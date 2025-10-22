Ce s-a ales de Arpad Paszkany după ce a ieşit din fotbal şi a renunţat la cetăţenia română
Antena Sport, 20 octombrie 2025 09:50
Arpad Paszkany a devenit o persoană discretă în ultimii ani, după ce s-a retras din fotbal. El a renunţat la cetăţenia română şi s-a stabilit într-un alt rai al milionarilor alături de iubita lui cu 24 de ani mai tânără, ispită de la Insula Iubirii. Fostul patronul de la CFR Cluj, Arpad Paszkany, și iubita […] The post Ce s-a ales de Arpad Paszkany după ce a ieşit din fotbal şi a renunţat la cetăţenia română appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 10 minute
10:20
Dennis Man, “complice” la o pagină de istorie scrisă de PSV. O singură dată s-a mai întâmplat așa ceva în UCL/CCE # Antena Sport
Dennis Man a fost cel mai bun om de pe teren al PSV-ului în victoria olandezilor contra lui Napoli, scor 6-2. Cu două goluri marcate, cel secund fiind o adevărată “torpilă”, românul a devenit un “complice” la o pagină de istorie pe care trupa lui Peter Bosz a scris-o în Liga Campionilor. Man a marcat […] The post Dennis Man, “complice” la o pagină de istorie scrisă de PSV. O singură dată s-a mai întâmplat așa ceva în UCL/CCE appeared first on Antena Sport.
Acum 30 minute
10:00
“Sper să umilim din nou Madridul pe Bernabeu” Declaraţie incendiară înainte de El Clasico # Antena Sport
Alejandro Balde a avut o declaraţie incendiară, înainte de El Clasico, duelul dintre Real Madrid şi Barcelona, ce va avea loc duminică, de la ora 17:15, în format live text pe as.ro. În sezonul precedent, catalanii au marcat 16 goluri în cele patru dueluri cu galacticii, pe care i-au învins cu 4-0 şi 4-3 în […] The post “Sper să umilim din nou Madridul pe Bernabeu” Declaraţie incendiară înainte de El Clasico appeared first on Antena Sport.
10:00
Liga spaniolă de fotbal, aflată sub presiune de mai multe săptămâni, a anunţat, marţi seara, că a renunţat să organizeze meciul de campionat dintre echipele Villarreal şi FC Barcelona la Miami, în Statele Unite, relatează AFP. “La Liga doreşte să informeze că, în urma discuţiilor cu promotorul meciului la Miami, s-a luat decizia de a […] The post La Liga a cedat presiunii imense. Villarreal – Barcelona nu se va mai juca la Miami appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
09:50
“Suferă, dar nu se dezintegrează”. Gazzetta dello Sport a văzut meciul lui Inter și a definit “Chivuismul” # Antena Sport
A șaptea victorie la rând a lui Cristi Chivu pe banca lui Inter, obținută cu 4-0 în fața lui Royale Union Saint-Gilloise, a fost analizată în detaliu de jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport. Celebrul cotitdian din “cizmă” a vorbit despre jocul prestat de “nerazzurri” în fața belgienilor și modul în care italienii au reușit […] The post “Suferă, dar nu se dezintegrează”. Gazzetta dello Sport a văzut meciul lui Inter și a definit “Chivuismul” appeared first on Antena Sport.
09:40
Oraşul din România unde Ion Țiriac pregăteşte o investiţie de sute de milioane de euro. Construcţia gigant pe care o plănuieşte # Antena Sport
Ion Ţiriac a ştiut mereu să facă bani şi după ce s-a retras din lumea sportului. În prezent, aflat printre cei mai bogaţi români, omul de afaceri pregătește terenul pentru cel mai amplu proiect imobiliar al său. În Bucureşti, pe Bulevardul Expoziției, Ţiriac a început demersurile de demolare a actualelor reprezentanțe Țiriac Auto. Planul vizează […] The post Oraşul din România unde Ion Țiriac pregăteşte o investiţie de sute de milioane de euro. Construcţia gigant pe care o plănuieşte appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
09:20
Oklahoma City Thunder, campioana en titre, a deschis al 80-lea sezon din liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA) cu o victorie, impunându-se în faţa formaţiei Houston Rockets, după două reprize de prelungiri, cu 125-124, marţi, pe propriul teren, în noua stagiune care va fi live în AntenaPLAY. În ciuda câtorva acţiuni imprecise, cele două formaţii […] The post Oklahoma City Thunder, victorie la debutul în noul sezon din NBA appeared first on Antena Sport.
09:10
Anunţul făcut de Cristi Chivu după a şaptea victorie consecutivă la Inter. Cum a cucerit vestiarul de pe Meazza # Antena Sport
Cristi Chivu a ajuns la şapte victorii consecutive în toate competiţiile, iar Inter face cu adevărat show şi în Champions League. Nerazzurrii au maximum de puncte în grupa principală, având un golaveraj uimitor, 9-0. Chivu a anunţat că echipa poate reveni la vârf în cele două competiţii importante, Serie A şi Liga Campionilor, acolo unde […] The post Anunţul făcut de Cristi Chivu după a şaptea victorie consecutivă la Inter. Cum a cucerit vestiarul de pe Meazza appeared first on Antena Sport.
08:40
Dennis Man a reuşit o dublă pentru PSV în meciul cu Napoli, scor 6-2, în Liga Campionilor. Reuşitele românului nu au rămas fără ecou la naţională. După ce Dennis Man a impresionat în meciul cu Napoli, Federația Română de Fotbal (FRF) a reacționat. Mircea Lucescu şi Răzvan Burleanu i-au transmis felicitări lui Dennis Man prin […] The post FRF, mesaj pentru Dennis Man după dubla din Liga Campionilor appeared first on Antena Sport.
08:40
Antonio Conte a răbufnit după ce Dennis Man şi PSV au distrus-o pe Napoli, în Champions League # Antena Sport
Antonio Conte a răbufnit după ce Napoli a fost demolată de PSV, într-un meci în care gazdele s-au impus cu 6-2, două dintre reuşite fiind trecute în contul omului partidei, Dennis Man. Napoli are două eşecuri în primele trei runde din grupa principală a Ligii Campionilor, după ce a fost învinsă şi de Manchester City […] The post Antonio Conte a răbufnit după ce Dennis Man şi PSV au distrus-o pe Napoli, în Champions League appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
08:20
Dennis Man, prima reacţie după ce a fost omul meciului în PSV – Napoli 6-2: “Devin din ce în ce mai bun” # Antena Sport
Veste bună şi pentru naţionala României. Dennis Man pare că traversează cea mai bună formă a carierei şi a reuşit o dublă în victoria categorică obţinută de PSV, 6-2, în meciul de pe teren propriu cu Napoli, în Liga Campionilor. Potrivit flashscore.ro, Dennis Man a primit nota 8.2, adică cea mai bună notă a partidei […] The post Dennis Man, prima reacţie după ce a fost omul meciului în PSV – Napoli 6-2: “Devin din ce în ce mai bun” appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
00:40
Cristi Chivu a câştigat vestiarul lui Inter, după a şaptea victorie la rând: “Este un antrenor puternic” # Antena Sport
Cristi Chivu face o treabă excelentă la Inter. Finalista sezonului trecut din UEFA Champions League s-a impus cu 4-0 pe terenul lui Royale Union SG şi a ajuns la şapte victorii consecutive, în toate competiţiile. În ceea ce priveşte UEFA Champions League, Inter este în fruntea clasamentului, cu trei victorii în trei meciuri şi fără […] The post Cristi Chivu a câştigat vestiarul lui Inter, după a şaptea victorie la rând: “Este un antrenor puternic” appeared first on Antena Sport.
00:10
Dennis Man a reuşit o dublă în victoria categorică obţinută de PSV, în meciul de pe teren propriu cu Napoli, campioana Italiei. Olandezii s-au impus cu un incredibil 6-2. Internaţionalul român a marcat primele sale goluri în UEFA Champions League. După această prestaţie, Man a primit cea mai mare notă. Dennis Man, omul meciului PSV […] The post Dennis Man, omul meciului PSV – Napoli 6-2! Nota primită de internaţionalul român appeared first on Antena Sport.
21 octombrie 2025
23:30
Dennis Man a marcat în PSV – Napoli! Românul, gol simbolic pentru olandezi în Champions League # Antena Sport
PSV Eindhoven a primit vizita campioanei Italiei, în etapa a treia a fazei principale din UEFA Champions League. Gruparea antrenată de Peter Bosz a început cu Dennis Man titular, iar românul și-a arătat calitatea într-un meci dificil. Internaționalul român a înscris în repriza a doua a partidei, acesta fiind golul cu numărul 300 al celor […] The post Dennis Man a marcat în PSV – Napoli! Românul, gol simbolic pentru olandezi în Champions League appeared first on Antena Sport.
22:50
Sârbul Novak Djokovic a anunţat, marţi seară, că nu va participa la turneul Masters 1000 de la Paris, care se va desfăşura în perioada 27 octombrie – 2 noiembrie la Paris La Défense Arena. „Din păcate, nu voi juca la Paris anul acesta”, a explicat pe Instagram sârbul în vârstă de 38 de ani, de […] The post Novak Djokovic nu va participa la turneul ATP Masters 1000 de la Paris appeared first on Antena Sport.
22:30
The post Jurnal Antena Sport | Sportivii sunt la modă appeared first on Antena Sport.
22:10
Eșecul cu Petrolul Ploiești a umplut paharul pentru conducerea celor de la CFR Cluj, care a anunțat marți seară despărțirea de italianul Andrea Mandorlini. Acesta îl înlocuise pe Dan Petrescu, după eșecul umilitor din Suedia, cu Hacken. La rândul său, Mandorlini va fi înlocuit pe banca tehnică a ardelenilor chiar de același Dan Petrescu, așa […] The post OFICIAL | CFR Cluj s-a despărțit de Andrea Mandorlini appeared first on Antena Sport.
22:00
Neluţu Varga a confirmat revenirea lui Dan Petrescu la CFR Cluj: “În 2-3 săptămâni”. Cine va antrena până atunci echipa # Antena Sport
Neluţu Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a confirmat faptul că Dan Petrescu va reveni la formaţia din Gruia. “Bursucul” a plecat în vară, după umilinţa din Conference League cu Hacken, şi a fost înlocuit cu Andrea Mandorlini. Italianul nu a avut viaţă lungă în acest mandat la CFR Cluj, iar conducerea din Gruia […] The post Neluţu Varga a confirmat revenirea lui Dan Petrescu la CFR Cluj: “În 2-3 săptămâni”. Cine va antrena până atunci echipa appeared first on Antena Sport.
21:30
Ghinion pentru Vlad Dragomir! A provocat autogolul lui Kairat Almaty, dar VAR a anulat golul # Antena Sport
Vlad Dragomir, titular în meciul dintre Kairat Almaty şi Pafos, a fost protagonistul unei faze din care oaspeţii puteau trece la conducere în minutul 73 al meciului din grupa principală UEFA Champions League. Internaţionalul român a şutat de la marginea careului în bară. Mingea l-a lovit pe portarul Anarbekov, după care a intrat în poartă. […] The post Ghinion pentru Vlad Dragomir! A provocat autogolul lui Kairat Almaty, dar VAR a anulat golul appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
21:20
Dan Petrescu, revenire de senzație la CFR Cluj! Lovitură de proporții dată de Iuliu Mureșan # Antena Sport
Iuliu Mureșan a reușit prima mutare din postura de președinte al celor de la CFR Cluj! Oficialul din Gruia i-a găsit înlocuitor lui Andrea Mandorlini, la mai puțin de 24 de ore de la eșecul cu Petrolul Ploiești. Acesta l-a convins să revină pe banca tehnică pe Dan Petrescu, cel care și-a dat demisia la […] The post Dan Petrescu, revenire de senzație la CFR Cluj! Lovitură de proporții dată de Iuliu Mureșan appeared first on Antena Sport.
21:10
The post Jurnal Antena Sport | Zoe Florescu Potolea a uimit lumea kartingului appeared first on Antena Sport.
20:50
The post Jurnal Antena Sport | Dinamoviştii, gest de suflet appeared first on Antena Sport.
20:40
Jurnal Antena Sport | Vicecampionii europeni de la tenis de masă au blocat Aeroportul Otopeni # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Vicecampionii europeni de la tenis de masă au blocat Aeroportul Otopeni appeared first on Antena Sport.
20:40
Naţionala de fete a României U23 s-a reunit pentru prima oară! Jucătoarele abia aşteaptă să îmbrace tricoul # Antena Sport
Noua naţionala de fete, cea sub 23 de ani, s-a reunit pentru prima dată. Jucătoarele sunt gata să-i facă mândri pe români şi simt emoţia tricoului României, numai când se gândesc la imn! Reunite pentru prima data, fetele din naţionala sub 23 de ani abia aşteaptă să îmbrace tricoul României. “Îmi doresc ca împreuna cu […] The post Naţionala de fete a României U23 s-a reunit pentru prima oară! Jucătoarele abia aşteaptă să îmbrace tricoul appeared first on Antena Sport.
20:30
Lamine Yamal, record incredibil stabilit în UEFA Champions League, la meciul cu Olympiakos # Antena Sport
Lamine Yamal a fost introdus titular marți seară în meciul dintre Barcelona și Olympiakos, din etapa a treia a fazei principale din UEFA Champions League. Vedeta de 18 ani a catalanilor a stabilit un record impresionant, în ciuda unei vârste fragede. Spaniolul a bifat a 25-a apariție în Liga Campionilor și a devenit cel mai […] The post Lamine Yamal, record incredibil stabilit în UEFA Champions League, la meciul cu Olympiakos appeared first on Antena Sport.
20:30
Motivul pentru care Cristi Săpunaru nu ţine cont de trecutul lui Costel Gâlcă: “Se vede” # Antena Sport
Cristi Săpunaru, fostul căpitan al celor de la Rapid, are mare încredere în formaţia din Giuleşti în acest sezon. Costel Gâlcă a venit la echipă vara aceasta, iar Rapid este pe o pantă ascendentă. În acest moment, giuleştenii se află pe locul 2 în Liga 1, cu 28 de puncte, la egalitate cu liderul FC […] The post Motivul pentru care Cristi Săpunaru nu ţine cont de trecutul lui Costel Gâlcă: “Se vede” appeared first on Antena Sport.
20:00
Record de jucători europeni în noul sezon din NBA! Fiecare echipă are cel puţin un jucător din afara SUA # Antena Sport
Sezonul în liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA) începe marţi, iar în loturile echipelor prezente la start figurează 135 de jucători care s-au născut înafara Statelor Unite, provenind din 43 de state, un record egalat, iar 71 sunt din Europa, cei mai mulţi utilizaţi vreodată de pe Bătrânul Continent, potrivit Associated Press. Această evoluţie vine […] The post Record de jucători europeni în noul sezon din NBA! Fiecare echipă are cel puţin un jucător din afara SUA appeared first on Antena Sport.
18:50
UEFA a decis cine va arbitra Craiova – Noah! Centralul, la al doilea meci european al sezonului # Antena Sport
Universitatea Craiova va disputa joi cel de-al doilea meci din grupa principală de Conference League. Oltenii vor primi pe ”Ion Oblemenco” vizita celor de la FC Noah și speră să obține primele puncte din cadrul competiției. Pentru acest joc, UEFA a delegat un arbitru din Israel, lipsit de experiență, aflat abia la al doilea meci […] The post UEFA a decis cine va arbitra Craiova – Noah! Centralul, la al doilea meci european al sezonului appeared first on Antena Sport.
18:50
Thibaut Courtois, atac la adresa Barcelonei: “Aşa zice Laporta? Eu ştiu că e o anchetă în desfăşurare” # Antena Sport
Thibaut Courtois, portarul lui Real Madrid, a fost prezent la conferinţa de presă dinaintea meciului pe care madrilenii îl vor disputa în UEFA Champions League împotriva lui Juventus, miercuri seară. Portarul belgian a vorbit despre mai multe lucruri de interes, precum protestele jucătorilor din La Liga faţă de meciul Villarreal – Barcelona, care se va […] The post Thibaut Courtois, atac la adresa Barcelonei: “Aşa zice Laporta? Eu ştiu că e o anchetă în desfăşurare” appeared first on Antena Sport.
18:10
Sabrina Voinea s-a calificat în două finale la Mondialele de Gimnastică! Ultim act şi pentru Denisa Golgotă # Antena Sport
Gimnasta Sabrina Maneca-Voinea s-a calificat, marţi, în finale la sol şi bârnă, iar Denisa Golgotă în cea de la sol, la Campionatul Mondial din Indonezia, aflat la a 53-a ediţie, la care România este reprezentată doar în competiţia feminină. Zece ani au trecut de la ultimele medalii mondiale pentru România. Sabrina Voinea, în finală la […] The post Sabrina Voinea s-a calificat în două finale la Mondialele de Gimnastică! Ultim act şi pentru Denisa Golgotă appeared first on Antena Sport.
18:00
Au apărut imaginile! Discurs de mare căpitan al lui Alex Dobre, înaintea derby-ului cu Dinamo # Antena Sport
Rapid București a obținut o victorie uriașă în derby-ul cu Dinamo, iar rezultatul i-a ajutat pe giuleșteni să egaleze la puncte liderul FC Botoșani. Mai mult decât atât, succesul a fost unul și mai important, ținând cont de faptul că aceștia au evoluat în inferioritate numerică. Pe contul oficial de Facebook al clubului alb-vișiniu a […] The post Au apărut imaginile! Discurs de mare căpitan al lui Alex Dobre, înaintea derby-ului cu Dinamo appeared first on Antena Sport.
18:00
Salariul cu care Cristiano Bergodi a fost convins să vină la U Cluj! Ioan Ovidiu Sabău: “E o soluţie bună” # Antena Sport
Cristiano Bergodi este alesul conducerii lui U Cluj, asta după ce Ioan Ovidiu Sabău şi-a dat demisia de pe banca “şepcilor roşii”, în urma înfrângerii suferite în faţa liderului FC Botoşani. Italianul urmează să fie prezentat zilele următoare şi, cel mai probabil, el va fi pe bancă la meciul pe care U Cluj îl va […] The post Salariul cu care Cristiano Bergodi a fost convins să vină la U Cluj! Ioan Ovidiu Sabău: “E o soluţie bună” appeared first on Antena Sport.
17:30
Bayern Munchen i-a decis viitorul, după startul remarcabil de sezon! Contract până în 2029 # Antena Sport
Bayern Munchen a dominat în sezonul trecut campionatul Germaniei, iar în actuala stagiune are 11 victorii în 11 meciuri jucate, în toate competițiile. Aceste rezultate i-au determinat pe cei din conducere să îi propună prelungirea contractului lui Vincent Kompany. Antrenorul belgian a semnat fără să stea pe gânduri, iar noua înțelegere dintre cele două părți […] The post Bayern Munchen i-a decis viitorul, după startul remarcabil de sezon! Contract până în 2029 appeared first on Antena Sport.
17:10
Plângere neobișnuită în Champions League! De ce s-au plâns cei de la Atletico Madrid la UEFA # Antena Sport
Arsenal – Atletico Madrid este capul de afiș al zilei de marți din UEFA Champions League, partida urmând a se disputa pe ”Emirates Stadium”, arena unde își dispută „tunarii” jocurile de pe teren propriu. Gruparea din La Liga a efectuat luni antrenamentul oficial dinaintea confruntării, iar imediat după, clubul a înaintat o plângere către cei […] The post Plângere neobișnuită în Champions League! De ce s-au plâns cei de la Atletico Madrid la UEFA appeared first on Antena Sport.
17:10
Programul complet al Marelui Premiu al Mexicului. Cursa e duminică (21:45, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY) # Antena Sport
Piloţii din Formula 1 revin în monoposturi la finalul săptămânii. După week-end-ul încărcat de la Austin, acolo unde Verstappen s-a impus în sprint şi în cursa principală, “Marele Circ” se mută în Mexic. Autodromo Hermanos Rodriguez este gazda etapei cu numărul 20 a sezonului din Formula 1. Dacă McLaren a obţinut deja titlul la constructori, […] The post Programul complet al Marelui Premiu al Mexicului. Cursa e duminică (21:45, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY) appeared first on Antena Sport.
17:00
Ghinion pentru Andrea Compagno! Atacantul italian s-a accidentat grav în meciul de titlu. Verdict crunt al medicilor # Antena Sport
Ajuns în Coreea de Sud după ce a rupt plasele în China, Andrea Compagno și-a trecut în palmares titlul de campion alături de Jeonbuk Hyundai Motors, echipă care a fost antrenată în trecut și de Dan Petrescu. Din păcate, meciul în care colegii săi au sărbătorit s-a transformat într-unul de coșmar pentru vârful italian, care […] The post Ghinion pentru Andrea Compagno! Atacantul italian s-a accidentat grav în meciul de titlu. Verdict crunt al medicilor appeared first on Antena Sport.
16:40
Real Madrid – Barcelona este programat pe data de 26 octombrie, iar Xabi Alonso primește vești proaste dinspre staff-ul medical. „Los blancos” vor juca miercuri cu Juventus în UEFA Champions League, după care va urma derby-ul cu rivala din campionatul Spaniei. Pentru duelul cu formația antrenată de Hansi Flick, antrenorul madrilenilor nu se va putea […] The post OUT pentru ”El Clasico”! Lovitură pentru Xabi Alonso appeared first on Antena Sport.
16:40
Scene incredibile în Olanda! Peste 200 de fani ai lui Napoli au fost arestaţi înaintea meciului cu PSV # Antena Sport
Poliţia olandeză a declarat, marţi, că a arestat peste 200 de suporteri ai clubului italian Napoli înaintea unui meci „de mare risc” din Liga Campionilor împotriva echipei PSV Eindhoven, informează AFP, acolo unde evoluează Dennis Man. Potrivit unui comunicat al poliţiei, numeroase grupuri de suporteri italieni s-au angajat în „comportamente provocatoare” în centrul oraşului Eindhoven […] The post Scene incredibile în Olanda! Peste 200 de fani ai lui Napoli au fost arestaţi înaintea meciului cu PSV appeared first on Antena Sport.
16:20
Barcelona – Olympiakos și Kairat – Pafos (LIVE SCORE 19:45). Toate meciurile zilei din Liga Campionilor # Antena Sport
UEFA Champions League revine cu o nouă rundă din grupa principală, iar ziua de marți ne propune nu mai puțin de nouă partide, toate fiind transmise în format LIVE SCORE pe as.ro. Capul de afiș al serii este jocul dintre Arsenal și Atletico Madrid, însă vom avea și români care vor lupta pentru cele trei […] The post Barcelona – Olympiakos și Kairat – Pafos (LIVE SCORE 19:45). Toate meciurile zilei din Liga Campionilor appeared first on Antena Sport.
15:50
“Ceva ce nu ne-am imaginat”. Un fost campion mondial din F1 a analizat lupta la titlu cu 5 curse înainte de final # Antena Sport
Jenson Button, fostul campion mondial din Formula 1, a analizat modul în care au ajuns să se lupte Oscar Piastri și Lando Norris pentru titlul mondial. Britanicul care a concurat pentru Brawn, Honda sau McLaren a analizat inclusiv declinul australianului de la McLaren, care nu a mai câștigat o cursă de patru Grand Prix-uri încoace. […] The post “Ceva ce nu ne-am imaginat”. Un fost campion mondial din F1 a analizat lupta la titlu cu 5 curse înainte de final appeared first on Antena Sport.
15:30
Walter Zenga şi-a schimbat părerea despre Chivu: “Cristian poate părea dur, dar e un om special!” Ce calităţi vede la român # Antena Sport
Walter Zenga l-a criticat pe Cristi Chivu în debutul lui ca antrenor la Inter: „Când preiei o echipă, nu poți continua cu ceea ce ai găsit. Trebuie să-ți pui amprenta personală”, spunea Zenga, lucru care i-a stârnit furia lui Adi Mutu: “Ai uitat că ai mâncat o pâine în România!” Cum Chivu este acum omul […] The post Walter Zenga şi-a schimbat părerea despre Chivu: “Cristian poate părea dur, dar e un om special!” Ce calităţi vede la român appeared first on Antena Sport.
14:30
Charalambous şi Mandorlini, atacaţi de un fost “tricolor”: “De ce nu vorbesc în română? Nu ne respectă ca popor” # Antena Sport
Eugen Trică a făcut istorie în tricoul Stelei, dar şi în culorile CFR-ului. Trică a jucat şi afară, iar după experienţa avută în campionatele străine, el crede că antrenorii care vin şi stau pe o perioadă mai lungă de timp – aşa cum sunt Charalambous şi Mandorlini – ar trebui să înveţe limba română şi […] The post Charalambous şi Mandorlini, atacaţi de un fost “tricolor”: “De ce nu vorbesc în română? Nu ne respectă ca popor” appeared first on Antena Sport.
14:30
90 de minute! Biletele alocate românilor pentru meciul cu Bosnia s-au dat “ca pâinea caldă” # Antena Sport
Cele 550 de bilete puse la dispoziţia suporterilor români pentru meciul Bosnia-România, de la Zenica, s-au epuizat în 90 de minute, anunţă frf.ro. Locurile alocate suporterilor români sunt poziţionate în aceleaşi sectoare ca în partida precedentă disputată la Zenica, în iunie 2022, adică în vecinătatea galeriei Bosniei şi Herţegovinei. Recomandările FRF înainte de Bosnia – […] The post 90 de minute! Biletele alocate românilor pentru meciul cu Bosnia s-au dat “ca pâinea caldă” appeared first on Antena Sport.
14:20
Antrenorul Bolognei, internat în spital înainte de meciul cu FCSB. Italienii vin la București fără “principal” # Antena Sport
Bologna a primit o lovitură înainte de partida cu FCSB care va avea loc joia aceasta în grupa Europa League. Antrenorul formației din nordul Italiei, Vincenzo Italiano, a fost internat din cauza unei pneumonii și va fi nevoit să stea în spital pe puțin cinci zile, astfel că deplasarea sa la București este imposibilă. Trupa […] The post Antrenorul Bolognei, internat în spital înainte de meciul cu FCSB. Italienii vin la București fără “principal” appeared first on Antena Sport.
13:50
Sabrina Maneca-Voinea, performanță de excepție la Mondialele de Gimnastică. Românca, 2 finale asigurate # Antena Sport
Sabrina Maneca-Voinea și-a demonstrat din nou valoarea în calificările Campionatelor Mondiale de Gimnastică Artistică ce de desfășoară în această perioadă la Jakarta. Românca de 18 ani a avut exerciții foarte bune la bârnă și la sol, aparate unde și-a asigurat practic deja calificarea în marea finală. Țara noastră are patru reprezentante în Indonezia, iar pe […] The post Sabrina Maneca-Voinea, performanță de excepție la Mondialele de Gimnastică. Românca, 2 finale asigurate appeared first on Antena Sport.
13:40
Gigi Becali a anunţat recent că FCSB a avut discuţii cu Vlad Dragomir pentru un transfer. Discuţiile au fost purtate de Meme Stoica, dar în perioada în care fotbalistul se pregătea cu juniorii lui Arsenal. Vlad Dragomir confirmă tratativele cu Meme Stoica, dar şi-a dorit să semneze cu alt club, din Europa. “Au fost discuții […] The post Vlad Dragomir, anunţ despre transferul la FCSB. L-a sunat Meme, ce s-a decis! appeared first on Antena Sport.
13:20
FCSB, arbitrată de o “veche cunoștință” la meciul cu Bologna. Ultima dată a câștigat cu 3-0 cu el la centru # Antena Sport
Letonul Andris Treimanis arbitrează meciul FCSB – Bologna, care va avea loc, joi, de la ora 19.45, în grupa principală din Europa League. La câteva sute de kilometri distanță, israelianul Gal Leibovitz va arbitra meciul dintre Universitatea Craiova şi echipa armeană FC Noah, care va avea loc joi de la ora 22:00 pe Stadionul ”Ion […] The post FCSB, arbitrată de o “veche cunoștință” la meciul cu Bologna. Ultima dată a câștigat cu 3-0 cu el la centru appeared first on Antena Sport.
13:10
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului # Antena Sport
Un lucru este cert la CFR Cluj: Andrea Mandorlini este ca şi plecat, iar în locul lui ardelenii discută cu două nume sonore în fotbalul românesc, Dan Petrescu şi Dorinel Munteanu. În luna august, Dan Petrescu pleca de la CFR Cluj după eșecul umilitor suferit în fața celor de la Hacken, scor 7-2. Înlocuitorul său […] The post Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului appeared first on Antena Sport.
12:40
The post Jurnal Antena Sport | Aprinsă-i lupta la titlu appeared first on Antena Sport.
12:40
Şumudică, război total cu Mandorlini: “Nu e normal ca un antrenor străin, care vine în România, să aibă o astfel de atitudine” # Antena Sport
Între Marius Şumudică şi Andrea Mandorlini e război total. Marius Şumudică a condamnat gestul tehnicianului italian, care la fluierul de final al partidei cu Petrolul a sărit la Eugen Neagoe. Între cei doi tehnicieni a izbucnit un conflict și a fost nevoie de intervenția celor din jur pentru a se calma atmosfera. „Probabil apasă presiunea […] The post Şumudică, război total cu Mandorlini: “Nu e normal ca un antrenor străin, care vine în România, să aibă o astfel de atitudine” appeared first on Antena Sport.
12:40
The post Jurnal Antena Sport | Un raliu de povestit appeared first on Antena Sport.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.