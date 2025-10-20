Soțul tinerei care a murit la Constanța după naștere acuză că a fost presat să refuze intervențiile chirurgicale
Adevarul.ro, 20 octombrie 2025 09:00
Soțul Mădălinei, femeia de 29 de ani care a murit după naștere la spitalul Armonia, susține că medicii l-au pus să semneze în numele ei un refuz pentru histerectomie, în timp ce aceasta sângera pe masa de naștere.
09:00
08:45
Rusia se pregătește pentru un conflict prelungit cu NATO: Are suficiente resurse pentru un nou front? # Adevarul.ro
În toamna anului 2025, președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a anunțat mobilizarea a două milioane de rezerviști, permițând desfășurarea acestora în afara granițelor țării.
08:30
Rebelii houthi au arestat 20 de angajați ai ONU. Șeful UNICEF în Yemen, printre ostatici # Adevarul.ro
Rebelii houthi au arestat la Sanaa 20 de angajați ai Națiunilor Unite, inclusiv reprezentantul UNICEF în Yemen, cetățeanul britanic Peter Hawkins.
08:30
O fetiţă de trei ani, desculţă și doar în rochie, găsită rătăcind pe stradă. Un trecător a observat-o și a sunat la 112 # Adevarul.ro
Desculţă şi îmbrăcată doar cu o rochiţă, o fetiţă de 3 ani a fost găsită rătăcind singură pe o stradă din Brăila. Norocul ei a fost un trecător care a observat-o şi a alertat imediat autorităţile.
08:15
Sabalenka și Badosa, dans lasciv la Dubai. Cele două jucătoare din circuitul WTA au „prestat” în costume de baie # Adevarul.ro
Jucătoarele de tenis Aryna Sabalenka și Paula Badosa sunt prietene bune.
08:15
Un cutremur de suprafaţă s-a produs luni dimineaţa, la ora 3:35, în judeţul Brăila, a anunțat Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
08:00
Cu ce a fost obligat Medvedev să se îmbrace după ce a câștigat turneul de la Almaty. Rusul, victorios după o lungă așteptare # Adevarul.ro
Rusul Daniil Medvedev a câștigat un turneu în circuitul masculin de tenis după o așteptare de doi ani și jumătate.
08:00
Curtea Constituţională a României (CCR) discută, luni, 20 oct, sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan în legătură cu modificările aduse legii privind libertatea religioasă şi regimul cultelor.
07:45
Donald Trump ameninţă că va desfăşura Garda Naţională la San Francisco: „Nu uitaţi, pot folosi Insurection Act” # Adevarul.ro
Donald Trump a ameninţat, în timpul unui interviu televizat difuzat duminică, 19 octombrie, că va trimite trupe ale Gărzii Naţionale la San Francisco (vest), aşa cum a făcut şi în alte mari oraşe americane conduse de democraţi, potrivit AFP.
07:30
Salutul special folosit de fanii lui Chivu după victoria cu AS Roma. Românul cucerește Italia pe etapă ce trece # Adevarul.ro
Cristian Chivu (44 de ani) confirmă cu etapă ce trece că merită să fie pe banca Interului, echipa cu care a câștigat Liga Campionilor ca jucător în 2010.
07:30
CCR dezbate sesizările depuse de partidele AUR, S.O.S. şi POT împotriva Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice # Adevarul.ro
Curtea Constituţională a României dezbate, luni, 20 octombrie, sesizările depuse de partidele AUR, S.O.S. şi POT împotriva Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
07:15
Armata israeliană a anunțat duminică seara că va înceta atacurile în Fâșia Gaza, în conformitate cu armistițiul, după ce a efectuat zeci de lovituri mortale care, potrivit acesteia, au vizat ținte Hamas, acuzate de atacuri împotriva trupelor sale, potrivit AFP.
07:15
După ce am vorbit despre românii între rusificare și „ucrainizare ofensivă” prin biserica Moscovei și a Kievului, în continuare, arătăm pe scurt cuantumul importanței religiei pentru identitatea românilor din Ucraina, Republica Moldova și România.
07:15
Drumul spre nicăieri: cum a cheltuit guvernul lui Viktor Orban banii europeni pe un terminal logistic care nu există # Adevarul.ro
Un sens giratoriu amenajat în mijlocul câmpului, fără nicio șosea care să ducă la el, stă mărturie – tăcută și costisitoare – pentru unul dintre cele mai recente scandaluri de corupție din Ungaria condusă de Viktor Orban.
07:15
Trăim înr-o eră politică dominată de lideri cu personalități puternice și declarații spectaculoase. Russell Vought a ales mereu să rămână în umbră.
07:00
Rodrigo Paz a câştigat alegerile prezidenţiale din Bolivia. Primul preşedinte de centru-dreapta după 20 de ani de socialism # Adevarul.ro
Senatorul de centru-dreapta Rodrigo Paz a câştigat duminică al doilea tur al alegerilor prezidenţiale din Bolivia, învingându-l pe rivalul său de dreapta Jorge „Tuto” Quiroga.
06:45
Intoxicația cu monoxid de carbon provenit din arderea gazelor. Care sunt simptomele și cât de periculoasă este # Adevarul.ro
Arderea gazelor naturale la aragazul din bucătărie determină consumarea oxigenului din atmosferă și degajarea dioxidului de carbon și monoxidului de carbon, acesta din urmă putând provoca decesul în anumite concentrații.
06:30
Două persoane au murit după ce un avion cargo a lovit un vehicul la aterizare, pe aeroportul din Hong Kong, a ieşit de pe pistă şi a căzut în mare # Adevarul.ro
Două persoane au murit, după ce un avion de tip cargo a lovit un vehicul la sol în timpul aterizării pe aeroportul din Hong Kong, China, înainte de a ieşi de pe pistă şi de a se prăbuşi în mare.
06:15
Pe Redditul balcanic, România a devenit studiu de caz. Ce spun utilizatorii despre frânarea economiei și politicile fiscale riscante # Adevarul.ro
Pe forumul internațional r/AskBalkans, utilizatorii discută despre prognoza FMI pentru 2026, care arată o creștere economică de sub 2% în România, cea mai lentă din Europa de Est.
06:00
România putea fi printre primele cele mai influente 15 țări din lume. Cum am ratat o șansă uriașă: „A fost opțiunea statului român” # Adevarul.ro
România a ratat șansa istorică de a deveni unul dintre cei 10 membri nepermanenți ai Consiliului de Securitate ONU, ceea ce i-ar fi oferit un statut special de soft power și ar fi făcut-o mult mai influentă la nivel global. Politologul Aurelian Mohan explică, pentru „Adevărul”, cum a fost posibil.
05:45
Avertisment de la Bruxelles: Europa trebuie să se pregătească pentru un posibil război cu Rusia. România, printre cele mai vulnerabile țări # Adevarul.ro
Uniunea Europeană trebuie să fie „pregătită pentru război” cu Rusia până în 2030, potrivit unui plan militar al Comisiei Europene care a fost prezentat, la finalul săptămânii trecute, la Bruxelles. Experta în securitate europeană Iulia Joja analizează planul pentru „Adevărul”.
05:15
De ce cred românii în locuri „încărcate energetic”? Explicația lui Daniel David - autorul volumului „Psihologia poporului român” # Adevarul.ro
De ce cred 51,4% din români, conform Inscop, că în România există locuri „încărcate energetic” și ce spune acest lucru despre noi? „Adevărul” a căutat răspunsuri și soluții la Ministrul Educației și Cercetării, psihologul Daniel David și la sociologul Ioan Hosu.
04:45
Un adversar vechi, o retorică și mai veche și o ofensivă nouă. George Soros, miliardarul născut în Ungaria și arhitectul uneia dintre cele mai influente rețele filantropice globale, se pregătește – alături de fiul său Alex – pentru un război de uzură cu administrația Trump. De această dată, nu doar
04:45
Lotul cu ghinion de pe A7. De ce tronsonul Mizil–Pietroasele nu poate fi inaugurat complet # Adevarul.ro
Autostrada A7 Ploiești–Buzău a ajuns vineri cu încă 28 de kilometri mai aproape de finalizare. Tronsonul Mizil–Pietroasele (Spătaru) s-a deschis circulației, însă doar parțial, din cauza întârzierilor la nodul rutier care face legătura cu următorul lot.
04:15
De ce ar putea fi respinsă la CCR legea care schimbă regulile pentru pensiile private. Explicațiile unui fost judecător constituțional # Adevarul.ro
Proiectul care modifică regulile de retragere a banilor din fondurile de pensii private ajunge la Curtea Constituțională, după sesizările depuse de AUR și Înalta Curte de Casație și Justiție. Potrivit fostului judecător CCR Petre Lăzăroiu, inițiativa are șanse reduse să treacă.
03:45
Șapte mituri despre transparența salarială. Ce trebuie să știe companiile și angajații # Adevarul.ro
Transparența salarială a devenit unul dintre cele mai fierbinți subiecte, odată cu apropiata transpunere a Directivei europene în domeniu, generând și unele mituri care pot crea confuzie sau chiar teamă în rândul angajatorilor și angajaților.
03:15
Zelenski, Trump și Putin, față în față la Budapesta? Manevra diplomatică pe care experții o văd drept amânarea inevitabilului # Adevarul.ro
Expertul în securitate Hari Bucur Marcu explică care ar fi rezultatul unei eventuale întâlniri dintre președinții Putin și Zelenski, cu Trump în rolul de mediator, la Budapesta.
02:45
Ziua în care 400.000 de români și-au cerut drepturile. Cum a reacționat Guvernul României la prima grevă generală din istoria țării # Adevarul.ro
Acum 105 ani, între 20 și 28 octombrie 1920, a fost declanșată prima mare grevă generală din istoria României. Sărăcia și exploatarea din partea patronatului, ca și ineficiența actelor legislative au scos în stradă peste 400.000 de muncitori români, zguduind din temelii societatea.
02:15
Viitoarea conducere PSD sub Grindeanu: o alianță menită să unească diverse puteri din partid # Adevarul.ro
Echipa ce se conturează în jurul actualului președinte interimar al PSD, Sorin Grindeanu, pare să pregătească terenul pentru un mandat complet.
01:45
Țara europeană care ar putea interzice complet vânătoarea. Se poate aplica modelul și în România? # Adevarul.ro
În urmă cu 50 de ani, un canton dintr-o țară europeană a interzis vânătoarea animalelor sălbatice. Astăzi, mai multe organizații pentru protecția faunei cer extinderea acestei interdicții la nivel național.
01:15
Wikipedia înregistrează o scădere a traficului, pe fondul ascensiunii inteligenței artificiale și al schimbării modului de căutare a informațiilor # Adevarul.ro
Wikipedia a raportat o scădere cu 8% a numărului de vizitatori în ultimele 12 luni, potrivit unui articol semnat de Marshall Miller din cadrul Fundației Wikimedia.
00:45
Secretele Porților de Fier. „Bosforul Dunării”, plin de primejdii. De unde vine numele și ce se ascunde pe fundul apelor # Adevarul.ro
În anii ’60, odată cu construcția barajului de la Porțile de Fier I, fluviul Dunărea a acoperit cea mai înfiorătoare porțiune din cei peste 3.000 de kilometri ai săi, de la izvoare până la Marea Neagră, legendarele cataracte, înfruntate cu teamă de navigatori.
00:15
20 octombrie: 14 ani de la asasinarea dictatorului libian Muammar Gaddafi. A fost ucis de forțele rebele # Adevarul.ro
La data de 20 octombrie 2011 a fost asasinat dictatorul libian Muammar al-Gaddafi. În aceiași zi, în 1933 s-a născut actorul Ion Dichiseanu, iar în 1964 s-a născut Kamala Harris, vicepreședinte al SUA.
19 octombrie 2025
23:30
Primul test de sânge care ar putea confirma sindromul oboselii cronice – speranța a milioane de oameni din întreaga lume # Adevarul.ro
Primul test de sânge pentru sindromul oboselii cronice ar putea confirma boala invizibilă, aducând speranță milioanelor de pacienți din întreaga lume.
23:30
Portarul Aioani le-a scos peri albi dinamoviștilor. Rapid s-a impus într-un derby spectaculos # Adevarul.ro
Giuleștenii au jucat minute bune în inferioritate numerică.
23:15
Cât te costă să petreci Crăciunul sau Revelionul la munte. Prețuri mari, locuri puține # Adevarul.ro
Crăciunul și Revelionul sunt două sărbători pentru care românii rezervă un buget suplimentar. Pentru destinațiile de top din țară se poate ajunge la costuri și de 3.000 euro/sejur, în timp ce pensiunile mici, cu o clientelă fidelă, au epuizat locurile de multă vreme.
22:45
Supliment alimentar la modă care nu funcționează. Mit demontat de 80 de ani de cercetări # Adevarul.ro
Crom trivalent. Este numele unui supliment alimentar la modă, prezentat ca un nutrient esențial care poate regla glicemia. Opt decenii de cercetare arată că suplimentul nu are, de fapt, niciun efect, spune Neil Marsh, profesor de chimie la Universitatea din Michigan.
22:15
Trump l-ar fi îndemnat pe Zelenski să accepte termenii Rusiei, altfel Putin va „distruge Ucraina”. Întâlnirea dintre cei doi, plină de tensiuni # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump l-ar fi îndemnat pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, să accepte termenii Rusiei pentru încheierea războiului, avertizând că președintele Vladimir Putin ar fi spus că va „distruge” Ucraina dacă nu va fi de acord.
22:15
Ponta se arată indignat după tragedia din Rahova: „Dacă eram eu, protestau. Nu vă crapă obrazul de rușine” # Adevarul.ro
Victor Ponta a reacționat dur după explozia care a zguduit blocul din Rahova, subliniind lipsa de reacție a autorităților și starea de resemnare a românilor.
22:15
Poate fi tras la răspundere administratorul blocului care a explodat în Rahova? Ce obligații are, potrivit legii # Adevarul.ro
România se confruntă anual cu circa 100 de accidente mortale și numeroase pagube materiale, urmare a neconformităților din instalațiile de gaze, unele dintre acestea având loc la bloc, unde administratorii au o serie de obligaţii stabilite prin lege.
22:00
Ludovic Orban: „Guvernul nu trebuie să cadă dacă o lege adoptată e respinsă de CCR. România merge pe sârmă” # Adevarul.ro
Consilierul prezidențial Ludovic Orban susține că premierul nu ar trebui să demisioneze doar pentru că o lege adoptată este considerată neconstituțională.
21:45
Virginia Giuffre a mărturisit că a fost violată de un „prim-ministru cunoscut” pe insula lui Epstein. „Am ieșit plină de sânge” # Adevarul.ro
Virginia Giuffre, una dintre cele mai cunoscute victime ale miliardarului american Jeffrey Epstein, decedat în 2019 într-o închisoare din New York, a mărturisit în cartea sa de memorii postum că a fost bătută cu brutalitate și violată de un „prim-ministru cunoscut”.
21:45
Kelemen Hunor, liderul UDMR, a declarat că s-a ajuns la concluzia că nu este momentul pentru creșterea salariului minim, după ce coaliția a discutat despre acest subiect, săptămâna trecută.
21:30
Asistența militară pentru Ucraina s-a redus. Europa nu reușește să compenseze lipsa sprijinului american # Adevarul.ro
Țările europene nu pot înlocui pe deplin sprijinul militar al Statelor Unite, suspendat după venirea la putere a președintelui Donald Trump. Potrivit datelor prezentate de surse elvețiene, volumul ajutorului acordat de Europa s-a redus aproape la jumătate în ultimele luni.
21:30
Kelemen Hunor: „România nu are voce în Uniunea Europeană. Să nu ai relații cu vecinii e o prostie” # Adevarul.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, spune că va fi o discuţie în coaliţie, dacă Curtea Constituțională (CCR) respinge reforma pensiillor magistraţilor.
21:30
Kelemen Hunor explică intonarea imnului secuiesc la congresul UDMR: „Nu este împotriva statului român” # Adevarul.ro
Kelemen Hunor, liderul UDMR, a explicat că imnul secuiesc, intonat la Congresul UDMR din Cluj-Napoca, nu are conotații politice, ci culturale.
21:15
Kelemen Hunor: „Nimeni nu-l împinge pe Bolojan la demisie”. Ce spune despre o candidatură a premierului la Primăria Capitalei # Adevarul.ro
Președintele UDMR afirmă că decizia Curții Constituționale privind reforma pensiilor magistraților ar putea genera discuții serioase în coaliția de guvernare.
21:00
Adolescenți din Oradea, reținuți după ce și-au jefuit un prieten. Ce au reușit să fure # Adevarul.ro
Cinci adolescenți, cu vârste între 15 și 18 ani, sunt cercetați de polițiștii bihoreni pentru o tâlhărie comisă chiar împotriva unui prieten.
20:30
Comoara descoperită în apele Floridei la trei secole după naufragiul faimoasei flote pierdute a Spaniei # Adevarul.ro
După mai bine de 300 de ani, una dintre cele unsprezece nave ale faimoasei „Flote a Comorii” spaniole, scufundată în 1715 în largul coastelor Floridei, a fost găsită.
20:15
Premierul Spaniei, Pedro Sánchez, a pledat sâmbătă, 18 octombrie, pentru introducerea unui salariu minim comun în toate statele Uniunii Europene.
