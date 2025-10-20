A fost sau n-a fost? Păi, n-a fost
Radio Top Suceava, 20 octombrie 2025 07:20
Invitat la ”Mopan” de Ziua Mondială a Pîinii și văzînd cu ce masă îmbelșugată a fost întîmpinat, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a ținut să facă masa și mai bogată. ”Mopan”-ul a lansat noua gamă de produse ”Pîine bună” și i-a invitat pe musafiri la o degustare de produse, iar domnul Șoldan, ca să […] Articolul A fost sau n-a fost? Păi, n-a fost apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum 30 minute
07:20
Acum 24 ore
16:00
Aproximativ 20 de soiuri de mere, la Tîrgul Mărului de la Fălticeni. Nicolae Robu: Merele din Fălticeni au ajuns deja în marile lanțuri comerciale, dar este nevoie ca tot mai multe produse din Suceava să fie prezente (Foto) # Radio Top Suceava
Prezent la cea de-a XX-a ediție a Tîrgului Mărului de la Fălticeni, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Nicolae Robu a spus că mere bune ca în zona Fălticeni nu prea găsești. Acesta a declarat: „Chiar ieri am cules mere din livada mea, dar trebuie să recunosc că nu sunt mere mai bune decât cele din Fălticeni. […] Articolul Aproximativ 20 de soiuri de mere, la Tîrgul Mărului de la Fălticeni. Nicolae Robu: Merele din Fălticeni au ajuns deja în marile lanțuri comerciale, dar este nevoie ca tot mai multe produse din Suceava să fie prezente (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:30
În primele 9 luni ale acestui an, Poliția a organizat 511 acţiuni pentru reducerea accidentelor de circulaţie, fiind aplicate 41.349 de sancţiuni contravenţionale # Radio Top Suceava
Inspectoratul Județean de Poliție Suceava informează că, pe 18 octombrie, polițiștii l-au sancționat pe un șofer care a pus în pericol siguranța rutieră, după ce s-au autosesizat în baza un videoclip apărut pe rețelele de socializare pe 16 octombrie. Un șofer în vîrstă de 56 de ani din municipiul Mangalia, județul Constanța, a fost amendat […] Articolul În primele 9 luni ale acestui an, Poliția a organizat 511 acţiuni pentru reducerea accidentelor de circulaţie, fiind aplicate 41.349 de sancţiuni contravenţionale apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:10
La Pojorâta, polițiștii au depistat un microbuz care transporta tutun de contrabandă. Tutunul a fost găsit cu ajutorul cîinilor Kira și Paco, special antrenați pentru așa ceva # Radio Top Suceava
Polițiștii au confiscat aproximativ 8 kilograme de tutun de contrabandă cu ajutorul a doi cîini specializați în detectarea de tutun. Microbuzul, în valoare de 20.000 de euro, cu care era transportată marfa a fost indisponibilizat. Pe 15 octombrie, la ora 20:00, polițiștii echipajului din cadrul Secției 11 Poliție Rurală Pojorâta au oprit pe raza localității […] Articolul La Pojorâta, polițiștii au depistat un microbuz care transporta tutun de contrabandă. Tutunul a fost găsit cu ajutorul cîinilor Kira și Paco, special antrenați pentru așa ceva apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:50
LPS Suceava, o nouă victorie cu Steaua. În sezonul trecut, echipa de rugby juniori I a învins echipa bucureșteană în finala campionatului național # Radio Top Suceava
Echipa de rugby juniori I a LPS Suceava, dublă campioană națională, a început foaret bine noul sezon de campionat național. Duminică, pe stadionul Unirea, sucevenii au învins Steaua Șoimii București cu 44-28. Bucureștenii au venit la Suceava hotărîți să-și ia revanșa după finala campionatului național pierdută sezonul trecut, acasă, cu LPS Suceava. La Suceava s-a […] Articolul LPS Suceava, o nouă victorie cu Steaua. În sezonul trecut, echipa de rugby juniori I a învins echipa bucureșteană în finala campionatului național apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:10
Handbal masculin, Divizia A. CSU Suceava, victorie la scor în deplasarea de la Politehnica Iași # Radio Top Suceava
CSU Suceava II a cîștigat cu 40-29 (19-12) pe terenul Politehnicii Iași, în etapa a VI-a din Divizia A de handbal masculin. Antrenorul Vasile Boca a mizat pe următorii jucători: Dragoș Podovei, Răzvan Rîpă – Codrin Dascălu 10 goluri, Bogdan Niculaie 6, Luca Cazac 4, Bogdan Doboșeru 4, Nicolas Zapodianu 4, Andrei Marcu 3, Alexandru […] Articolul Handbal masculin, Divizia A. CSU Suceava, victorie la scor în deplasarea de la Politehnica Iași apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:30
Incendii la Drăgușeni și în cartierul Burdujeni, din cauza fumatului. Nu s-au înregistrat victime # Radio Top Suceava
Sîmbătă seara, la Drăgușeni și în cartierul sucevean Burdujeni s-au înregistrat două incendii care au izbucnit din cauza fumatului. Incendiile au fost anunțate la 112. La ora 22.43, Detașamentul Fălticeni, împreună cu lucrătorii Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență Drăgușeni, Vadu Moldovei și Forăști, au intervenit cu șase autospeciale și o ambulanță SMURD pentru localizarea […] Articolul Incendii la Drăgușeni și în cartierul Burdujeni, din cauza fumatului. Nu s-au înregistrat victime apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Ieri
14:30
Un șofer care a ieșit pozitiv la amfetamină și la THC-5, și unul băut, depistați pe Bulevardul George Enescu din Suceava # Radio Top Suceava
Nouă polițiști și un jandarm au participat vineri seara la o acțiune de control tip ”blitz” pe bulevardul George Enescu din Suceava. Între orele 20.00 și 20.30 au fost verificate 62 de mașini, legitimate 75 de persoane și efectuate 28 de verificări cu aparatul etilotest. Au fost opriți și doi șoferi care reprezentau un pericol […] Articolul Un șofer care a ieșit pozitiv la amfetamină și la THC-5, și unul băut, depistați pe Bulevardul George Enescu din Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:00
Un autoturism Mercedes în valoare de 30.000 de euro a fost oprit la prima oră a dimineții de sîmbătă de polițiștii de frontieră de la Vama Siret. Aceștia au constatat că mașina figura cu alertă de furt introdusă de autoritățile din Polonia în aceeași zi cu data prezentării la control. Autoturism marca Mercedes-Benz, înmatriculat în […] Articolul Mercedes de 30.000 de euro furat recent din Polonia, blocat în Vama Siret apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:10
Plata cu cardul bancar, disponibilă de anul acesta în autobuzele din Suceava. Gabriel Petruc, directorul TPL: Așteptăm să se livreze aceste validatoare cît mai curînd. Sper să fie o chestiune de cîteva săptămîni # Radio Top Suceava
Întrebat la Radio Top cînd vor putea cetățenii care circulă cu autobuzele TPL să plătească călătoria cu cardul bancar, directorul societății de transport sucevene, Gabriel Petruc, a spus că ”anul acesta” și a precizat: ”Sper să fie o chestiune de cîteva săptămîni, să meargă cît mai repede situația asta”. Potrivit domnului Petruc, ”nici banca care […] Articolul Plata cu cardul bancar, disponibilă de anul acesta în autobuzele din Suceava. Gabriel Petruc, directorul TPL: Așteptăm să se livreze aceste validatoare cît mai curînd. Sper să fie o chestiune de cîteva săptămîni apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:40
Reuniunea directorilor de școli din județul Suceava. Prefectura: În cadrul discuțiilor au fost evidențiate munca și dedicarea cadrelor didactice # Radio Top Suceava
După ce a participat la întîlnirea celor peste 200 de directori de școli din județul Suceava care a avut loc la Liceul Teoretic Filadelfia, prefectul Traian Andronachi a transmis că „educația este investiția cu cel mai sigur randament pentru viitorul societății”. Acesta a adăugat că ”rezultatele apar atunci când instituțiile, școala și familia lucrează împreună, […] Articolul Reuniunea directorilor de școli din județul Suceava. Prefectura: În cadrul discuțiilor au fost evidențiate munca și dedicarea cadrelor didactice apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
16:30
Gala Oamenilor de Afaceri Suceava, premii pentru 30 de ani de activitate și premii de excelență # Radio Top Suceava
La o zi după Gala Oamenilor de Afaceri Suceava, Patronatele IMM au transmis un comunicat de presă în care arată care au fost firmele premiate pentru 30 de ani de activitate economică. Au primit premii la Gala găzduită de Prestige Plaza companiile CALCARUL SA, KILLER SRL, MARELVI IMPEX SRL, MENTA SRL, MEVAROM IMPEX SRL, PAINE […] Articolul Gala Oamenilor de Afaceri Suceava, premii pentru 30 de ani de activitate și premii de excelență apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:30
Anul școlar trecut, peste 400 de elevi suceveni au abandonat cursurile, iar alți 800 erau în risc de abandon. Liceul Filadelfia a găzduit reuniunea directorilor unităților de învățămînt (Foto) # Radio Top Suceava
În 2025, peste 400 de elevi suceveni au abandonat școala, iar alți 800 erau în risc de abandon. Printre cauzele identificate de Inspectoratul Școlar Suceava se numără situația financiară precară a familiilor, lipsa de educație a părinților, dar și atitudinea necorespunzătoare a cadrelor didactice. În cadrul întîlnii manageriale la care au participat cei peste 200 […] Articolul Anul școlar trecut, peste 400 de elevi suceveni au abandonat cursurile, iar alți 800 erau în risc de abandon. Liceul Filadelfia a găzduit reuniunea directorilor unităților de învățămînt (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:30
Decanul Facultății de Inginerie Alimentară de la USV: Pîinea cu maia, din punct de vedere complex și nutrițional, dar și senzorial este superioară pîinii obținută clasic # Radio Top Suceava
Pîinea cu maia, ”din punct de vedere complex și nutrițional, dar și senzorial este superioară pîinii obținută clasic”, a spus, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, decanul Facultății de Inginerie Alimentară din cadrul USV, profesorul universitar doctor Mircea Oroian. Discuția pe baza acestui subiect a pornit de la informația oferită de domnul Oroian […] Articolul Decanul Facultății de Inginerie Alimentară de la USV: Pîinea cu maia, din punct de vedere complex și nutrițional, dar și senzorial este superioară pîinii obținută clasic apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:30
Linia pentru pîine cu maia de la Mopan Suceava, realizată de un italian, cea de congelate, unică la nivel național. Decanul FIA, Mircea Oroian: Am fost în fabrici de pîine la nivel național. La Mopan mi s-a părut o curățenie ireproșabilă. Utilajele sînt noi # Radio Top Suceava
Decanul Facultății de Inginerie Alimentară din cadrul Universității Suceava, profesorul universitar doctor Mircea Oroian, a fost prezent joi, 16 octombrie, la sediul fabricii Mopan de pe strada Traian Vuia, cu prilejul inaugurării unei noi secții și a patru noi sortimente de pîine. Totodată, s-a sărbătorit Ziua Mondială a Pîinii. În ultimii cinci […] Articolul Linia pentru pîine cu maia de la Mopan Suceava, realizată de un italian, cea de congelate, unică la nivel național. Decanul FIA, Mircea Oroian: Am fost în fabrici de pîine la nivel național. La Mopan mi s-a părut o curățenie ireproșabilă. Utilajele sînt noi apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:00
30 de absolvenți ai Facultății de Inginerie Alimentară Suceava lucrează la Mopan Suceava # Radio Top Suceava
30 de absolvenți ai Facultății de Inginerie Alimentară din cadrul Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava lucrează la firma de morărit și panificație Mopan Suceava. Pe 16 octombrie, Mopan a sărbătorit Ziua Mondială a Pîinii, ocazie cu care a lansat gama ”Pîinea Bună”. Decanul Facultății, Mircea Oroian, a luat cuvîntul în prezența patronului fabricii, Adrian Porumboiu, […] Articolul 30 de absolvenți ai Facultății de Inginerie Alimentară Suceava lucrează la Mopan Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Nu cu mult timp în urmă, Caravana Medicală „Împreună pentru Viață” a poposit în Tabăra Costești, oferind locuitorilor din Orăștioara de Sus, județul Hunedoara, acces gratuit la investigații și consultații în 14 specialități. Conform publicației Ziua de Vest, Caravana Medicală este ”un proiect național de voluntariat medical, inițiat și coordonat de profesorul […] Articolul Modelul Dorel Săndesc ar putea fi replicat și la Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
16 octombrie 2025
19:20
Ștafeta Invictus a ajuns și la Suceava. Ștafeta ”are ca scop aducerea unui omagiu veteranilor de război, militarilor răniți în teatrele de operații, precum și eroilor care și-au jertfit viața pentru țară” # Radio Top Suceava
Prefectul județului Suceava, Traian Andronachi, a participat la activitățile dedicate Ștafetei Veteranilor Invictus, eveniment cu o puternică semnificație patriotică și simbolică, desfășurat în Piața Tricolorului din municipiul Suceava. Prefectura a transmis că evenimentul a fost organizat de Garnizoana Suceava, în colaborare cu Ministerul Apărării Naționale, și face parte dintr-o amplă acțiune națională care reunește militari, […] Articolul Ștafeta Invictus a ajuns și la Suceava. Ștafeta ”are ca scop aducerea unui omagiu veteranilor de război, militarilor răniți în teatrele de operații, precum și eroilor care și-au jertfit viața pentru țară” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
16:00
Spitalul Clinic Județean Suceava, locul unde primul pacient din România cu diabet zaharat tip 1 a primit o injecție săptămînală de insulină. Dr. Caludiu Cobuz: Această nouă terapie nu doar simplifică tratamentul, ci oferă pacienților mai multă libertate și confort # Radio Top Suceava
Conducerea Spitalului Clinic Județean Suceava anunță ”un moment istoric pentru medicina românească și pentru pacienții cu diabet zaharat tip 1: pentru prima dată în România, un pacient a primit o injecție cu insulină cu administrare o dată pe săptămână, marcând un pas semnificativ în evoluția tratamentului acestei afecțiuni cronice”. Evenimentul a avut loc săptămîna trecută, […] Articolul Spitalul Clinic Județean Suceava, locul unde primul pacient din România cu diabet zaharat tip 1 a primit o injecție săptămînală de insulină. Dr. Caludiu Cobuz: Această nouă terapie nu doar simplifică tratamentul, ci oferă pacienților mai multă libertate și confort apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:40
Mopan Suceava a lansat gama ”Pîinea Bună”. Adrian Porumboiu: Mopan este un brand românesc cu nivel tehnologic european, construit pe respect pentru oameni, responsabilitate față de resurse și pasiune pentru calitate (Foto) # Radio Top Suceava
Pe 16 octombrie, Mopan Suceava a sărbătorit, la sediul de pe strada Traian Vuia, Ziua Mondială a Pâinii. La acest eveniment au fost prezenți alături de directorul fabricii sucevene, Radu Daniel, președintele Mopan, Adrian Porumboiu, foștii miniștri ai agriculturii Petrea Daea și Adrian Chesnoiu, președintele Consiliului Județean, Gheorghe Șoldan, prefectul Traian Andronachi și prof. univ. […] Articolul Mopan Suceava a lansat gama ”Pîinea Bună”. Adrian Porumboiu: Mopan este un brand românesc cu nivel tehnologic european, construit pe respect pentru oameni, responsabilitate față de resurse și pasiune pentru calitate (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:40
Angelica Fădor: Au fost reaprobați indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Varianta de ocolire Gura Humorului” # Radio Top Suceava
Președinta PNL Suceava, Angelica Fădor, secretar de stat în cadrul Ministerului de Interne, a anunțat că în ședința de Guvern de astăzi au fost reaprobați indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Varianta de ocolire Gura Humorului”. Într-un comunicat de presă al doamnei Fădor se mai spune: ”Pentru că se vorbește despre cea mai aglomerată zonă […] Articolul Angelica Fădor: Au fost reaprobați indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Varianta de ocolire Gura Humorului” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:20
Consiliul Județean Suceava, discuții cu marile lanțuri de magazine, pentru amenajarea unor rafturi pentru mărfuri comercializate sub brandul ”Din Bucovina” # Radio Top Suceava
Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat că instituția pe care o conduce se află în discuții cu marile lanțuri de magazine din județ pentru amenajarea unor rafturi speciale în care produsele să fie comercializate sub brandul „Din Bucovina”. Prezent, astăzi, la evenimentul organizat de compania ”Mopan Suceava” în cadrul căruia a fost prezentată […] Articolul Consiliul Județean Suceava, discuții cu marile lanțuri de magazine, pentru amenajarea unor rafturi pentru mărfuri comercializate sub brandul ”Din Bucovina” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:10
Dorin Goian, dezamăgit că echipa de fotbal de Liga a III-a Cetatea 1932 Suceava nu primește sprijin financiar din partea autorităților locale, în ciuda promisiunilor din campania electorală de anul trecut # Radio Top Suceava
Antrenorul principal al echipei de Liga a III-a Cetatea 1932 Suceava, Dorin Goian, este nemulțumit că echipa nu este sprijinită de autoritățile locale, conform promsiunilor. Într-o conferință de presă susținută astăzi, domnul Goian a spus: „Au existat promisiuni la început, în campanie, că vom primi un ajutor din partea autorităților locale. Ne așteptam la un […] Articolul Dorin Goian, dezamăgit că echipa de fotbal de Liga a III-a Cetatea 1932 Suceava nu primește sprijin financiar din partea autorităților locale, în ciuda promisiunilor din campania electorală de anul trecut apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:30
Din 20 octombrie, programul de vizită la Spitalul Clinic Județean Suceava va fi între orele 14.00 și 18.00, ”pentru a permite efectuarea riguroasă a igienizării saloanelor și pentru a asigura condiții optime de siguranță și confort pacienților” # Radio Top Suceava
Conducerea Spitalului Clinic Județean Suceava anunță modificarea programului de vizitare a pacienților începînd cu data de 20 octombrie. Purtătoarea de cuvînt a unității medcale, dr. Monica Terteliu, spune că vizitele vor avea loc în intervalul orar 14.00 – 18.00. Conform doamnei Terteliu, ”această ajustare a fost necesară pentru a permite efectuarea riguroasă a igienizării saloanelor […] Articolul Din 20 octombrie, programul de vizită la Spitalul Clinic Județean Suceava va fi între orele 14.00 și 18.00, ”pentru a permite efectuarea riguroasă a igienizării saloanelor și pentru a asigura condiții optime de siguranță și confort pacienților” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:40
Peste 980 de cazuri de consum fraudulos de energie, descoperite de Delgaz Grid în 2025. Cele mai multe, 618, în regiunea Moldova, inclusiv în județul Suceava # Radio Top Suceava
Compania de distribuție Delgaz Grid anunță, prin intermediul unui comunicat de presă, că a identificat, în primele 9 luni ale anului 2025, peste 980 de cazuri de potențial consum fraudulos energie în 18 județe ale țării din cele 20 în care operează, majoritatea vizînd sustrageri de electricitate. Valoarea prejudiciului se ridică la 11,5 milioane de […] Articolul Peste 980 de cazuri de consum fraudulos de energie, descoperite de Delgaz Grid în 2025. Cele mai multe, 618, în regiunea Moldova, inclusiv în județul Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:30
”Dialog cu Lumina”, la Galeria ”Zamca”, pînă pe 30 octombrie. Mihai Pînzaru – PIM: Sînt lucrări de artă fotografică care surprind momente, personaje în acțiune, atitudini ale atmosferei # Radio Top Suceava
În această perioadă, la Galeria din Suceava ”sînt prezente treizeci de piese de mari dimensiuni, un metru pe șaptezeci, lucrări fotografice selectate de însuși Ștefan Toth, care este o autoritate în domeniul fotografiei mondiale”, a spus la, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, Mihai Pînzaru PIM. Artistul plastic sucevean a fost curatorul […] Articolul ”Dialog cu Lumina”, la Galeria ”Zamca”, pînă pe 30 octombrie. Mihai Pînzaru – PIM: Sînt lucrări de artă fotografică care surprind momente, personaje în acțiune, atitudini ale atmosferei apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:20
”Cabaretul cuvintelor”, ”o pledoarie pentru limba română, în maniera lui Matei Vișniec”, pe 18 și 19 octombrie la teatrul din Suceava. Mihai Pînzaru – PIM: Are emoții. I-a consumat multă energie, spunea că mai are două liniuțe, ca la baterie # Radio Top Suceava
Prima producție din această stagiune a Teatrului Municipal ”Matei Vișniec” Suceava, , ”o pledoarie pentru limba română, în maniera lui Matei Vișniec”, va avea premiera pe 18 și 19 octombrie. Anunțul a fost făcut în cadrul conferinței de presă ce a avut loc miercuri, 15 octombrie, la teatrul sucevean, conferință la care a participat […] Articolul ”Cabaretul cuvintelor”, ”o pledoarie pentru limba română, în maniera lui Matei Vișniec”, pe 18 și 19 octombrie la teatrul din Suceava. Mihai Pînzaru – PIM: Are emoții. I-a consumat multă energie, spunea că mai are două liniuțe, ca la baterie apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:50
Marin Barbu, despre partida cu Bosnia-Herțegovina: Cert este că nu va fi un meci ușor, dar cum Feroe a bătut Cehia cu 2-1, putem să batem și noi, că doar nu jucăm cu Spania # Radio Top Suceava
Profesorul Marin Barbu consideră că România are șanse să învingă în deplasare Bosnia-Herțegovina, pe 15 noiembrie, și astfel să-și crească șansele de a ocupa locul II în grupa din preliminariile Campionatului Mondial de Fotbal. Domnul Barbu, fostul antrenor al fostei echipe de primă ligă Foresta Suceava, este observator de joc la Liga I și caută […] Articolul Marin Barbu, despre partida cu Bosnia-Herțegovina: Cert este că nu va fi un meci ușor, dar cum Feroe a bătut Cehia cu 2-1, putem să batem și noi, că doar nu jucăm cu Spania apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:00
Marin Barbu: Dacă Șoimii și Cetatea s-ar uni și ar primi sprijin finaciar de la Primărie și de la Consiliul Județean, atunci Suceava ar avea o echipă de fotbal care ar fi fruntașă în Liga a II-a # Radio Top Suceava
În opinia profesorului Marin Barbu, dacă Șoimii Gura Humorului și Cetatea 1932 Suceava s-ar uni și ar primi sprijin financiar de la Primăria Suceava și de la Consiliul Județean, atunci ar ieși o echipă de fotbal care ar fi fruntașă în Liga a II-a. Domnul Barbu, fostul antrenor al fostei echipe de primă ligă Foresta […] Articolul Marin Barbu: Dacă Șoimii și Cetatea s-ar uni și ar primi sprijin finaciar de la Primărie și de la Consiliul Județean, atunci Suceava ar avea o echipă de fotbal care ar fi fruntașă în Liga a II-a apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:30
Compania IULIUS celebrează 25 de ani de activitate cu un spectacol aniversar Multisenzorial, în parcul Iulius Mall Suceava # Radio Top Suceava
În 2025, IULIUS a aniversat 25 de ani de activitate în real estate. În această perioadă, compania a realizat investiţii de peste 1,2 miliarde de euro, a creat unele dintre cele mai performante dezvoltări comerciale şi huburi de business din ţară, care au generat zeci de mii de locuri de muncă şi au conectat oamenii […] Articolul Compania IULIUS celebrează 25 de ani de activitate cu un spectacol aniversar Multisenzorial, în parcul Iulius Mall Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Județul Suceava a fost prezent din nou la un tîrg important de turism, de astă dată la Varșovia. Consiliul Județean Suceava, prin Serviciul Turism și Strategii de Dezvoltare Județeană, a participat la finele săptămînii trecute la tîrgul din Polonia în calitate de co-expozant în cadrul standului României organizat de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului […] Articolul O întrebare cît se poate de bună pentru Consiliul Județean Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15 octombrie 2025
15:50
Vineri, 17 octombrie, începînd cu ora 11.00, în corpul E, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava organizează Tîrgul locurilor de practică, internship și voluntariat pentru studenți. Evenimentul se adresează studenților cu dizabilități, dar și celorlalți studenți de la șase facultăți: Facultatea de Economie, Administrație și Afaceri,, Facultatea de Inginerie Alimentară, Facultatea de Drept și Științe Administrative, […] Articolul Tîrg al locurilor de practică, internship și voluntariat, la USV apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:20
Parc fotovoltaic al SALROM, construit la Pârteștii de Jos. Investiția reprezintă un pas important pentru a crește autonomia energetică a Sucursalei Cacica, unul dintre cele mai energofage puncte de producție # Radio Top Suceava
Societatea Națională a Sării S.A. – SALROM, principalul producător de sare din România, anunță printr-un comunicat finalizarea parcului fotovoltaic cu o capacitate de 1,963 MWp. Acesta este situat la Pârteștii de Jos, județul Suceava, și a fost realizat în parteneriat cu Visual Fan S.A. și divizia sa Allview Energy. Comunicatul arată că această investiție reprezintă […] Articolul Parc fotovoltaic al SALROM, construit la Pârteștii de Jos. Investiția reprezintă un pas important pentru a crește autonomia energetică a Sucursalei Cacica, unul dintre cele mai energofage puncte de producție apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:10
”Cabaretul cuvintelor”, premiera pe 18 și 19 octombrie, la Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” Suceava. Matei Vișniec: Am conceput acest spectacol ca un omagiu adus cuvintelor, întrucît ele ne conferă statut uman # Radio Top Suceava
”Cabaretul cuvintelor”, text și regie Matei Vișniec, este prima producție din stagiunea aceasta a Teatrului Municipal ”Matei Vișniec” Suceava și va avea premiera pe 18 și 19 octombrie. Conform teatrului sucevean, Matei Vișniec a rescris ”Cabaretul cuvintelor” special pentru actorii teatrului care îi poartă numele și ”ne propune să pornim într-o călătorie în acest univers […] Articolul ”Cabaretul cuvintelor”, premiera pe 18 și 19 octombrie, la Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” Suceava. Matei Vișniec: Am conceput acest spectacol ca un omagiu adus cuvintelor, întrucît ele ne conferă statut uman apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:50
România are cea mai scumpă energie din Europa, potrivit ministrului Ivan. Analistul economic Daniel Apostol: Statul poate decide că, pentru o perioadă determinată de timp, prețul la energie este o chestiune strategică și poate fi controlat # Radio Top Suceava
Analistul economic Daniel Apostol propune scăderea TVA-ului pentru reducerea prețului la energia electrică. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că România are cea mai scumpă energie din Europa raportat la puterea de cumpărare, declarație care i-a atras critici, însă, a demonstrat acest lucru prezentînd cifre oficiale. A transmis ministrul, aseară, pe Facebook: ”Nu este o […] Articolul România are cea mai scumpă energie din Europa, potrivit ministrului Ivan. Analistul economic Daniel Apostol: Statul poate decide că, pentru o perioadă determinată de timp, prețul la energie este o chestiune strategică și poate fi controlat apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:30
Încep lucrările de modernizare a părcării de la Cetatea de Scaun. Noua parcare va avea 133 de locuri. Gheorghe Șoldan, președintele CJ: Păstrăm atmosfera medievală la Cetate, dar nu și în parcare # Radio Top Suceava
Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat că vor începe în curînd lucrările de modernizare a părcării de la Cetatea de Scaun a Sucevei. ”Licitația pentru lucrările de execuție a fost demarată și trecem astfel de la planuri la fapte”, a transmis domnul Șoldan. Potrivit șefului CJ, ”în cîteva luni, acel teren improvizat unde […] Articolul Încep lucrările de modernizare a părcării de la Cetatea de Scaun. Noua parcare va avea 133 de locuri. Gheorghe Șoldan, președintele CJ: Păstrăm atmosfera medievală la Cetate, dar nu și în parcare apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:30
Încălzire în municipiul Suceava încă de pe 1 octombrie. Directorul Thermonet, Mugur Corlățan: Cel mai rapid pînă acum am dat drumul la încălzire pe 6 octombrie, dacă nu mă înșel chiar anul trecut. În general, se dădea drumul în jurul datei de 15 # Radio Top Suceava
Sînt puțini sucevenii care sînt nemulțumiți că s-a dat drumul la încălzire în sistem centralizat încă de pe 1 octombrie și, deja, vor avea de plătit pentru agentul termic. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, Mugur Corlățan, directorul Thermonet, firma de distribuție și transport a agentului termic, a declarat: ”Sînt și cazuri în care semnalează […] Articolul Încălzire în municipiul Suceava încă de pe 1 octombrie. Directorul Thermonet, Mugur Corlățan: Cel mai rapid pînă acum am dat drumul la încălzire pe 6 octombrie, dacă nu mă înșel chiar anul trecut. În general, se dădea drumul în jurul datei de 15 apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:00
Suceava, cel mai mic preț din țară la producerea gigacaloriei. Directorul Thermonet, Mugur Corlățan: Sper, totuși, că nu va fi anulată subvenția cu totul, pentru că va fi o dificultate pentru suceveni să plătească prețul întreg # Radio Top Suceava
Directorul Thermonet Suceava, Mugur Corlățan, atrage atenția că dacă s-ar renunța la subvenția la energia termică, atunci mulți suceveni ar fi în imposibilitatea de a-și achita facturile. După informațiile prezentate de Primăria Suceava, 11.492 de locuințe sînt racordate la sistemul public de termoficare. După alte informații ar fi 14.700 de astfel de locuințe. În cea […] Articolul Suceava, cel mai mic preț din țară la producerea gigacaloriei. Directorul Thermonet, Mugur Corlățan: Sper, totuși, că nu va fi anulată subvenția cu totul, pentru că va fi o dificultate pentru suceveni să plătească prețul întreg apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Cel care se consideră un fel de sanitar al sistemului sanitar din România, deputatul USR de Suceava Emanuel Ungureanu, a venit cu o nouă ”bombă” pe pagina sa de Facebook. O ”bombă” care ar fi trebuit să arunce în aer conducerea Spitalului Clinic Județean Suceava. Domnul Ungureanu a publicat o fotografie cu două angajate ale […] Articolul Spitalul Clinic Județean Suceava, lovit pe nedrept pentru un pumn de like-uri apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14 octombrie 2025
18:40
Studenții USV, invitați ”La un ceai cu specialiștii”. Specialistul așteptat este un antreprenor social # Radio Top Suceava
Joi, 16 octombrie, începînd cu ora 11.00, în sala E129, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava organizează evenimentul „La un ceai cu specialiștii”. Acesta este adresat studenților cu dizabilități, celorlalți studenți, cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar și personalului de cercetare de la șase facultăți: Facultatea de Economie, Administrație și Afaceri,, Facultatea de Inginerie Alimentară, Facultatea […] Articolul Studenții USV, invitați ”La un ceai cu specialiștii”. Specialistul așteptat este un antreprenor social apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
18:30
CSU Suceava, contribuție consistentă pentru Naționala de tineret a României: antrenorul și cinci handbaliști! # Radio Top Suceava
CSU Suceava are nu mai puțin de șase reprezentanți la lotul național de tineret al României (generația 2006/2007) pentru stagiul de pregătire programat în perioada 25 octombrie – 1 noiembrie la București. Acesta va cuprinde și jocuri amicale cu reprezentativa similară a Austriei. Cei șase sînt antrenorul Bogdan Șoldănescu, interul stînga Codrin Dascălu, pivotul Emanuel […] Articolul CSU Suceava, contribuție consistentă pentru Naționala de tineret a României: antrenorul și cinci handbaliști! apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:30
127 de studenți de la universitatea suceveană vor beneficia de stagii extinse de practică. Studenții vor primi subvenții de cîte 540 de lei # Radio Top Suceava
În acest an universitar, 127 studenţi ai Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) vor beneficia de formare antreprenorială şi stagii extinse de practică. Acestea sînt susţinute prin subvenţii şi kituri de practică în valoare totală de 185.420 de lei, precum şi prin premii în valoare de 26.000 de lei. Alți 128 de studenţi ai […] Articolul 127 de studenți de la universitatea suceveană vor beneficia de stagii extinse de practică. Studenții vor primi subvenții de cîte 540 de lei apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:00
Mobilier, materiale didactice și echipamente digitale, la Școala Gimnazială ”Mitropolit Iacob Putneanul” Putna, printr-un proiect PNRR # Radio Top Suceava
Primarul Comunei Putna, Gheorghe Coroamă, a anunțat finalizarea proiectului de dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale ”Mitropolit Iacob Putneanul”. Investiția s-a făcut cu fonduri europene prin PNRR, valoarea totală a proiectului fiind de 1,140 milioane de lei, fără TVA, din care valoarea nerambursabilă finanțată prin PNRR a fost de 1,079 […] Articolul Mobilier, materiale didactice și echipamente digitale, la Școala Gimnazială ”Mitropolit Iacob Putneanul” Putna, printr-un proiect PNRR apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:30
Directorul TPL Suceava, Gabriel Petruc: Sînt mulți oameni în zone de case care doresc să vină autobuzul neapărat pe ulița lor. Și este un mare scandal că nu vine și pe ulița lor, fără să se gîndească și la ceilalți din zonă. Și alții au nevoie de transport local # Radio Top Suceava
Traseul autobuzul TPL de pe Linia 23 a fost modificat, iar de pe data de 13 octombrie acesta nu mai intră pe strada Traian Popovici, din cartierul Burdujeni, ci merge pînă în capătul străzii Eroilor. La bază ”este o discuție mai veche, încă din perioada vechii administrații”, oamenii din zonă cerînd această modificare, în contextul […] Articolul Directorul TPL Suceava, Gabriel Petruc: Sînt mulți oameni în zone de case care doresc să vină autobuzul neapărat pe ulița lor. Și este un mare scandal că nu vine și pe ulița lor, fără să se gîndească și la ceilalți din zonă. Și alții au nevoie de transport local apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:20
Suceveanul Gheorghe Ignat, medalie de bronz la Campionatul Mondial de lupte greco-romane destinat veteranilor. Pentru a putea concura, luptătorul a trebuit să slăbească 23 de kilograme # Radio Top Suceava
Sportivul sucevean Gheorghe Ignat a cîștigat medalia de bronz la Campionatul Mondial de lupte greco-romane destinat veteranilor, care a avut loc în Ungaria. Pentru a putea concura, sportivul în vîrstă de 42 de ani a trebuit să slăbească 23 de kilograme. Sportivii români au fost însoțiți de profesorul Valerică Gherasim, antrenor de lupte greco-romane la […] Articolul Suceveanul Gheorghe Ignat, medalie de bronz la Campionatul Mondial de lupte greco-romane destinat veteranilor. Pentru a putea concura, luptătorul a trebuit să slăbească 23 de kilograme apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:00
8 biciclete furate din Germania, descoperite într-un microbuz în PTF Vicovu de Sus # Radio Top Suceava
Opt biciclete care figurau ca furate din Germania, în valoare de aproximativ 75.000 de lei, au fost descoperite de polițiștii de frontieră suceveni în Punctul de Trecere a Frontierei Vicovu de Sus. S-a întîmplat în noaptea de luni spre marți. Bicicletele se aflau într-un microbuz condus de un ucrainean care se afla pe sensul de […] Articolul 8 biciclete furate din Germania, descoperite într-un microbuz în PTF Vicovu de Sus apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:00
Guvernul încă nu permite TPL Suceava să angajeze șoferi. Gabriel Petruc, directorul societății: Ne-am dublat aproape numărul de trasee fără să putem angaja oameni. Asta este o presiune enormă pentru angajații noștri # Radio Top Suceava
”În general, transportul metropolitan merge bine ca și număr de călători”, a declarat directorul TPL Suceava, Gabriel Petruc, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top. Potrivit acestuia, ”ca orice transport public, majoritatea călătorilor sînt elevi”, astfel că societatea nu înregistrează un cîștig semnificativ de pe urma introducerii acestor curse, ”dar autobuzele sînt pline”. Localitățile […] Articolul Guvernul încă nu permite TPL Suceava să angajeze șoferi. Gabriel Petruc, directorul societății: Ne-am dublat aproape numărul de trasee fără să putem angaja oameni. Asta este o presiune enormă pentru angajații noștri apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:40
Clădirea Centrului Național de Informare și Promovare Turistică din centrul Sucevei, aflată într-o stare avansată de degradare, va fi complet reabilitată. Încă nu s-a stabilit destinația ulterioară a acesteia (Foto) # Radio Top Suceava
Consiliul Județean Suceava a demarat procedurile pentru reabilitarea Centrului Național de Informare și Promovare Turistică Suceava situat în imediata vecinătate a Bibliotecii Bucovinei ”I. G. Sbiera”. Conform președintelui CJ, Gheorghe Șoldan, clădirea este „de ani buni într-o stare avansată de degradare. Dacă nu intervenim acum, infiltrațiile de apă vor accentua și mai mult degradările la […] Articolul Clădirea Centrului Național de Informare și Promovare Turistică din centrul Sucevei, aflată într-o stare avansată de degradare, va fi complet reabilitată. Încă nu s-a stabilit destinația ulterioară a acesteia (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:40
Pentru efectuarea unor lucrări specifice la sistemul de distribuție a gazelor naturale, compania Delgaz Grid este nevoită să sisteze temporar alimentarea cu gaz, joi, 16 octombrie, în intervalul orar 09:00-14:00, la consumatori de pe unele străzi din municipiul Suceava. Este vorba despre străzile Republicii, Trandafirilor și Anastasie Crimca – integral și despre străzile Ștefan cel […] Articolul Străzi din Suceava fără gaz metan, pe 16 octombrie, între orele 09.00 și 14.00 apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:30
Trei elevi de la LPS Suceava, la Balcaniada de lupte greco-romane. Ioana Maria Romega s-a întors cu medalia de bronz # Radio Top Suceava
Trei elevi de la Liceul cu Program Sportiv Suceava pregătiți de profesorul Valerică Gherasim au participat la Balcaniada organizată la Cluj, iar unul dintre ei a obținut o medalie. Victor Cosma și Gabriel Gâză au luptat la categoria U15, iar Ioana Maria Romega la U17. Ioana Maria, care are numai 16 ani, a cîștigat bronzul. […] Articolul Trei elevi de la LPS Suceava, la Balcaniada de lupte greco-romane. Ioana Maria Romega s-a întors cu medalia de bronz apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
