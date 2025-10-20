Jaf ca-n filme la Luvru: Opt bijuterii de patrimoniu au fost furate în doar 4 minute

08:00

Un incident dramatic a avut loc în această dimineaţă pe Aeroportul Internaţional din Hong Kong. Chiar în timpul aterizării, un avion de marfă a lovit un vehicul situat pe pistă şi a căzut în apă, unde aproape s-a rupt în două. Doi membri ai personalului de la sol au fost şi ei târâţi în mare. Deşi au fost scoşi repede, amândoi au murit la spital. Cei patru membri ai echipajului care se aflau la bordul avionului au supravieţuit şi au fost transportaţi la spital.