puțini oameni să afle informațiile direct de la sursă.
09:20
Vestas suspendă planurile pentru o fabrică de turbine eoliene în Polonia, pe fondul cererii slabe în Europa # Profit.ro
Producătorul danez de turbine eoliene Vestas a suspendat planurile de a construi cea mai mare fabrică a sa în Polonia, invocând cererea redusă pe piața europeană.
09:10
Vinul zilei: un Châteauneuf-du-Pape intens și bine structurat, cu taninuri fine și un potențial de învechire remarcabil. Cotat cu 97 puncte Robert Parker, 96 puncte James Suckling și 96 puncte Jeb Dunnuck # Profit.ro
Recomandarea de astăzi, Cuvée Reservée Châteauneuf-du-Pape 2022, este un vin roșu cu personalitate puternică, obținut din Grenache, Syrah și Mourvèdre, semnat de Domaine du Pegau
09:00
VIDEO Medic de la țară: Sunt săraci lipiți pământului. Eroarea statului că oamenii ar fi leneși sau bogați. Doar 100.000 din 600.000 au plătit asigurarea de stat # Profit.ro
Răzvan Vintilescu, medic de familie în mediul rural, critică dur măsura eliminării co-asiguraților din sistemul public de sănătate, pe care o consideră „o decizie luată din prejudecăți și fără o minimă înțelegere a realității sociale”.
08:50
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat că va candida pentru un nou mandat la următoarele alegeri.
08:20
O explozia s-a produs astăzi într-un bloc din municipiul Bistrița, posibil cauzată de o acumulare de gaze. Toți locatarii s-au autoevacuat.
08:10
Producătorul chinez BYD retrage peste 115.000 de automobile – cea mai amplă rechemare din istoria companiei # Profit.ro
Producătorul auto chinez BYD va efectua cea mai amplă rechemare din istoria sa, vizând peste 115.000 de vehicule din seriile Tang și Yuan Pro, fabricate între 2015 și 2022, din cauza unor defecte de design și a riscurilor de siguranță legate de baterii, potrivit autorității chineze pentru reglementarea pieței.
Ieri
01:30
Exclusivitățile săptămânii: Țiriac pregătește demolarea ultimei rămășițe din fabrica Granitul. Eșecul vânzării elefant.ro, dispută dură după 2 ani. Unul dintre cele mai vechi supermarketuri din București scapă de demolare # Profit.ro
Profit.ro vă prezintă principalele informații exclusive din săptămâna care tocmai se încheie.
00:30
VIDEO&FOTO Un concept spectaculos reamintește că Mercedes este una dintre cele mai luxoase mărci din lume # Profit.ro
Mercedes a dezvăluit un concept-car desprins parcă din filmele anilor 30, dar cu elemente estetice și tehnologii SF. Designul acestui studiu se sprijină pe o întreagă istorie a mărcii germane și arată încă o dată cât este greu pentru brandurile apărute peste noapte să atingă performanțele Mercedes.
