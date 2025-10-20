Curtea Constituțională urmează să ia o decizie în privința legii de reformare a pensiilor magistraților

12:20

Stațiunile de la malul mării își mențin activitatea și în extrasezon, mizând pe turismul balnear. Tot mai mulți pacienți ajung la bazele de tratament de pe litoral cu trimitere de la medic, beneficiind de proceduri decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, notează Știrile ProTV.În prezent, din cele 14 baze de tratament existente, cinci funcționează și în această perioadă. În Mamaia, hotelurile care oferă servicii medicale atrag clienți special pentru tratamente, iar gradul de ocupare a...