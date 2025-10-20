Trump îl presează pe Zelenski să cedeze teritorii

Cotidianul de Hunedoara, 20 octombrie 2025 07:20

Donald Trump îl presează pe Zelenski să cedeze teritorii. Preşedintele american a sugerat că modalitatea cea mai bună

Acum 5 minute
07:40
Dinamo vs Rapid: Nu le-a ieșit câinilor Cotidianul de Hunedoara
Nu le-a ieșit câinilor așa cum sperau ei. Dinamoviștii au fost învinși aseară de Rapid Bucureşti în etapa a 13-a din Superliga.
Acum 15 minute
07:30
Emoții pentru ministrul Agriculturii Cotidianul de Hunedoara
Emoții pentru ministrul Agriculturii. Moțiunea "Când cultivi MINCIUNI, culegi RUŞINE" (...) se dezbate astăzi in
Acum 30 minute
07:20
Trump îl presează pe Zelenski să cedeze teritorii Cotidianul de Hunedoara
Donald Trump îl presează pe Zelenski să cedeze teritorii. Preşedintele american a sugerat că modalitatea cea mai bună
Acum o oră
07:00
Ziua care poate provoca decizia premierului Cotidianul de Hunedoara
CCR dezbate azi pentru a treia oară pensiile speciale ale magistraților. Decizia ar putea provoca demisia premierului Bolojan
Acum 12 ore
22:30
Kelemen Hunor: Guvernul va avea o problemă cu pensiile magistraților Cotidianul de Hunedoara
Reforma pensiilor magistraților este singura inițiativă mai profundă a guvernului
21:10
Ludovic Orban, consilierul nici prea-prea, nici foarte-foarte Cotidianul de Hunedoara
Deciziile privind salariile mari ale angajaţilor structurilor publice au fost luate de multe ori la limita legii
20:30
Donald Trump, pus pe ”curățenie” în America Latină Cotidianul de Hunedoara
"Există o teamă de cine ar putea fi următorul, dar și o încredere că țările care mențin o relație bună cu SUA vor fi cruțate. Deși cu acest Guvern nu știi niciodată", El Pais
19:50
Mihai Fifor, atac la Bolojan: Mergem cu capul in zid Cotidianul de Hunedoara
Fiecare zi pierdută pe acest drum greșit înseamnă o Românie mai departe de Europa - care investește în oameni – și mai aproape de recesiune
19:10
Cine sunt victimele care au murit în explozie Cotidianul de Hunedoara
Anchetatorii au terminat identificarea tuturor victimelor găsite fără viață după explozia din cartierul Rahova
Acum 24 ore
18:00
Agent de paza, reținut pentru că a lovit neprovocat hoțul Cotidianul de Hunedoara
Persoana agresată, împreună cu o femeie, ar fi îndepărtat sistemele de alarmă de la două articole vestimentare şi a părăsit magazinul
17:20
Sondaj: Băluță, Ciucu și Drulă, favoriți la PMB Cotidianul de Hunedoara
Marea majoritate a bucureștenilor nu vor un candidat comun al coaliției, arată un sondaj CURS
16:20
Romii, nemulțumiți de situația căsătoriilor între minori Cotidianul de Hunedoara
Parlamentul Europeana a solicitat încă din 2018 unificarea normelor în materie în toate țările UE
15:10
Xi Jinping cere opoziției din Taiwan sprijin pentru ”reunificarea” Chinei Cotidianul de Hunedoara
Alegerile interne din Kuomintang au avut loc pe fondul acuzaţiilor de ingerinţă din partea Beijingului
14:30
Jaf la Luvru Cotidianul de Hunedoara
În șapte minute au fost furate bijuterii de o valoare inestimabila, spune ministrul de Interne, care în urmă cu doar o săptămână era prefectul poliției pariziene
14:10
Armistițiul lui Trump se clatină. Atacuri în Gaza Cotidianul de Hunedoara
Israelul şi Hamas îşi aruncă reciproc acuzaţii de încălcare a acordului
13:20
Prefectul Capitalei: Au apărut informații false despre blocul din Rahova Cotidianul de Hunedoara
Au început să apară pe internet filmări cu persoane care intră într-un bloc afectat de suflul unei explozii
13:00
Șoșoacă și-a vărsat oful al Moscova Cotidianul de Hunedoara
"După ce mi-au interzis candidatura la preşedinţie şi au încercat să desfiinţeze S.O.S. România, acum vor să mă bage la ospiciu pentru că spun adevărul"
12:30
Războiul ruso-ucrainean văzut de la Budapesta Cotidianul de Hunedoara
"Pe termen lung, națiunile care rămân fidele propriei căi, se mențin ferme sub presiunea externă și refuză să facă compromisuri cu privire la principiile lor fundamentale - chiar și atunci când acest lucru implică conflicte - sunt cele care înving în cele din urmă"
11:40
Explozie și incendiu în Pipera Cotidianul de Hunedoara
Peste 40 de persoane aflate într-un bloc ay fos evacuate
11:00
Cancelarul Germaniei: Dacă Ucraina nu mai luptă, Rusia poate ataca Moldova Cotidianul de Hunedoara
„Vladimir Putin nu se va opri dacă va câştiga războiul din Ucraina", a avertizat cancelarul german
10:20
Putin cere ca Ucraina să renunțe la teritoriile din est Cotidianul de Hunedoara
Trimisul lui Trump, Steve Witkoff, a presat delegația ucraineană să predea regiunea în timpul întâlnirii de vineri dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski
09:20
BYD retrage peste 115.000 de maşini din cauza unor probleme Cotidianul de Hunedoara
Este cea mai mare rechemare din istoria companiei
08:50
Două vedete cumplite: Mutu și Pescobar Cotidianul de Hunedoara
La cîteva minute după ce am intrat într-o braserie pustie, mi-am dat seama că mă enervează ceva. Muzica! Iritantă, agresivă, ca un burghiu sonor în urechi. -Dacă tot sunt singur, vă rog să dați mai încet sau să schimbați muzica!
08:20
FCSB pierde cu ultima clasată Cotidianul de Hunedoara
Debutanta Metaloglobus București a reușit prima sa victorie în Superliga de fotbal
07:50
Explozie într-un bloc din Bistrița Cotidianul de Hunedoara
Pompierii cred ca deflagrația a fost provocată de o acumulare de gaze. Toți locuitorii s-au evacuat
Ieri
06:40
Donald cel Mare, la ”Tomahawkiada” de la Budapesta Cotidianul de Hunedoara
A amenința Rusia și a lichida, în același timp, parteneriatul strategic cu SUA, pe când NATO se repliază pe poziții de prudență înseamnă o politică antinațională sinucigașă
18 octombrie 2025
22:50
Cine a rupt sigiliul pus cu o zi înaintea exploziei? Cotidianul de Hunedoara
Surse Mediafax susțin că sigiliul pus de Distrigaz cu o zi înaintea exploziei ar fi fost rupt de o firmă de instalații gaze autorizată de ANRE și ISCIR
22:00
Explozia din București: Scara nr.2 va fi dezafectată Cotidianul de Hunedoara
Vor fi demontate elementele structurale instabile, și se va pregăti terenul pentru eventuale lucrări de demolare a scării nr.2 a blocului
21:30
Sabău a demsionat de la ”U” Cluj Cotidianul de Hunedoara
"U" a adunat doar două puncte în ultimele cinci etape
20:40
Armistițiu între forțele ruse și cele ucrainene pentru o intervenție crucială Cotidianul de Hunedoara
Au început lucrările pentru reluarea alimentării cu energie la centrala nucleară Zaporojie, aflată sub ocupație rusă și rămasă fără curent de patru săptămâni, a anunțat Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA)
19:40
Cancelaria lui premierului şi Curtea de Conturi, pe „Lista ruşinii” întocmită de ANAF Cotidianul de Hunedoara
ancelaria premierului, Curtea de Conturi, dar şi mai multe instanţe şi parchete se află pe „Lista ruşinii" întocmită de ANAF
18:30
Direcția de Investigații Criminale: Au fost audiate până în prezent 20-30 de persoane Cotidianul de Hunedoara
"Nu aș vrea la momentul de față să individualizez sau să spun ce persoană cu subiect și predicat, adică de la o firmă privată, de la eu știu o instituție de stat", a spus sâmbătă chestorul Gheorghe Cristian
18:00
Nord Stream aruncă în aer relația Polonia-Germania Cotidianul de Hunedoara
Disputa germano-poloneză pentru extrădarea unui suspect în sabotarea Nord Stream anunță hopuri mari pe calea aderării Ucrainei la UE
17:40
Ministrul Finanțelor, despre semnalele FMI pentru România Cotidianul de Hunedoara
"Le-am vorbit investitorilor americani despre oportuniățile pe care le oferă România, la Camera de Comerț a Statelor Unite", a spus Alexandru Nazare
17:10
No Kings: mișcare civică autentică sau proteste alimentate de miliardari? Cotidianul de Hunedoara
Milioane de americani sunt aşteptaţi să participe sâmbătă la peste 2.500 de manifestaţii planificate în toate cele 50 de state, în cadrul celei de-a doua serii de proteste "No Kings",
16:40
După arest preventiv, liberalul Vlad Oprea revine la Primăria Sinaia Cotidianul de Hunedoara
A fost plasat sub control judiciar într-un dosar în care este acuzat de luare de mită în formă continuat, fals în declaraţiile de avere în formă continuată,  abuz în serviciu,
16:00
Casa Albă discută în secret o posibilă întâlnire Trump – Kim Jong Un Cotidianul de Hunedoara
Vom discuta. Cred că vrea să mă întâlnească. Aşteptăm cu interes această întâlnire pentru a îmbunătăţi relaţiile"
15:40
Un război în umbră: capitalism progresist vs tehno-feudalism suveranist Cotidianul de Hunedoara
Oamenilor li se propune să aleagă între două utopii de pe urma cărora ar avea de câștigat aceiași super-bogați
15:00
A încetat din viață pianistul şi compozitorul Mircea Tiberian Cotidianul de Hunedoara
Pianistul şi compozitorul Mircea Tiberian a încetat din viaţă la vârsta de 70 de ani, la Galaţi, unde vineri seară a susţinut un concert. Conform presei locale, vineri seară, Mircea Tiberian a avut un concert la Galaţi, fiind invitat special al
14:10
Dosar penal în cazul copiilor găsiți înecați în comuna Vinderei Cotidianul de Hunedoara
Medicii au stabilit, în urma efectuării necropsiei, cauzele deceselor în cazul celor doi copii de 4, respectiv 8 ani
13:20
Primarul interimar, despre situația liceului „Dimitrie Bolintineanu” Cotidianul de Hunedoara
"Până când nu avem o certitudine cu imobilul de  vizavi, cel afectat, cu blocul care a explodat, noi nu putem permite copiilor să intre în şcoală"
13:10
Când vor fi organizate alegerile pentru Primăria Capitalei Cotidianul de Hunedoara
Ilie Bolojan: Cred că trebuie făcute cât mai repede posibil pentru a fi în spiritul legii și în interesul bucureștenilor
12:10
Presa internațională: Zelenski a plecat cu mâna goală de la Casa Albă Cotidianul de Hunedoara
Liniile generale ale unui acord final rămân aceleași ca acum două luni: războiul ar îngheța de-a lungul frontului actual, Rusia păstrează teritoriile ocupate, Ucraina ar primi garanții de securitate din partea Occidentului
12:00
RO-Alert: Incendiu la subsolul unui bloc din București Cotidianul de Hunedoara
Incendiul se manifestă cu degajări de fum la subsolul unei clădiri, dintr-un ansamblu de blocuri de zece etaje, pe Calea Plevnei
11:40
”E straniu că mai există blocuri fără detectoare de gaz” Cotidianul de Hunedoara
Dispozitivele sunt obligatorii din 2008, iar în 2018 autoritățile au întărit obligativitatea
11:10
Hamas refuză să se dezarmeze şi controlul asupra securităţii Cotidianul de Hunedoara
Hamas este dispusă la o încetare a focului de până la cinci ani, dar vrea "orizonturi şi speranţă" pentru formarea unui stat palestinian
10:20
Cum va decurge despăgubirea celor afectați de explozia din Rahova Cotidianul de Hunedoara
Riscul de explozie nu e acoperit în baza polițelor obligatorii, este acoperit în baza poliței facultative
10:10
Giorgia Meloni, acuzată că este ”curtezana lui Trump” Cotidianul de Hunedoara
Un lider sindical o acuză pe Giorgia Meloni ca "nu a mișcat un deget" pentru pacea din Gaza
09:50
Marele chirurg român George Assaky Cotidianul de Hunedoara
„Operația Assaky" – așa cum a fost denumită în literatura de specialitate era cunoscută pe plan mondial. Doctorul Assaky elaborează și o importantă lucrare
09:20
Pentagonul critică Netflix pentru că produce „gunoi woke” Cotidianul de Hunedoara
Pentagonul a atacat Netflix pentru că produce „gunoi woke", după lansarea dramei militare cu tematică gay "Boots"
