Anchetatorii au identificat toate cele trei victime care și-au pierdut viața în explozia devastatoare din cartierul Rahova. Printre ele, o tânără de 24 de ani, însărcinată | AUDIO

16:40

Cei mai mulți dintre români își iau informațiile de la posturile de televiziune și peste jumătate dintr-un eșantion de peste 1000 de persoane se informează de pe motoarele de căutare, cum ar fi Google sau Bing și aproape jumătate de pe social media. Aproape 40% dintre ei se informează ascultând radioul. Peste 20% dintre respondenți […]