500 de lei ca să plătești factura. Ce se întâmplă când IFN-ul devine soluția de supraviețuire (Laurențiu Stan)
Financial Intelligence, 20 octombrie 2025 08:50
Autor: Laurențiu Stan, fondatorul și directorul Kapital Minds În grupurile de discuții financiare de pe social media, apar […] The post 500 de lei ca să plătești factura. Ce se întâmplă când IFN-ul devine soluția de supraviețuire <i>(Laurențiu Stan)</i> appeared first on Financial Intelligence.
• • •
Alte ştiri de Financial Intelligence
Acum 5 minute
09:10
Kanal D, povestea unei evoluții de succes prin conținut relevant și încrederea publicului (Uğur Yeşil) # Financial Intelligence
Kanal D marchează o performanță remarcabilă în peisajul media românesc: locul întâi la nivel național în Day Time […] The post Kanal D, povestea unei evoluții de succes prin conținut relevant și încrederea publicului (Uğur Yeşil) appeared first on Financial Intelligence.
09:10
O ANALIZĂ STRATIFICATĂ A CRIZEI DIN AFGANISTAN-PAKISTAN DIN 2025: ISTORIE, POLITICĂ INTERNAȚIONALĂ ȘI REVENIREA COMPETIȚIEI ÎNTRE MARILE PUTERI (Ecaterina Mațoi) # Financial Intelligence
Autor: Ecaterina MATOI, Director de Programe MEPEI Introducere În octombrie 2025, au izbucnit lupte între armatele afgană și […] The post O ANALIZĂ STRATIFICATĂ A CRIZEI DIN AFGANISTAN-PAKISTAN DIN 2025: ISTORIE, POLITICĂ INTERNAȚIONALĂ ȘI REVENIREA COMPETIȚIEI ÎNTRE MARILE PUTERI (Ecaterina Mațoi) appeared first on Financial Intelligence.
09:10
Simina BOSSENNEC: Prin garanțiile de portofoliu, BID va garanta portofolii de credite destinate IMM-urilor; am primit cereri de ofertă de 15,6 miliarde de lei, ceea ce înseamnă un nivel de suprasubscriere de 180% # Financial Intelligence
Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) va lansa un produs foarte aşteptat de piaţă, garanțiile de portofoliu, prin […] The post Simina BOSSENNEC: Prin garanțiile de portofoliu, BID va garanta portofolii de credite destinate IMM-urilor; am primit cereri de ofertă de 15,6 miliarde de lei, ceea ce înseamnă un nivel de suprasubscriere de 180% appeared first on Financial Intelligence.
Acum 15 minute
09:00
Conducerea Simtel Team a anunțat deschiderea unei noi filiale în Stockholm, Suedia – Simtel Nordics. Această inițiativa marchează […] The post Simtel Team anunță deschiderea unei noi filiale în Suedia appeared first on Financial Intelligence.
09:00
Trump sugerează divizarea regiunii Donbas din Ucraina pentru a pune capăt războiului, după întâlnirea cu Zelenski # Financial Intelligence
Trump a făcut aceste declarații după o întâlnire tensionată cu Zelenski, în cadrul căreia liderul ucrainean nu a […] The post Trump sugerează divizarea regiunii Donbas din Ucraina pentru a pune capăt războiului, după întâlnirea cu Zelenski appeared first on Financial Intelligence.
09:00
Piețele europene vor începe săptămâna în creștere, ignorând preocupările legate de creditare – CNBC # Financial Intelligence
Se pare că acțiunile europene vor începe noua săptămână de tranzacționare pe o notă pozitivă, după câteva zile […] The post Piețele europene vor începe săptămâna în creștere, ignorând preocupările legate de creditare – CNBC appeared first on Financial Intelligence.
Acum 30 minute
08:50
500 de lei ca să plătești factura. Ce se întâmplă când IFN-ul devine soluția de supraviețuire (Laurențiu Stan) # Financial Intelligence
Autor: Laurențiu Stan, fondatorul și directorul Kapital Minds În grupurile de discuții financiare de pe social media, apar […] The post 500 de lei ca să plătești factura. Ce se întâmplă când IFN-ul devine soluția de supraviețuire (Laurențiu Stan) appeared first on Financial Intelligence.
08:50
Senatorul de centru-dreapta Rodrigo Paz a câștigat duminică al doilea tur al alegerilor prezidențiale din Bolivia, învingându-l pe […] The post Bolivia alege un președinte de centru-dreapta după 20 de ani de socialism appeared first on Financial Intelligence.
Acum o oră
08:40
Moţiunea simplă pe agricultură, intitulată “Când cultivi minciuni, culegi ruşine. Un strigăt pentru salvarea agriculturii româneşti din mâinile […] The post Camera Deputaţilor/ Moţiunea simplă pe agricultură – dezbătută în plen appeared first on Financial Intelligence.
08:40
Reforma pensiilor magistraţilor, din nou pe masa Curţii Constituţionale, după două amânări / Judecătorii CCR, aşteptaţi să dea un verdict şi pe proiectul privind măsurile fiscale, din pachetul doi de reducere a deficitului # Financial Intelligence
Reforma pensiilor magistraţilor se află, luni, din nou pe masa Curţii Constituţionale, după două amânări, judecătorii CCR fiind […] The post Reforma pensiilor magistraţilor, din nou pe masa Curţii Constituţionale, după două amânări / Judecătorii CCR, aşteptaţi să dea un verdict şi pe proiectul privind măsurile fiscale, din pachetul doi de reducere a deficitului appeared first on Financial Intelligence.
08:40
Giganţii tehnologici chinezi îşi suspendă planurile de lansare a unor ”monede stabile”, după intervenţia autorităţilor de la Beijing # Financial Intelligence
Marile companii de tehnologie din China, printre care Ant Group (susţinută de Alibaba) şi JD.com, au suspendat planurile […] The post Giganţii tehnologici chinezi îşi suspendă planurile de lansare a unor ”monede stabile”, după intervenţia autorităţilor de la Beijing appeared first on Financial Intelligence.
Acum 2 ore
08:10
Alexandru Ciuncan, UNSAR: Educația financiară e cheia de boltă a dezvoltării unei economii și a unei societăți; Rezultatele unor programe și proiecte bine articulate se vor vedea peste cel puțin 10 ani, e nevoie de timp # Financial Intelligence
Industria de asigurări face pași, ca să ajungă nu numai la noile generații de consumatori, dar și la […] The post Alexandru Ciuncan, UNSAR: Educația financiară e cheia de boltă a dezvoltării unei economii și a unei societăți; Rezultatele unor programe și proiecte bine articulate se vor vedea peste cel puțin 10 ani, e nevoie de timp appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
19:30
O americancă a câştigat 100.000 de dolari la loterie după ce a jucat numerele generate de ChatGPT # Financial Intelligence
O americancă în vârstă de 45 de ani a câştigat 100.000 de dolari (85.000 de euro) la loteria […] The post O americancă a câştigat 100.000 de dolari la loterie după ce a jucat numerele generate de ChatGPT appeared first on Financial Intelligence.
18:50
Franţa: Fostul preşedinte Sarkozy spune că nu-i e frică de închisoare şi că va scrie o carte în timpul petrecut în spatele gratiilor # Financial Intelligence
Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy, care urmează să ispăşească începând de marţi o sentinţă de 5 ani de […] The post Franţa: Fostul preşedinte Sarkozy spune că nu-i e frică de închisoare şi că va scrie o carte în timpul petrecut în spatele gratiilor appeared first on Financial Intelligence.
18:40
Trump sistează ajutoarele financiare pentru Columbia, acuzând-o că nu combate traficul de droguri # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a anunţat duminică sistarea ajutorului financiar al SUA pentru Columbia, acuzându-l pe preşedintele columbian […] The post Trump sistează ajutoarele financiare pentru Columbia, acuzând-o că nu combate traficul de droguri appeared first on Financial Intelligence.
17:30
Bursa de la Bucureşti a pierdut 3,98 miliarde de lei la capitalizare, în această săptămână # Financial Intelligence
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a pierdut 3,98 milioane de lei la capitalizare, respectiv 0,87%, în această săptămână, […] The post Bursa de la Bucureşti a pierdut 3,98 miliarde de lei la capitalizare, în această săptămână appeared first on Financial Intelligence.
16:30
PAID: Numărul locuinţelor asigurate obligatoriu a crescut cu 0,54% în septembrie 2025 # Financial Intelligence
Numărul poliţelor active de asigurare obligatorie a locuinţei (PAD) a crescut în septembrie 2025 cu 0,54%, ajungând la […] The post PAID: Numărul locuinţelor asigurate obligatoriu a crescut cu 0,54% în septembrie 2025 appeared first on Financial Intelligence.
13:40
Un jaf a avut loc în această dimineață la muzeul Luvru din Paris. Trei bărbați mascați au intrat […] The post Jaf la muzeul Luvru din Paris; Au fost furate mai multe bijuterii regale appeared first on Financial Intelligence.
12:00
ISU București-Ilfov a anunțat că pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu produs la două autoturisme aflate pe […] The post ISUBIF: Țeavă de gaze fisurată în Voluntari appeared first on Financial Intelligence.
11:30
Reuters: Veniturile Rusiei din vânzările de petrol şi gaze au scăzut cu 21% în octombrie # Financial Intelligence
Veniturile Rusiei din vânzările de petrol şi gaze ar urma să înregistreze un declin anual de aproximativ 21% […] The post Reuters: Veniturile Rusiei din vânzările de petrol şi gaze au scăzut cu 21% în octombrie appeared first on Financial Intelligence.
10:50
INS: Producţia de ţiţei a României a scăzut cu 7,7%, în primele opt luni din 2025; importurile s-au majorat cu 19,2% # Financial Intelligence
România a produs, în primele opt luni ale acestui an, o cantitate de ţiţei de 1,669 milioane tone […] The post INS: Producţia de ţiţei a României a scăzut cu 7,7%, în primele opt luni din 2025; importurile s-au majorat cu 19,2% appeared first on Financial Intelligence.
Ieri
09:10
Lumea a conștientizat transformarea lanțului de aprovizionare al Chinei într-o armă: Navarro # Financial Intelligence
Lumea a conștientizat acum consecințele dominării lanțurilor de aprovizionare globale de către China, a declarat Peter Navarro, consilier […] The post Lumea a conștientizat transformarea lanțului de aprovizionare al Chinei într-o armă: Navarro appeared first on Financial Intelligence.
09:10
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ/BUJDUVEANU: Cel mai probabil imobilul va fi dezafectat # Financial Intelligence
Primarul general al Capitalei, Stelian Bujduveanu, s-a întâlnit aseară cu proprietarii din imobilul afectat de explozie, cărora le-a […] The post EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ/BUJDUVEANU: Cel mai probabil imobilul va fi dezafectat appeared first on Financial Intelligence.
07:20
Netanyahu anunţă că va candida pentru un nou mandat de prim-ministru la următoarele alegeri # Financial Intelligence
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a anunţat, sâmbătă seară, că va candida pentru un nou mandat la următoarele alegeri. […] The post Netanyahu anunţă că va candida pentru un nou mandat de prim-ministru la următoarele alegeri appeared first on Financial Intelligence.
07:20
O explozie s-a produs duminică dimineaţa la un bloc din municipiul Bistriţa, toate persoanele din imobil autoevacuându-se. ”Pompierii […] The post Explozie la un bloc din municipiul Bistriţa appeared first on Financial Intelligence.
07:10
Mari bănci americane, date în judecată pentru presupusă manipulare a dobânzii de bază a creditării, timp de peste 30 de ani # Financial Intelligence
JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo şi alte mari instituţii financiare americane se confruntă cu un nou […] The post Mari bănci americane, date în judecată pentru presupusă manipulare a dobânzii de bază a creditării, timp de peste 30 de ani appeared first on Financial Intelligence.
18 octombrie 2025
21:30
Giganții europeni din domeniul fondurilor private de investiții se prăbușesc pe fondul răspândirii temerilor legate de creditarea bancară din SUA # Financial Intelligence
Acțiunile mai multor firme de renume de pe piețele private au înregistrat vineri o evoluție negativă, pe fondul […] The post Giganții europeni din domeniul fondurilor private de investiții se prăbușesc pe fondul răspândirii temerilor legate de creditarea bancară din SUA appeared first on Financial Intelligence.
21:20
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ – ISC propune interzicerea accesului în clădire precum şi pe o zonă de siguranţă de 30 m în jurul acesteia, demolarea controlată a etajelor de la 5 la 8, pe zona avariată ca urmare a exploziei, instalarea unor popi de siguranţă # Financial Intelligence
Inspectoratul de Stat în Construcţii propune în raportul elaborat în urma exploziei din Calea Rahovei interzicerea accesului în […] The post EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ – ISC propune interzicerea accesului în clădire precum şi pe o zonă de siguranţă de 30 m în jurul acesteia, demolarea controlată a etajelor de la 5 la 8, pe zona avariată ca urmare a exploziei, instalarea unor popi de siguranţă appeared first on Financial Intelligence.
21:10
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ – Ministrul Energiei anunţă că va cere modificări legislative, dacă va fi cazul: Nu putem să vedem cum mor oamenii în case din cauza erorii unui Dorel care nu şi-a făcut treaba sau care a spus că merge şi aşa # Financial Intelligence
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că, în funcţie de rezultatul anchetei privind explozia produsă în blocul din cartierul […] The post EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ – Ministrul Energiei anunţă că va cere modificări legislative, dacă va fi cazul: Nu putem să vedem cum mor oamenii în case din cauza erorii unui Dorel care nu şi-a făcut treaba sau care a spus că merge şi aşa appeared first on Financial Intelligence.
18:00
Georgian Drăgan, chestor de poliție IGPR, a declarat că activitățile de cercetare încă se derulează la acest moment […] The post Explozie în capitală/Activitățile de cercetare sunt în derulare appeared first on Financial Intelligence.
17:30
Verificările Corpului de control al prim-ministrului la Salina Praid, finalizate: Riscul de inundare a spaţiilor subterane şi de afectare a zăcământului – subevaluat # Financial Intelligence
Corpul de control al prim-ministrului a finalizat verificările la Societatea Naţională a Sării SA şi Administraţia Naţională “Apele […] The post Verificările Corpului de control al prim-ministrului la Salina Praid, finalizate: Riscul de inundare a spaţiilor subterane şi de afectare a zăcământului – subevaluat appeared first on Financial Intelligence.
15:40
Electrica a demarat în urmă cu câteva zile procedura de obţinere a autorizaţiilor necesare pentru construirea a 15 […] The post Electrica demarează 15 proiecte de stocare de 1 GWh appeared first on Financial Intelligence.
15:30
Au început lucrările de reparație a liniilor electrice a centralei nucleare de la Zaporojie # Financial Intelligence
Au început lucrările de reparație a liniilor electrice externe avariate ale centralei nucleare de la Zaporojie, după o […] The post Au început lucrările de reparație a liniilor electrice a centralei nucleare de la Zaporojie appeared first on Financial Intelligence.
14:10
S&P Global retrogradează ratingul Franţei din cauza incertitudinilor politice # Financial Intelligence
Agenţia de evaluare financiară S&P Global a retrogradat cu o treaptă ratingul de ţară al Franţei, într-o actualizare […] The post S&P Global retrogradează ratingul Franţei din cauza incertitudinilor politice appeared first on Financial Intelligence.
14:00
Distrigaz prelungeşte măsura sistării alimentării cu gaze naturale în Rahova, în zona în care s-a produs explozia # Financial Intelligence
Distrigaz Sud Reţele prelungeşte măsura întreruperii alimentării cu gaze naturale a clienţilor de pe străzile Malcoci, Oltina, Pecineaga, […] The post Distrigaz prelungeşte măsura sistării alimentării cu gaze naturale în Rahova, în zona în care s-a produs explozia appeared first on Financial Intelligence.
12:40
Budăi (PSD): Îngheţarea salariului minim e o greşeală enormă atât în plan politic, cât şi economic # Financial Intelligence
Deputatul PSD Marius Budăi, fost ministru al Muncii, consideră că îngheţarea salariului minim este o “greşeală enormă” atât […] The post Budăi (PSD): Îngheţarea salariului minim e o greşeală enormă atât în plan politic, cât şi economic appeared first on Financial Intelligence.
12:10
Trump refuză să furnizeze rachete Tomahawk Ucrainei și îndeamnă ambele părți să „înceteze imediat războiul” – CNN # Financial Intelligence
Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky nu a reușit să obțină rachete Tomahawk pentru atacuri asupra Rusiei în urma întâlnirii […] The post Trump refuză să furnizeze rachete Tomahawk Ucrainei și îndeamnă ambele părți să „înceteze imediat războiul” – CNN appeared first on Financial Intelligence.
12:00
Vizita lui Putin la Budapesta creează o situație incomodă pentru UE și NATO (Reuters) # Financial Intelligence
Trump spune că se va întâlni cu Putin la Budapesta Alegerea locului de întâlnire ar putea fi incomodă […] The post Vizita lui Putin la Budapesta creează o situație incomodă pentru UE și NATO (Reuters) appeared first on Financial Intelligence.
11:50
BRM a trimis o cerere ce completare a convocatorului AGA BVB, solicitând un raport legat de motivele unei noi majorări de capital la Contrapartea Centrală # Financial Intelligence
Bursa Română de Mărfuri (BRM) a trimis o cerere ce completare a convocatorului AGA BVB din 12/13 noiembrie, […] The post BRM a trimis o cerere ce completare a convocatorului AGA BVB, solicitând un raport legat de motivele unei noi majorări de capital la Contrapartea Centrală appeared first on Financial Intelligence.
11:40
În discuțiile cu Zelenskiy, Trump pare să pună pauză unui nou sprijin – Reuters # Financial Intelligence
Trump și-a exprimat frustrarea față de Putin Noul plan de summit pare să schimbe această dinamică Zelenskiy spune […] The post În discuțiile cu Zelenskiy, Trump pare să pună pauză unui nou sprijin – Reuters appeared first on Financial Intelligence.
11:30
Un liceu militar din Polonia a introdus în pregătirea elevilor un curs de pilotare a dronelor, relatează sâmbătă […] The post Un liceu din Polonia introduce în programă pilotarea dronelor appeared first on Financial Intelligence.
11:30
CNPP: Peste 4,69 milioane pensionari, la finele lunii septembrie 2025; pensia medie a fost de 2.773 de lei # Financial Intelligence
Un număr de 4.692.810 de pensionari era înregistrat în septembrie 2025 în România, cu 3.548 mai mulţi comparativ […] The post CNPP: Peste 4,69 milioane pensionari, la finele lunii septembrie 2025; pensia medie a fost de 2.773 de lei appeared first on Financial Intelligence.
11:20
Grindeanu – întâlnire cu preşedintele Consiliului European: Bugetul Europei trebuie să fie în folosul cetăţenilor # Financial Intelligence
Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, s-a întâlnit cu preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, tema discuţiilor constituind-o viitorul buget […] The post Grindeanu – întâlnire cu preşedintele Consiliului European: Bugetul Europei trebuie să fie în folosul cetăţenilor appeared first on Financial Intelligence.
11:20
Ujn incendiu a izbucnit pe Calea Plevnei din sectorul 6 al Capitalei. ISU București transmite: “Intervenim pentru stingerea […] The post ISU: Incendiu pe Calea Plevnei din sectorul 6 al Capitalei – video appeared first on Financial Intelligence.
11:20
Acordul internaţional privind programul nuclear iranian expiră oficial, Teheranul nu mai acceptă nicio restricţie # Financial Intelligence
Ministerul de externe de la Teheran a comunicat sâmbătă că Iranul nu se mai consideră obligat să respecte […] The post Acordul internaţional privind programul nuclear iranian expiră oficial, Teheranul nu mai acceptă nicio restricţie appeared first on Financial Intelligence.
11:20
Verificările Corpului de control al prim-ministrului la Salina Praid, finalizate: Riscul de inundare a spaţiilor subterane şi de afectare a zăcământului – subevaluat # Financial Intelligence
Corpul de control al prim-ministrului a finalizat verificările la Societatea Naţională a Sării SA şi Administraţia Naţională “Apele […] The post Verificările Corpului de control al prim-ministrului la Salina Praid, finalizate: Riscul de inundare a spaţiilor subterane şi de afectare a zăcământului – subevaluat appeared first on Financial Intelligence.
11:20
Explozie în Capitală/ Bujduveanu: 286 de oameni consiliați psihologic; 66 sunt cazați în unități hoteliere # Financial Intelligence
Un număr de 286 de oameni au fost evaluați și consiliați psihologic, după explozia care s-a produs vineri […] The post Explozie în Capitală/ Bujduveanu: 286 de oameni consiliați psihologic; 66 sunt cazați în unități hoteliere appeared first on Financial Intelligence.
09:50
Moody’s: Sistemul bancar şi pieţele de credit privat rămân solide, în pofida îngrijorărilor legate de creditele neperformante # Financial Intelligence
În pofida temerilor tot mai mari privind creditele neperformante din băncile americane de dimensiuni medii, nu există dovezi […] The post Moody’s: Sistemul bancar şi pieţele de credit privat rămân solide, în pofida îngrijorărilor legate de creditele neperformante appeared first on Financial Intelligence.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:10
Autor: Andrei Rădulescu Fondul Monetar Internațional (FMI) a publicat în această săptămână ediția de toamnă a raportului de […] The post Provocări în sfera finanțelor publice pe plan mondial (Andrei Rădulescu) appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Citatul săptămânii: “Politicienii zic «nu ne permitem să reducem taxele». Poate că noi ar trebui să «nu ne permitem politicieni»”. (Steve Forbes) # Financial Intelligence
The post Citatul săptămânii: “Politicienii zic «nu ne permitem să reducem taxele». Poate că noi ar trebui să «nu ne permitem politicieni»”. (Steve Forbes) appeared first on Financial Intelligence.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.