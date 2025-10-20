VIDEO Interul lui Chivu, detronat de pe primul loc – Serie A are un nou lider: Milan
G4Media, 20 octombrie 2025 08:50
AC Milan a câștigat la limită, pe final de meci, duelul cu Fiorentina, scor 2-1, iar succesul milanezilor a schimbat liderul din Serie A. Astfel,...
• • •
Acum 5 minute
09:10
Boeing primeşte aprobarea FAA pentru a creşte producţia modelului 737 MAX la 42 de avioane pe lună # G4Media
Boeing a primit aprobarea Administraţiei Federale a Aviaţiei din SUA (FAA) pentru a creşte producţia modelului 737 MAX la 42 de avioane pe lună, după...
09:10
În lupta tot mai dificilă împotriva deșeurilor spațiale, o companie americană propune o soluție care pare desprinsă din science-fiction. Este vorba despre Space Armor™, un...
09:10
Analiză a publicației italiene Avvenire, via Rador: Summitul dintre Donald Trump și Vladimir Putin, care se aşteaptă să aibă loc în curând la Budapesta, amintește...
Acum 30 minute
08:50
Asociația TNR luptă să salveze cât mai multe animale din blocul afectat de explozie în Rahova. Zeci de pisici capturate / Printre animalele salvate se află „Picioruș”, motanul cu trei piciorușe # G4Media
Duminică, 19 octombrie, echipele de voluntari și salvatori de la Asociația TNR Capturare, Sterilizare, Eliberare au reușit să captureze a patra pisică din zona afectată de explozia...
08:50
Acum o oră
08:30
Clasament exploziv în F1: Verstappen le-a luat urma piloților McLaren – Modificări importante după cursa din SUA # G4Media
Max Verstappen a câștigat Marele Premiu de Formula 1 de la Austin, iar victoria l-a apropiat la 40 de puncte de liderul Oscar Piastri. De...
08:20
Bulgaria se află între primele cinci țări din UE atât în ceea ce privește creșterea prețurilor, cât și la ponderea locuințelor nelocuite în total, arată...
Acum 2 ore
08:10
DOCUMENT Autostradă București – Salonic: un acord pentru transport pe axa Marea Egee – Marea Neagră va fi semnat între Grecia, Bulgaria și România în noiembrie # G4Media
Semnarea la Bruxelles a unui acord de cooperare între Grecia, Bulgaria, România și Comisia Europeană pentru realizarea axei verticale care va uni cele trei țări...
08:10
Mituri despre alimentația sănătoasă care te împing să cheltuiești banii degeaba/ Dintre toate trendurile, proteinele merită cu adevărat atenție / Stabilizează glicemia, oferă energie și țin de foame mai mult timp # G4Media
Aproape toți am fost, măcar o dată, influențați de o reclamă de pe rețelele sociale să cumpărăm, de exemplu, o pudră verde, destul de scumpă,...
08:10
Bulgaria, Turcia și România vor colabora pentru a construi noi legături rutiere și feroviare care să faciliteze traficul din ce în ce mai mare dintre...
07:50
Tilly Norwood și-a lansat oficial cariera de actor luna aceasta, la Festivalul de Film de la Zurich. Prima sa apariție a fost în scurtmetrajul AI...
07:50
O americancă în vârstă de 45 de ani a câştigat 100.000 de dolari (85.000 de euro) la loteria Powerball – cunoscută pentru câştigurile sale uneori...
07:50
Delgaz Grid anunță intrarea în funcțiune a trei dispecerate în zona Moldovei / ”Pot detecta o avarie în timp real” / ”Proiectul a fost făcut cu fonduri europene, aproximativ 84 de milioane de lei (…) deci fără presiune pe clienți„ # G4Media
De la sfârșitul săptămânii trecute au intrat în funcțiune trei dispecerate ale furnizorului de curent electric Delgaz Grid, din Zona Moldovei, complet automatizate. Investiția a...
07:40
La Timișoara s-ar putea plăti atât cât consumi, în cazul încălzirii în sistemul centralizat / ”Să ai cumva un buton de on-off pentru fiecare apartament în parte” / Ideea nu e implementată din cauza lipsei banilor # G4Media
Contorizarea separată a căldurii în fiecare apartament ar putea fi posibilă și în Timișoara, la scară largă, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio...
07:40
Războiul comercial dintre SUA şi China umbreşte perspectivele economiei globale, pe măsură ce apare „o nouă normalitate” – analiză # G4Media
Liderii financiari internaţionali participanţi la reuniunile FMI şi Băncii Mondiale pleacă din capitala americană cu un sentiment amestecat: o uşurare că economia globală a rezistat...
07:30
Zi crucială pentru Guvernul Bolojan: CCR este așteptată să se pronunțe pe legea pensiilor magistraților, după două amânări a deciziei / Procurorii și judecătorii s-ar putea pensiona la 65 de ani, iar pensia nu va putea depăşi 70% din valoarea ultimului salariu # G4Media
Curtea Constituțională se pronunță luni pe legea privind reforma pensiilor magistraților, după două amânări a deciziei. Actul normativ ar putea să prelungească vârsta de pensionare...
07:30
În situații de urgență, animalele de companie depind complet de stăpânii lor pentru siguranță și supraviețuire. Fie că vorbim despre inundații, incendii, cutremure sau explozii...
07:30
Italia beneficiază de o îmbunătăţire a ratingului de credit / ”Italia revine cu mândrie în prima ligă” # G4Media
Agenţia de rating DBRS Morningstar a ridicat vineri ratingul de credit al Italiei de la "BBB high" la "A low", invocând o economie mai rezilientă,...
07:30
Senatorul de centru-dreapta Rodrigo Paz a câştigat duminică al doilea tur al alegerilor prezidenţiale din Bolivia, învingându-l pe rivalul său de dreapta Jorge Tuto' Quiroga,...
07:20
Un avion cargo a ieșit de pe pistă și a căzut în mare în Hong Kong / Două persoane au murit # G4Media
Două persoane au murit, la aeroportul din Hong Kong, China, după ce un avion de tip cargo a lovit un vehicul la sol în timpul...
07:20
Calea lui Trump pentru pacea din Ucraina: “divizarea” regiunii Donbas / „Să fie împărţită aşa cum este” / ”Să se întoarcă acasă, să înceteze luptele, să înceteze uciderile” # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a sugerat că modalitatea cea mai bună de a pune capăt războiului din Ucraina ar fi „divizarea" regiunii Donbas, astfel încât...
07:20
Kelemen Hunor, despre episodul intonării Imnului Secuiesc, la Congresul UDMR: ”Este şi poporul tău, Sorin Grindeanu” / ”S-a cântat şi înainte de 89 cu toate represiunile lui Ceauşescu” / Explicație pentru mesajul: ”Dumnezeule, să nu pierdem Ardealul” # G4Media
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat despre intonarea Imnului Secuiesc, la Congresul UDMR, că acest imn face parte din moştenirea culturală a comunităţii maghiare şi...
07:20
Acum 4 ore
07:10
07:10
Drulă acuză un ”şantaj penal” al PSD în cazul alegerilor pentru București: ”Spun că vom prăbuşi guvernarea dacă cineva candidează cu altcineva # G4Media
Deputatul USR Cătălin Drulă a declarat, duminică, despre neînţelegerile din coaliţie privind alegerile la Capitală, că are aproape conotaţiile unui şantaj penal ceea ce face...
06:30
Două idei de mic dejun cu efect antiinflamator / E gata în 15 minute, sunt rețete simple, cu ingrediente care te energizează # G4Media
Inflamația cronică afectează tot mai multe persoane. Poate provoca dureri articulare, probleme digestive și crește riscul bolilor de inimă. Una dintre cauze este alimentația dezechilibrată,...
06:10
Curtea Constituțională se va pronunța luni, 20 octombrie, pe legea ce privește pensiile magistraților / Actul normativ prelungeşte vârsta de pensionare a magistraților până la 65 de ani, iar pensia în magistratură nu va putea depăşi 70% din valoarea ultimului salariu # G4Media
La începutul lunii septembrie 2025, Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie de Justiţie au decis sesizarea Curţii Constituţionale a României în legătură cu legea...
Acum 8 ore
01:40
Cele mai bune alimente și băuturi pentru refacerea musculară după efort / Aceste alimente reduc durerile musculare și sunt accesibile # G4Media
A fost o vreme când zahărul era mai prețios decât aurul. El este departe de a fi un simplu alimente: este o lentilă prin care...
Acum 12 ore
22:50
Echipa Rapid Bucureşti a învins duminică seara, în deplasare, scor 2-0, o altă grupare bucureşteană, pe Dinamo, în etapa a 13-a din Superliga, transmite News.ro....
22:40
Italia mizează pe puterea câinilor românești. Ciobanii primesc bani de la stat pentru îngrijirea patrupedelor care să le apere turmele de lupi / Ciobănescul carpatin și de Bucovina, printre rasele acceptate # G4Media
În ultimele luni, populația de lupi a crescut în nordul Italiei, motiv pentru care autoritățile au decis să subvenționeze achiziția câinilor de pază pentru turmele...
22:30
Zelenski îl îndeamnă pe Trump să adopte o atitudine mai dură faţă de Putin şi se declară gata să participe la întâlnirea de la Budapesta / „Putin este similar, dar mai puternic decât Hamas”, spune liderul ucrainean, care-l numeşte „terorist” pe rus # G4Media
1Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a îndemnat pe Donald Trump să adopte o atitudine mai dură faţă de Vladimir Putin, el afirmând că este pregătit să...
22:00
Israelul şi Hamas se acuză reciproc de încălcarea armistiţiului / S-au înregistrat zeci de morţi în urma atacurilor, inclusiv doi soldaţi israelieni # G4Media
Israelul a lansat duminică o serie de lovituri aeriene în Fâşia Gaza şi a anunţat că opreşte din nou distribuirea ajutoarelor umanitare în enclava palestiniană,...
21:50
O strategie de neconceput până de curând începe să prindă contur / NASA și Lockheed Martin iau în calcul lansarea navei Orion pe alte rachete # G4Media
Timp de aproape două decenii, nava spațială Orion și racheta Space Launch System (SLS) au fost gândite ca un cuplu inseparabil. Racheta dezvoltată de NASA...
21:40
Trump l-a îndemnat pe Zelenski să accepte condițiile lui Putin sau să fie „distrus” de Rusia (Financial Times) # G4Media
Donald Trump l-a îndemnat pe Volodimir Zelenski să accepte condițiile Rusiei pentru încheierea războiului în timpul unei întâlniri tensionate la Casa Albă vineri, avertizându-l că...
21:30
Statul reușește să protejeze pădurile pe maxim 1,6% din suprafața țării. Primarii generoși: „Oamenii se bazează tot pe lemn” # G4Media
Avem parcuri naționale în care răsar vile, rezervații în care se taie păduri seculare. Singurele perimetre în care nu s-a intervenit până acum din aceste...
21:00
Fostul premier Ludovic Orban, despre salariile mari ale angajaţilor din instituţiile de reglementare: Nu poţi să-i plăteşti foarte prost, dar nici să permiţi excese / Se poate discuta mult de modul în care s-au împins lucrurile dincolo de o limită acceptabilă # G4Media
Fostul premier Ludovic Orban, care deţine funcţia de consilier al preşedintelui Nicuşor Dan, admite că angajaţii din instituţiile de reglementare ale statului român trebuie plătiţi...
21:00
Comisia Europeană solicită statelor UE să susţină o declaraţie ce ar permite inspectarea petrolierelor din „flota fantomă” a Rusiei # G4Media
Comisia Europeană le solicită statelor membre ale UE să sprijine o declaraţie maritimă în baza căreia aceste ţări să poată colabora cu ţările de pavilion...
20:50
Președintele UDMR: Nicușor Dan nu trebuie comparat cu Joe Biden / România nu are voce, nu există în Uniunea Europeană / Să nu ai o relație apropiată cu Whashingtonul este o greșeală / Să nu ai relații apropiate cu vecinii este o prostie # G4Media
Președintele UDMR a spus duminică, 19 octombrie, într-o emisiune la Antena 3 că președintele Nicușor Dan are o sarcină dificilă în a face din România...
20:30
Centura ocolitoare a Mizilului, testată de peste 300 de biciclişti înaintea deschiderii oficiale a traficului rutier # G4Media
Peste 300 de biciclişti au participat, duminică, la o „recepţie publică" a Centurii ocolitoare a oraşului Mizil, înainte de deschiderea oficială a traficului rutier. Potrivit...
20:20
Trump le răspunde celor șapte milioane de protestatari din 2.500 de orașe americane care îl acuză de autoritarism cu videoclipuri sarcastice generate de Inteligenţa Artificială # G4Media
Preşedintele republican al SUA, Donald Trump, a distribuit duminică videoclipuri generate de Inteligenţa Artificială în care el se autoproclamă rege, ca răspuns la protestele masive...
20:20
Dieta ketogenică, bogată în grăsimi, dar săracă în carbohidrați, ar putea proteja sănătatea creierului şi încetini declinul cognitiv, arată un studiu # G4Media
O alimentaţie echilibrată nu doar hrăneşte corpul, ci ar putea susţine şi funcţiile creierului. Un nou studiu, realizat de cercetători de la Universitatea din Missouri,...
20:20
Kelemen Hunor: Să crești taxe, impozite nu este reformă / Singura reformă este pe sistemul de reformă în cazul magistraților / Guvernarea trebuie să fie justă, dreaptă, care elimină privilegiile # G4Media
Președintele UDMR a vorbit duminică, 19 octombrie, într-o emisiune la Antena 3 despre reformele inițiate de coaliția guvernamentală și a făcut trimitere la legea privind...
Acum 24 ore
19:40
Serviciile de informații olandeze au redus schimbul de informații cu SUA / Se invocă evoluțiile politice din Statele Unite sub președinția lui Trump și îngrijorările ce privesc politizarea informațiilor și respectarea drepturilor omului # G4Media
Serviciile de informații olandeze AIVD și MIVD au redus cantitatea de informații pe care o împărtășesc cu omologii lor americani, invocând evoluțiile politice din Statele...
19:40
Primarul interimar al Capitalei, despre demolarea blocului afectat de explozia din Calea Rahovei: Începând de mâine, contractăm o firmă specializată / Avem raportul ISC, care spune că etajele superioare trebuie date la o parte, pentru a nu cădea tot imobilul # G4Media
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat duminică, despre demolarea blocului afectat de explozia din Calea Rahovei, că începând de luni, Primăria va contracta...
19:30
Doi migranți au murit și alți 14 sunt în stare gravă în apropierea insulei italiene Lampedusa, după ce se pare că au inhalat hidrocarburi pe o ambarcaţiune care îi transporta pe Mediterana către Europa # G4Media
Doi migranţi au murit şi alţi 14 sunt în stare gravă aparent după inhalarea de hidrocarburi pe o ambarcaţiune care transporta pe Mediterana către Europa...
19:30
Armata americană a atacat încă o ambarcaţiune suspectată că transporta droguri în Marea Caraibilor / Trei persoane au fost ucise # G4Media
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a anunţat duminică un nou atac efectuat de armata americană în Marea Caraibilor asupra unei nave suspectate de trafic...
19:20
Când auzim de intoxicația cu plumb, ne gândim adesea la poluarea modernă, vopsele vechi sau țevile de apă corodate. Însă un studiu recent, publicat în...
19:20
Turcii ciprioţi votează duminică pentru un nou lider, în timp ce negocierile de pace și de reunificare a insulei rămân în impas # G4Media
Alegătorii din nordul separatist al Ciprului au mers duminică la urne pentru a-şi alege preşedintele, într-un scrutin considerat un test crucial pentru posibilitatea reluării negocierilor...
19:20
Murmur aduce feminitatea în centrul scenei la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week: o colecție despre senzualitate, control și forță exprimată prin detaliu și construcție # G4Media
Andreea Bădală readuce în prim-plan femeia Murmur, o prezență conștientă de sine, lucidă și seducătoare fără efort. Noua colecție primăvară-vară 2026, prezentată în cadrul Mercedes-Benz...
18:50
La Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week, Carmen Secăreanu propune o colecție despre forța liniștii: volume sculpturale, materiale brute și o cromatică austeră care transformă emoția în design # G4Media
Într-un peisaj al modei românești dominat de spectaculos, glamour și feminitate declarată, Carmen Secăreanu rămâne o prezență singulară, o voce care nu se supune valurilor...
