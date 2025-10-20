Temperaturi negative în regiunea Moldovei
TeleM Iași , 20 octombrie 2025 09:50
Vremea în Moldova este rece, iar cerul este senin. Vântul suflă slab la moderat. La... Articolul Temperaturi negative în regiunea Moldovei apare prima dată în TeleM Regional.
• • •
Alte ştiri de TeleM Iași
Acum 30 minute
10:00
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) informează instituțiile și autoritățile publice, cu datorii fiscale neachitate... Articolul ANAF a notificat instituțiile publice să-și plătească datoriile apare prima dată în TeleM Regional.
Acum o oră
09:50
Conform raportului preliminar al Inspectoratului de Stat în Construcţii, blocul din Calea Rahovei unde a... Articolul Blocul din capitală unde a avut loc o explozie nu mai poate fi locuit apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Descoperire cutremurătoare într-o casă din Vaslui, la o zi după ce a avut loc un incendiu # TeleM Iași
Un bărbat de 79 de ani din județul Vaslui a murit intoxicat cu fum în... Articolul Descoperire cutremurătoare într-o casă din Vaslui, la o zi după ce a avut loc un incendiu apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Exercițiul marchează etapa finală de ridicare la nivel brigadă a grupurilor de luptă NATO din... Articolul Începe exerciţiul NATO „Dacian Fall 2025” desfășurat în România și în Bulgaria apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Vremea în Moldova este rece, iar cerul este senin. Vântul suflă slab la moderat. La... Articolul Temperaturi negative în regiunea Moldovei apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Astăzi încep înscrierile în programul de susținere a cuplurilor și a persoanelor singure pentru creșterea... Articolul Încep înscrierile în programul de susținere a natalității apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Primăria municipiului Iași va moderniza mai multe adăposturi pentru protecție civilă. Pentru început, sunt vizate... Articolul Primăria municipiului Iași va moderniza mai multe adăposturi pentru protecție civilă apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Trump l-a amenințat pe Zelenski cu „distrugerea” Ucrainei dacă acesta respinge acordul cu Rusia # TeleM Iași
În timpul unei întâlniri tensionate de vineri, președintele american Donald Trump a făcut presiuni asupra președintelui... Articolul Trump l-a amenințat pe Zelenski cu „distrugerea” Ucrainei dacă acesta respinge acordul cu Rusia apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
În această dimineața, în jurul orei 6.00, rețeaua de contact a fost ruptă în zona... Articolul Coliziune între două tramvaie în Iași. Doi pasageri au fost duși la spital apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
De când a venit la putere, Donald Trump a desfășurat militarii la Los Angeles, Washington... Articolul Donald Trump vrea să trimită armata pe străzile din San Francisco apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Propunerea de modificare a regulilor de apartenență la UE se află într-un stadiu incipient și... Articolul Noi țări ar putea adera la Uniunea Europeană fără drept de vot deplin apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 2 ore
09:20
Judecatorii CCR sunt asteptati astazi sa dea un verdict in cazul reformei pensiilor magistratilor. La... Articolul Pensiile magistraților din nou pe masa CCR apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 24 ore
18:20
Jaf la Muzeul Luvru din Paris. Hoții au furat în șapte minute bijuterii „neprețuite” și au fugit pe motociclete # TeleM Iași
Mai mulţi hoţi au pătruns duminică dimineaţă în celebrul Muzeu Luvru din Paris printr-o fereastră,... Articolul Jaf la Muzeul Luvru din Paris. Hoții au furat în șapte minute bijuterii „neprețuite” și au fugit pe motociclete apare prima dată în TeleM Regional.
18:20
VIDEO Accident evitat în ultimă secundă în Suceava, pe DN 17, după o depăşire periculoasă: „Dumnezeu l-a păzit” # TeleM Iași
Poliţiştii din judeţul Suceava au identificat un şofer care a fost filmat în timp ce... Articolul VIDEO Accident evitat în ultimă secundă în Suceava, pe DN 17, după o depăşire periculoasă: „Dumnezeu l-a păzit” apare prima dată în TeleM Regional.
13:20
Medicul anti-vaccinist Flavia Groșan, în comă profundă, cu cancer la plămâni și metastaze cerebrale, anunță medicii # TeleM Iași
Medicul pneumolog conspiraționist și anti-vaccinist Flavia Groșan s-ar afla în stare gravă la spital, a... Articolul Medicul anti-vaccinist Flavia Groșan, în comă profundă, cu cancer la plămâni și metastaze cerebrale, anunță medicii apare prima dată în TeleM Regional.
13:20
Bogdan Cojocaru, deputat și președinte PSD Iași: AUR confundă opoziția cu spectacolul fără soluții # TeleM Iași
Moțiunea AUR și Impactul Asupra Activității Legislativă În contextul noii moțiuni simple anunțate de AUR... Articolul Bogdan Cojocaru, deputat și președinte PSD Iași: AUR confundă opoziția cu spectacolul fără soluții apare prima dată în TeleM Regional.
Ieri
09:00
Cine este Cătălina Jacob, modelul de 28 de ani care va reprezenta România la Miss Universe 2025. Tânăra blondină vine din Bacău # TeleM Iași
Cătălina Jacob, o tânără originară din Bacău, are 28 de ani și este model profesionist.... Articolul Cine este Cătălina Jacob, modelul de 28 de ani care va reprezenta România la Miss Universe 2025. Tânăra blondină vine din Bacău apare prima dată în TeleM Regional.
08:50
Un bărbat s-a aruncat de la etajul doi al unui bloc din Tecuci, încercând să scape din apartamentul în flăcări # TeleM Iași
Un bărbat de 47 de ani a ajuns la spital după ce a sărit de... Articolul Un bărbat s-a aruncat de la etajul doi al unui bloc din Tecuci, încercând să scape din apartamentul în flăcări apare prima dată în TeleM Regional.
08:50
Se schimbă harta României. Guvernul vrea reorganizare teritorială: apar oraşe noi, dispar oraşe vechi. Bragadiru, Chiajna,... Articolul Se schimbă harta României. 150 de orașe ar putea deveni comune apare prima dată în TeleM Regional.
08:50
Pianistul şi compozitorul Mircea Tiberian a murit la 70 de ani, la câteva ore după ultimul concert din Galaţi # TeleM Iași
Conform presei locale, vineri seară, Mircea Tiberian a avut un concert la Galaţi, fiind invitat special al... Articolul Pianistul şi compozitorul Mircea Tiberian a murit la 70 de ani, la câteva ore după ultimul concert din Galaţi apare prima dată în TeleM Regional.
08:50
Papa Leon al XIV-lea va canoniza, duminică, şapte noi sfinţi ai Bisericii Catolice, printre care... Articolul Papa Leon al XIV-lea va proclama şapte noi sfinţi, dintre care trei călugăriţe apare prima dată în TeleM Regional.
08:50
Explozia din Rahova a avut loc în apartamentul unei avocate: ”Nimeni nu merită un asemenea sfârșit” # TeleM Iași
Explozia din București a avut loc în apartamentul unei avocate, Vasilica Enache, a anunțat o... Articolul Explozia din Rahova a avut loc în apartamentul unei avocate: ”Nimeni nu merită un asemenea sfârșit” apare prima dată în TeleM Regional.
08:40
Iașul va găzdui lucrările Consiliului Național al Rectorilor România – Republica Moldova # TeleM Iași
Iașul va găzdui, săptămâna viitoare, lucrările Consiliului Național al Rectorilor România – Republica Moldova. Evenimentul... Articolul Iașul va găzdui lucrările Consiliului Național al Rectorilor România – Republica Moldova apare prima dată în TeleM Regional.
08:40
Autoritățile din Neamț pregătesc documentația pentru extragerea ursului implicat în atacul mortal de la Bicazu Ardelean # TeleM Iași
Autoritățile locale se vor întruni pentru întocmirea documentației necesare demarării procedurilor legale de obținere a... Articolul Autoritățile din Neamț pregătesc documentația pentru extragerea ursului implicat în atacul mortal de la Bicazu Ardelean apare prima dată în TeleM Regional.
08:40
Autorităţile au convocat, vineri, şedinţa Centrului Local de Combatere a Bolilor (CLCB) pentru stabilirea unor... Articolul Vaslui: Caz de rabie la o bovină dintr-o exploataţie din comuna Voineşti apare prima dată în TeleM Regional.
08:40
Blocul din Rahova, condamnat după explozia devastatoare. Experții au explicat de ce nu mai poate fi consolidat # TeleM Iași
Specialiștii au stabilit că blocul reprezintă un risc major inclusiv pentru oamenii din zonă. Și... Articolul Blocul din Rahova, condamnat după explozia devastatoare. Experții au explicat de ce nu mai poate fi consolidat apare prima dată în TeleM Regional.
08:40
Basistul trupei Limp Bizkit, Sam Rivers, a murit. El avea 48 de ani. Cauza morţii... Articolul A murit Sam Rivers, basistul trupei Limp Bizkit. Artistul avea 48 de ani apare prima dată în TeleM Regional.
08:40
Defecţiune tehnică sau culpă umană? Anchetatorii nu pot aduna probe pentru că blocul este în pericol de colaps # TeleM Iași
Ancheta în cazul exploziei este extrem de complexă. Până acum, 30 de persoane au fost... Articolul Defecţiune tehnică sau culpă umană? Anchetatorii nu pot aduna probe pentru că blocul este în pericol de colaps apare prima dată în TeleM Regional.
08:40
Un biciclist de 62 de ani a murit, după ce a fost lovit în plin de un şofer drogat, în Galaţi # TeleM Iași
Tragedie, aseară, într-o comună din judeţul Galaţi! Un bărbat de 62 de ani a murit,... Articolul Un biciclist de 62 de ani a murit, după ce a fost lovit în plin de un şofer drogat, în Galaţi apare prima dată în TeleM Regional.
18 octombrie 2025
11:00
Aseara, în jurul orei 19.00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Dulcești au fost... Articolul Neamț | O femeie din Horia și-a pierdut viața aseară după ce s-a electrocutat apare prima dată în TeleM Regional.
10:50
O persoană afectată de explozia de pe Calea Rahovei, care prezintă arsuri extinse și multiple... Articolul O persoana rănită grav în explozia blocului din Capitală este transferată în Austria apare prima dată în TeleM Regional.
10:30
Corpul de Control al primului ministru a finalizat raportul privind Salina Praid. Riscul de inundare a salinei a fost subevaluat # TeleM Iași
Corpul de Control al Prim-Ministrului a finalizat verificările la Societatea Națională a Sării SA (SNS... Articolul Corpul de Control al primului ministru a finalizat raportul privind Salina Praid. Riscul de inundare a salinei a fost subevaluat apare prima dată în TeleM Regional.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:10
Acțiunea Înaltei Curți, de atacare la CCR a Legii privind plata pensiilor private, periclitează aderarea României la OCDE # TeleM Iași
O eventuală invalidare de către Curtea Constituțională a Legii privind plata pensiilor private pune în... Articolul Acțiunea Înaltei Curți, de atacare la CCR a Legii privind plata pensiilor private, periclitează aderarea României la OCDE apare prima dată în TeleM Regional.
09:10
Va zbura Putin peste România? Cum ar putea să ajungă liderul rus la Budapesta. UE a interzis avioanelor rusești să îi survoleze spațiul # TeleM Iași
Ungaria va asigura că președintele rus Vladimir Putin va putea intra în țară pentru summitul... Articolul Va zbura Putin peste România? Cum ar putea să ajungă liderul rus la Budapesta. UE a interzis avioanelor rusești să îi survoleze spațiul apare prima dată în TeleM Regional.
09:10
Preşedintele Nicuşor Dan este aşteptat la Iaşi, la sfârşitul săptămânii viitoare, afirmă surse politice, şeful... Articolul Preşedintele Nicuşor Dan, aşteptat la Iaşi, la sfârşitul săptămânii viitoare apare prima dată în TeleM Regional.
09:00
Străinii ar putea obține drept de ședere în România dacă investesc 400.000 de euro. Liberalii propun programul „Golden Visa” # TeleM Iași
Mai mulţi parlamentari liberali au iniţiat un proiect de lege prin care investitorii străini pot... Articolul Străinii ar putea obține drept de ședere în România dacă investesc 400.000 de euro. Liberalii propun programul „Golden Visa” apare prima dată în TeleM Regional.
09:00
Împrumut de 130 de milioane de lei, aprobat de Consiliul Local Iași pentru asigurarea căldurii la iarnă # TeleM Iași
Consilierii locali de Iași au aprobat astăzi în ședință extraordinară contractarea unui împrumut în valoare... Articolul Împrumut de 130 de milioane de lei, aprobat de Consiliul Local Iași pentru asigurarea căldurii la iarnă apare prima dată în TeleM Regional.
09:00
La Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sfântul Pantelimon” din Focşani, aproximativ 50 de angajaţi au încasat bani în plus în ultimii ani # TeleM Iași
La Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sfântul Pantelimon” din Focşani, aproximativ 50 de angajaţi au încasat... Articolul La Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sfântul Pantelimon” din Focşani, aproximativ 50 de angajaţi au încasat bani în plus în ultimii ani apare prima dată în TeleM Regional.
09:00
Explozia puternică din cartierul Rahova a fost înregistrată de două staţii seismice ale Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului # TeleM Iași
Explozia puternică din cartierul bucureştean Rahova a fost înregistrată de două staţii seismice ale Institutului... Articolul Explozia puternică din cartierul Rahova a fost înregistrată de două staţii seismice ale Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului apare prima dată în TeleM Regional.
09:00
Continuă restructurările în industria automotive în România: Concedieri la fabrica Bosch din Cluj # TeleM Iași
Fabrica Bosch din Cluj, care face parte din divizia Mobility Electronics, renunță la 170 de... Articolul Continuă restructurările în industria automotive în România: Concedieri la fabrica Bosch din Cluj apare prima dată în TeleM Regional.
08:50
Tragedie în localitatea Docăneasa, Vaslui. Doi copii, de 4 și 8 ani, au fost găsiți decedați # TeleM Iași
Echipajul de terapie intensivă mobilă SMURD din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vaslui a... Articolul Tragedie în localitatea Docăneasa, Vaslui. Doi copii, de 4 și 8 ani, au fost găsiți decedați apare prima dată în TeleM Regional.
08:50
Furt descoperit întâmplător în centrul Iașului: o haină de blană recunoscută chiar de proprietar # TeleM Iași
O scenă demnă de un film s-a petrecut recent în centrul municipiului Iași. O haină... Articolul Furt descoperit întâmplător în centrul Iașului: o haină de blană recunoscută chiar de proprietar apare prima dată în TeleM Regional.
08:50
Vor fi doar 10…11 grade în estul Transilvaniei și în jur de 18 grade în... Articolul Vremea azi, 18 octombrie 2025. Temperaturile scad, iar la munte revin ninsorile apare prima dată în TeleM Regional.
08:50
Zelenski ar fi plecat cu mâna goală de la întâlnirea de la Casa Albă. Trump, greu de convins în privința rachetelor Tomahawk # TeleM Iași
Preşedintele Volodimir Zelenski pare să fi plecat cu mâna goală de la întâlnirea de la... Articolul Zelenski ar fi plecat cu mâna goală de la întâlnirea de la Casa Albă. Trump, greu de convins în privința rachetelor Tomahawk apare prima dată în TeleM Regional.
17 octombrie 2025
18:50
O explozie puternică a zguduit, vineri dimineață, un bloc de pe Calea Rahovei din București.... Articolul Explozia din Rahova: cine a rupt sigiliul înaintea tragediei? apare prima dată în TeleM Regional.
16:40
ANAF notificǎ instituțiile publice cu datorii restante privind plata obligațiilor fiscale # TeleM Iași
Agenția Naționalã de Administrare Fiscalã (ANAF) informeazã instituțiile și autoritãțile publice, care au datorii fiscale... Articolul ANAF notificǎ instituțiile publice cu datorii restante privind plata obligațiilor fiscale apare prima dată în TeleM Regional.
16:30
O nouă reușită chirurgicală a fost adăugată în multitudinea cazurilor de succes ale instituției de... Articolul Caz de cancer oral rezolvat chirurgical de specialiștii SJU Bacău apare prima dată în TeleM Regional.
15:50
În contextul exploziei produse astăzi în București, în zona Rahova, membrii UNSAR sunt mobilizați să asigure... Articolul Doar 45 de apartamente din blocul care a explodat in Capitală erau asigurate apare prima dată în TeleM Regional.
15:20
Amendă de 10.000 lei după ce a aruncat deșeurile în pădure. Un echipaj din cadrul... Articolul Bacău | Amendă de 10.000 lei după ce a aruncat deșeurile în pădure apare prima dată în TeleM Regional.
15:10
Incendiu la un autoturism în comuna Bârnova, județul Iași. Echipajele Detașamentului 2 de Pompieri Iași... Articolul O mașină a luat foc în comuna Bârnova apare prima dată în TeleM Regional.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.