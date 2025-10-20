Caricatura Zilei
National.ro, 20 octombrie 2025 07:20
Caricatura Zilei
• • •
Acum 30 minute
07:20
Acum 2 ore
06:00
BERBEC La locul de muncă sau în afaceri, încrederea în forțele proprii și spiritul de inițiativa vă ajută să faceți pași mari către finalizarea unui proiect important. În a doua parte a zilei este posibil să vă ocupați de o problemă a partenerului de viață. TAUR În prima parte a zilei este posibil ca […]
Acum 12 ore
21:10
20:10
Săptămâna trecută a ilustrat perfect starea economiei mondiale în 2025. A început cu temeri reînnoite privind tensiunile comerciale dintre SUA și China. Apoi, marți, FMI a adus o ușurare, ridicând estimările de creștere pentru majoritatea economiilor importante. Pe piețele financiare, rapoartele solide privind veniturile marilor bănci americane au evidențiat condiții avantajoase pentru tranzacții, notează Financial […]
19:10
De când „cei buni", „cei curați" și „reformatorii" care promiteau schimbarea au ajuns la Palatul Victoria, nici măcar tragediile nu mai mișcă societatea civilă. Exploziile provocate de neglijență și incompetență au devenit simple știri de trecere, iar minutele de reculegere țin loc de revoltă. Piața de lângă sediul Guvernului, cândva altarul indignării publice, scena emoțiilor […]
18:50
Autorizat în 2019 în SUA și în 2022 în UE, Oxbryta, medicamentul așa-zis revoluționar pentru tratarea anemiei hemolitice, a fost suspendat de pe piața europeană, după o retragere temporară anul trecut. Studiile post-autorizare au arătat că medicamentul mai mult ucide decât vindecă, după 17 decese înregistrate, din care 8 erau copii, deși studiile inițiale nu […]
18:50
Zărescu, omul care aprobă tot: Cum s-a transformat Urbanismul sectorului 4 într-o mină de aur # National.ro
Începând de azi vom încerca să elucidăm misterul averii colosale deținute de bugetarul Cristian Zărescu, omul bun la toate al primarului Daniel Băluță. Acumularea fulminantă de bunuri estimate la sute de mii de euro într-un timp foarte scurt, dintr-un salariu de funcționar la stat, are un moment cheie: trecerea lui Zărescu la Urbanism. Vă mai […]
Acum 24 ore
18:10
Donald Trump a numit șase carteluri mexicane, banda salvadoriană MS-13 și banda venezueleană Tren de Aragua drept organizații teroriste străine (FTO) și a ordonat Pentagonului să elaboreze planuri împotriva acestora. Atenția s-a îndreptat ulterior către Venezuela. Bombardierele B-52 au fost trimise în largul coastei venezuelene, iar unitățile Forțelor Speciale ale SUA desfășoară exerciții ca o […]
17:40
La nici cinci ani după Brexit, liderii celor 27 de state membre ale UE au început să se unească în jurul unei apărări comune, în fața agresiunii rusești și a temerilor legate de reticența lui Donald Trump de a proteja aliații europeni. Dar, începând din vara lui 2024, Franța a intrat într-o perioadă de tulburări […]
17:00
Cercetarea climatică de astăzi, o rușine. Narațiunea crizei este perpetuată pentru a susține industria „verde” # National.ro
Oamenii de știință încep tot mai mult să dea de pământ cu narativul încălzirii globale, arătând că cercetarea climatică de astăzi este o rușine. Dr. Richard Lindzen, de la Institutul de Tehnologie din Massachusetts, arată că știința modernă a climei a fost transformată într-un aparat politic dominat de activități de advocacy de tip campanie, care […]
16:50
Cristi Chivu scrie istorie în Italia! Inter s-a impus cu 1-0 pe „Olimpico", în fața Romei, și a urcat pe primul loc în Serie A, bifând a șasea victorie consecutivă în toate competițiile. Succesul vine într-un moment cheie, după ce Napoli a pierdut la Torino, iar Milan urmează să joace cu Fiorentina. Golul lui Ange-Yoan […]
16:40
Armistițiul pe care Donald Trump l-a negociat în Gaza nu a dus la „pacea eternă" pe care o prezintă el, dar este o realizare reală, una care i-a scăpat lui Joe Biden, care se adaugă la Acordurile Abraham: patru state arabe și-au normalizat relațiile cu Israelul. Unii susțin că Trump are succes pentru că preferă […]
16:00
Ce face o echipă după două titluri consecutive, când moralul este jos și vestiarul nu mai are foame de rezultate? Simplu: face bani! Nu din trofee, ci din cote. Asta pare a fi logica bizară care guvernează lotul campioanei. Să pierzi cu ultima clasată, 1-2, după ce ai avut 1-0 la pauză, e clar „șocul […]
15:50
Bijuterii „de o valoare inestimabilă" au fost furate duminică dimineață de la Muzeul Louvre din Paris de răufăcători care au fugit, muzeul cel mai vizitat din lume anunțându-și închiderea „din motive excepționale", anunță presa franceză. Faptele s-au derulat, potrivit primelor elemente ale anchetei, între orele 09:30 și 09:40 (07:30 și 07:40 GMT). Valoarea prăzii este […]
15:40
Închis în ultimii douăzeci de ani pentru rolul său în cea de-a doua intifada, Marwan Barghouti, în vârstă de 66 de ani, este de departe cel mai popular lider palestinian de la Yasser Arafat încoace. A fost deportat în Iordania în anii 1980, a condus rezistența armată împotriva ocupației israeliene la începutul anilor 2000, a […]
15:20
Vladimir Putin și-a reabilitat relația cu Donald Trump printr-un apel dat chiar înaintea întâlnirii de vineri între liderul american și Volodimir Zelenski, care urma să includă discuții despre ajutorul militar pentru Ucraina. Până la convorbirea telefonică de joi, Trump părea dispus să consolideze arsenalul și poziția de negociere a Ucrainei cu rachete de croazieră Tomahawk, […]
14:40
România, ruptă în două: nivel de trai ridicat în Capitală, sărăcie lucie în restul țării # National.ro
Rata sărăciei din regiunile României arată o polarizare excesivă, cu diferențe uriașe între județe și Capitală. Astfel, rata riscului de sărăcie și excluziune socială este de doar 8% în București și de peste 30% în Sud-Vest, Sud-Est și Nord-Est. Mai mult, în Sud-Est, nivelul de sărăcie este de aproape 40%, iar Sud Muntenia se apropie […]
14:30
Ce se întâmplă în corp la 3 zile de post: autofagie, resetare metabolică și claritate mentală # National.ro
Postul de 72 de ore a devenit un subiect frecvent în discuțiile despre sănătate: promite autofagie (curățare celulară), „reset" metabolic și uneori claritate mentală. Realitatea e nuanțată: unele procese benefice pornesc în această fereastră, dar efectele variază între persoane, iar riscurile nu sunt de neglijat. Cum îți dai seama că treci printr-un post lung (48–72 […]
14:10
1. Multă lume a constatat, mă alătur: foarte bine făcut blocul unde a fost explozia. Țeapăn. Clădire, nu ștocărie. Nu vreau să-mi imaginez ce s-ar fi întâmplat într-un bloc apărut după 2000. Și nu-i nimic răutăcios aici. Comuniștii ăia vechi construiau blocuri și țineau populația în sărăcie, comuniștii ăștia noi (Bolojan și useriștii) construiesc dosare […]
Ieri
16:50
Conform prevederilor Legii Energiei, se ridică imediat licența operatorului care pune în pericol viața oamenilor! Deci frăția criminală Distrigaz – ENGIE, adio și nu am cuvinte! Pentru cine nu știe ENGIE este un holding care este proprietarul moleculei de gaz iar Distrigaz este membră a holdingului și este operatorul de distribuție a gazului lui ENGIE […]
Mai mult de 2 zile în urmă
21:40
Sora fostei ministre Carmen Dan, reținută! Simona Stan, acuzată de o înșelăciune uriașă de 1,3 milioane de euro # National.ro
Sora fostului ministru de Interne, Carmen Dan, respectiv Simona Stan, a fost reținută joi de polițiștii Capitalei, într-un dosar de înșelăciune în formă continuată, cu un prejudiciu estimat la peste 1,3 milioane de euro. Cazul este coordonat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, iar ancheta vizează o serie de tranzacții fictive cu mașini de […]
21:40
Medicul pneumolog Flavia Groșan se află internată în stare gravă la Spitalul Județean din Oradea, după ce a suferit un stop cardiorespirator în noaptea de joi spre vineri. Potrivit unor surse medicale citate de presa locală, medicul este intubată și ventilată mecanic, iar prognosticul este rezervat. Flavia Groșan resuscitată și internată în stare critică la […]
21:10
Poți suna, poți scrie, poți urla. Poți face o mie de sesizări, dar în România nu te ascultă nimeni până nu explodează ceva. Ți se spune că „nu e urgență", că „se va reveni", că „se ocupă cineva". Cine vrea să fie acel cineva? Există doar indiferență, birocratizare și un sistem care a transformat prevenția […]
17:00
După ce în ultimele zile au existat nemulțumiri și multe discuții în spațiul public, urmare a ceea ce a ajuns să fie numit „haosul" mobilizării rezerviștilor, cu situații în care mulți dintre cei „invitați" la exercițiul MOBEX B-IF-25 au primit ordine de chemare, de la MApN, de pe o zi pe alta, ministrul Moșteanu pare […]
15:50
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ/Bolojan: „Foarte probabil” blocul „nu va mai putea fi reabilitat şi va trebui demolat” # National.ro
Într-o primă reacție publică după deflagrația devastatoare din cartierul bucureștean Rahova, premierul Ilie Bolojan a anunțat că „foarte probabil" blocul afectat de explozia în urma căreia trei oameni și-au pierdut viața și mai mulți au ajuns la spital nu va mai putea fi reabilitat și va trebui demolat. Șeful Guvernului a declarat, după explozia din […]
15:10
Varianta „Bulletproof coffee" — cafea amestecată cu ulei MCT și/sau unt — e populară în comunitățile de biohacking. Promisiunea: energie mentală susținută, claritate și ketoză ușoară fără foame. Ce spune știința în 2024–2025? Răspunsul: posibil beneficii în contexte specifice (mai ales la vârstnici cu declin cognitiv), dar la majoritatea adulților sănătoși avantajele clare față de […]
15:00
Beatrice Tcaciuc, 13 ani, obține aur pentru România la cel mai mare concurs de talente din lume # National.ro
La doar 13 ani, Beatrice Tcaciuc din Suceava a cucerit cel mai mare concurs de talente din lume, World Championships of Performing Arts (WCOPA), desfășurat în California, SUA, unde a obținut două medalii de aur și una de argint la secțiunea canto. Beatrice a fost aleasă și în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României", […]
14:20
ANRE face control la Distrigaz, după explozia de la blocul din Capitală. Sigiliul era RUPT!/Ce a anunțat Distrigaz # National.ro
După explozia devastatoare de la un bloc din Capitală, de pe Calea Rahovei, în urma căreia trei oameni au murit și alți 13 au ajuns la spital, urmează ca autoritățile să stabilească, în urma unor verificări, cauza producerii acestei nenorociri. Sunt, încă, multe întrebări la care se așteaptă răspunsuri oficiale de la specialiștii în măsură […]
13:30
VIDEO. Momentul exploziei cumplite din Rahova, surprins de o cameră dintr-un magazin din apropiere # National.ro
Momentul exploziei de vineri dimineață, 17 octombrie, dintr-un bloc situat pe Calea Rahovei, din sectorul 5 al Capitalei, a fost surprins de o cameră de luat vederi montată într-un magazin din apropierea locului dezastrului. Deflagrația puternică a avut loc într-un bloc situat pe Calea Rahovei, în apropierea liceului „Dimitrie Bolintineanu", și a semănat spaimă în […]
12:40
EXPLOZIE PUTERNICĂ ÎN RAHOVA: Oamenii au fost aruncați dintr-un bloc în altul/Printre decedați, o gravidă # National.ro
Continuă să apară informații despre urmările deflagrației devastatoare care a zguduit, vineri dimineață, un bloc de pe Calea Rahovei, din Bucureşti. Apartamentele de pe două etaje au fost puternic afectate de suflul exploziei, iar deflagrația s-a soldat cu victime – trei persoane au decedat și alte 13 au fost rănite. Conform celor mai recente informații, […]
12:00
Explozie într-un bloc din Capitală. Primele declarații ale unor martori: „Ieri a mirosit toată ziua a gaz”/„Am auzit o bubuitură groaznică” # National.ro
Au fost momente de panică, vineri dimineață, în sectorul 5 al Capitalei, după explozia devastatoare dintr-un bloc aflat pe Calea Rahovei. Mai multe persoane au descris, îngrozite, prin ce au trecut când au auzit bubuitura. Mai mult, sunt oameni care spun că încă de joi s-a simțit miros de gaz în zonă. „
12:00
La mai bine de două ore după producerea exploziei din Rahova, primarul sectorului 5, Vald Popescu Piedone, a apărut la fața locului să spună NIMIC. Trezit parcă din somn de zgomotul puternic, băiatul lui tata abia dacă a legat o frază. „Nu știm”, „n-am văzut”, „n-am auzit”, „vom vedea” este tot ce au reușit reporterii […] The post Primarul Vlad Popescu Piedone, trezit din somn de explozia din Rahova? first appeared on Ziarul National.
11:10
Sălile de clasă de la Liceul Bolintineanu, devastate după EXPLOZIA DIN RAHOVA! Elevii, tăiați de geamurile sparte – FOTO # National.ro
Explozia devastatoare ce a avut loc vineri dimineață, 17 octombrie, într-un bloc de pe Calea Rahova, din Capitală, a afectat și un liceu situat în apropierea imobilului, unde se desfășurau cursuri la momentul producerii deflagrației. E vorba despre Liceul Bolintineanu. Acolo unde se poate observa, din imaginile surprinse după producerea exploziei de la blocul din […] The post Sălile de clasă de la Liceul Bolintineanu, devastate după EXPLOZIA DIN RAHOVA! Elevii, tăiați de geamurile sparte – FOTO first appeared on Ziarul National.
09:50
Informații de ultimă oră: autoritățile sunt în alertă și intervin de urgență la fața locului, după ce o explozie deosebit de puternică a avut loc într-un bloc din Capitală. Conform primelor informații, deflagrația s-a produs într-un bloc de opt etaje de pe Calea Rahovei, în Sectorul 5 al Capitalei! Explozia de vineri dimineață, 17 octombrie, […] The post BREAKING NEWS. EXPLOZIE foarte puternică într-un bloc din Capitală! – VIDEO first appeared on Ziarul National.
09:30
În cadrul războiului economic fățiș purtat de Trump cu China lui Xi, ultimele zile au adus în prim plan toate companiile aeriene chineze care au solicitat la unison administrației Trump să își retragă propunerea ordinului prin care li se interzice să zboare prin spațiul aerian rusesc pe rutele către și dinspre SUA. Propunerea de ordin […] The post În dragoste și în război chiar orice este permis? first appeared on Ziarul National.
08:10
Scroll-ul constant îți afectează inteligența? Ce spun studiile despre supraîncărcarea informațională # National.ro
Trăim în epoca fluxului nesfârșit: notificări, știri, clipuri scurte și un scroll care nu se oprește. Supraîncărcarea informațională nu este doar o senzație; ea afectează capacitatea noastră de a procesa informații noi, de a rămâne concentrați și, pe termen lung, poate eroda componente ale gândirii fluide — abilitatea de a rezolva probleme noi și de […] The post Scroll-ul constant îți afectează inteligența? Ce spun studiile despre supraîncărcarea informațională first appeared on Ziarul National.
07:20
05:40
BERBEC Nu faceți atât de mare caz de evenimentele actuale. Da, desigur, vrei să te implici și să faci diferența, dar chiar contează și va schimba lucrurile? Concentrați-vă acum asupra propriilor nevoi și asupra celor pe care îi iubiți. TAUR Norocul pare să-ți zâmbească în acest moment, dar nu-l lua de la sine. Legătura de […] The post Horoscop 17 octombrie 2025 – Norocul pare să-ți zâmbească în acest moment first appeared on Ziarul National.
02:40
16 octombrie 2025
22:10
Liderul AUR, George Simion, a reacționat public după ce Curtea Constituțională a Republicii Moldova a validat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie, considerând că decizia reprezintă „un pas înainte” pentru democrația din Moldova de Est. Într-un mesaj postat pe Facebook, George Simion a salutat confirmarea mandatelor parlamentarilor, subliniind dorința sa de „dialog și democrație” între […] The post Ce spune George Simion despre validarea alegerilor din Republica Moldova first appeared on Ziarul National.
21:20
Donald Trump anunță o întâlnire cu Vladimir Putin la Budapesta: „Vreau să opresc războiul rușinos dintre Rusia și Ucraina” # National.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat că urmează să se întâlnească cu liderul rus Vladimir Putin, la Budapesta, pentru a discuta o posibilă încetare a războiului dintre Rusia și Ucraina. Trump a numit conflictul „un război rușinos” și a declarat că scopul principal al întrevederii este restabilirea păcii în regiune. Planul dintre Donald Trump și […] The post Donald Trump anunță o întâlnire cu Vladimir Putin la Budapesta: „Vreau să opresc războiul rușinos dintre Rusia și Ucraina” first appeared on Ziarul National.
20:20
Primele imagini cu Generalul Florentina Ioniță, comandantul Spitalului Militar Central „Dr. Carol Davila” din București, care a fost audiată joi de procurorii Serviciului Militar al DNA, în cadrul unui dosar complex privind fapte de corupție, abuz în serviciu și uzurpare de calități oficiale. Surse judiciare susțin că prejudiciul estimat în cauză depășește 8,2 milioane de […] The post Primele imagini cu Florentina Ioniță, șefa Spitalului Militar, anchetată de DNA first appeared on Ziarul National.
20:10
Volodimir Zelenski se întâlnește cu Donald Trump pentru a solicita mai mult sprijin militar într-un moment în care Kievul și Moscova intensifică războiul cu atacuri masive asupra sistemelor energetice, iar NATO se străduiește să răspundă la provocările lui Vladimir Putin. Flancul estic al NATO este în alertă după ce Polonia și Estonia au anunțat că […] The post Zelenski vrea Tomahawk. Cancelarul Germaniei sfidează Rusia first appeared on Ziarul National.
19:40
România face, în sfârșit, un pas care părea imposibil: pregătește terenul pentru redeschiderea a șapte hidrocentrale abandonate în birocrație, praf și vorbe goale. Un gest firesc, logic, chiar vital într-un context global în care energia nu mai e doar o resursă, ci o armă economică. 214 MW de energie sigură, curată și produsă în țară, […] The post Hidrocentralele, redeschise pentru țară, închise pentru ecologiștii de Facebook first appeared on Ziarul National.
19:00
România și-a transformat ariile protejate în bombe ecologice. Pădurile au ajuns să producă CO2 # National.ro
Transpunerea fără accesarea creierului a directivelor europene, la care se adaugă servilismul excesiv al autorităților, care fac chiar lucruri în plus pentru a-și dovedi devotamentul pro-european, au avut consecințe dramatice. În ariile protejate, care se extind din ce în ce mai mult, insectele dăunătoare au reușit să usuce mii de hectare de pădure, din cauza […] The post România și-a transformat ariile protejate în bombe ecologice. Pădurile au ajuns să producă CO2 first appeared on Ziarul National.
18:50
Compania elvețiană Victorinox se luptă cu tarifele comerciale impuse de Donald Trump Popularizat în Statele Unite de soldații staționați în Europa după al Doilea Război Mondial, celebrul briceag multifuncțional este fabricat la Ibach, în centrul Elveției. Victorinox, care produce 10 milioane de bricege pe an, alături de cuțite de bucătărie și comerciale, ceasuri și articole […] The post Briceagul elvețian vs tarifele americane first appeared on Ziarul National.
18:20
AC Milan a semnat prelungirea parteneriatului cu Fly Emirates pentru încă cinci ani, un acord estimat la 100 de milioane de euro, conform Gazzetta dello Sport. Este unul dintre cele mai longevive și profitabile parteneriate din fotbalul mondial, început în 2007. Un parteneriat de tradiție până în 2030 Compania aeriană va rămâne sponsorul principal și […] The post AC Milan, afaceri de sute de milioane cu arabii. Au bubuit cu noul contract! first appeared on Ziarul National.
18:10
Președintele ANAF, Adrian Nica, a reușit să se facă de râs în fața propriilor angajați, care l-au și ridiculizat după ce acesta a dat vina pe bunicuțele care fac magiun acasă pentru procentul mare de necolectare a TVA. Afirmația șefului ANAF denotă că acesta nu înțelege nimic din instituția pe care o conduce, atrag atenția […] The post Șeful ANAF, făcut praf de inspectorii instituției. Incompetență totală la vârf first appeared on Ziarul National.
17:40
Barcelona, Inter, PSG și alte cluburi de top europene discută în culise o posibilă modificare a regulamentului fotbalului modern. La sediul Asociației Cluburilor Europene (ECA) din Roma, reprezentanții echipelor de elită au analizat soluții pentru a combate suprasolicitarea jucătorilor, tot mai afectați de programul aglomerat. Loturi mai mari și mai multe schimbări Două propuneri majore […] The post “Greii” s-au așezat la masă și plănuiesc să schimbe fotbalul! first appeared on Ziarul National.
17:00
În ultimele săptămâni, drone suspecte au pătruns în spațiul aerian al Belgiei, Germaniei, Danemarcei și Norvegiei; drone rusești identificabile au fost urmărite deasupra României și doborâte deasupra Poloniei. Trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au încălcat spațiul aerian al Estoniei și au zburat timp de 12 minute înainte de a se retrage. „Suntem de 25 […] The post Mark Rutte nu îl descurajează pe Putin! first appeared on Ziarul National.
